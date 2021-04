Ekologinis mąstymas visada susidurs su mirtimi ir destrukcija – filosofų Saboliaus ir Malabou pokalbis

Apie plastiškumą, jo dabartį ir ateitį – šiomis temomis žymią prancūzų mąstytoją Catherine Malabou kalbino filosofas Kristupas Sabolius. Sakyti, kad „yra tik tai, kas realu“, reiškia teigti, jog „niekas yra“, įsitikinusi C. Malabou.

Interviu pavadinimu „Ten, kur nėra formos, yra norma" publikuojamas neseniai pasirodžiusioje K. Saboliaus sudarytoje straipsnių ir interviu rinktinėje „Apie tikrovę" (išleido leidykla „Lapas"), nagrinėjančioje skirtingus tikrovės rakursus.

Filosofų pokalbis taip pat yra pasirodęs Godos Budvytytės ir Viktorijos Rybakovos knygoje „El Plástico, the Sun that lives inside the Rock“.

„Kas nutinka, kai susiduria simboliškumas ir biologiškumas? Kaip sąmonė ir materija atliepia viena kitą? Kaip įmanoma pereiti nuo smegenų sinapsių prie kultūros ir atvirkščiai? Arba ką mums – plastiškoms būtybėms – reiškia pastanga suprasti plastiko istoriją?“ – pristatydamas pokalbį rašė K. Sabolius.

C. Malabou, svarbus ir kūrybingas balsas šiuolaikinėje filosofijoje, siūlo originalią filosofinę plastiškumo koncepciją. Jos darbuose plastiškumo samprata atsiskleidžia trejopai – kaip galimybė įgyti, suteikti ir sugriauti formą.

Kviečiame skaityti pokalbio ištrauką.

– Pradėkime nuo įprasto ar net nuobodaus klausimo, susijusio su jūsų pasiūlyta ir jau keletą dešimtmečių vystoma plastiškumo idėja. <…> Kiekvieną kartą, susidurdama su tam tikru autoriumi ar žinijos sritimi, jūs ką nors pridedate prie šios sąvokos tam, kad, kaip pati sakote, galėtumėte „ją plėtoti“. Taigi pati sąvoka yra plastiška, tarsi pats plastiškumas būtų plastiškas.

– Be jokios abejonės.

– Tad, jau atlikus visą šį darbą, kas tokios transformacijos perspektyvoje jums šiandien yra plastiškumas?

– Kas šiandien yra plastiškumas? Manau, jūs teisus sakydamas, kad pats plastiškumas man yra plastiškas, taigi jis nuolat kinta, keičia kryptis ir panašiai. <…> Plastiškumas man nuo pat pradžių tapo bendru filosofijos kismo judėjimu, nes pati filosofija, kaip tradicija, visuomet yra daugialypė, joje lieka kažkas represuota. Plastiškumą suvokiau ir kaip bendrą kaitos principą, ir kaip sąvoką, priklausančią pačiam šiam judėjimui. Taigi ir kaip visumą, ir kaip dalį. <…>

– Kadangi ekologiją ir aplinkosaugą įvardijote kaip pastaruoju metu jus dominančias temas (neseniai pasirodė jūsų straipsnis antropoceno klausimu), kokias trajektorijas plastiškumo filosofija gali atverti šiame kontekste?

– Taip, čia esama paradokso: plastikas yra ekologijos priešas, todėl mes išsyk linkę galvoti apie neyrantį plastiką ir sieti jį su tarša. Tai labai svarbu, ir aš jokiu būdu nemėginu išvengti šio klausimo. Mano plastiškumo idėja, kaip jūs turbūt gerai žinote, visuomet turėjo destruktyvumo dimensiją.

– Taip, garsioji trečioji reikšmė.

– Būtent. Aš nesutinku su ta naiviosios ekologijos nuostata, kad mums tereikia viso to atsikratyti ir problema bus išspręsta. Manau, ekologinis mąstymas visada susidurs su mirtimi ir destrukcija, nes įsivaizduoti, esą vieną dieną mes galėtume tiesiog liautis naikinę, būtų absurdiška. Būtent todėl plastiškumas glūdi šios dilemos šerdyje. Viena vertus, jis žymi ir naikinimo grėsmę – juk pasaulis tėra vienas, todėl šia prasme jis yra trapus ir išstatytas savo paties pabaigai; kita vertus, tai žymi recirkuliaciją ir atstatymą.

Paradoksas: tik patys tapdami plastiški galime susisaistyti su abiem šiais momentais. Pavyzdžiui, šiuos du plastiškumo ir technologijų aspektus galima aptikti ir Marshallo McLuhano tekstuose – nors šis autorius ir nebėra taip skaitomas. Neseniai vėl ėmiausi jo tekstų, ir jie nuostabūs. McLuhanas teigia, kad tai, kas mus išlaisvina, sykiu mus hipnotizuoja; jis kalba apie tą technologijų keliamą nejautrą. Taip labai tiksliai įvardijamos technologijų grėsmės – norėdami su jomis dorotis, turime išlikti plastiški, ir toks požiūris tam tikra prasme yra dinamiškas; kitu atveju tai (šios grėsmės) mus paralyžiuoja. Šia prasme ekologija taip pat yra paralyžiuojanti. <…>

– Yra teorijų, siūlančių geologinės jėgos veikimą laikyti būtent kapitalo problema, taip veikiau šliejantis prie kapitaloceno sąvokos.

– Į tai atsižvelgiu nagrinėdama anarchizmo klausimą. Mane išties vargina, kad dėl visko kaltinamas kapitalizmas. Galios ir dominavimo klausimų negalima suvesti vien į ekonominį išnaudojimą, kuris, žinoma, lieka neginčijamas. Vis dėlto imti suvokti save kaip gamtinę jėgą, kaip jau minėjau, reiškia leisti rastis naujai problemai, kurios negalima laikyti vien ekonomine problema. <…>

– Pereikime prie posthumanistinio posūkio ir keršto klausimo. Naujausiuose savo tekstuose, heidegeriškai skaitydama Nietzschę, keršto sąvoką įkurdinate žmogaus problemos centre. Cituoju: „Dabar jau galite numanyti, kokia tai problema: ar galime susidoroti su šia nauja pakartojimo būtinybe, nereikalaudami jai keršto? Ar įmanoma pakartoti nesiekiant atkeršyti? Nemėginant nukryžiuoti laiko ir praeinamumo, neišrandant naujų žiaurumo formų?“

Tad, siekiant suvokti žmogiškumą, jį lemiančiu dalyku tampa būtent kerštas – ne kultūra, ne kalba, ne technologija, bet kerštas. Kokia ateitis laukia žmogaus, jei imsime domėn šį galimą keršto persvarstymą?

– Keršto persvarstymas žmogiškumo centre bus labai svarbus plastiškumo sampratai. Šiuo atveju turiu omenyje substitucijos, arba pakaitos, idėją. Žinoma, galvojant apie antžmogio, viršžmogio ir kitas panašias figūras, kyla mintis apie substituciją. Būtent kas pakeis žmogų, kas ateis po jo? Posthumanizmo ar transhumanizmo kontekste (pavyzdžiui, augmentuota žmonija ir panašios temos) tai gali būti labai prasminga diskusija. Turėtume paklausti: kaip augantys mūsų technologiniai gebėjimai siejasi su kerštu?

– Jūs įsitraukėte į diskusiją su Quentinu Meillassoux, ir tai jus netgi paskatino parašyti knygą apie Kantą. Atsižvelgiant į dabartines diskusijas apie spekuliatyvųjį realizmą ir materializmą, realybės pervertinimas kontinentinės filosofijos kontekste tapo itin svarbia tendencija. Jūs pati savo nuostatas įvardijate kaip materializmą, bet niekada neįvardijate jų kaip realizmo. Kodėl? Ar realybės ir tikrovės sąvokos jums kuo nors svarbios?

– Visų pirma, nesu tikra, iš kur spekuliatyvusis realizmas perėmė tikrovės sąvoką. Manau, ji veikiausiai kyla būtent iš analitinės filosofijos. Spekuliatyviųjų realistų prieiga įdomi tuo, – ir būtent todėl visa ši diskusija patraukė mano dėmesį, – kad čia aš aptinku labai ginčytiną tikrovės sampratą, kuri yra visiškai abejinga subjektui. Įtariu, jog kaip tik taip Meillassoux supranta sąvoką „pažodinis“ (literal) – ne metaforiškai ir ne kaip signifikaciją. Antraip visa tai numatytų subjektyvią ir baigtinę žiūrą.

Man patinka jų pasiūlyta dykumos idėja – kažko, kas yra visiškai autonomiška (netgi pats žodis „autonomiškas“ turi šią konotaciją). Neutralu, indiferentiška ir neapdirbta – manau, tai labai įdomu. Ir esu tikra, kad bet koks filosofinis mąstymas turi apsvarstyti šią hipotezę, nes ji numato ir tai, kad niekas egzistuoja. Tam tikra prasme sakyti, kad „yra tik tai, kas realu“, reiškia teigti, jog „niekas yra“. Taip priartėjame prie tikrovės ir nieko tapatybės. <…>

– <…> Savo apmąstymuose jūs vystote tokią materijos ir materializmo idėją, kuri nebūtinai yra deterministinė. Jūsų bandymas kontinentinę filosofiją ir biologiją ar neuromokslus suburti dialogui numato poreikį atsiverti. Aš tai formuluočiau kaip radikalios vaizduotės problemą – kaip mes galime vaizduotis esą realistai, nepaisydami determinacijos iššūkio? Ar įmanoma būti mokslininku, visgi išvengiant determinizmo?

– Tai labai svarbus klausimas. Tikrai manau, kad tai įmanoma. Gerai žinote, kaip visa tai užginčijo kvantinė fizika ir Karen Barad – kurią, beje, labai mėgstu – filosofinės įžvalgos. <…> Determinizmą ji vertina pakankamai rimtai, tačiau sykiu apmąsto jį visai kitoje, skirtingoje plotmėje.

Arba pažvelkime į neurologiją. Dauguma mokslininkų atstovauja redukcionistinei neurologijai, ir esama tik saujelės tų, kurie dirba toje neapibrėžtumo erdvėje kvestionuodami ribų galiojimą. Būtent plastiškumas pasirodo esąs šios problemos šerdis.

– Kokias galimybes atveria plastiškumas kaip nedeterministinė sąvoka? Kaip apibūdintumėte plastiškumo vaidmenį siekiant atverti mokslinį determinizmą?

– Manau, tai susiję su pagrindiniu Meillassoux prieštaravimu – jo minima transbaigtinumo sfera ir Cantoro matematika, nes jis kalba apie begalybės sąvokos plastiškumą. Cantoro begalybė yra neapibrėžta, ji visiškai nedeterministiška. Įtariu, jog pažvelgę į daugelį mokslo sričių galėtume parodyti, kad pagrindinės jų sąvokos yra atviros. Jos plėtojamos ne deterministiškai.

Kita problema, kad mokslininkai vertina tik tuos filosofus, kurie iš tikrųjų yra redukcionistai. Net ir tie realistai, apie kuriuos kalbėjome, tokie kaip Meillassoux, sykiu ir Harmanas, Brassier ir kiti, nėra rimtai vertinami. Turite būti iš Oksfordo ir atitikti tam tikrus kriterijus, kad į jus būtų atsižvelgta. Ir čia aš neturiu sprendimo.

Tačiau mažiausia, ką gali padaryti filosofai, tai rimtai vertinti patį mokslą. Nes jo nuvertinimas buvo didžiulė dekonstrukcijos ir visų panašių krypčių klaida. Mes turime dalyvauti konferencijose ir stengtis susikalbėti su mokslininkais. Aš pati tai darau. <…>

– Savo plastiškumo sampratos tyrimuose, be kita ko, nuolat sugrįžtate prie formos klausimo – nors ir puikiai suvokdama, jog tai išlieka tikra metafizine sąvoka. <…> Tačiau būtent plėtodama formos sąvoką jūs teigiate esanti materialistė.

Taigi tarsi išlaikydama senąją metafizinę terminologiją jūs taip pat siūlote pastangą ją transformuoti. Ar tai reiškia, kad apie ontologiją negalime mąstyti už formos ribų? Ar žmogus yra priklausomas nuo metafizinės formų būtinybės?

– <…> Tiesą sakant, negalėčiau pateikti formos apibrėžimo – ką aš laikau forma. Būtent šito nežinau, ir, ko gero, tai yra mano akloji dėmė. Bet sykiu tai kažkas, su kuo esu itin susijusi. Tai glūdi pačioje mano darbo esmėje. Vėlgi, galiu jums pasakyti labai paprastai: ten, kur nėra formos, yra norma. <…>

Jei ieškosite, kuo forma buvo pakeista filosofijoje, rasite taisyklę be jokio kūniškumo. Ir tai siaubinga. Nes tai reiškia discipliną. Jei pašalinsite formą, gausite sistemą siaubingiausia jos prasme. <…>

– Taisyklėms privalai paklusti.

– Būtent, privalai joms paklusti. Žinoma, gali jomis manipuliuoti, bet taisyklė yra taisyklė. Aš teikiu pirmenybę formai.

Be abejo, forma taip pat gali būti taisyklė. Bet čia visada yra vietos atsitiktinumui, kaitai, kaip parodė Aristotelis. Kaip jau minėjau, negaliu atsakyti, kas man yra forma. Bet žinau, kas ji nėra – ji nėra taisyklė.