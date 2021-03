Kol renginiai neleidžiami, Operos ir baleto teatro orkestras ruošia ypatingą ciklą, kurį rodys LRT

Kol negalima rengti koncertų, Operos ir baleto teatro orkestras įrašinėja ciklą, kurį žiūrovai galės išvysti per LRT PLIUS kanalą. Būtent šiai programai į Lietuvą atvyko ir pianistas Lukas Geniušas bei vienas žymiausių pasaulio trimitininkų – Sergejus Nakariakovas.

Koncertas, kuris surinktų pilną salę klausytojų. Dmitrijaus Šostakovičiaus koncertą fortepijonui ir trimitui su orkestru atlieka pianistas L. Geniušas, trimitininkas S. Nakariakovas ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras. Dirigentas Ričardas Šumila. Kai koncertų salės, kaip ir visas muzikos pasaulis, uždarytos, scenoje pamatyti iš užsienio atvykusius atlikėjus, atrodo neįtikimas dalykas.

„Gavęs pakvietimą iškart sutikau. Ne tik todėl, kad šiuo metu – tai reta galimybė pagroti, – su Lietuva mane sieja artimas ryšys. Pirmas koncertas čia buvo dar 1990-aisiais, grojome su maestro Sauliumi Sondeckiu, po to ilgus metus draugavome. Be to, mano mamos šaknys – Lietuvoje, jos tėvai kilę iš čia“, – mintimis dalijasi trimitininkas S. Nakariakovas.

Sergejus Nakariakovas / LRT stop kadras

Kai paauglys S. Nakariakovas parengė D. Šostakovičiaus koncerto trimito partiją, Lietuva buvo pirmoji užsienio šalis, į kurią atvyko koncertuoti.

Todėl Nacionalinio operos ir baleto teatro atstovai teigia, kad pasirinkimas – simbolinis. Be to, vienas žymiausių pasaulio trimitininkų – paskata orkestro muzikantams, nes per karantiną teko mokytis naujų kūrinių partijas, nors vilties, kad galės koncertuoti gyviems žiūrovams, buvo nedaug.

Parengtą koncertų ciklą nufilmavo LRT. Viena programa skirta ir teatro ilgamečiam dirigentui Rimui Geniušui atminti. Pakviesti jo sūnūs ir anūkas.

Lukas Geniušas / BNS nuotr.

„Norint paminėti jų senelio, tėvo atminimą, jie visi mielai sutiko groti koncertuose, šitame koncertų cikle, kuriuos diriguoja skirtingi dirigentai, ir taip mes paminėsime Rimo Geniušo jubiliejų, taip parodysime naujai įsigytus instrumentus – fortepijonus mūsų scenoje, taip mes turime galimybę pasikviesti žvaigždes į mūsų sceną“, – sako Operos ir baleto teatro vadovo pavaduotoja Jurgita Skiotytė-Norvaišienė.

Po koncertų įrašo S. Nakariakovas vieną dieną skyrė Muzikos ir teatro akademijos studentams. Į gyvą susitikimą su trimitininku atvyko visi, besimokantys šios profesijos.