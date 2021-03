Nepatogią tiesą vaizduojantys „Kino pavasario“ filmai: dvigubi standartai ir rasizmas

Vilniaus tarptautiniame kino festivalyje „Kino pavasaris“ pristatomi praėjusių ir šių metų filmai iš Berlyno kino festivalio kalba apie šiųdienines ir mums artimas temas, kritikuodami ar stebėdami Europos politinį klimatą, savo praeities klaidas ir skaudžią istoriją, apie kurią vis dar nedrįstama kalbėti.

Šių metų Berlyno kino festivalyje „Auksiniu lokiu“ apdovanotas „Kino pavasario“ žiūrovams gerai pažįstamas rumunų režisieriaus Radu Jude filmas „Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“ (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc, 2021) savo pavadinimu iškart patraukia dėmesį, o pirmoji scena gali net kiek apgauti žiūrovą. Po paviešintos sekso vaizdo įrašo su visuomenės moraliniais principais susidūrusios mokytojos istorija tampa šiuolaikinės Rumunijos kritikos įrankiu naujausiame R. Jude kūrinyje.

Ieva Šukytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prestižinės mokyklos mokytojos Emi (Katia Pascariu) ir jos vyro Euženo nufilmuotam sekso vaizdo įrašui atsidūrus internete, ji turi pasiteisinti tėvų susirinkime, kurie nori ją išmesti iš darbo dėl galimos neigiamos įtakos vaikams. Pirmoje iš trijų filmo dalių „Vienpusis eismas“ Emi vaikšto Bukarešto gatvėmis, kamerai vis pasukant į šoną, užfiksuojant pandemijos paveiktas gatves. Tai vienas pirmųjų Berlynalėje parodytų filmų, kuriame įamžintas gyvenimas pandemijoje.

Dėvimos kaukės, apsilupę turėjusių įvykti koncertų plakatai ant stulpų ar parduotuvėje klientės už netinkamai užsidėtą kaukę apšaukta kasininkė žymi mūsų naująją kasdienybę. Antroje dalyje „Trumpas anekdotų, ženklų ir stebuklų žodynas“ parodomi dienraščio „Penktojo puslapio mergina“ puslapiai, kuriuose regime tik seksualiais apatiniais apsirengusias jaunas moteris (panašu į Lietuvoje „Vakaro žinių“ Olialia mergaites) kontrastuoja su visuomenės stipriais moraliniais, konservatyviais įsitikinimais, prieš kuriuos turi kovoti mokytoja, kurios profesija laikoma pavyzdžiu visuomenei.

Filmas „Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“ / Silviu Ghetie/Micro Film 2021 nuotr.

Antroje dokumentinėje filmo dalyje, nesekančioje pagrindinio veiksmo, R. Jude rodo absurdiškus ir skaudžius Rumunijos istorijos etapus, kuriuos pateikia kaip anekdotus apie: blondines, tai, kad „moters vieta – virtuvėje“, diktatūrinius režimus palaikančią ortodoksų bažnyčią, smurtą šeimose, ant pjedestalo iškeliamus nacionalinius simbolius.

R. Jude išlieka kaip vienas aršiausiai ir atviriausiai savo valstybę kritikuojančių režisierių dabartinėje Rumunijoje. Jo ankstesnis filmas „Man nesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip barbarai“ (2018), pavadintas pagal etninius valymus pradėjusius 1941 m. Ministrų kabinete ištartus žodžius, palietė Holokausto, apie kurį šalyje nekalbama, temą.

Režisieriaus filmuose vystomose temose ir išsakytoje kritikoje galime rasti nemažai panašumų su mūsų šalimi. Seksistiniai komentarai ir pasisakymai apie moteris, joms taikomi griežtesni moraliniai principai, homofobija, Bažnyčios kaip institucijos įtaka šalies valdymui, nenoras kalbėti apie skaudžią praeitį, atskleidžia, kad su panašiomis problemomis susiduria daugelis diktatūrinį režimą patyrusių šalių.

Filmas „Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“ / Silviu Ghetie/Micro Film 2021 nuotr.

Afganų kilmės vokiečių režisierius Burhan Qurbani naujausiame filme „Berlynas. Aleksandro aikštė“ (Berlin Alexanderplatz, 2020), praėjusiais metais parodytame Berlynalės konkursinėje programoje, perinterpretuoja Alfredo Döblino 1929 m. romaną tuo pačiu pavadinimu, perkeldamas veiksmą į šių dienų Vokietiją. Žymiausias rašytojo kūrinys pasakoja apie Veimaro respubliką, naciams pamažu ateinant į valdžią. Tuometinis Berlynas ir visos šalies gyvenimas parodomas per Franzo Biberkopfo akis, neseniai išėjusio iš kalėjimo už savo žmonos žmogžudystę. Jis nori gyventi teisingą gyvenimą, tačiau aplinkybės jį įtraukia atgal į tamsiuosius Berlyno šešėlius.

B. Qurbani interpretacijoje Biberkopfą pakeičia afrikiečių imigrantas iš Bisau Gvinėjos Francis (Welket Bungué), be paso atsidūręs Vokietijoje. Jis kartu su kitais afrikiečiais nelegaliai dirba statybose šalia Aleksandro aikštės, kol vieną kartą yra išmetamas, nes iškvietė greitąją be dokumentų dirbančiam užsieniečiui. Tai bus pirmasis iš kelių smūgių penkių dalių filme, priversiančių Francį užmiršti apie norą būti geru. Be darbo atsidūręs Reinholdo (Albrecht Schuch) bute, jis pradės ruošti maistą narkotikų prekeiviams ir nuo savo naujojo draugo perims jam atsibodusias moteris, kuriomis Reinholdas pradeda šlykštėtis, vos patenkinęs potraukį.

Filmas „Berlynas. Aleksandro aikštė“ / Stop kadras

Daugiau nei Aleksandro aikštėje, kurios filme keliskart matome tik televizijos bokštą, filmo veiksmas persikels į Hasenheidės parką, kur narkotikais prekiauja arabų ir afrikiečių gaujos. „Hipsteriai moka dvigubai. Pensininkams taikom nuolaidas,“ – Reinholdas paaiškins Franciui, kurį vėliau girtas su keliomis moterimis pervadins Franzu, jam labiau tinkančiu vokišku vardu.

Stipriausia B. Qurbani interpretacijos dalimi ir tampa tai, kad jis kartu su scenarijaus bendraautoriumi Martinu Beehnke nusprendė veiksmą perkelti į šių dienų Vokietiją. Režisieriui nebūtų pavykę pralenkti nei klasika laikomos knygos, nei Rainerio Wernerio Fassbinderio ekranizacijos, 1980-ųjų 12 dalių serialo.

Filmas „Berlynas. Aleksandro aikštė“ / Stop kadras

Užaugęs Štutgarte imigrantų šeimoje B. Qurbani savo ankstesniuose filmuose „Shahada“ nagrinėjo musulmonų bendruomenės gyvenimą Berlyne, o „Mes esame jauni. Mes esame stiprūs“ (Wir sind jung. Wir sind stark, 2014) kalbėjo apie ksenofobiškus išpuolius Rostoke 1992 metais, dviejų susivienijusių Vokietijų fone. Filmo „Berlynas. Aleksandro aikštė“ režisierius pagrindinius veikėjus pavertė narkotikų prekeiviais, kurie yra iki šiol policijos nesuvaldoma bėda Berlyne.

2016 m. prasidėjus vadinamajai pabėgėlių krizei, Vokietija į šalį priėmė milijoną iš Sirijos pabėgusių žmonių. Tačiau nesugebant suvaldyti tokio didelio žmonių skaičiaus, neturinčių leidimo dirbti šalyje, juos pradėjo verbuoti narkotikų prekeiviai, sukėlę naują problemą Berlyne ir kituose miestuose. Daugelis iš Vakarų Afrikos atvykusių žmonių pradėjo pardavinėti narkotikus Kreuzbergo ir Neuköllno rajonuose esančiuose Hasenheidės ir Görlitzer parkuose, nes ilgai negaudami leidimų dirbti legaliai neturėjo iš ko išgyventi.

Filmas „Berlynas. Aleksandro aikštė“ / Stop kadras

Pastarasis parkas šiuo metu yra itin pagarsėjęs kaip pavojingas, į kurį sutemus žmonės bijo eiti. 2019 m. parko valdytojas dažais pažymėjo rožines zonas, kuriose būtų galima prekiauti narkotikais, taip tikėdamasis į parką sugrąžinti šeimas ir sportuojančius žmones. Tuo metu jis teigė, kad 90 proc. vykstančių pardavimų pasibaigtų, jeigu ten dirbantiems daugiausiai vakarų afrikiečiams greičiau būtų suteikiamas prieglobstis.

B. Qurbani filme paliečia šalyje opią rasizmo temą, kurią vaizduoja gan tiesmukai. Franzas baltaodžių viršininkų vadinamas beždžione, gorila, kuria dar ir persirengia vieno kostiumų vakarėlio metu. Jo kalboje kitiems nelegaliems imigrantams, kurioje sušunka „Aš esu Vokietija“, jis pabrėš, kad nešiodamas naujus drabužius, turėdamas pinigų, vokišką mašiną ir vokišką moterį jis yra jų pripažįstamas.

Kadras iš filmo „Berlynas. Aleksandro aikštė“ / Stop kadras

Režisierius netgi suteikė neįtikinamą pozityvų epilogą savo veikėjui, teigdamas, kad dėl dabartinės šalies situacijos, norėjo Franzui suteikti vilties, turėdamas omeny dešiniųjų, nacionalistų partijos Alternatyva Vokietijai (Alternative für Deutschland) populiarėjimą valstybėje, taip galbūt simboliškai norėdamas su jais kovoti. Tačiau net ir svarbias temas palietęs režisierius, jų iki galo neišvysto, apčiuopdamas gan paviršutiniškai ir pernelyg sutelkdamas dėmesį į šekspyriškus Reinholdo ir Franzio santykius, kurių veiksmai, ypatingai pastarojo veikėjo logiškai retai suprantami.