Vilniaus tapybos trienalė kviečia lankytojus pamatyti, kaip karantiną mato menininkai

Vilniuje taikomosios dailės ir dizaino muziejuje jau ne tik virtualiems lankytojams atvira 17 tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės „[NE]DERMINUOTA“ paroda.

Tarptautinę Vilniaus tapybos trienalę Dailininkų sąjunga rengia nuo 1969-ųjų. Šie metai 17-osios trienalės organizatoriams išskirtiniai – ji pradėta rengti pavasarį prieš prasidedant karantinui, todėl ji ir pavadinta „[NE]DETERMINUOTA“. Menininkų darbuose apmąstoma laisvė nestabilumo kontekste.

Parodos išeksponuotos gruodį dviejose erdvėse – Dūmų fabrike ir Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, tačiau jas buvo galima apžiūrėti tik virtualiai. Dabar viena iš erdvių – Taikomosios dailės ir dizaino muziejus – atvira lankytojams.

„Trienalė yra tam tikra reprezentacija tam tikro laikotarpio, tema aptaki, atliepianti, kas aktualu tuo metu geopolitiniame kontekste. Kadangi ji išsikristalizavo pernai pavasarį, tik ištikus pandemijai, tai ta tema nedeterminuota, surezonavo su ta situacija. Planuotas atidarymas įvyko gruodžio pradžioje ir dvi lokacijos atvėrė duris netiesiogiai, tik virtualiu pagrindu – 3D turo būdu. Praleidus ilgą žiemą karantine, pavyko sulaukti švelninimo ir parodos dalis buvo pratęsta“, – pasakoja Dailininkų sąjungos projektų vadovė Evelina Januškaitė-Krupavičė.

Vilniaus tapybos trienalės „[NE]DERMINUOTA“ paroda / Stop kadras

Pasak Dailininkų sąjungos projektų kuratorės, šiemet nuspręsta trienalės parodą formuoti ne kaip kuratorinę, kai kuratorius formuoja parodą, trienalė sukurta atviro kvietimo būdu. Į kvietimą atsiliepė apie 60 autorių.

Trienalėje Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje eksponuojama didžioji dalis – apie 40 autorių – kūrinių. Darbus eksponuoja kūrėjai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Lietuvos, pastarosios kūrėjų darbų parodoje daugiausia.

„Tema apoliuoja į tai, kad pasaulis įspaustas į mechanizmus, formas ir menas funkcionuoja per maištą ir pasipriešinimą kvestionuojant galia. Ji galėjo būti interpretuotina įvairiais rakursais – per asmeninę prizmę, per refleksiją, kas vyksta pasaulyje. Pati tema plati“, – aiškina E. Januškaitė-Krupavičė.

Šių metų trienalė skiriama Lietuvos dailininkų sąjungos įkūrimo 85-mečiui. Paroda taikomosios dailės ir dizaino muziejuje veiks iki balandžio pabaigos.