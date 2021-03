Donatas Puslys. Dar vienas neatrastas Vilniaus tekstas ir devyni pasivaikščiojimai po Romą

„Taip, rašymas cenzūros sąlygomis turi pozityvių aspektų. Tai gali būti kaip lošimas ar mūšis. Tas faktas, kad turėsi susidurti su cenzoriumi, gali mobilizuoti rašytoją susikurti cenzūros apėjimo kelius“, – viename interviu yra pasakojęs Naujojoje Vilnioje gimęs ir Pavilnyje užaugęs lenkų rašytojas, kino scenaristas ir režisierius Tadeuszas Konwickis.

Dar vienas neatrastas Vilniaus tekstas

„Tai skatina rašytoją pasitelkti metaforas, kurios rašymą pakelia į aukštesnį lygį. Kartais taip gali nutikti. Tačiau, jei daugybę metų viskas, ką parašai, yra pristatoma į anoniminį biurą, kur anoniminis pareigūnas, kurio niekada nematai, ima manipuliuoti tekstu, ateina akimirka, kai tai ima siutinti. Nėra taip blogai, jei cenzorius tiesiog pašalina tam tikras pastraipas. Žymiai blogiau, jei jis suredaguoja tekstą taip, kad pakeičia jo prasmę ar primeta autoriui vertinimus ir pozicijas, kurių jis niekada nereikštų. Būta laikotarpių, kai jaučiau malonumą turėdamas tvarkytis su cenzoriais, tačiau taip pat būta laikų, kai visa tai taip erzino, jog būčiau buvęs laimingas tiesiog įmetęs visą knygą į liepsnas“, – teigė T. Konwickis.

Knyga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tame pačiame interviu jis apie Vilniaus kraštą kalbėjo kaip apie kūrybai būtiną narkotiką. Ta priklausomybė, anot paties Konwickio, buvo tokia didelė, kad vienas žymiausių lenkų poetų Antonis Slonimskis net juokavęs, jog Konwickis žavi skaitytoją savo knygomis, tačiau net baisu pagalvoti, kas būtų su visu tuo nutikę, jei Tadeuszas būtų gimęs, pavyzdžiui, Bydgoščiuje – mažai žinomame ir, priešingai nei Vilnius, reikšmingos literatūrinės tradicijos neturinčiame mieste.

Tiek cenzūros pėdsakas, tiek Vilniaus krašto tema yra užčiuopiami Konwickio knygoje „Raistai“, kurią į lietuvių kalbą išvertė Vidas Morkūnas, o išleido leidykla „Odilė“. Tai jau antra Konwickio knyga, išleista serijoje „Neatrasti Vilniaus tekstai“. Pirmoji knyga pavadinimu „Meilės įvykių kronika“ pasakojo apie Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Vilniuje ir jo apylinkėse besimezgančią dviejų jaunuolių meilės istoriją.

Nijolė Bražėnaitė ir Juozas Lukša-Daumantas / V. Jonušytės nuotr.

„Raistuose“ skaitytojas yra nukeliamas į tą laikotarpį, kurį Juozas Lukša-Daumantas savo knygoje „Partizanai“ labai taikliai apibūdino šiuo sakiniu: „Pagaliau įvyko tai, kas prieš mūsų valią turėjo įvykti – Rytų siaubas grįžo mūsų kraštan...“ Tačiau Konwickio romane sutinkame ne lietuvių partizanus, o lenkų pogrindžio kovotojus, Armijos Krajovos narius, ir tampame jų pralaimėjimo kovojant dėl Vilniaus krašto liudininkais. Knygą Konwickis, kuris pats 1944 metais prisidėjo prie Armijos Krajovos aštuntosios „Ašmenos“ brigados, parašė 1947-aisiais, tačiau dėl cenzūros ji buvo išspausdinta tik 1956 metais, kai Lenkijoje bent trumpam pakvipo totalitarinės sistemos atlaisvinimu.

Knygos pasakotojas – jaunas kovotojas pravarde Zubras, kaip sužinome, ir partizanavęs nacių okupacijos metais, ir einantis į kovą dabar, kai į kraštą grįžta bolševikai, tačiau vis dar rusena viltis, kad netrukus į pagalbą turėtų suskubti Sąjungininkai, užkirsiantys kelią komunizmo įsigalėjimui. Pasakotojo lūpomis meistriškai atskleidžiama, kaip jaunatviškas idealizmas slopsta susidūręs su kasdienės kovos tikrove.

Donatas Puslys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Štai kovos pradžioje Zubras kalba apie tai, kad „visų mūsų, pasienio gyventojų, širdyse liepsnojo uolaus patriotizmo ugnis. Nuoširdžiai, kaip veikiausiai ir kiti, tikėjau, kad mirtis gali būti prasminga ir tikslinga, puoselėjau viltis palengvinti dalią kaimiečiams baltarusiams, su kuriais susidūriau vokietmečiu, trumpai partizanaudamas“, – byloja pasakotojas. O štai kovos pabaigoje jau girdime ne vilties, idealizmo, o liūdesio, širdgėlos, nusivylimo kupinus žodžius: „Gerai pažinoti kovos draugai gulėjo po velėna, o tie, kas iš mūsų darė pretorionų gvardiją, kuo puikiausiai gyvavo. Jie kaip oro bučinius pro stiklą siuntė mums iš Londono jausmingus pašlovinimus ir kitaip drąsino žūtbūtinei kovai.“

Šiuose žodžiuose, negailinčiuose kritikos Londone įsikūrusiai Lenkijos Vyriausybei išeivijoje, jau girdime ir pyktį, klausimą dėl atsakomybės tų, kurie saugiai būdami svetur siuntė jaunuolius pasitikti mirties. Kūrinyje meistriškai dekonstruojamos pastangos kurti romantizuotą istorinį pasakojimą, kuris ne tik pašalina iš tikrovės nepatogias detales, bet ir nevengia melo, tarnaujančio siekiui išpūsti savąjį indėlį ir taip įtvirtinti savąjį statusą. Trumpai tariant, parodoma, kokia praraja gali glūdėti tarp dėstomų atsiminimų ir tikrovės.

Didysis Kemerų raistas (asociatyvi) / Jēkabs Andrušaitis, „travel.latvia“ nuotr.

Ir būtent viso to akivaizdoje neišvengiamai susimąstau ne tik apie tokių knygų kaip Konwickio „Raistai“ reikšmę, tačiau ir apie profesionalių istorikų, kurie jaustų ištikimybę faktui, o ne romantiškų mitų puoselėjimui, svarbą, kuri, man regis, Lietuvoje dar nėra iki galo suvokta. Raistas yra simbolis tos klampynės, į kurią atveda ir kurioje paskandina martirologine mitologija, tiesos iškraipymu vardan „švento reikalo“ ar asmeninės naudos paremta istorija, kurioje vengiama sąžiningos savirefleksijos, kur žmogaus vertę apsprendžia priklausomybė kolektyviniam dariniui, kur savi pateisinami tik dėl to, kad yra savi.

Konwickio „Raistai“ leidžia lietuvių skaitytojui pažvelgti į menkiau pažįstamą, o kartais paprasčiausiai apeinamą, nes nepatogų, istorijos puslapį, pasakojantį apie Armijos Krajovos kovas Vilniaus krašte ir lenkų tautybės asmenų repatriaciją į Lenkiją. Tačiau svarbiausia, kad leidžia į tai pažvelgti ne per ideologinių klišių, kolektyvinių stereotipų, tautinės mitologijos prizmę, o per humanistinę perspektyvą, kur istorijos mėsmalėje esame kviečiami išgyventi žmogaus dramą – jo meilės paieškas, idealų išbandymą susidūrus su kovos kasdienybe, kurioje užčiuopiama skirtis tarp to, kaip turėtų būti, ir to, kaip iš tiesų yra kovos draugų santykyje vieno su kitu, santykyje su vietos gyventojais ir tais, dėl kurių tareisi kovojąs, tačiau kuriems tavo kova galbūt ir nerūpi.

Knyga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Knygos pradžioje pateikiamas Džamilos Ankiewicz pokalbis su T. Konwickiu skaitytojui taip pat pasitarnaus kaip raktas tiek į šį konkretų romaną „Raistai“, tiek apskritai į autoriaus kūrybą ir joje labai svarbų santykį su Vilniaus kraštu.

Devyni pasivaikščiojimai po Romą

Prieš pristatydamas kitą apžvalgai pasirinktą knygą paklausiu – kokią knygą daugiausia kartų esate skolinęsi iš bibliotekos? Arba kokią iš bibliotekos pasiskolintą knygą ilgiausiai esate laikę vis prasitęsdami jos skolinimosi terminą? Kalbant apie mane, tiek vienu, tiek kitu atveju tai būtų Giedrės Jankevičiūtės ir Giovannos Pignatelli-Lozoraitis knyga „Pasivaikščiojimai po Romą su Giovanna“. Svajojančiam aplankyti Romą, tačiau kol kas dar neturinčiam tam galimybių studenčiokui ši 2005 metais pasirodžiusi knyga tapo vartais į šio miesto istoriją ir šiandieną.

Julija Reklaitė ir Giedrė Jankevičiūtė / G. Kovėros nuotr.

Ir vėliau, kai pagaliau sulaukiau progos pamatyti Romos stebuklus savo akimis, ši knyga kiekvienoje kelionėje buvo ištikimiausia mane draugė, padedanti susidėlioti maršrutus bei lankytinus objektus. Juk kiekvienam, kuris aplanko Romą, akivaizdu, kad visko apžiūrėti nespėsi, tad dera rinktis ir atsakingai kai ko atsisakyti, kad paprasčiausiai neperdegtum nuo noro viską apžioti.

„Pasivaikščiojimams po Romą su Giovanna“ tapus tikra bibliografine vertybe, kurią sudėtinga sumedžioti net ir knygų iš antrų rankų parduotuvėse, buvo nuspręsta ne ją perleisti, o pradžiuginti skaitytojus nauja knyga „Devyni pasivaikščiojimai po Romą“. Ją išleido leidykla „Aukso žuvys“. Šią knygą kartu su dailės istorike Giedre Jankevičiūte rašė ir architektė, kultūros vadybininkė bei buvusi Lietuvos kultūros atašė Italijoje Julija Reklaitė. Puikus tandemas, prie kurio dar prisidėjo ir Romoje kurianti scenografė, kostiumų dailininkė Medilė Šiaulytytė, praturtinusi knygą savo pieštomis lankytinų Romos objektų iliustracijomis.

Flaminijaus vartai iš „Piazza del Popolo“ pusės / M. Šiaulytytės iliustr.

Knygoje pateikiami devyni maršrutai po Romą, tad ką pasirinkti turės ir tie, kurie šiame mieste ieško antikinės Romos respublikos ir imperijos pėdsakų, ir piligrimai, kuriuos labiausiai domina Vatikanas ir Romos bažnyčios, saugančios ne vieną meno šedevrą, ir keliautojai, kurių tikslas – ieškoti lietuviškų pėdsakų, ir moderniosios architektūros gerbėjai ar tie, kuriems svarbiausia aplankyti vietas, kuriose gimė tokie šedevrai kaip Federico Fellini „Saldus gyvenimas“ („La dolce vita“) ar Williamo Wyllerio „Atostogos Romoje“ su nuostabiąja Audrey Hepburn ir Gregory Pecku.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad knyga didelį dėmesį skiria Romos kasdienybei, tad skaitytojas ne tik ras patarimų, kur galėtų išgerti kavos ar pavalgyti vietinių mėgstamose vietose, bet ir galės geriau užčiuopti miesto gyvenimo pulsą nepraplaukdamas tik paviršiumi.

Romos mėsinės vitrina / M. Reklaičio nuotr.

Kiekvienas iš pasivaikščiojimų yra pokalbis su savo srities specialistu. Po Vatikaną skaitytojus vedžioja ilgametis Vatikano radijo lietuvių programos darbuotojas, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos lietuvių kalba vadovas Jonas Malinauskas, po moderniąją Romą keliaujame kartu su architektu muziejaus „MAXXI Architettura“ vyriausiuoju kuratoriumi Pippo Ciora, su Romos didikų rūmais supažindina diplomatas Bernardino Osio, pats gyvenantis Palazzo Taverna, kuriuos savo „Pragare“ mini Dantė.

Su kasdiene Roma supažindina Daina Lozoraitis, o nuo Angelo pilies iki Alchemikų durų nuveda dailės kritikė ir istorikė Serena de Dominicis. Tačiau knygos vertę lemia ne tik puikiai parinkti, dėstomą temą gerai išmanantys specialistai, tačiau ir pačių kalbintojų – Giedrės ir Julijos – gebėjimas užduoti esminius klausimus, papildyti pašnekovus, iš jų pasakojimo atrinkti tai, kas svarbiausia.

Romos modernizmo architektūra / C. Borghese fotokoliažas

Viešėdamas užsienyje su ekskursija dažnai atsisakydavau pasivaikščiojimų su gidu, nes tie pasivaikščiojimai neretai virsdavo kriokliais faktinės informacijos, kur tai, kas svarbiausia, paskęsta smulkmenų pelkėje, o pati ekskursija tapdavo bandymu per numatytą laiką prabėgti kuo daugiau taip ir nerandant galimybės sustoti, pasigrožėti, apmąstyti.

Keliausiantiems į Romą su Jankevičiūtės ir Reklaitės knyga tas negresia. Priešingai, ji išvaduoja nuo skubėjimo ir primindama, kad sustoti puodelio kavos, prisėsti taurės vyno stebint miesto gyvenimą, pasivaikštinėti turguje ar valandėlę pasėdėti bažnyčioje kontempliuojant Karavadžo, Mikelandželo ar kito meistro šedevrus yra svarbiau, nei žūtbūt perbėgti kuo daugiau objektų.

Bernini, „Šv. Teresės ekstazė“ / G. Jankevičiūtės nuotr.

Knyga gausi tiek naudingų nuorodų, kaip, pavyzdžiui, kur galima išgerti kavos, kurią, kaip pasakojama, gerdamas Ianas Flemingas sukūrė Džeimsą Bondą, tiek įdomių detalių, kaip, pavyzdžiui, tai, kaip iš mėlynos spalvos atspalvių Mikelandželo tapyboje specialistai gali nustatyti, kaip kito dailininko autoritetas, prestižas ir honorarai, tiek įdomių asmenybių, kaip, pavyzdžiui, Švedijos karalienės Kristinos ar tarpusavyje konkuravusių genijų Bernini ir Boromini portretų.

Turtinga knyga ir nuorodų į Lietuvos istoriją. Paminėsiu tik Sauliaus Kubiliaus pasakojimą apie paskutinį tarpukario Lietuvos diplomatą Vatikane Stasį Girdvainį, atsisakiusį paklusti sovietinės Lietuvos užsienio reikalų ministro Vinco Krėvės įsakymui sugrįžti į okupuotą šalį ir iki pat mirties gynusį juridinį Lietuvos valstybingumo pripažinimą Vatikane. Taigi knyga geriau padeda pažinti ne tik Romą, bet ir Lietuvos istoriją.

Vatikano muziejų laiptai / J. Malinausko nuotr.

Knyga vertinga tiek tiems, kurie rengiasi keliauti į Romą, tiek tiems, kurie bent pasakojimuose nori pasivaikščioti jos gatvėmis jau dabar. Tiesa, tam rekomenduočiau skaityti knygą šalia savęs turint kompiuterį ar kitą išmaniąją priemonę su internetu, kad būtų galima susirasti papildomų iliustracijų ar net virtualių turų, susijusių su aptariamais objektais.

Labai naudinga knygos gale pateikiama rodyklė, leidžianti greitai susirasti informaciją dominančia tema. Tad apibendrindamas neabejoju, kad ši knyga taip pat taps nepamainoma palydove tiek tiems, kurie jau įsimylėjo Romą ir nori dar geriau ją pažinti, tiek tiems, kurie tik atranda šį miestą ir persidengiančius jo istorijos klodus.