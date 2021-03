Masteikaitė: norim, kad valstybė kultūrą laikytų aukščiau apsipirkimo ir galvotų apie psichinę sveikatą, nes psichologų kabinetai jau užpildyti

„Norim pokyčių, kad valstybė kultūrą laikytų aukščiau apsipirkimo ir galvotų, kad tai nėra tik atlaisvinimas ir davimas mums darbo ir galimybė užsidirbti, tai galvojimas apie mūsų piliečių psichologinę ir psichinę sveikatą, kuri tikrai atsigręš prieš pačią valstybę artimoje ateityje. Jau dabar atsigręžia“, – apie kultūrininkų situaciją per karantiną sako Nevyriausybinių scenos meno organizacijų asociacijos vadovė Gintarė Masteikaitė.

Pirmadienį po ilgos pertraukos duris atvėrus muziejams, galerijoms, ekspozicijų salėms, kultūros ir kūrybinio sektoriaus atstovai ragina Vyriausybę nuo kito mėnesio leisti organizuoti ir kamerinius renginius, ribojant žiūrovų skaičių. Festivalių, spektaklių, koncertų, konferencijų ir parodų organizatoriai pasigenda aiškumo dėl laipsniškų karantino atlaisvinimo priemonių bei veiklos atnaujinimo perspektyvų.

Apie tai – „Dienos temos“ pokalbis su Nevyriausybinių scenos meno organizacijų asociacijos vadove Gintare Masteikaite ir kultūros ministru Simonu Kairiu.

– Ministre, prieš tris savaites apie dešimt kultūros ir kūrybos asociacijų atstovų pasirašė prašymą, kuriame iki kovo 15 d. Vyriausybės prašė sudaryti aiškų planą, kaip vyks visas atlaisvinimas. Turite tokį planą?

S. Kairys: Plano gairės jau tikrai dėliojasi. Mums pavyko galų gale susikalbėti ir su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), esame išanalizavę siūlymus, juos svarstėme su kultūros sektoriaus atstovais tikrai ne vieną kartą ir puikiai žinome, ko norima. Šią ir kitos savaitės pradžioje vyks susitikimai su atskirais sektoriaus segmentais, atskirais atstovais, nes yra šiek tiek skirtumų tarp teatro ir kino teatro, ir privačių renginių organizatorių. Bandysime kartu ieškoti atsakymų ir įvertinti tai, kas siūloma. Manau, šitas kelias efektyvesnis ir greitesnis.

– Ponia Gintare, buvote viena pasirašiusių antrą kreipimąsi į Vyriausybę, kuriame siūlytasi padėti ministrų kabinetui sureguliuoti tą planą, sudaryti bendrą grupę su Kultūros ministerija, SAM, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, jūsų atstovais. Ar tokia darbo grupė bus?

G. Masteikaitė: Labai laukiame darbo grupės, kurios dar, kiek žinau, nėra. Laukiam pakvietimo, nes turėjom komentarų, kad tokią grupę reikia kurti kuo greičiau, bet labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad laikas šiuo metu beprotiškai svarbus, jau pasiekėme ketvirtą karantino mėnesį, ir kultūros įstaigos, bendruomenė yra nepavydėtinoje situacijoje, nes nežinome, kada galėsime startuoti. Sektoriaus nuovargis labai didelis, ir tikrai prireiks laiko visiems kultūros kūrėjams ir meno bendruomenės nariams grįžti į normalų ritmą.

Dabar laikas beprotiškai svarbus, todėl labai prašom, bendradarbiaujam su Kultūros ministerija ir aktyviai su jais kalbamės, bet, matyt, šiuo metu reikia didesnių pastangų visiems. Kreipiuosi ir į kitas ministerijas: jeigu norime, kad šitas sektorius išgyventų, efektyviai vykdytų veiklą ir išnaudotų vasaros periodą, turime pradėti veikti kuo greičiau. Dar labai svarbu, kad sektorius parodė neįtikėtiną lyderystę ta prasme, kad pirmą kartą susėdome už stalo visi kartu: nacionalinis, nevyriausybinis, kūrybinės industrijos ir netgi komercinis sektorius. Visi kartu susitarėm, ką galim paaukoti, kokią pagalbą galime pasiūlyti, visi dalijomės žiniomis, ir mes tą paleidimo planą esam paruošę, atidavę, pateikę. Manau, dabar reikia tik vieno – politinio sprendimo, ar kultūrą grąžinti į gyvenimą, ar dar tęsti šitą procedūrą toliau.

– Vyriausybės plane atlaisvinimas susietas su atvejų skaičiumi, tačiau, žvelgiant į kai kuriuos jau priimtus atlaisvinimus, tarkim, parduotuvių, kyla natūralių klausimų: parduotuvėje klientui turi būti skirta 20 kv. metrų, muziejui arba galerijai – 30 kv. metrų, kodėl?

S. Kairys: Nežinau, čia turbūt buvo komunikacijos klaida, gal buvo pirminiuose siūlymuose, bet tikrai tiek Vyriausybės nutarime, tiek operacijų vadovo įsakyme, kuris jau konkrečiai reglamentuoja reikalavimus, likę 20 kv. metrų, tas tikrai kažkaip neiškreipia situacijos. Sakote, kad yra planas, kuris pririštas prie atvejų skaičiaus, bet muziejus mums pavyko atidaryti tų skaičių nepasiekus. Tiek Vyriausybė, tiek Kultūros ministerija ne kartą komunikavo, kad tas planas nėra iškaltas akmenyje ir niekaip negali reaguoti į situaciją. Jeigu būtume dar laukę, kol pasieksime 200 atvejų per paskutines 14 parų, būtume buvę tiesiog situacijos įkaitais, ir šiandien nebūtų galimybės atverti muziejus.

Kitas svarbus dalykas, reikėtų suprasti, kad šita situacija nėra tokia, kad virusas ir jo rodikliai važiuoja į apačią, pamažu grįžtame į normalų gyvenimą. Tada iš tikrųjų būtų labai aiškus planas, kaip žingsnis po žingsnio, lygiateisiškai su kitais sektoriais, ar net kažkur kultūrą dedant į priekį, galėtume grįžti į normalų, įprastą gyvenimą. Deja, taip nėra. Tikrai daug žmonių rodė kaip pavyzdį Estiją, kur kultūros sektorius, nors ir ne visu pajėgumu dirbo, bet matome, kad atlaisvinimai atvedė į tokią situaciją, kad šalis dabar užsidariusi visiškai. Lygiai tas pats Lenkijoje, kur visas Mozūrijos kraštas uždarytas, tai ir kultūra. Sprendimai turi būti tikrai atsakingai pamatuoti, ir tikrai dedame daug pastangų, kad kultūros įstaigos vykdytų periodinį darbuotojų testavimą, turėtų kokybiškas repeticijas. Nėra taip, kad žmonės kažkur užsidarė ir nieko nedaro. Suprantu, kad kūrėjui svarbiausia ne tiek būti pačiam su savimi, su savo kolegomis, bet didžiausias išbandymas, kurį reikia ištverti, – žiūrovų, klausytojų nebuvimas. Čia visa problemos esmė.

– Gintare, kai kurie jūsų kolegos skundėsi būtent komunikacijos stoka – 20 ar 30 kv. metrų vienam klientui. Ar nepasiklydot skaičiuose ir ar apskritai aišku, kas bus, tarkim, birželį, kaip viskas vyks?

G. Masteikaitė: Tikrai nežinau, kas bus birželį, nes niekas negali mums atsakyti. Vyriausybė ir pati tikriausiai negalėtų dabar atsakyti ir pažadėti ko nors. Man atrodo, komunikacijoje tikrai labai daug kabliukų, nėra aiškios komunikacijos apie tam tikras priemones. Šiandien aiškinomės su Kultūros ministerija dėl galimybės nemokamai testuotis, ir dar yra labai daug neaiškumų. Pavyzdžiui, kūrėjai, dirbantys pagal individualią veiklą, gali testuotis ar negali? Pagal apibrėžimą, negali, bet tarp eilučių sakoma, kad galbūt, jeigu prireiks, prirašius prie tam tikros organizacijos, galėtų testuotis nemokamai, bet Vyriausybės nutarime įrašyta, kad tik profesionalaus scenos meno statusą turinčių organizacijų darbuotojai.

Šitoje padėtyje atsiduria visas, pavyzdžiui, nevyriausybinis sektorius, kuriame darbuotojų dažniausiai vienas arba du, o visi kiti samdomi arba dirba pagal tam tikras sutartis, arba įgyvendina veiklą savarankiškai. Bendros komunikacijos tikrai reikėtų daugiau kultūros sektoriui, kokiomis paslaugomis jie gali naudotis ir ką jie gali jau dabar daryti, ko negali arba kas jų laukia. Man atrodo, labai svarbus faktorius ne tik komunikuoti, bet ir aiškiai nusibrėžti, susiplanuoti ateinantį periodą, būtent šiuos metus. Mes dedame dideles viltis į vasarą, kad gerėjant orui ir turint galimybę išeiti į lauką galėsim pasivyti sezoną, kurį jau dabar esame praradę, ir sugebėti grąžinti žiūrovus į renginius. Bet tam reikia žinoti kokį nors periodą.

Pavyzdžiui, organizuoju tarptautinius festivalius, iki dabar nežinau, ar turėsim galimybę vežtis užsienio dalyvius vien dėl to, kad nežinom, ko galime tikėtis ir kokios pasekmės galės būti po to, jei renginių negalėsime daryti. Tų klaustukų labai daug, bet dar viena noriu užakcentuoti, Estiją naudojam kaip gerą pavyzdį, bet reikia nepamiršti, kad kultūros įstaigos per visus tyrimus, kiek padaryta visam pasauly, yra viena saugiausių vietų, jos jau išmokusios labai saugiai vykdyti savo veiklą. Kultūros įstaigos vienos tų, kurios reikalavimų laikosi ir netgi yra pasiruošusios paaukoti tam tikrą dalį renginių, pavyzdžiui, stovimus renginius, kad būtų galima sukontroliuoti savo žiūrovus ir užtikrinti saugią veiklą.

Labai konkuruojam ir netgi konfrontuojam su didžiaisiais prekybos centrais arba parduotuvėm, prie kurių šiandien nusidriekė didžiausios eilės, nes tos parduotuvės tokio saugumo tikrai negali užtikrinti. Kai matom tokius nelygumus ir pasirinkimus, mums skauda širdį ir norim pokyčių, kad valstybė kultūrą laikytų aukščiau apsipirkimo ir galvotų, kad tai nėra tik atlaisvinimas ir davimas mums darbo ir galimybė užsidirbti, tai galvojimas apie mūsų piliečių psichologinę ir psichinę sveikatą, kuri tikrai atsigręš prieš pačią valstybę artimoje ateityje. Jau dabar atsigręžia, nes žinom, kad visi psichologų kabinetai užpildyti.

– Ministre, ar galėtų būti toks modelis, kurį svarsto ir ketina taikyti kai kurios šalys, kad valstybė apdraudžia būsimus renginius ir sako nuo birželio, nuo liepos galite planuoti, jeigu neįvyks dėl sugrįžusio viruso, žmonės pinigus atgaus, o kūrybininkai galėtų ramiai jiems ruoštis?

S. Kairys: Be abejo, skirtingos šalys turi skirtingus scenarijus. Turtingesnės šalys tikrai nekreipia daug dėmesio, tiesiog yra pakankamai gausūs garantiniai fondai ir nėra tokių diskusijų kaip mūsų šalyje. Šiuo atveju tokių ekonominių galimybių neturim. Ne vieną kartą esu girdėjęs iš privačių renginių organizatorių, kad pati geriausia subsidija – leidimas veikti. Net jeigu organizacijos, dabar irgi aktyviai dalyvaujančios, teikiančios siūlymus, nebūtų vasarą turėjusios galimybės vėl grįžti į veiklą, turbūt šiandien kai kurių ir nebebūtų. Tą tikrai puikiai suprantame.

Kaip ir minėjau, tie siūlymai, kur tikrai sektorius susitelkęs, jie logiški, su tam tikrais saugikliais, ir, manau, balandis galėtų būti tas mėnuo, kai pamažu galėtume galvoti apie grįžimą į kokius nors renginius, kad ir su trečdaliu salės užpildymo, ir taip saugiai žingsniuoti į priekį. Bet tikrai ne kultūros ministrui ieškoti priežasčių, kodėl prie prekybos centrų yra eilė, o kultūros įstaigos negali veikti. Tikrai dedame visas pastangas, kad tai atsitiktų. Praėjusiame Vyriausybės posėdyje buvo gera diskusija, ir mums ne tik pavyko atverti muziejus, ir ne pilotiniu būdu, o paprastai, lygiateisiškai. Taip tikimės judėti ir toliau.