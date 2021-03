Libertas Klimka. Pusiaugavėnio stebuklai sodyboje ir miške

Mįslė klausia: „Septynios mylios sauso tilto, gale – rožė žydi. Kas?“ Atsakymas toks: tai „Šv. Velykų laukimo laikas, 7 savaičių gavėnia“.

To tilto vidurys – ketvirtasis sekmadienis yra jau šiandien. Tai Pusiaugavėnis, tradicinio kalendoriaus šventė. Senoviniai tautos papročiai leisdavo kiek atsipūsti nuo pasninko kasdienybės, pasitaisant skanesnių ir stipresnių valgių. O jaunimui, pasidžiaugiant į pavasarį žengiančia gamta, galima ir pajuokauti, ir pažaisti.

Pusiaugavėnis išties būdavo linksmai sutinkamas. Sakydavo, nori būti sveikas ir stiprus per darbymetį, tai ir pats sekmadienį anksti atsikėlęs persiversk kūlvirsčiu. Nes Gavėnas per žardą pervirto! Mitologai sako, kad Gavėnas – tai senovės baltų mitologinė būtybė, artima žemaičių Gabjaujui, linų darbų jaujoje mitiniam globėjui. Gal senovėje jis vadintas Gabėnu – ugnies dievaitės Gabijos vyriškuoju atitikmeniu? Bet tai garsaus mitologo Algirdo Juliaus Greimo mintis. Pluoštinių augalų dievybės veiklos laikas baigiasi su pavasario atėjimu. Tada Gavėno likimas nepavydėtinas – jam tenka verstis per žardą arba būti paskandintam ledonešio upėje. Tokiomis apeigomis kadaise būdavo pažymima gamtos sezonų kaita.

Ankstyvas pavasaris / E. Genio/LRT nuotr.

O kas gi tas žardas? Tai iš karčių sukaltas rėmas šienui, javams, linams džiovinti. Žiemą laikomas išardytas daržinėje, ar šiaip kokioje pastogėje. Per Pusiaugavėnį vaikams ten slapčiomis padedama saldainių ir pasakoma, kad Gavėnas jų pribarstęs „per žardą virsdamas“. Mergaitės ant žardo rasdavo spalvingų kaspinų. Beje, nuo šios dienos prasidėdavo piemenėlių tarnystė – samdos laikas. Gal tie saldainiai – atsisveikinimo su gimtaisiais namais grauduliui sumažinti...

Dzūkai šią šventę vadino Krykštais, nes tądien vaikams būdavo daug džiaugsmo, žaidimų, krykštavimo. O ir merginos darydavo sau pramogą: per rastą ar kokį kelmą permesdavo storą lentą ir supdavosi ant jos dviese atsistoję. Dar ir padainuodamos „Šoko pempė po pievų“. Sakydavo, kad nuo tokio „šokimo lenton“ linai aukšti augsią. O dar jaunimas tikėdavo, kad per Krykštus miške įvykstąs stebuklas –vienas iš lazdyno krūmų apsipiląs rausvais žiedeliais. Tik tas vienas visame miške. Tai atsitinką lygiai dvyliktą valandą dienos, ir labai trumpam. Kas tokią grožybę suspėja nusiraškyti, tam visi norai pildosi. Ir net patikusią mergaitę galima prisivilioti, jei pavyktų tokį žiedą nemačiom užmesti jai kur už drabužių. Turėsi paparčio žiedą – būsi turtingas, turėsi lazdyno – būsi laimingas!

Ypatingi būdavę Pusiaugavėnio valgiai. Dzūkai kepdavo tokius nedidelius paplotėlius, primenančius pavasario darbus, nes jie būdavo plūgo, akėčių ar arkliuko formos. Taip pat iš bulvinių tarkių ar grikinių miltų ant kopūsto lapo duonkepėje išsikepdavo šaltanosių. Juos dar paskanindavo sutrintomis grūstuvėje aguonomis, o valgant – užgerdavo aguonpieniu. Aukštaičiai iš paraugto ruginių miltų salyklo, pakepinto krosnyje, pasigamindavo „degtienės“, labai skanaus dažalo valgant bulves. Vaikų laukiami „maltiniai“, – tai kleckučiai iš avižinių miltų, nulipdomi kaip visokie žvėreliai. Ir tirštas avižinis kisielius sotumo jausmui... Gavėnios skanumynas – runkelių ir laukinių obuolių košelė, tepama ant duoninių paplotėlių ar ant žirninių blynų. Paminėtieji valgiai neabejotinai yra kitados praktikuotų pavasario sutikimo apeigų sudėtinė dalis. Gavėnios pietums visoje Lietuvoje ant stalo dažniausiai patiekiami „žalibarščiai“ – sriuba iš raugintų raudonųjų burokėlių, svogūnų ir duoninės giros.

Per Pusiaugavėnį, kaip ir per kitas reikšmingas kalendorines šventes, spėjami būsimi orai. Tačiau šįkart itin žaismingai: nusipirkta silkė būdavo perrišama lininiu siūlu lygiai per vidurį ir pakabinama. Jei galva nusveria uodegą, pavasaris būsiąs nelengvas, šaltas ir žvarbus, ilgai užsitęs. Jei uodega sunkesnė už galvą – reikia laukti greito, malonaus ir paukščių balsų klegesio kupino pavasario...

