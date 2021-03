Naujas virtualus spektaklis kvies susimąstyti apie savo ryšius ir palaikymą mirties akivaizdoje

Nacionalinis Kauno dramos teatras rengiasi mokslinės fantastikos spektaklio premjerai internete – bus rodomas režisierės Agnijos Leonovos spektaklis „Ryšys“. Į atvirą kosmosą nukeliančiame spektaklyje kalbama apie tai, kas svarbu šiandien – gyvenimo prasmę, ryšį tarp žmonių, vienas kito palaikymą mirties akivaizdoje.

Ray`aus Bredberio apsakymo „Kaleidoskopas“ įkvėptas spektaklis – apie po laivo sprogimo atvirame kosmose atsidūrusius jo keleivius, lekiančius į mirtį milžinišku greičiu. Gyventi jiems likę 20 minučių.

„Jie išgyvena tuos pačius jausmus, ką žmonės apmąsto prieš išeidami – tai turbūt ilgesį tų žmonių, kurie jiems yra svarbiausi jų gyvenime, prasmę savo gyvenimo. Mano personažas tai ir įvardija atsisveikindamas su kitais, jis pasako, kad svarbiausia – išsaugokime ryšį. Tai yra pats svarbiausias dalykas“, – sako aktorė Martyna Gedvilaitė.

Aktorius Arūnas Stanionis sako, kad spektaklyje užkoduota ir viltis, nes veikėjai skrenda į Marsą.

„Dar ten viena mintis yra, kadangi jie skrenda į Marsą, tai kaip ir toks palinkėjimas ateities kartoms, kurie gal po 300 metų skraidys (...). Būkite žmonės geri, neužterškite ir to Marso, ar to Mėnulio, ar to kosmoso“, – teigia jis.

Aktoriai sako, režisierei pasirinkus statiškas mizanscenas, kurti vaidmenis buvo įdomu, bet keista – esą negalint naudoti kūno, aktoriui lieka tik veidas ir valia.

„Apskritai tas virtualus teatras... Nesijaučia to ryšio su kolegomis, su publika, o dar šituose filmavimuose buvo tas, kad mes visi gulėjome ant tų skafandrų ir tik girdėjome vieni kitų balsus, mes nematėme vieni kitų veidų ir to partneriavimo lieka labai mažai“, – pasakoja aktorė Kamilė Lebedytė.

„Ryšys“ pastatytas pagal rusų dramaturgo Kirilo Fokino pjesę. Režisierė A. Leonova sako, ji parašytai lanksčiai – galima pritaikyti spektakliui ir scenoje, ir internete. Pasak jos, spektaklis montuojamas, bet nėra kinas. Dalis scenų nufilmuotos skirtingose vietose, pavyzdžiui, Lietuvos etnokosmologijos muziejuje.

„Buvo keista kitaip dirbti, vis tiek aktorius scenoje ir aktorius filmuojamas yra skirtingi dalykai. Ieškojome, kur čia kinas, kur čia teatras ir kaip mes iš viso darome, bet susitarėme patys, kad tai yra internetinė transliacija. Tai nėra kinas ir patį kūrybiškumą ir susitikimą grupės sukūrėme, tarp pačių aktorių buvo pasitikėjimo atmosfera“, – aiškina režisierė,

Virtuali „Ryšio“ premjera – kovo 19-ąją.