Ant „Koncerto vienam“ scenos užlips Miknevičiūtė: retai Lietuvos auditorijai pasirodanti solistė tikina – tai didelė atsakomybė

LRT Klasika tęsia „Koncertų vienam“ ciklą. Šį penktadienį Kauno filharmonijos scenoje – retai Lietuvoje koncertuojanti operos artistė Vida Miknevičiūtė ir pianistas Justas Čeponis.

Penktadienio „Koncerte vienam“ – Arnoldo Schonbergo dainos, Richardo Strausso „Salomėjos“ finalas ir kelios arijos Richardo Wagnerio „Lohengrinas“. V. Miknevičiūtė sako, rinkti kūrinius buvo sudėtinga. Pastaruoju metu ji kamerinės muzikos dainavo mažai, tad apsidžiaugė, kad koncerte atliks ir arijas iš operų.

„Vis dėl to, tai yra labai subtilus žanras, subtilus momentas ir kada plius tau akomponuoja fortepijonas, tai yra visiškai kita situacija. Ta prasme, stovi lyg būtum nuogas, tave girdi, tave gali išnagrinėti. Tai yra tokių subtilybių, kurių su orkestru (nėra – LRT.lt) ir pats laisviau jautiesi“, – pasakoja operos solistė.

Vokietijoje gyvenanti V. Miknevičiūtė gruodį vos per kelias savaites Berlyno valstybinėje operoje parengė Elzos vaidmenį nuotolinėje R. Wagnerio „Lohengrino“ premjeroje ir sulaukė kritikų pagyrų. Jų negailėta ir rudenį, kai ji debiutavo Vienos operoje. Tai buvo paskutiniai pasirodymai – V. Miknevičiūtė sako, Vokietijoje kultūrinis gyvenimas sustojęs, atidėtos planuotos gastrolės ir įdomūs projektai.

Vida Miknevičiūtė-Elza („Lohengrinas“) / Asmeninio archyvo nuotr.

„Tas karantinas mus vis dėl to verčia sėdėti, mes nelabai daug turime laisvės judėti ir mūsų aparatas, instrumentas, balsas, kūno kalba vis dėl to reikalauja nuolatinio darbo ir to galbūt adrenalino vadinamo, kurį mes gauname dainuodami scenoje su žiūrovais ir su publika. Tai vis dėlto nėra mums tas karantinas į gerą iš profesinės pusės, bet be abejo, iš šeimos pusės – tai ramybė, daugiau to poilsio, dėmesio sau“, – karantino patirtimi dalinasi operos solistė.

Penktadienį dainuoti vieninteliam klausytojui Kauno filharmonijos salėje, operos solistei nebus sunku, tačiau ji pripažįsta, kad prieš koncertą gimtajame Kaune jaudinasi.

„Lietuvos publikai juk aš nelabai dažnai turėjau galimybės ir pakoncertuoti mūsų mielai publikai. Tai iš tikrųjų yra labai didelis atsakomybės jausmas, nes visada norisi geriau ir gražiau, bus matyt“, – tikina V. Miknevičiūtė.

Vida Miknevičiūtė-Salomėja / Asmeninio archyvo nuotr.

Koncertų ciklas „Koncertas vienam“ truks iki balandžio pabaigos. LRT Klasika klausytis koncertų kviečia penktadieniais 19 valandą, kai kurie jų bus transliuojami ir portale LRT.lt. Koncertų įrašus galima išgirsti ir LRT audiotekoje.