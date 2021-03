Atwood pristato „Tarnaitės pasakojimo“ tęsinį: rašytojui senatvė daug mažiau baisi negu popžvaigždei

Margaret Atwood knygos „Liudijimai“ pasirodymo proga 2020 m. rugsėjį vyko virtualus pokalbis su rašytoja, ją kalbino ištikima M. Atwood knygų gerbėja literatūros kritikė, rašytoja Erica Wagner. „Kartais tenka nuraminti žmones – tai tik knyga“, – teigė M. Atwood.

Per „Knygų savaitę“ transliuotame pokalbio įraše buvo aptariamos šių dienų pandemijos aktualijos, M. Atwood dalijosi savo mintimis apie kūrybą.

Protestas Lenkijoje prieš abortų draudimą, protestuotojai apsirengę kaip „Tarnaitės pasakojimo“ personažai / AP nuotr.

1984 metais, gyvendama tuometiniame Vakarų Berlyne, M. Atwood pradėjo rašyti romaną. Rašytoja klausė savęs, ar sugebės įtikinti skaitytojus, kad JAV išgyveno perversmą, tuometinę liberalią demokratiją pavertusi dogmatiška teokratine diktatūra. „Tarnaitės pasakojimas“, pasirodęs 1985 metais, iki šiol neprarado savo įtaigos. Šio romano aktualumas keičiantis dešimtmečiams tik didėjo, o pastaraisiais metais šio romano svarba tapo dar ryškesnė.

E. Wagner paklausta apie šiuometinės pandemijos išgyvenimus, M. Atwood pasakoja, kad šie metai jai buvo labai keisti ir permainingi: „2019-aisiais išleidus „Liudijimus“ po dviejų dienų mano gyvenimo draugą G. Gibsoną ištiko stiprus infarktas, po kelių dienų jo netekome. Buvo labai sunku susikaupti, tačiau vis tiek dalyvaudavau knygos pristatymuose. Vėliau su kolegomis leidomės į kelionę po Naująją Zelandiją ir Australiją. Laiku spėjau grįžti namo, nes COVID-19 viruso atvejų tuo metu sparčiai daugėjo.“

Margaret Atwood knyga / AP nuotr.

Pašnekovė atskleidžia keliaudama sukaupusi tikrai nemažą apsauginių veido kaukių kolekciją. Kai kurios iš jų gamintos nedidelėje Toronto įmonėje, viena iš jų vadinasi „Margaret Atwood“. Rašytoja juokauja: „Gaila, kad ant jos nėra mano portreto, bet smagu, jog ji pavadinta mano vardu.“

„The Guardian“ apžvalgininkė Anne Enright teigė: „Liudijimai“ – nepaprastas nepaprastos rašytojos kūrinys. Šios knygos įtaiga, kilni pozicija ir įvaldyta forma atskleidžia visą autorės talento jėgą.“

Laikraštis „The Guadrian“ knygos „Liudijimai“ pasirodymą pristatė kaip laukiamiausią šių metų literatūros pasaulio įvykį. Vien per pirmąją savaitę buvo parduota 103 000 egzempliorių. 2020 metais taip pat pasirodė naujos knygos „Dearly: New Poems“ – vienintelės M. Atwood poezijos rinktinės per pastarąjį dešimtmetį – leidimas.

Serialo „Tarnaitės pasakojimas“ stop kadras / Vida Press nuotr.

Rašytoja aptarė televizijos serialo ir knygos „Tarnaitės pasakojimas“ panašumus ir skirtumus. Jos teigimu, pirmasis sezonas artimas knygai, tačiau buvo padaryta ir keletas pokyčių. Ji išskiria du aspektus – serialui aktoriai atrinkti taip, kad reprezentuotų ne vieną rasę, taip pat veikėjai Serena Džoj ir Vadas yra jaunesni nei knygoje. M. Atwood pasakoja, kad pirmas sezonas baigiasi maždaug taip pat kaip ir knyga.

„Antras sezonas filmo kūrėjams buvo šiokia tokia nežinoma žemė. Scenaristų komanda išanalizavo knygą, ieškodama visų įmanomų užuominų, kaip ir kas galėjo vykti toliau. Filmo kūrėjai stengėsi būti kuo sąžiningesni, kitaip sakant, kurdami filmą jie negalėjo prasimanyti nebūtų dalykų. Kas bus kituose sezonuose – negaliu pasakyti. Scenarijus perskaičiau, tačiau dar tikrai ne visus. Jie tarsi artilerijos ugnies uždanga“, – pasakoja M. Atwood.

Rašytoja atskleidžia, kad filmuoti visuomet pradedama anksčiau, nei baigiamas rašyti paskutinis scenarijus. Paklausta apie tai, kaip ji pati vertina knygos ekranizacijas, M. Atwood sako: „Būtų beprotybė, jeigu rašytojai kontroliuotų pagal savo knygas kuriamus serialus. Ne paslaptis, jog dauguma rašytojų negali pakęsti savo knygų ekranizacijų. Tačiau mano nuomonė visiškai kitokia, aš tikiu, jog šios ekranizacijos kūrėjai tikrai atsidavę savo darbui. Tai ne vien tik knygos parodymas publikai, bet ir tam tikra misija.“

Serialo „Tarnaitės pasakojimas“ stop kadras / Vida Press nuotr.

M. Atwood akcentavo literatūros išliekamumą: „Rašytojų santykis su kūriniais yra kiek kitoks nei, pavyzdžiui, popžvaigždžių. Senatvė popžvaigždei – kur kas didesnis iššūkis nei rašytojui, nes iš tiesų žmonės domisi visai ne tavimi, rašytoju, o tavo knyga. Knyga bus, nesvarbu, ar tu gyvas, ar ne.“

„Aš esu asmuo ir manęs nereikia tapatinti su mano knygų personažais, nes jie yra sukurti. Kartais tenka nuraminti žmones – tai tik knyga“, – pasakoja rašytoja.

Kaip rašoma knygos „Liudijimai“ (išleido „Baltos lankos“, vertė Nijolė Regina Chijenienė) anotacijoje, prabėgus daugiau kaip penkiolikai metų nuo įvykių, aprašytų „Tarnaitės pasakojime“, teokratinis Gileado respublikos režimas tebelaiko valdžią savo rankose, bet jau ryškėja pirmieji vidinio jo irimo ženklai.

Margaret Atwood / AP nuotr.

Šiuo kritiniu metu susipina trijų labai skirtingų moterų likimai – ir jų sąjunga žada sprogimą. Agnesė ir Deizė priklauso jaunajai kartai, užaugusiai jau galiojant naujai tvarkai. Šių jaunų moterų liudijimus papildo trečias – Tetos Lidijos. Jos sudėtinga praeitis ir miglota ateitis veriasi netikėtais ir lemtingais vingiais.

„Liudijimuose“ M. Atwood nuplėšia uždangą nuo vidinių Gileado mechanizmų, ir kiekviena iš moterų turi apsispręsti, kas ji ir kaip toli pasirengusi žengti kovodama už tai, kuo tiki.

Parengė Emilija Cikanavičiūtė