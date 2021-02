Dovydą Pancerovą kalbina Antanas Terleckas: Apie nedrąsų, bet natūralų žingsnį į literatūrą

„Atiduodamas rankraštį knygos redaktoriui Alvydui Šlepikui jaučiausi tarsi studentas, nežinantis, ar gerą, ar blogą darbą atliko“, – teigia D. Pancerovas. Į literatūros lauką jis įžengia debiutiniu romanu „Medžiojant tėvą“ (Alma littera, 2020).

Pokalbis publikuotas žurnalo Naujasis Židinys-Aidai 2020 m. nr. 8.

– Įžengi į literatūros lauką debiutiniu romanu „Medžiojant tėvą“ (Alma littera, 2020) kaip atpažįstamas žmogus, publicistas. Skaitytojai dažniausiai neturi su kuo lyginti debiutinių kūrinių, o „Medžiojant tėvą“ labai natūraliai norisi lyginti su kita tavo ir Birutės Davidonytės knyga „Kabinetas 339“ (2019). Ar nekeistas debiutas, ar apskritai jautiesi debiutuojantis?

– Tikrai jaučiuosi. Atiduodamas rank­raštį knygos redaktoriui Alvydui Šlepikui jaučiausi tarsi studentas, nežinantis, ar gerą, ar blogą darbą atliko. Kadangi visą gyvenimą skaičiau ir rašiau, supratimą apie kūrybą ir literatūrą turėjau, bet jaučiau, kad man reikalinga nuomonė iš šalies, kuri padėtų suprasti, ką darau blogai, o ką gerai. Todėl taip – tikrai jaučiau debiutanto nerimą, neužtikrintumą.

Mano publicistinės knygos man nesuteikė kažkokios psichologinės atramos, į kurią galėčiau remtis ir sakyti: va, jeigu romano niekas nesupras, tai mano portfolio liks anos dvi knygos. Ne, romanas buvo visiškai naujas išbandymas, ėjau visiškai nauju keliu, ir tie keliai nesikerta. O dėl „Medžiojant tėvą“ ir „Kabineto 339“ panašumų, tai aš pats tų dviejų knygų nesiečiau, nepaisant to, kad romanas atsirado iš panašių patirčių kaip ir „Kabinetas 339“.

– Vis dėlto žmonės jas abi sieja – ir, manyčiau, pagrįstai, juk tematika jas labai aiškiai sujungia.

– Tam turbūt yra ir logiškas paaiškinimas. Pirmą šio romano rankraštį baigiau 2018 m. kovą, kažkurį penktadienio vakarą. O artėjantį pirmadienį su Birute pradėjome žurnalistinį tyrimą, kuris ilgainiui ir virto Kabinetu 339. Abi knygos atsirado tuo pačiu mano gyvenimo laikotarpiu. Tuo laiku labai norėjau parašyti romaną ir skaitytojui perteikti tas keistas, dviprasmiškas emocijas, kurias jaučiau dirbdamas tiriančiuoju žurnalistu, kai jautiesi įpareigotas pasakoti apie mus supančią tikrovę, bet net ir surinkęs neginčijamus įrodymus, tu vis tiek jautiesi nežinąs, kas yra tikra, o kas – tik atrodo.

Kartu jauti nuolatinį spaudimą iš kai kurių tavo veiklą vertinančių ir kritikuojančių žmonių, kurie būna suinteresuoti tave sumenkinti, nes patys yra susiję su tavo tyrimo objektais. Jie stengiasi išmušti iš vėžių, priversti abejoti surinktais įrodymais, o kartais net sumenkinti tavo reputaciją. Romane būtent ir norėjau perteikti tą netik­rumo jausmą ir, matyt, savo vidinį nusivylimą viešąja erdve.

Kai pradėjau darbą žurnalistikoje, buvau labai naivus – maniau, kad reportažais iš revoliucijų ir žurnalistiniais tyrimais gali pakeisti pasaulį. Paskui pamačiau, kad pasaulį pakeisti gali, bet tada ir pats turi įsivelti į negarbingus žaidimėlius, vykstančius po valstybės pamatais, po viešąja erdve, kur išsirangę kanalai ir tinklai, jungiantys skirtingų veikėjų interesus. Iš tų patirčių ir atsirado noras parašyti romaną, papasakoti, kad pažvelgęs po valstybės pamatais, ten nerandi nieko gero: tamsą, purvą, netikrumą. Ir kaip visa tai nuvilia.

Bet parašius pirmą romano rank­raštį, kuris, beje, buvo šūdas, mes su Birute pradėjome „Kabineto 339“ tyrimą ir kažkuriuo metu supratome, kad būtų prasminga paruošti iš to publicistinę knygą, tad romaną teko atidėti į šalį. Aišku, kai grįžau prie romano, tai ir mano sumanymas buvo pasipildęs „Kabineto 339“ patirtimis ir emocijomis. Bet sakyčiau, kad šias knygas iš tiesų jungia iš vieno mano profesinės veiklos etapo paimta medžiaga, su kuria buvo padaryti du skirtingi dalykai – vienoje pasakojome apie faktus, kitoje pabandžiau perteikti atmosferą, kurioje gyvenome.

– Nors ir nemėgstu klausimų apie personažų autobiografiškumą grožinės literatūros kūriniuose, bet šiuo atveju tarsi prašosi... Romano herojus Tomas Urbonas – bent profesinė pusė – ar tu į jį sudėjai tai, ką pats matai, dirbdamas žurnalistinį darbą?

– Šiaip savęs neatpažinčiau nė viename iš knygos personažų – visi jie yra atskiri. Aišku, kiekvienas iš jų turi mano patirčių, jausenų, išgyvenimų. Pavyzdžiui, kurdamas Ievos Piekūraitės personažą, kuris išsiskiria stipria motyvacija, gebėjimu susitelkti į tikslą ir siekti jo bet kokia kaina, panaudojau tai, ką, matyt, jaučiu ir pats savyje – norą įrodyti savo vertę per viešą veiksmą.

Ji deda tikras pastangas kurdama bendrąjį gėrį – bandydama atskleisti tiesą – bet iš tikrųjų šis poreikis yra ne tiek visuomeninis, kiek egocentriškas, kylantis iš jos asmeninių poreikių ir patirčių. O, pavyzdžiui, Tomas Urbonas tokios motyvacijos neturi, bet jis pasižymi kita savybe, kurią pastaruoju metu imu jausti savyje – Tomas gana ciniškas. Jam nusispjauti, kad visuomenė nereaguoja į jo atskleistus dalykus, jis nesijaudina, kad jo atskleistos negerovės nėra ištaisomos. Jis tiesiog atlieka savo darbą ir nebeturi ambicijų pakeisti pasaulį. Nors iš tikrųjų manau, kad Tomas savo darbe prasmę mato.

– Tai cinizmas yra būtina savybė žurnalistui?

– Cinizmas, manau, yra šalutinis ilgalaikio darbo žurnalistikoje poveikis. Kai prieš mėnesį su Birute Davidonyte palikome „15min.lt“ ir nuolat reikėjo kalbėti apie savo patirtis, supratau, kad svarbiausias dalykas, kurį palikau buvusioje redakcijoje, yra naivumas.

Per tuos keturiolika metų žurnalistikoje praradau savo naivumą ir man nuoširdžiai to gaila. Kai pradėjau dirbti, pasaulis atrodė didelis, įdomus, prasmingas, visi sutikti žmonės – protingi ir gražūs. O paskui savo akimis pamačiau, kad valstybė veikia kitaip ir to naivumo liko kur kas mažiau. Bet nemanau, kad esu ciniškas, vis dar tikiu tam tikrais idealais. Kita vertus, Tomas Urbonas yra už mane vyresnis...

– Į literatūrą tu žengi iškart su romanu. Ne itin dažnas kelias – darbo daug, o ir šiaip nedrąsu – kur kas dažniau pradedantieji rašo apsakymus ar noveles, patyliukais siunčia kultūrinei spaudai, taip tarsi tikrindamiesi – geba rašyti, ar ne. Ar nebuvo ankstesnių bandymų rašyti?

– Publikuotis – ne. Na, gerai, publikuodavausi Šilutėje, kai dirbau laik­raštyje „Šilokarčema“, netgi laimėjau vieną miniatiūrų konkursą. Bet rimtesnių bandymų nebuvo. Kita vertus, visad jaučiau, kad norėčiau rašyti. Nuo vaikystės tvirtai žinojau, kad būsiu žurnalistas ir kažkuriuo metu pabandysiu parašyti knygą. Tiesą sakant, mama nulėmė, kad to laiko aš laukiau, kol jis ateis natūraliai. Pirmą kartą romaną apgalvojau turbūt 2013 m., kai žurnalistiniame darbe ėmė rastis naujų išbandymų, patirčių, sudėtingų temų, o kartu atsirado ir poreikis jas išreikšti per fikciją.

Stebėdamas savo sūnus matau, kad panašiai elgiasi vaikai – sudėtingus išgyvenimus jie vėliau bando išžaisti. Apie savo norą rašyti romaną pasisakiau tėvams, bet mama kažkaip sulaikė, sakė, kad man dar per anksti rašyti knygas. Nors šiaip tėvų nuomone nepasitikiu, kaip ir kiekvienas maištingas vaikas, bet šį pamokymą priėmiau ir tiesiog laukiau. Dabar manau, kad tai buvo teisinga.

„Kiborgų žemė“ (2017), pirma mano knyga apie keliones į Ukrainą ir Maidaną, buvo tarsi būdas pasitikrinti, ar apskritai pajėgiu suvaldyti didelės apimties tekstą. Rašant „Kiborgų žemę“ atsirado ir šio romano siužeto apmatai, idėja įstrigo, nusėdo galvoje ir subrendo. Vėliau aš jau nebegalvojau apie kitas formas – žinojau, kad rašysiu romaną. Negalėčiau to kažkaip rimtai argumentuoti, bet jaučiu, kad romanas yra ta rašymo forma, kurią galiu prisijaukinti, per kurią man įdomiausia liestis prie pasaulio. Nors, jeigu Dievas duos, tai norėčiau išmėginti ir kitas formas. Va, neseniai sulaukiau klausimo, gal norėčiau pamėginti parašyti scenarijų kinui.

– Papasakok apie savo skaitymo įpročius – ar užaugai su knyga rankoje, ar skaityti pradėjai kažkuriuo metu, kas tavo mėgstamiausi rašytojai.

– Knygos mane lydėjo visą gyvenimą, nuo mažens gyvenau tarp knygų lentynų, abu tėvai daug skaitantys. Iš pradžių man mama vaikystėje skaitydavo, o vėliau buvo pasakyta, kad nuo šiol turėsiu skaityti pats. Aš, aišku, neskaitydavau, protestuodavau – man bet koks prievartinis įpareigojimas buvo ir liko atstumiantis. Per kažkurias vasaros atostogas tėvai nustatė taisyklę – visą dieną galiu daryt ką noriu, bet turiu perskaityti kažkiek pasirinktos knygos puslapių, o paskui atpasakoti tėvams. Aš paskaitydavau knygos pradžią ir pabaigą, o visa kita išsigalvodavau, nes supratau, kad tėvai patys tų knygų neprisimena. Bet, deja, vienąkart prisiminė...

Už bausmę reikėjo knygą perrašinėti ranka... O paskui, kai maištavimas baigėsi, versti skaityti nebereikėjo. Pirmas tikras rašytojas, kuriuo pats susidomėjau ir visą perskaičiau, buvo Erichas Maria Remarque`as. Tai labai banalu, net Saulius Skvernelis mėgsta Remarque`ą. Tiesą pasakius, man nepatiko „Vakarų fronte nieko naujo“, bet labai patiko „Laikas gyventi ir laikas mirti“ bei „Juodasis obeliskas“. Jas perskaičius atsirado suvokimas, kad literatūra yra ne tik pasakojimas, ne tik istorija, ne tik siužetas, bet ir estetika, kalba, žodžiai.

Po Remarque`o susidomėjau publicistu Viktoru Suvorovu. Jis padėjo suvokti, kad tai, kas rašoma istorijos vadovėliuose, nėra nekvestionuojama – pasirodo, tu gali užduoti klausimus, žvelgti kritiškai. Tuo metu man net ir romanai Suvorovo patiko, turbūt mokyklos rašiniuose netgi kopijuodavau jo romanų stilių: kapoti, trumpi sakiniai, per sintaksę pasireiškianti ironija, būdinga rusų rašytojams.

O paskui apturėjau labai skirtingų skaitymo patirčių, kai nei tėvai, nei mokykla man nebedarė įtakos. Atradau daug vertingų ir nevertingų rašytojų, kuriais skirtingu laiku domėjausi. Vienas tokių atradimų buvo Jeanas Paulis Sartre`as, nors dabar neseniai bandžiau skaityti jo „Brandos amžių“ ir nebesupratau, kuo jis man buvo įdomus. Tačiau „Šleikštulys“ jaunystėje paliko gilų įspūdį – buvo įdomu, kad vien iš psichologizavimo galima sukurti įdomų romaną.

Dar Ričardas Gavelis, žinoma, – nors mano lietuvių kalbos mokytoja sakė, kad Gavelio geriau neskaityti. Na, o dabartiniai didieji atradimai man yra Williamas Faulkneris ir Marcelis Proustas.

– Nesi pirmasis, iš publicistinio ar mokslinio rašymo peršokęs į grožinę kūrybą. Kiek tenka susidurti, tokiems žmonėms būtent jų grožiniai tekstai tampa brangiausiais. Ar spėjo „Medžiojant tėvą“ tapti tau svarbiausia parašyta knyga?

– Ne, dar nespėjo. Atrodo, kad ši knyga dar neparnešta į namus, neįdėta į jokią lentyną. Bet „Kabinetas 339“ ar „Kiborgų žemė“ – aš jau dabar galiu pasakyti, kad tai nėra mano mėgstamiausios knygos. Mane net kiek stebina geri atsiliepimai apie tas knygas, nes jas parašyti buvo kur kas lengviau – tiesiog pasakoji, kas tau nutiko ir tai nereikalauja iš tavęs didelių pastangų.

„Kabinete 339“, pavyzdžiui, sąmoningai nenaudojome jokių meninės raiškos priemonių, rašėme paprastai ir aiškiai – mums atrodė, kad tokio stiliaus užteks papasakoti tą istoriją įdomiai. O kurdamas romaną nori nenori stengiesi parodyti rašymo įgūdžius. Negaliu atsakyti, ar „Medžiojant tėvą“ yra mano mėgstamiausia knyga, bet, nors aš dedu dar tik pirmuosius žingsnius grožinėje literatūroje, man jau dabar atrodo, kad tai yra svarbesnė mano gyvenimo dalis nei žurnalistika. Kad ir kaip keistai tai skambėtų.

– Gyvenai vienoje bendruomenėje – nors tos bendruomenės nėra tokios izoliuotos viena nuo kitos – dabar artėji prie kitos, rašytojų bendruomenės. Bent seniau susidarydavo įspūdis, kad rašytojų bendruomenė į tokius debiutuojančius prašalaičius žiūrėjo kiek ironiškai – ką tu čia, žurnaliste, romanus rašysi. Ar sulaukei kažkokių reakcijų, ar pats jautiesi priartėjęs prie rašytojų?

– Turbūt dar per anksti atsakyti. Aš ir iki šio romano pažinojau rašytojų, literatūrologų, su kuriais susitikdavom, išgerdavom alaus, pabendraudavom, o iš viešosios erdvės ir šiaip žinojau, kas yra kas literatūros bendruomenėje. Bet gal svarbesnis dalykas, kad aš nesiekiu tapti bendruomenės dalimi. Negalvoju apie tai dabar, kai išbandau savo jėgas literatūroje, negalvojau apie tai ir dirbdamas žurnalistu.

Beje, būtent žurnalistikoje aiškiai pajutau, kad įsiliejimas į bendruomenę suteikia galimybę būti pripažintam, pelnyti apdovanojimų, bet kartu iš tavęs atima daug svarbesnį dalyką – įspraudžia į tam tikrą rėmą ir tu bent iš dalies atsisakai savitumo. Jeigu bandai jį išlaikyti, rizikuoji būti bendruomenės nepriimtas ir nesuprastas. Gal sunku tą suprasti, bet kai 2015 m. pradėjome tiriamosios žurnalistikos skyrių, žiniasklaidos bendruomenė į tai reagavo labai nepatikliai ir kritiškai: atsirado, matai, snargliai, vaizduojantys „tyrėjus“. Tam, kad pritaptum prie bendruomenės, turi priimti standartą ir elgtis taip, kaip iš tavęs tikimasi. Man tai nepriimtina.

– Suprantu, kad tai gali ir riboti. Gana akivaizdu, kad rašytojai ar net kritikai dažnai vengia neigiamai atsiliepti apie vieni kitų knygas. Neapsimoka, per maža ir per glaudi bendruomenė – ką čia draugus kritikuoti. Kartu ir bet koks kritiškesnis žodis priimamas hipertrofuotai jautriai, vos ne ad hominem.

– Taip, įsitraukimas į bendruomenę primeta tam tikrą mąstymo logiką ir varžo. Nesakau, kad tai universali tiesa, kalbu tik apie save – man labiau patinka būti nuošalyje. Nesiekiu būti bendruomenės pripažintu rašytoju, man tiesiog įdomu eksperimentuoti, net jeigu ir nepavyksta.

Tiesą sakant, ketinu rašyti visą gyvenimą – tikiu, kad šis romanas man tik pirmas žingsnis iš daugelio. Iš kai kurių reakcijų dabar suprantu, kad „Medžiojant tėvą“ eksperimentas gal ir ne visai pavyko, akivaizdu, kad yra dalykų, kuriuos turėsiu išmokti, bet man tai buvo įdomus eksperimentas – aš išpildžiau savo sumanymą ir tikiuosi, kad užteks drąsos taip daryti ir toliau.