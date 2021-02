Jankevičiūtė: Vilnius lygiai taip pat priklauso tiems, kurie čia gyveno prieš mus ir mylėjo jį ne mažiau nei mes

Vos per dešimt metų nuo 1939 iki 1949 m. politinė valdžia Vilniuje keitėsi šešis kartus. Viena po kitos nubangavusios lietuvinimo, vokietinimo, rusinimo bangos sujaukė įprastą miesto gyvenimą, pakeitė vilniečių kasdienybę ir tapatybę. Išžudyti žydai, išvaryti lenkai. Jų vietas užėmė lietuviai, baltarusiai, rusai. Pasikeitė miesto fizinis kūnas – urbanistika, architektūra. Visa tai pasakojama baigiamoje įrengti parodoje MO muziejuje „Sunkus amžius: Vilnius, 1939–1949“.

Apie parodą – pokalbis su jos kuratore Giedre Jankevičiūte.

– Parodai pasirinktas dešimtmetis nuo 1939 iki 1949 m., prie tokio skirstymo nesame pratę, kodėl būtent ši apibrėžtis?

– Sistemiškai tas laikotarpis niekada nebuvo tirtas, mes turime keistai suskaidytą vaizdą. 1949 m. iš pradžių kolegoms kėlė tam tikrų abejonių, įprastinė periodizacija – 1945 m. Nors Vilnius jau 1944 m. liepą buvo užimtas Raudonosios armijos, paskui 1953 m. – Stalino mirtis. 1949-aisiais akivaizdus sovietizacijos sustiprėjimas, toks pikas, atminties ženklų trynimo vajus. Būtent 1949 m. Vilnius pradedamas radikaliai valyti, perstatyti, tais metais visoje Sovietų Sąjungoje sustiprėja antisemitizmo banga, Vilniuje uždaromas Žydų muziejus, kurį atidarė Holokaustą išgyvenę žydai, ir pradedama kėsintis į Panerių paminklą. 1949 m. faktiškai baigiama kova su Katalikų bažnyčia, uždaroma katedra, prieš tai jau buvo uždarytos kitos bažnyčios, dabar prieinama prie branduolio. Taigi 1949-ieji – reikšminga, lūžinė data.

Vilnius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Paroda suskirstyta į penkias dalis, kokias temas išskiriate?

– MO muziejus ėmėsi nuspalvinti pilką mūsų atminties dėmę, tai yra 20 a. vidurio Vilniaus istoriją, kuri susijusi su Vilniaus grąžinimu Lietuvai, Vilniaus depolonizacija, viena paskui kitą sekusiomis keliomis okupacijomis – sovietų okupacija, nacių okupacija, vėl sovietų okupacija, pokario metai, apie kuriuos žinome tikrai labai nedaug. Šita paroda yra ir šiek tiek politinė, bet tą sudėtingą, prieštaringą Vilniaus laikotarpį pristatome per artefaktus, pirmiausia – per dailės kūrinius, tapybą ir grafiką, taip pat rodome šiek tiek architektūros projektų reprodukcijų, fotografijų ir archyvinių dokumentų – visas kompleksas artefaktų, atskleidžiančių, kaip menininkai suvokė šito laikotarpio gyvenimą mieste, kaip jie matė miestą, kaip kito miesto fizinis kūnas ir kas atsitiko su žmonėmis. Vilnius nepaprastai pasikeitė per tuos dešimt metų – žydai išžudyti, lenkai išvaryti, į miestą atsikraustė nemažai lietuvių, žydų ir lenkų vietas užėmė rusai ir baltarusiai, ieškoję čia duonos, darbo, namų.

Vis dėl to parodą pradedame optimistine gaida, rodome margą, jaunatvišką, daugiakultūrį miestą, kokį jį matė jauni dailininkai, stengęsi atkreipti dėmesį ir į pramogų kultūrą, pasiūlę keletą futuristinių Vilniaus vizijų. Greta egzistavo ir tokio laike sustingusio, barokinio miesto paveikslas, kurtas ir lenkų, ir lietuvių vienodai įnirtingai ir intensyviai. Tiesioginių karo atvaizdų dailininkai nesukūrė, nepaliko, turbūt visą tą siaubą galėjo užfiksuoti tik beaistrė kino ir foto kamera. Dailininkams be ikonografinių pavyzdžių karo vaizdavimui būtų tekę išeikvoti begalę energijos, kuri buvo reikalinga kitiems dalykams, kaip tiesiog išgyvenimui.

Giedrė Jankevičiūtė / BNS nuotr.

– Kokių dailininkų kūrybą pristatote parodoje?

– Parodoje eksponuojame anksčiau Lietuvoje niekada nerodytus, neviešintus darbus iš Lenkijos, Torunės universiteto Grafikos kabineto atvežtus J. Hoppeno ir S. Rolicziaus grafikos darbus. J. Hoppenas karo temą vaizduoja alegoriškai, S. Roliczius – gana tiesmukai, netgi pasitelkęs karikatūras su Hitlerio veidu. Be abejo, jei kas nors būtų sužinojęs apie tuos jo kūrinius karo metais, tai būtų dailininkui kainavę laisvę tai tikrai, o gal net ir gyvybę.

Tipiškiausio santykio su karu, karo realybe pavyzdys yra V. Drėmos spalvotų lino raižinių ciklas, varijuojantis keičiant tik koloritą, Gedimino kalno motyvus. Vien Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje saugomi 78 šio ciklo atspaudai, jų dar yra ir Torunėje, ir šeimos kolekcijoje. Tai iš tikrųjų buvo būdas apsisaugoti, apsiginti nuo gniuždančios, sekinančios, bauginančios tikrovės. Tos tikrovės baisiausias pavidalas pristatomas parodos skyriuje, dedikuotame dailininkės R. Suckever kūrybiniam keliui, kūrybai. Iš tos kūrybos išryškinama tai, ką ji sukūrė kalėdama Vilniaus gete.

MO muziejus / V. Šamko nuotr.

Sužalotąjį Vilnių, katastrofos negyjančius randus, pristato S. Bako du paveikslai. Talentingasis geto vaikas, kuris visą gyvenimą iki šios dienos negali atsikratyti tos traumos, tai negyjanti žaizda, eksponuojame jo sukrečiantį kūrinį „Tapatumo ženklas“ su nusigręžusiu berniuku su Dovydo žvaigžde ir urbanistinį peizažą „Vilner Hoyf“, Vilniaus kiemą, kuriame tušti akli mūrai ir žmonių palikti daiktai. Tai vienas iš tų urbanistinių S. Bako ciklo kūrinių, skirtų apleistam, žmonių netekusiam miestui. Taip pat parodoje ir griuvėsių motyvas, kuris perteikiamas holokaustą Rusijoje išgyvenusio R. Chvoleso kūrinyje, įamžinusiame žydų instituto YIVO griuvėsius ir lietuvio dailininko M. Bulakos piešinys sangvinu, vaizduojantis Didžiosios sinagogos griuvėsius. Ir tuos du meno kūrinius papildo tėvo ir sūnaus Bulhakų 1944 m. nuotraukų ciklas iš Vilniaus sugriovimo.

Paroda „Sunkus amžius: Vilnius, 1939–1949“ / LRT stop kadras

– Paroda skirta Vilniui ir jo žmonėms, kurių skaudus likimas daug metų buvo nutylimas, nes svarbesni atrodė kiti dalykai. Ji primena, kad dabarties miestas yra ne vien mūsų

– Atskirą skyrių turime paliktam Vilniui, priverstinei emigracijai, išvarymui iš Vilniaus, pirmiausia susijusiam su lenkų istorija, šitos temos ikoninis darbas – L. Slendzinskio darbas „Wilno. Oratorium“, kurį gražiausiai apibūdino Cz. Miloszas, 2000 m. atvykęs į rašytojų nobelistų susitikimą Vilniuje kaip ypač brangų kūrinį, kuris „ir šlovinantis himnas Vilniaus architektūrai ir labai garsi skausmo aimana“.

Toliau šią temą plėtoja du skyriai, vienas jų dedikuotas K. Wroblevskos ir jos sūnaus Andrzejaus, kuris išgarsėjo kaip dailininkas jau Lenkijoje, kūrybai. Kitas – 20 a. antroje pusėje išgarsėjusiai grafikei Lili Janinai Paškauskaitei. Kol Paškauskaitė buvo jauna mergina, nesimokė LSSR valstybiniame dailės institute, ji buvo Paszkowska Weckovicz ir kalbėjo lenkiškai. Pradėjus studijuoti aukštojoje mokykloje jai teko pasikeisti ir pavardę, ir kalbą. Sukrečianti jos asmeninio gyvenimo istorija, dar būdama studentė ji ištekėjo už lietuvio Vytauto Goštauto, didikų giminės palikuonio, jos vyras buvo teisininkas, 26 metais vyresnis, baigęs Sorboną. Tuomet jis dirbo Dailės muziejuje, buvo įkalintas gulage, ten ir mirė. Paškauskaitė visą gyvenimą saugojo jo atminimą, gyvendama tarp jo šeimos daiktų, baldų kilimų, sidabro ir porceliano indų, tokiame chruščioviniame Dominikonų gatvės daugiabutyje. Jos darbus, kuriuose įamžinti tie interjerai, rodome parodoje, taip pat jos autoportretus ir Goštauto portretą.

Paroda „Sunkus amžius: Vilnius, 1939–1949“ / LRT stop kadras

Paroda su tokiu gana storu istoriniu pamušalu, todėl pasitelkiau istoriką N. Šepetį, kuris parengė vadinamąją laiko juostą, joje nerodytos fotografijos iš nacionalinio muziejaus. Dalis yra sovietų karo korespondentų nufotografuotos per vadinamąją pirmąją okupaciją, karo pradžioje, kai sovietai rugsėjo antroje pusėje įžengė į Vilnių ir prabuvo iki lietuvių atėjimo spalio mėnesį. Taip pat karo laikotarpį iliustruoja mažai žinomos S. Urbanavičiūtės-Subačiuvienės nuotraukos, ir paskui pokaris, kur labiau žinomi vaizdai. Menininkų veikla niekada nenutrūko, vyko net per baisiausias perturbacijas, tęsėsi net gete, menininkai ir tarp geto mūrų sugebėjo rasti jėgų ir medžiagų meninei kūrybai.

Labai tikiuosi, kad ši paroda padės suprasti, kad Vilnius ne tik mūsų miestas, kad jis priklauso ir tiems, kurie gyveno iki mūsų, jį statė, mylėjo ir fiksavo dailės kūriniuose.