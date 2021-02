Pasaulinė aktualija virto meno kūriniu – šokėjai atskirti stikline uždanga, kuri galiausiai dūžta

Mes skubame, nespėjame. Mes pikti, nerimastingi, pervargę. Žmogus žmogui jau tapęs kone įkyriausiu Žemės padaru. Svajojame apie tylos valandą, jaukų pasimatymą su savimi, apie ilgas klajones sapnuose, rašoma muzikologės Lukrecijos Stonkutės parengtame pranešime žiniasklaidai.

Patartina svajoti atsargiai, nes būtinai išsipildys! Ir štai nesuskaičiuojamos valandos tylos, pasimatymo su savimi metu drugeliai nebekutena papilvės, o klajoti sapnuose naktį pasidarė nejauku. Staiga atsiimame piktą žodį ir apie įkyrųjį sutvėrimą. Kas laukia po to? Menininkai skuba drąsiai svajoti (nes būtinai išsipildys!), o svajones paversti meno kūriniais.

Trilogija „I am here for You“ / Kūrėjų nuotr.

Taip galėčiau apibūdinti kompozitorės Silvijos Miliūnaitės-Bliūdžiuvienės kūrinį „I am here for You“. Tai – trijų klipų trilogija apie žmonių santykius bei priverstinę atskirtį. „Šis projektas – karantino paskatinta idėja. Mačiau kaip žmonės išgyvena, kenčia atskirtį ir yra išsiilgę susitikimų. Kūrinio klipuose šokėjai atskirti stikline uždanga, kuri galiausiai dūžta“, – pasakoja autorė.

Kompozicija sukurta smuikui, violončelei, fortepijonui ir elektronikai – atlikėjai Džeraldas Bidva, Ignė Pikalavičiūtė, Indrė Baikštytė, kurių atliekama muzika įrašyta „MAMA Studios“. Klipuose šoka du baleto artistai ir trilogijos choreografai – Agnė Steponkevičiūtė bei Ignas Armalis, filmavimas vyko Menų spaustuvėje.

Silvija Miliūnaitė-Bliūdžiuvienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Kūrybinė komanda negaili pagyrų kompozitorei S. Miliūnaitei-Bliūdžiuvienei ir nuoširdžiai džiaugiasi galimybe bendradarbiauti. „Silvijos kuriama muzika mums išskirtinė savo emocijų palete. Autorė pasižymi talentu ir pojūčiu kurti jausmingą muziką. Pastarosios dėka mes kaip šokėjai-choreografai augame ir tobulėjame“, – įspūdžiais dalinasi A. Steponkevičiūtė ir I. Armalis. „Jos kūryba organiška, natūrali, nekovojanti už būvį, nesistengianti įtikti ar patikti. Ši trilogija labai dinamiška, kontrastinga, kaip ir pats gyvenimas“, – kalba projekto muzikantai.

Menininkai tikina, kad įsijausti bei įsikūnyti į trilogijos „I am here for You“ siužetą bei muziką buvo kaip niekada paprasta, mat kompozicija pulsuoja nūdienos socialinės atskirties, apribojimų, suvaržymų aktualijomis bei žmonių išgyvenimais. Tačiau šokėjai neslepia, kad šokti ne pilnutėlei salei žiūrovų, o videokamerai buvo tikras iššūkis: „Kas tinka scenai – ne visada tiks kamerai, tad teko gerokai pasukti galvą dėl choreografijos. Tačiau dabar toks laikas, kai privalome priimti naujoves ir tobulėti.“

Trilogija „I am here for You“ / Kūrėjų nuotr.

S. Miliūnaitės-Bliūdžiuvienės klipų trilogijos „I am here for You“ pirmoji dalis bus patalpinta vasario 14-ąją, asmeniniame kompozitorės jutubo kanale pavadinimu „Silvija MB“. Antrąjį ir trečiąjį ketinama paviešinti kas 10-imt dienų po premjeros. Norinčius pasiklausyti tik trilogijos muzikos, kviečiame pastarosios ieškoti visose muzikos talpinimo platformose.