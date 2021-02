Tarptautinio lygio kino autoritetas ir atrama kitiems: Jonas Gricius puikiai išmanė žmogų, jis jį jautė

Lietuvos kino pasaulis atsisveikino su legenda, operatorių tėvu vadinamu Jonu Griciumi. Per 43 karjeros metus jis padėjo kurti arba pats kūrė 25 filmus, kai kurie jų priklauso Lietuvos kinematografijos aukso fondui ir yra pelnę tarptautinį pripažinimą.

Prisiminimais apie J. Gricių LRT laidoje „Dienos tema“ dalijosi aktorė Nelė Savičenko ir teatro bei kino kritikė Rūta Oginskaitė.

– Nele, jūsų pirmasis vaidmuo Arūno Žebriūno filme „Turtuolis, vargšas“ buvo būtent su J. Griciumi, kuris tą filmą filmavo. Kokie prisiminimai? Pirmas susidūrimas su kamera turėjo palikti ryškų įspūdį.

N. Savičenko: Jis ir paliko labai ryškų ir labai komplikuotą įspūdį. Kartais buvo labai sunku, ir apskritai net nenutuokiančiam žmogui labai sunku susidurti su visa technika, iššūkiais, aktorinėmis užduotimis. J. Gricius – ir iškart norisi šypsotis. Jis buvo kažkoks žaibolaidis grupei, visada. Net prie visokių nesąmonių, iškilusių sunkumų mokėdavo, nežinau, šypsotis, kartais išvis nereaguoti į kokius nors konfliktus – tai buvo didžiulis pavyzdys ir atrama. Visa jo išvaizda tiesiog kalbėjo apie tai, koks jis geras, nepaisant profesionalumo ir visokių jam iškylančių uždavinių. Žmogus jis nuostabus – tiek profesine, tiek žmogiška prasme.

– Ponia Rūta, sakote, kad visada, kai tekdavo rašyti apie kino istoriją, tai ponas Gricius buvo vienas geriausių pašnekovų, ir žinau, kad norite papasakoti net dvi istorijas.

R. Oginskaitė: Taip, ir kai Nelė kalbėjo, prisiminiau laišką, kurį režisierius Vytautas Žalakevičius rašė Kino studijos direktoriui Julijonui Lozoraičiui iš „Paskutinės atostogų dienos“ filmavimo: „Nuostabus Jonas Gricius. Tik jo dėka viskas čia taip sklandžiai.“ J. Gricius buvo tarptautinio lygio kino autoritetas, bet niekada nebuvo oficialus žmogus, jam niekad nereikėjo, kad aplinka vaidintų jo reikšmingumą, jis buvo pats draugiškiausias, svetingiausias – visais laikais ir visiems žmonėms. Jis buvo, paskaičiavau, 19 metų renkamas Kinematografininkų sąjungos pirmininku. 19 metų – operatorius, ne režisierius, vadinasi, svarbiausias kinui atstovaujantis žmogus. Kaip pirmininkas jis visada būdavo įtraukiamas į įvairias komisijas, tarybas, valdybas, redkolegijas ir, kaip jis sako, „vienąkart paskaičiavau, kad priklausau gal 14 organizacijų, iki kai kurių net nubėgti nespėju“. Štai vieną kartą, kokiais 1981–1982 metais, per pačią stagnaciją „Literatūroje ir mene“ jauni kino kritikai, Lino Vildžiūno užkurti, pradėjo diskusiją apie tai, kad kinas darosi prisitaikėliškas, jis meluoja, šlovina sovietijos pasiekimus, kurių nėra, ir dėkoja partijai už tai, kaip puikiai gyvename. Kad kinas, koks jis buvo 60-aisiais, 70-aisiais, jau nunyko, kino studijoje dirba vidutinybės, ir, aišku, norėjome dialogo su kino studija. Dialogas neįvyko, kadangi kino studija absoliučiai ignoravo – neegzistuoja tokia nuomonė. Tada L. Vildžiūnas sukvietė viešą diskusiją kino studijoje, be abejo, Kino sąjunga, J. Gricius ir kritikai. Prasidėjo puolimas: kino studijos viršininkai ir viršininkės, buvę atsakingi už vaidybinį kiną, dokumentiką, kroniką, staiga pradėjo aiškinti, kad kritikai yra negeranoriški, kad jie šmeižia, negerbia, juodina kino studiją, ir, iš viso, kas jie tokie ir kaip drįsta. J. Gricius klausė šitų visų šnekų, ir kai jau gavo žodį, pasakė savo nuomonę: nesuprantu, ko jūs taip šiaušiatės prieš kritiką? Jeigu jie rašo, kad kino studijoje yra bėdų, pasižiūrėkim patys į jas, reiškia, jiems skauda širdį dėl to. O kad jie rašo aštriai, kategoriškai, tai kartais, sako, skaitydamas irgi pagalvoju, kaip tie jauni rašo taip žiauriai, kandžiojasi. Po to galvoju, o kada gi tą daryt, jeigu ne jaunystėje. Jauni ir turi būti nepatenkinti, kategoriški, įsiutę, nepakantūs. Ir ačiū Dievui, kad jie yra tokie. Vadinasi, pats svarbiausias Lietuvos kino autoritetas ištiesė ranką tiems, kuriuos puolė kiti autoritetai, jis prisijungė prie nepatogios kino studijai nuomonės. Tai kilnu visais laikais. Šiais laikais, be abejo, pas jį eidavau sužinoti prisiminimų apie kino pradžią, apie tuos nuostabius 60-uosius metus, kurių viena pagrindinių figūrų buvo J. Gricius. Jis buvo sklidinas prisiminimų, neišsenkantis ir labai dosniai pasakodavo, buvo nuostabiausi pašnekesiai. Bet svarbiausia, galvoju, taip, svetingas, nuostabus pasakotojas, nuostabus rašytojas, jis gi daug rašė savo prisiminimų. Bet paprastai, kai žmogaus paprašai papasakoti apie kitą žmogų, kolegą, jis pasakoja apie save, o J. Gricius pasakodavo apie kitus, jis turėjo tą sugebėjimą.

– J. Gricius viename interviu yra pasakęs, kad visi esame kitų žmonių įtakos rezultatas. Nele, kokią įtaką jums, kaip aktorei, padarė susidūrimas su šituo operatoriumi?

N. Savičenko: Tas pirmas filmas man buvo pojūtis, kad esu visų klaidų rinkinys. Kiekviena diena tik patvirtindavo tai – nemoku to, negaliu to – rinkau kaip į kokią skrynią visus tuos dalykus. J. Gricius buvo žmogus, kuris į tą klaidų skrynią pradėjo krauti ir privalumus – labai gražiai, labai profesionaliai. Manau, jis puikiai išmanė žmogų, tuo labiau jauną, jis jį jautė ir galėjo numanyti, kas vyksta ir kas trukdo. Pavyzdžiui, jis pastebėdavo, jog tu su aukštakulniais batais prastovi daugybę valandų, ir niekam nešauna į galvą atnešti kėdę, pasiūlyti atsisėsti. Jis tai darė ne kartą: kodėl aktorė stovi visą dieną su aukštakulniais, duokite jai kėdę. Ir daug tokių, tik pradėk prisiminti visus šiuos smulkius nuostabius dalykus, iš jo išeinančius. Man atrodo, tai nebuvo kažkoks sugalvotas dalykas, tai tiesiog plaukė iš jo vidaus, iš jo sampratos apie žmogų, darbą, kūrybinį darbą, kiek turi būti pasitikėjimo tarpusavy, pagalbos vienas kitam. Puikiai žinau, kaip vargo ir kaip visą laiką nervinosi A. Žebriūnas, kad nėra patogus veidas kinui, kad prie jo reikia dirbti, reikia žiūrėti apšvietimą, kaip greičiau padaryti, kad vis tik būtų malonu žiūrėti. J. Gricius ir moterišką pasitikėjimą savimi man davė.

Nelė Savičenko / BNS nuotr.

– Kalbant apie pasitikėjimą, prieš 20 metų išleistoje prisiminimų knygoje „Vingiai“ J. Gricius rašė, kad buvo toks atvejis: „Be jokio konkretaus tikslo peržiūrėjau visus savo filmuotus filmus iš eilės. Po peržiūros įvyko rimtas ir gana skandalingas pašnekesys su pačiu savimi, buvo išsakyta daug karčių, o kartais ir necenzūrinių žodžių, net ir įžeidimų. Viena, ko negalėjau sau prikišti, – nepamačiau savito braižo.“ Ar ne per daug savikritiškas operatorius buvo?

R. Oginskaitė: Jis buvo labai savikritiškas ir autoironiškas. Atsimenu vieną televizijos laidą, kurioje jis pasakė, kad operatorius turbūt nėra menininkas, tai techninė specialybė. Kaip tik toje laidoje diskutavo, ir J. Griciui pačiam įrodė, kad jis yra menininkas. Jeigu prieš mūsų akis, pavyzdžiui, pasakius „Paskutinė atostogų diena“, „Niekas nenorėjo mirti“ ar „Turtuolis vargšas“, iškyla kadrai, tai J. Griciaus kadrai, jie tiesiog mūsų gyvenimo dalis.

Rūta Oginskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Gricius taip pat yra sakęs, kad duoną, sviestą, metalą galima pasverti, o kino svarbiausio rezultato nepasversi ir nepamatuosi. Suprantu, kad tai buvo žmogus, turėjęs humoro jausmą.

N. Savičenko: Be abejo. Prisiminiau staiga vieną mažytę smulkmeną. Filmavome su Romu Ramanausku, ir buvo tokia gana sudėtinga ir subtili scena: turėjau prisipažinti, kad laukiuosi vaiko, kaip kas čia bus toliau, kaip mes gyvensim. Reikėjo paskui nufilmuoti stambų planą, atnešė prožektorių, kuris vadinamas buvo „bebiku“ tarp apšvietėjų ir staiga girdžiu J. Griciaus pasakymą: „Dabar filmuosime Nelę lovoje su „bebiku“. Atrodytų, kas gi čia tokio, tiesiog probėgšmais mesta frazė, bet ji buvo juokinga, tokia gerietiška. Ir stambaus plano taip neišsigandau, neįsitempiau taip baisiai.

Jonas Gricius, Lina Braknytė, Arūnas Žebriūnas filmuojant „Paskutinę atostogų dieną“ / Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo nuotr.

– Gricius išugdęs kelias kino operatorių kartas. Ponia Rūta, ar matot iš dabartinių operatorių, kurie turėtų ryškų maestro braižą?

R. Oginskaitė: Jūs man per sunkų klausimą davėte. Kiekvienas turi savo braižą. Ryškiausias J. Griciaus mokinys buvo Audrius Kemežys, bet jo nėra.