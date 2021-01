Filmų per LRT apie klasikinę muziką kūrėjas: norėčiau, kad būtų galima apsieiti be visų tų frakų ir peteliškių

LRT PLIUS kiekvieną ketvirtadienį rodo dokumentinių filmų ciklą „Klasikinės muzikos istoriniai centrai. Didieji kompozitoriai“ apie įtakingiausius klasikinės muzikos kūrėjus. Atskiros istorijos vertas iš šių filmų vedlys „Classic FM“ laidų vedėjas, publicistas, melomanas Johnas Suchet. Jo maršrutai ir ieškojimai ne mažiau įdomūs ir detektyviški negu brolio Davido Suchet įkūnijamo Agathos Christie personažo Erkiulio Puaro keliai.

Klasikinė muzika yra viena sričių, į kurią įkelti koją ne vienam baisu, – iš anksto turime daug stereotipų apie tai, kaip turėtume muziką suprasti ar kaip jos klausyti. J. Suchet šią mintį paneigia ir sako, kad vos atsiradusi klasikinė muzika turėjo visiškai kitokį tikslą. Svarbūs ir mitai, kuriais apaugę žymiausi kūrėjai, – po jais pradingsta ir žmogiškoji, ir žemiškoji jų pusė.

Kas svarbiausia Johnui pasakojant apie klasikinę muziką? Apie tai svarsto interviu herojus ir priduria, kad pandemija klasikinei muzikai ne tik pridarė nuostolių, bet ir suteikė galimybių. Interviu jis prisimena apie trijų brolių vaikystėje sugalvotą pašvilpavimą ir gerbiamą tėvo gydytojo profesiją.

– Papasakokite apie televizijos filmų ciklą, apie save, apie radijo laidas ir pakalbėkime bendriau apie komunikaciją, susijusią su klasikinės muzikos sklaida. Tai būtų trys pagrindinės pokalbio temos.

Norėčiau pradėti nuo to, kad Jums turbūt labiau tiktų aistringo klasikinės muzikos gerbėjo, o ne profesionalaus muziko ar muzikologo apibūdinimas. Ar galima sakyti, kad nėra esminio skirtumo tarp profesionalaus muziko ir muzikos gerbėjo meilės muzikai?

– Visiškai sutinku, Julijau. Nuoširdžiai tuo tikiu. Iki tam tikro momento – kol man sukako maždaug aštuoniolika ar devyniolika – mokiausi muzikos ir ketinau tapti profesionaliu muziku. Tuomet supratau, kad muzikos atlikėjas nebūsiu, bet meilė klasikinei muzikai liko. Esu giliai įsitikinęs, kad nereikia turėti kokių nors ypatingų teorinių ar muzikologinių muzikos žinių, kad mėgtum klasikinę muziką.

Tiesą sakant, visose savo knygose apie klasikinius kompozitorius laikiausi vienos taisyklės – nedėti jokių muzikos notacijos pavyzdžių. Nebūtina pažinti muzikos rašto, kad ją mėgtum. Man atrodo, kad kiekvienas gatvėje sutiktas žmogus – ar tai būtų daug pasiekęs muzikologas, ar žmogus, nepažįstantis nė vienos natos, – gali pamėgti klasikinę muziką vienodai karštai.

– Kaip Jums atrodo, kodėl vis dėlto egzistuoja tam tikras iš abiejų pusių neperžengiamas barjeras tarp klausytojų ir klasikinės muzikos? Kartais pradedantieji bijo žengti net pirmą žingsnį į klasikinės muzikos pasaulį.

– Taip, iš tiesų. Ir ypač dažnai taip nutinka tada, kai kalbama apie kompozitorių, kurį myliu labiau negu bet kurį kitą – Ludwigą van Beethoveną. Užtenka vien paminėti jo vardą ir žmonės gūžiasi: „Oi ne, man tai pernelyg sudėtinga. Negaliu to klausyti.“ Bet tai neteisinga, jo muzika yra skirta visiems. Kartais man atrodo, kad klasikinės muzikos pasaulis... Na, žinote, kai orkestro muzikantai iš lėto žengia į sceną – visi su frakais ir baltomis peteliškėmis, o paskui ateina dirigentas, irgi su fraku ir balta peteliške, labai rimta mina nusilenkia publikai, nusisuka ir visi pradeda labai rimtai groti.

Beethoveno laikais niekas taip muzikos neatlikdavo. Ir Mozarto laikais taip niekas muzikos neatlikdavo. Būdavo rengiami muzikos vakarai, į kuriuos susirinkdavo žmonės. Schubertas kviesdavo žmones į pobūvius, kuriuose būdavo galima atsigaivinti vienu kitu gėrimu, o sykiu ir klasikinės muzikos pasiklausyti. Kartais galvoju, kad net tai, kaip pastatytos mūsų koncertų salės – atlikėjai aukštai ant scenos, o mes apačioje, – atskiria juos ir mus. Man kur kas labiau patinka būti aplink juos, kartu su jais dideliame kambaryje. Norėčiau, kad būtų galima apsieiti be visų tų frakų ir baltų peteliškių, nes klasikinė muzika visiškai neprivalo būti tokia, ji neturi bauginti.

– Dalykai, apie kuriuos kalbate, yra nulemti tradicijos. Mes puoselėjame, saugome šią tradiciją ir vadiname ją paveldu – visus tuos frakus, sceną, neretai ir labai sudėtingą etiketą, kurio turi laikytis klasikinių koncertų klausytojai. Jie turi žinoti, kada ploti, o kada ne – daug visokių smulkių taisyklių, kurias mes tiesiog paveldėjome iš praeities.

– Julijau, Jūs visiškai teisus. Bet, kaip jau sakiau, taip nebuvo tada, kai ta muzika buvo sukurta, prieš du šimtus metų. Tai buvo kiekvienam prieinama pramogos forma. O tos tradicijos susiklostė kaip atsakas į besiformuojančią pramoginės, populiariosios muzikos sceną, kurioje pamažu radosi tokie žanrai kaip rokenrolas ir t. t. Kaip tik tada klasikinė muzika tapo atskiru, kitokiu pasauliu, kuriame viskas daug rimčiau. Bet jis neturi būti toks, nes dažnai visas tas tradicijų laikymasis atrodo šiek tiek perdėtas.

Net keista, bet būtent dabar, kai visas pasaulis kenčia nuo baisiosios COVID-19 pandemijos, o ji ypač paveikė muzikos atlikėjus, nes nevyksta jokie gyvos muzikos koncertai ir kita įprasta veikla, nepaisant to, jie groja iš namų per programą „Zoom“ (kaip kad mes dabar bendraujame) – visas orkestras groja iš namų ir toks atlikimo būdas sugrąžino klasikinei muzikai šiokį tokį neformalumą. Labai tikiuosi, kad ir kaip būtų sunku, nes žinau, jog nemažai atlikėjų netenka darbo, ir nenoriu pasakyti, kad muzikams dabar lengva, bet vis dėlto formuojasi naujas požiūris į klasikinę muziką, nes jie groja namuose.

Kai dabar rengiu laidas „Classic FM“, esu namuose ir tai suteikia kitokią jauseną, sukuria intymesnį ryšį su klausytojais visame pasaulyje. Atlikėjai pasakoja panašius dalykus: dėl to, kad jie groja iš namų, o ne kokioje Vienos muzikos draugijos salėje („Musikverein“), kur į juos iš aukštybių žvelgia paauksuotos figūros, o aplink tvyro šimtamečių tradicijų aura. Nieko panašaus – jie groja savo svetainėse.

– Paminėjote „Musikverein“ ir pirmas dalykas, su kuo man asocijuojasi šis pavadinimas, yra muziejus. Tas grandiozinis mastelis, tos paauksuotos salės iš tiesų primena muziejų ir perša mintį, kad čia negali būti nieko gyvo, kad čia viskas jau mirę.

– Vėlgi visiškai su Jumis sutinka. Ar žinote naują salę Hamburge, pavadintą Elbės filharmonija („Elbphilharmonie“)? Ji atrodo milžiniška, neaprėpiama. Neprisimenu tikslių skaičių, bet gal nesuklysiu paminėdamas, kad joje nėra nė vienos kėdės, kuri būtų nutolusi nuo scenos daugiau negu per 10 ar 20 metrų. Taigi, ji pastatyta taip, kad klausytojai visada jaustųsi esą arti atlikėjų. Manau, tai ateitis.

– Bet, pavyzdžiui, operos teatruose vis dar yra tokių vietų, kur negali nieko matyti, bet gali klausytis – vadinamosios riboto matomumo vietos. Žinoma, tai taip pat senosios tradicijos dalis.

Siūlau pratęsti pokalbį sukant prie temos apie televizijos laidų ciklą ir jūsų požiūrį į klasikinės muzikos komunikaciją. Dažnai girdime pasakojimus apie klasikinės muzikos asmenybes, apaugusius daugybe mitų, stereotipų, romantizuotų įvaizdžių. Kaip Jums pavyksta prisikasti iki žmogaus vidinio pasaulio, suprasti, kuri istorija tikra?

– Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios to imuosi. Esu jau parašęs penkias kompozitorių biografijas: apie Beethoveną, Mozartą, Straussų šeimą, Verdi ir Čaikovskį. Visose šiose knygose mano pagrindinis tikslas yra demistifikacija. Stengiuosi išvalyti iš savo pasakojimo visus mitus, legendas.

Žinote, Beethovenas yra mano herojus... Namuose turiu bronzinę jo veido kaukę, padarytą jam esant keturiasdešimt vienų. Jo kaktą puošia laurų lapų vainikas – lyg jis būtų koks Romos imperatorius. Pasižiūrėkite į bet kurią jį vaizduojančią statulą: specialiai išdidintų proporcijų, aukšto, galingo stoto asmuo. Tikrovėje nebuvo nieko panašaus. Rašant knygas, ypač apie Beethoveną, mano tikslas buvo nusikratyti mitologizavimo, sudievinimo. Jis buvo toks pat žmogus kaip jūs ir aš: jam reikėjo mokėti nuomą, jis turėjo maitintis ir gerti, jis įsimylėdavo ir jį atstumdavo moterys, kurias jis norėjo vesti. Jis turėjo gyventi tarp žmonių, – gal jis ir pasižymėjo genialumu, kurio masto negalime galutinai suvokti, – bet jam vis tiek teko gyventi tarp žmogiškų būtybių ir jis buvo vienas iš jų. Jis net vadino save žmogumi iš žmonių.

Kai tyrinėju kompozitorių biografijas, nesiekiu sužinoti, kodėl „Herojinė simfonija“ parašyta Es-dur tonacija. Man tai nerūpi. Bet man rūpi, kodėl jis ją paskyrė Napoleonui, o šiam pasiskelbus imperatoriumi nugrandė jo vardą nuo antraštinio puslapio. Ar komponuodamas muziką jis būdavo įsimylėjęs? O gal būdavo girtas ar įsiskolinęs? Man rūpi ne tai, kodėl trisdešimto opuso Nr. 1 skiriasi nuo Nr. 2 [kalbama apie sonatas fortepijonui – vert. past.], o jie skiriasi savo tonacija. Ne, ne ir ne. Pamirškit tai. Man rūpi atskleisti tikrą žmogų.

– Manau, tai būtų šedevras, kad mes siekiame to aukso vidurio, kai viename pasakojime dera visi Cis-dur ir Es-dur, faktai ir visi žmogiški dalykai, dėstomi suprantama kalba.

– Julijau, sunku būtų su Jumis nesutikti. Paminėsiu vieną pavyzdį: mano nuomone, geriausia iš visų Beethoveno simfonijų – „Herojinė simfonija“ (Simfonija Nr. 3). Septintas taktas: styginiai leidžiasi žemyn į Cis – klaidingą natą netinkamoje vietoje tolimoje tonacijoje ir netinkamu laiku. Galėčiau jums pateikti šio atvejo muzikologinę analizę, nors, tiesą sakant, ją ką tik atlikau. Bet svarbiau yra tai, kad šitaip Beethovenas laužo taisykles, elgiasi kitaip, negu įprasta. Pavyzdys rodo, kad iš vienos natos galima prirašyti visą skyrių apie tai, kaip Beehovenas laužė konvencijas, mėtė taisykles pro langą ir viską darė savaip. Tokia yra šios vienos natos reikšmė.

– Spėju, kad apie Beethoveną su Jumis galėtume kalbėtis ištisas savaites.

– Taip! (Juokiasi.)

– Bet dabar norėčiau kreipti kalbą prie kito televizijos filmų ciklo herojaus – Händelio. Susimąsčiau apie tris žymius kompozitorius, kurie ilgesnį laiką dirbo ir kūrė Anglijoje: Händelį, Haydną, Mendelssohną. Didžioji Britanija visada buvo viena iš tų vietų, kurios traukė kompozitorius ir kur jie visada buvo laukiami.

– Man atrodo, kad skirtumas tarp jų tas, kad Händelis atvyko į Angliją būdamas jaunas ir čia gyveno iki pat mirties, o kiti du tik atvykdavo paviešėti. Tiesa, Mendelssohnas čia lankėsi daug kartų, o Haydnas buvo atvykęs tik dukart. Vienas iš Bacho sūnų – Johannas Christianas, dar vadinamas angliškuoju Bachu, emigravo į Londoną iš Vokietijos ir čia apsistojo visam laikui.

Jūs teisus, Londonas buvo vienas muzikinių Europos centrų, jis traukė kompozitorius, čia buvo atvykęs ir ne vienas vadinamųjų didžiųjų kompozitorių. Tačiau ne mažiau svarbus centras buvo Viena, tapusi namais Mozartui, Beethovenui, Haydnui ir kitiems vėliau gyvenusiems žymiems kompozitoriams. Bet įdomu tai, kad Londonas buvo pirmasis Europos didmiestis, kuriame buvo pastatyta specialiai koncertams skirta salė.

Ji stovėjo Hanoverio aikštėje, netoli Oksfordo gatvės. Deja, jos ten nebėra, bet būtent čia Haydnas pirmąkart dirigavo savo Londono simfonijas. Vienoje Beethoveno ir Mozarto muzikos koncertai vykdavo teatruose, kuriuose buvo rodomi dramos spektakliai, baletai ar kiti scenos veikalai. Tačiau tai nebuvo koncertų salės. Taigi, Londonas buvo pirmasis Europos miestas, kuriame buvo pastatyta specialiai koncertams skirta salė, ir dėl to šis miestas tapo traukos tašku kompozitoriams ir muzikams, kurie norėjo čia įsikurti ir kurti.

– Iš tiesų savo filmuose minite ir daugiau su kompozitoriais susijusių vietų – bažnyčių, kitokių pastatų Vienoje, Zalcburge, kituose miestuose. Net ir šiandien vis dar likę nemažai įsimintinų vietų – architektūros ar istorinių ženklų, liudijančių apie kompozitorių gyvenimą praeityje. Tam taip pat skiriate nemažai dėmesio, pasakodamas jų gyvenimo istorijas savo televizijos filmų cikle.

– Taip, iš tiesų. Pavyzdžiui, Bacho gyvenime itin svarbią vietą užėmė bažnyčios. O štai Mozartui ir Beethovenui kur kas svarbesni buvo aristokratų salonai. Vienas dosniausių Beethoveno globėjų – kunigaikštis Lobkowitzas – turėjo net nuosavą orkestrą ir jo koncertams savo rūmuose Vienoje (juos matome ir šiandien) įrengė atskirą salę. Dėl tokio užmojo jis patyrė bankrotą ir net turėjo bėgti iš Vienos, slapstydamasis nuo kreditorių.

Taigi, aristokratai išlaikė ištisus orkestrus, mokėjo muzikantams algą. Lygiai kaip baroko epochos kompozitoriams buvo svarbios bažnyčios, pirmajai klasicistų kartai svarbiausia koncertų vieta tapo aristokratų salonai, o dar vėliau, kai, pavyzdžiui, Händelis apsigyveno Londone, nors anksčiau ir jo muzika skambėjo bažnyčiose, tačiau nuo šiol koncertų salės tapo svarbiausia vieta, kur buvo galima išgirsti skambant jų muziką.

– Johnai, pakalbėkime apie nūdienos iššūkius. Kaip klasikinei muzikai skirtos žiniasklaidos priemonės prie jų prisitaiko? Ypač norėčiau pakalbėti apie radiją, kuris turbūt yra tinkamiausia ir istoriškai artimiausia klasikinei muzikai medija. Pastaruoju metu ši medija patiria nemažai pokyčių.

Man atrodo, jūsų kolega Edwardas Blakemanas [BBC „Radio 3“ programų redaktorius – vert. past.] yra sakęs, kad klasikinės muzikos radijo vaidmuo iš atspindėjimo (mirrorship) transformuojasi į lyderystę (leadership). Mes imamės organizuoti ir koordinuoti renginius, užsiimame daugeliu kitų veiklų, kurių anksčiau nė nesapnavome. Ką apie tai manote?

– Radijo stotis „Classic FM“, kurioje dirbu, pradėjo savo veiklą 1992 metais, taigi ji gana jauna – jai nėra nė trisdešimties. Tuo metu dirbau televizijos naujienų tarnyboje (naujienų reporteriu ir laidų vedėju) ir buvau aistringas muzikos mėgėjas, nors nebuvau niekaip susijęs su klasikinės muzikos pasauliu. Gerai prisimenu, kaip 1992 metų rugsėjo 7-ąją – dieną, kai pradėjo veikti „Classic FM“, – sėdėjau ITN naujienų tarnybos kambaryje ir klausiausi, kaip kanalas išeina į eterį. Visi aplinkui kalbėjo, kad jis ilgai neišsilaikys, kad tokia radijo stotis neišgyvens nė pusmečio, niekam neįdomi ta klasikinė muzika, mums reikia roko, popmuzikos ir visų kitų šiuolaikinės muzikos žanrų, kad klasikinė muzika niekad nepritrauks klausytojų.

O va, praėjo jau beveik trisdešimt metų... (Juokiasi.) Mūsų auditorija išaugo iki maždaug penkių su puse milijono vien tik Jungtinėje Karalystėje. Kas vakarą vedu koncertų transliacijas, kurios vadinasi „Classic FM Concerts“ („Classic FM koncertai“). Prieš porą dienų vedžiau koncertą, kuriame skambėjo Bacho muzika, koncerto metu gavau du elektroninius laiškus: vieną nuo klausytojo iš Los Andželo Kalifornijoje, kitą nuo klausytojo iš Toronto Kanadoje. Nepaprasta radijo galia – man nereikia to sakyti Jums, Julijau: kai ištransliuoji ką nors radijo bangomis, tai išgirsta žmonės visame pasaulyje.

Taigi, klasikinė muzika vis dar gyva ir trykšta gyvybingumu. O ta Jūsų minėta citata yra teisinga: mes ne tik remiame koncertus. Aš nuolatos vedu koncertus tiesiog ant scenos ir tai dariau iki pat karantino paskelbimo. Visai nesunku užpildyti koncertų sales, jei parenki tinkamą muziką, tinkamai ją pristatai, pageidautina – be peteliškės ir frako. Tai patinka ir jaunimui, jiems patinka klasikinė muzika.

Sparčiausiai augantis „Classic FM“ auditorijos segmentas šiuo metu yra amžiaus grupė nuo 18 iki 30 metų. Būtų labiau tikėtina, kad mūsų klausosi 55–70 metų sulaukę klausytojai, bet taip nėra. Kiekvieną vasarą elektroniniu paštu sulaukiame laiškų iš studentų, kurie rašo, kad, ruošdamiesi baigiamiesiems egzaminams, įnikę į knygas įsijungia „Classic FM“.

– Ar esama kokių nors paradigmų, besiremiančių garsių praeities kompozitorių, gyvenusių 18 ar 19 amžiuje, patirtimi, pranašaujančių, kokia bus klasikinės muzikos raida po pandemijos? Pasigirsta įvairiausių prognozių.

Pavyzdžiui, Metropolitano opera Niujorke siunčia signalus, kad didysis teatras gali neišgyventi pandemijos sukelto ekonomikos nuosmukio. Matome, kad po pandemijos gali pasikeisti valdžios dėmesys ir finansinė parama klasikinei muzikai. Ar turite kokią nors versiją, kaip klostysis įvykiai, kai baigsis pandemija?

– Norėčiau būti optimistas, bet iš tiesų labai sunku spėlioti. Šįryt laikraštyje mačiau statistiką, kad apie 40 proc. laisvai samdomų muzikantų metė atlikėjo veiklą ir užsiėmė kitais dalykais. Skaičiau apie vieną orkestro muzikantą, kuris dabar prekybos centre krauna prekes į lentynas. Samdomų atlikėjų darbo perspektyvos po pandemijos labai niūrios. Nemažai mažesnių orkestrų, ansamblių tiesiog neišgyvens. Muzikantai, kurių pajamos priklauso nuo pasirodymų su įvairiais kolektyvais – vieną vakarą su vienu orkestru, kitą vakarą su kitu, – nebeuždirba nieko. Tiesą sakant, nežinau, kaip bus, perspektyvos nekokios.

Bet yra ir vienas teigiamas dalykas. Kaip man paaiškino vienas orkestro vadovas, „na, gerai, mes negalime rengti viešų koncertų salėse, mes praradome gyvą kontaktą su auditorija, muzikantai neteko grįžtamojo ryšio, kuris jiems padėdavo tobulėti, antra vertus, mes įrašome koncertus, laikydamiesi socialinio atstumo, ir skelbiame tuos įrašus internete, ten juos galbūt pamato dešimtys tūkstančių žmonių visame pasaulyje. Gruodžio mėnesį tokiu būdu transliavome Londono filharmonijos orkestro ir Nicholos Benedetti atliekamą Beethoveno Koncertą smuikui ir orkestrui, diriguojant suomių dirigentui, kurio iki tol nepažinojau, – Pekkai Kuusisto. Jie grojo tuščiai salei, o aš vedžiau šį koncertą. Po dviejų mėnesių orkestro vadovas man paatviravo, kad į šį internetu gyvai transliuotą renginį buvo parduota maždaug 10 000 bilietų.

Kitaip tariant, jie prarado tiesioginį kontaktą su publika salėje, tačiau koncerto auditorija išaugo iki dešimties tūkstančių. Akivaizdu, kad klasikinės muzikos pasaulis prisitaiko, keičiasi. Kas mūsų laukia ateityje? Sunku pasakyti. Neabejoju, kad internetas išliks svarbiausia sklaidos priemone, nes ji pasirodė itin veiksminga. Bet mums reikia susigrąžinti ir gyvos muzikos koncertus, reikia, kad vėl pradėtų veikti koncertų salės.

– Žinoma, geriausia praktika turbūt būtų derinti gyvus pasirodymus su skaitmeniniais įrašais. Ir, aišku, pandemija tapo virsmo iš analoginio renginių formato į skaitmeninį katalizatoriumi. Daugelis koncertinių įstaigų ėmėsi šių iniciatyvų – nuo Berlyno filharmonijos iki daugybės mažesnių salių – įkurti skaitmenines koncertų sales, teikti srautinio parsisiuntimo paslaugas ir pan.

Dabar pakalbėkime apie Jus, nes apie Jus kaip apie asmenį mums mažai kas tėra žinoma. Skaičiau, kad turite dar du brolius ir kad minioje su jais susišvilpaudavote kažkokiu slaptu būdu. Ar vis dar prisimenate, ką tuomet švilpaudavote?

– Taip, tiesą sakant, prisimenu. (Juokiasi.) Jūs klausiate manęs apie vaikystę, o tai buvo labai labai seniai. Neatsimenu, iš kur pasigavome tą švilpavimą. Turbūt iš kokio nors amerikietiško detektyvo, kurį visi kartu žiūrėdavome Londone. Vienas turėdavo sušvilpti du kartus, o kitas turėdavo atsiliepti sušvilpdamas tris kartus. Jei atvirai, buvau visiškai tai pamiršęs, puiku, kad tai iškapstėte. Kol augome kartu, visi trys broliai buvome labai artimi.

– Ir užaugę visi trys susiejote savo gyvenimą su menais. Žinome, kuo užsiimate Jūs ir Jūsų brolis Davidas. O kokia trečio brolio istorija?

– Peteris dirba reklamos srityje, pastaraisiais metais užsiima labdaros projektais, ieško lėšų, telkia paramą. Tam tikra prasme visų mūsų darbas susijęs su komunikacija. Mūsų tėvas buvo chirurgas, gydytojas. Deja, nė vienas jo profesijos nepasirinkome. Būčiau norėjęs turėti bent polinkį tapti gydytoju. Žiūrėdavau į jį ir svarstydavau: „Ar įmanoma nuveikti ką svarbesnio už tai, ką daro tėvas?“ Aš dirbu radijuje, bet man netenka eiti į darbą ir gelbėti žmonėms gyvybės, kaip tai darė mano tėvas. Ir tai gana liūdna, jis bent taip jautė. Bet susitaikė su tuo, kad nė vienas nenuėjome jo pėdomis.

– Norėčiau pasiteirauti apie Jūsų šeimos šaknis. Skaičiau, kad Jūsų protėviai buvo susiję su Lietuva, bent jau litvakiškoji šeimos linija.

– Taip, iš tiesų.

– Ką žinote apie šią savo šeimos pusę, jos istoriją?

– Gaila, bet žinau nedaug. Davidas dalyvavo BBC laidų cikle „Who Do You Think You Are?“ („Kuo manaisi esąs?“) ir buvo atvykęs į Lietuvą filmuotis vienoje laidų. Žinoma, kad mūsų senelis iš tėvo pusės gimė Mėmelyje (dabar – Klaipėda). Jis buvo žydas. Maždaug apie 1900-uosius jis išvyko iš Klaipėdos dėl pogromų bei kitų gyvenimo nepatogumų būnant žydu tais laikais ir kartu su visa šeima emigravo į Pietų Afriką. Mano tėvas gimė Pietų Afrikoje, ten įgijo medicininį išsilavinimą.

20 a. 4-ajame dešimtmetyje jis atvyko į Londoną, nes čia buvo medicinos mokslo centras. Čia tęsė mokslus, įgijo specialybę, sutiko vietinę merginą ir ją vedė, įsikūrė Londone. Tada gimėme mes – trys broliai. Neskaitant vieno ar dviejų trumpų apsilankymų Pietų Afrikoje aplankyti giminių, mes nieko per daug nežinojome apie šią šeimos pusę, niekada nesilankėme Lietuvoje, tik žinojome, kad mūsų senelis čia gimė. Bet, kaip minėjau, Davidas čia buvo atvykęs ir mes apie tai vėliau pasišnekėjome. Nuostabu! Aš irgi labai norėčiau apsilankyti Lietuvoje.

– Puiku! O kaip Jūsų paties šeima? Viename iš interviu prasitarėte, kad tėvas Jus spyrė mokytis muzikos, groti fortepijonu. Ar taip pat pasielgėte ir su savo vaikais?

– Ne. Labai geras klausimas. Mano tėvas iš tiesų mane spaudė ir niekad nesupratau, kodėl. Tėtis man pasakė, kad neturi klausos ir niekad nesidomėjo muzika, bet norėtų, kad aš išmokčiau groti fortepijonu ir tada imčiausi smuiko. Neturiu supratimo, kodėl, bet būtent taip jis ir padarė. Tiesa, smuiką greitai iškeičiau į tromboną. Tai vienintelis instrumentas, kuriuo iki šiol groju savo malonumui. Mokydamasis muzikos ėmiau intensyviai domėtis klasikine muzika.

Augindamas savo vaikus, neverčiau jų mokytis groti jokiais muzikos instrumentais, leidau patiems pasirinkti, ką nori veikti. Jie visi domisi muzika, tiesa, kitomis atmainomis. Žinau, kad muzika jiems daug reiškia, jie jos daug ir dažnai klauso. Jie žino, kad jų tėvas neblogai raukia apie klasikinę muziką, erzina mane pravardžiuodami Beethoveno Knysliu, o aš neprieštarauju.

– Mano paskutinis klausimas Jums, Johnai, apie klausytojo paveikslą. Norėjau jį užduoti patį pirmą, bet pokalbis pakrypo kita linkme. Koks, Jūsų įsivaizdavimu, turėtų būti idealus klasikinės muzikos klausytojas? Koks turėtų būti tas apie ją neblogai raukiantis tipas – argi ne puikus muzikos kaip pomėgio apibūdinimas?

– Na, tai paniekinančią reikšmę turintis žodis, bet jis meiliai paniekinantis. Labai geras klausimas. Vienas žymiausių radijo ir televizijos laidų vedėjų anglų kalba airis Terry Woganas – man teko sykį su juo pabendrauti – patarė: „Kai vesi radijo laidą, įsivaizduok, kad esi aludėj tik su artimiausiais bičiuliais – dviese, trise ar keturiese – ir su jais šnekučiuojiesi.“ Gerai, aš tai jau girdėjau, visi tai žino. Ir tada jis pridūrė esminius žodžius: „Turi prisiminti, kad jie klausosi tik puse ausies.“ Man stačiai nušvito galvoje.

Tik pagalvokit, Julijau, juk klausydamasis radijo dažniausiai veiki ką kita: vairuoji, sukiojiesi virtuvėje, gamini maistą arba švariniesi, arba sėdi prie kompiuterio. Radijas yra tik fonas. Vadinasi, tu klausaisi tik puse ausies. Jis tęsė: „Radijas yra pati intymiausia visuomenės informavimo forma, intymesnė už televiziją. Per televiziją žiūrovai tave mato, bet tai nėra intymu. Per radiją klausytojai tavęs pusiau klausosi, užsiimdami kuo kitu, bet tai kur kas intymiau. Vienintelis tavo įrankis yra balsas.“ Negali pasitelkti nei galvos, nei manierų, nei plaštakų ar rankų, kaip kad buvai įpratęs daryti vesdamas informacines laidas. „Tavo darbo priemonė – tik balsas, o jie tik pusiau klausosi. Kuo gali patraukti jų dėmesį? Aš nežinau atsakymo“, – užbaigė jis.

Radijuje dirbu jau dešimt metų ir vis dar nežinau atsakymo. Bet mėginu įsivaizduoti žmogų, kuris nori išgirsti, ką pasakoju, – nesvarbu, kokios jis lyties, amžiaus ar koks jo vaidmuo gyvenime. Jis įsijungia radiją, nes nori ką nors išgirsti. O aš esu čia, kad duočiau jam tai, ką jis nori išgirsti. Tai vienintelis mano transliacijų tikslas. Laimei, gaunu labai daug malonių atsiliepimų ir labai nedaug nemalonių. Dauguma rašo, kad buvo įdomu, niekad to nežinojau, koks nuostabus kūrinys. Jie visiškai neprivalo to daryti.

Mano karjeros naujienų tarnyboje laikais žmonės susisiekdavo tik norėdami pasiskųsti. Dirbant klasikinės muzikos stotyje, žmonės rašo norėdami pasidžiaugti, kokia graži muzika, kokia nuostabi istorija, kurią papasakojote. Ir tie žodžiai yra lyg aukso dulkės. Ir jeigu man pavyksta patraukti jų dėmesį, o kaip tik dėl to jie ir įsijungia šį kanalą, jeigu į jų ausis prasiskverbia mano pasakojimas ir muzika, tada aš laimingas.

– Ačiū, Johnai, už puikų mūsų pokalbio apibendrinimą.