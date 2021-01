Sandro Botticelli šedevras parduotas už 92 mln. dolerių JAV aukcione

Niujorko aukcione „Sotheby's“ ketvirtadienį italų renesanso meistro Sandro Botticelli paveikslas buvo parduotas už 92 mln. JAV dolerių (75,9 mln. eurų) – didžiausią kainą, kada nors sumokėtą už šio tapytojo drobę.

Remiantis „Sotheby's“, galutinė pirkinio kaina, įskaitant mokesčius ir komisinius, siekė 92,2 mln. JAV dolerių, nors aukcione jis buvo parduotas už 80 mln. JAV dolerių.

Tokia kaina liudija, kad šis kūrinys yra vienas reikšmingiausių kada nors aukcione parduotų portretų.

Per varžytynes Niujorke parduota drobė „Jaunuolis su medalionu“, tikriausiai nutapyta 15 amžiaus 8-e ar 9-e dešimtmetyje, laikoma vienu meistriškiausių S. Botticelli portretų.

„Tai kūrinys, peržengiantis laiką ir kategorijas. Dabar tikrai žinome grožio kainą“, – sakė „Sotheby's“ senųjų meistrų paveikslų ekspertas George'as Wachteris.

Sandro Botticelli paveikslas „Jaunuolis su medalionu“ / AP nuotr.

58 cm ir 39 cm matmenų paveiksle vaizduojamas sėdintis jaunas vyras ilgais auksaspalviais plaukais, rankose laikantis apskritą medalioną su barzdotu šventuoju.

Tas medalionas, kuriame šventasis vaizduojamas pakėlęs ranką, yra originalus amžiaus kūrinys,14 priskiriamas Sienos dailininkui Bartolommeo Bulgarini.

Meno istorikai įtaria, kad S. Botticelli nutapė didiką, išdidžiai demonstruojantį meno kūrinį.

„Šis vaizdas simbolizuoja ir atspindi Renesansą Florencijoje“, – prieš aukcioną naujienų agentūrai AFP sakė „Sotheby's“ vyresnysis viceprezidentas Christopheris Apostle'as.

„Gyvenime nesame matę nieko panašaus“, – pridūrė jis, pavadinęs šį darbą „šedevru“.

Per aukcioną, dėl koronaviruso pandemijos vykusį virtualiai ir tiesiogiai transliuotą, buvo įnirtingai varžomasi per „Sotheby's“ atstovus Niujorke ir Londone. Laimėjo pirkėjas, siūlęs kainą per aukciono darbuotoją Jungtinėje Karalystėje.