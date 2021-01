Ugnė Marija Andrijauskaitė. Apie mokinių politinę veiklą tada ir šiandien

2021-ieji Kauno jėzuitų gimnazijoje prasidėjo neramiai: kairiosios minties jutubo kanalą „Giljožinos“ kūrę ir įrašą apie JAV imperializmą paskelbę moksleiviai susidūrė su mokyklos vadovybės pasipriešinimu tokiai užklasinei veiklai.

Istorikės Ugnės Marijos Andrijauskaitės komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“.

Gimnazija aiškino, kad moksleivių veikla laikyta nepriimtina dėl to, jog moksleiviai jau anksčiau yra naudoję sovietinę simboliką, kuri vėliau išaugo „į antiamerikietišką anarchistinę simboliką naudojantį video-, primenantį sovietinę propagandą“, o tokios radikalios idėjos gali turėti antivalstybinį atspalvį.

Būta ir kitokių nuomonių: Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas iškėlė klausimą, ar mokyklos vadovybė varžydama moksleivių veiklą nepažeidė mokinių konstitucinių teisių į žodžio laisvę ir laisvą idėjų sklaidą. Vis dėlto konfliktas gan greitai buvo išspręstas ir, gimnazijos atstovų teigimu, laidas rengti moksleiviams leista. Tačiau diskusijoje nuskambėję argumentai bei pats konfliktas sukėlė déjà vu jausmą: jau esu tą girdėjusi, jau esu kažkur tą skaičiusi.

Nusikelkime į praeitį – maždaug prieš šimtą ar pusantro šimto metų – į Rusijos imperijos sudėtyje buvusią ir du sukilimus išgyvenusią Lietuvą. Visuomeninis ir politinis gyvenimas ten vyko ir nelaisvės metais, ir jame dalyvavo ne tik suaugusieji, bet ir jaunimas. Vis dėlto moksleiviams 19 amžiaus pabaigoje burtis į oficialias ar neoficialias draugijas buvo itin sudėtinga; carinė valdžia nebuvo suinteresuota aktyvia moksleivių politine veikla.

Kazys Boruta / E. Blaževič/LRT nuotr.

Iš skaitytų prisiminimų teko sužinoti, kad, pavyzdžiui, Marijampolės gimnazijoje moksleiviai ir jų veikla akylai stebėta tiek gimnazijos patalpose, tiek bendrabučiuose, tiek mieste, o mokytojai stengdavęsi pagauti moksleivius skaitant draudžiamą literatūrą. Be to, gimnazistų dėmesys nuo politikos buvo nukreipiamas ir netradiciniais metodais: rengiant daugiau šokių ir kitų pasilinksminimų bei į juos kviečiant miestietes merginas. Tokią prevencinę veiklą lėmė faktas, kad šią gimnaziją baigusieji neretai pasižymėdavo anticarinėmis nuotaikomis.

Nepaisant visų pastangų atgrasinti gimnazistus nuo politinės veiklos, save susivokusiais lietuviais laikantys jaunuoliai burdavosi į grupeles, formavo nelegalias moksleivių organizacijas ir jose skaitydavo draudžiamą lietuvišką spaudą, diskutuodavo aktualiomis temomis. Vėliau iš šių gimnazistų išaugo nemažai aktyvių politikos ir visuomenės veikėjų – jie kūrė nepriklausomą Lietuvą. Vadinasi, vyresnių moksleivių politinė veikla iš tiesų gali išsivystyti iš teorijos į praktiką, bent jau taip mums liudija istorija.

20 amžiaus pirmoje pusėje aktyvus dalyvavimas visuomeninėje ir politinėje veikloje jau buvo neatsiejama gyvenimo dalis; įvairioms organizacijoms priklausė ne tik suaugusieji, bet ir jaunimas. Todėl mokyklose ir universitetuose ėmė steigtis įvairios organizacijos, tačiau ne visos jos buvo laukiamos ir pageidaujamos. Tuo metu nemažai Lietuvos mokyklų buvo priklausomos nuo dvasininkų, tad laisvamaniškomis pažiūromis pasižyminčių kairiųjų moksleivių organizacijų veikla jose buvo suvaržyta – moksleiviams neleista skaityti kairiosios spaudos.

Vartydami individualizmo ir socializmo idėjomis grįstą 1912-ųjų „Aušrinės“ leidinį randame pasakojimą, kad Marijampolės „Žiburio“ mergaičių progimnazijoje „Aušrinę“ skaitančioma moksleivėms vietoj kairiosios spaudos liepta skaityti katalikišką „Ateities“ leidinį; taip pat jos baustos, jei laiką leisdavo su vaikinais aušrininkais, o su katalikais ateitininkais bendrauti kliudoma nebuvo. Kiek tuose žodžiuose tiesos – šiandien galime tik spėlioti, nors moralės kontrolė 20 amžiaus pradžios katalikiškose švietimo įstaigose neturėtų itin stebinti.

Garso gėlės. Lietuvos pankų gyvenimas ir muzika 1980–1990 m.

Lietuvai 1918 metais atkūrus valstybingumą, dominuojančia politine jėga tapo krikščionys demokratai, o katalikybė užėmė svarbią vietą visuomenėje, tapo reikšminga ir tautinei tapatybei. Tad laisvamaniškų pažiūrų asmenys patirdavo sunkumų: buvo sudėtinga įteisinti pasaulietinę santuoką ar rasti būdą, kaip pagarbiai palaidoti artimuosius arba draugus kapinių teritorijoje. Mokyklose laisvamaniškas pažiūras rodantys moksleiviai taip pat turėjo susidurti su kritikos strėlėmis; vien tik už laisvamanybę moksleiviai galėjo būti išvadinti „bedieviais“ ar „bolševikais“, taip (ne)tikėjimo klausimus padarant politinius.

Narstydami istorijos puslapius sužinome, kad į panašius konfliktus dėl politinės veiklos jaunystės metais buvo įsivėlęs ir turbūt visiems puikiai žinomas rašytojas Kazys Boruta. Augęs katalikiškoje šeimoje ir dalyvavęs katalikiškos ateitininkų organizacijos veikloje, 1924 metais jis visai netikėtai atrado ir atsivertė į socializmą. K. Borutos išpažįstamas socializmas rėmėsi asmens laisvės ir individualizmo idėjomis; skaitydamas narodnikų*, socialistų revoliucionierių**, anarchistų tekstus ir svajodamas apie naująją Lietuvą – egalitarinę demokratinę respubliką – jis atmetė marksizmą ir smerkė bolševizmą kaip socializmo idealų išdavystę, ir, pasitaikius progai, nesibodėjo bolševikų atstovų išplūsti, atvirai išvadinti nekukliais slaviškais epitetais.

Poeto ir rašytojo kairiosios pažiūros buvo sunkiai suprantamos saugumo pareigūnams. Už jas K. Borutai teko kalėti prie visų valdžių – ir nepriklausomos Lietuvos, ir okupacinių; pirmą kartą – 1924-aisiais jis areštuotas už dalyvavimą Gegužės 1-osios demonstracijoje ir politinius šūkius, o vėliau, prieš pat mokslų baigimą, už tą patį buvo pašalintas iš mokytojų seminarijos.

K. Borutos atvejis nebuvo unikalus: tarpukario Lietuvoje mokinių aktyvi politinė veikla ir areštai kėlė nemažai diskusijų visuomenėje, netgi atsirado siūlymų riboti moksleivių dalyvavimą politinėse organizacijose. Atrodo, tokie siūlymai buvo išgirsti: 1923 metų lapkritį pagal draugijų įstatymą bei laikinuosius švietimo įstaigų įstatus politinės moksleivių organizacijos buvo uždraustos, todėl jos arba persikėlė į pogrindį ir tapo nekontroliuojamos, arba moksleiviai toliau dalyvavo politinių organizacijų veikloje už mokyklų ribų. Nenorėčiau ir negalėčiau vertinti ar teikti siūlymų, kaip elgtis šiandien, tokiais atvejais kaip Kauno gimnazijoje. Aišku tik viena: draudimai nieko iš esmės nesprendžia, tik stumia į pogrindį problemą – ar tai būtų politinės organizacijos, ar alkoholio pirkimas ir vartojimas, ar nėštumo nutraukimas.

Ugnė Marija Andrijauskaitė / J. Stonkaus nuotr.

Kai po eilinių rinkimų Lietuvoje iškeliamas klausimas, kodėl juose dalyvauja tiek nedaug jaunų žmonių, kodėl jaunimas apskritai nesidomi politika, norėtųsi atsakyti – atsakymas yra visai šalia, kažkur čia, panosėje: kas daroma, kad ja būtų domimasi? Nejučia nukeliauju į naujesnę istoriją – prieš gerus 15 metų, kai mes, Vilniaus paaugliai, vaikščiodavome į pankroko koncertus ir šėldavome po juodos ir raudonos spalvų vėliavomis ir anarchijos ženklais ar lankydavomės mėgėjiško futbolo varžybose, kur palaikydavome komandą su šūkiu „Love football, hate fascism“. Ir nieko blogo mums nenutiko: prisiskaitę Noamo Chomsky ar prisiklausę Gintauto Mažeikio, tapome mąstančiomis asmenybėmis; vienų gyvenimai krypo dešinėn, per TS-LKD į savivaldą, kitų kairėn, per LSDP į Seimą, dar kitų – daugybės kitų – kritinio mąstymo daigai sudygo ir suvešėjo universitetuose, akademinėje veikloje. Tarp jų esu ir aš: kairiosios idėjos ir pankiškas „kas, jei ne tu, kada, jei ne dabar“ padiktavo mano sudėtingesnes, ne tokias populiarias bakalauro, magistro darbų temas, pasufleravo ir apie ką rašyti daktaro disertaciją. Tad pabuvojusi abiejose pusėse – ir politiškai aktyvios gimnazistės, ir pedagogės – baigdama savo apmąstymus galiu tik palinkėti to, ko matau abiem pusėms stingant labiausiai: moksleiviams – neblėstančio smalsumo, o suaugusiesiems – pasitikėjimo jaunimu. Viskas bus gerai!

* Narodnikai – 19 amžiaus antros pusės Rusijos radikaliosios inteligentijos judėjimo dalyviai. Narodnikai skelbė vadinamąjį valstietiškąjį socializmą, t. y. smerkė baudžiavinę santvarką ir ieškojo nekapitalistinės šalies raidos būdų („Visuotinė lietuvių enciklopedija“).



** Socialistai revoliucionieriai (eserai) – 20 amžiaus pradžios Rusijos politinė partija. Eserų ideologija buvo narodnikų idėjų ir socializmo derinys. 1905-aisiais priimta programa numatė panaikinti monarchiją, paskelbti federacinę demokratinę respubliką, suteikti pilietines teises ir laisves, socializuoti žemę ir kita. („Visuotinė lietuvių enciklopedija“)

