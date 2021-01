Žickytės prodiusuotas filmas įvertintas Amerikoje – apdovanojimai vadinami dokumentinio kino „Oskarų“ pranašais

Šį savaitgalį Los Andžele (JAV) buvo paskelbti Tarptautinės Dokumentinio Kino Asociacijos (International Documentary Association) apdovanojimų laureatai, rašoma „Kino pasaka“ pranešime žiniasklaidai.

Tarp jų – ir bendros gamybos ukrainiečių ir lietuvių filmas apie karo zonoje Donbase gyvenančios šeimos kasdienybę „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ („The Earth is Blue as an Orange“, rež. Iryna Tsilyk), kuris pelnė apdovanojimą už geriausią operatoriaus darbą.

Viačeslavas Tsetkov ir „Mėlyna kiap apelsinas žemė“ / Filmo kūrėjų archyvo nuotr.

Jau 36 kartą vykstantys apdovanojimai vadinami dokumentinio kino „Oskarų“ pranašais. Pasaulinė filmo premjera įvyko prestižiniame „Sundance“ kino festivalyje. Čia jis buvo apdovanotas už geriausią režisūrą dokumentikos kategorijoje.

„Kino operatoriaus Viačeslavas Tsetkov darbas filme „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ yra meistriškas savo sugebėjimu išryškinti grožį ir taurumą kuklioje filmo herojų buityje, karo nualintame Donbase, Krasnogorovkoje, bei atskleisti kupiną šviesos žmogiškumą toje keistoje, niūrioje siurrealistinėje aplinkoje.

Kurdamas šį filmą operatorius prisitaikė prie sąlygų – ankštų patalpų, šviesos trūkumo, minimalios technikos, ir sukūrė stebuklingą vaizdą, kas dar kartą įrodo, kad kūryboje svarbiausia yra mintis, talentas bei meistrystė. Šis apdovanojimas nepaprastai svarbus ir brangus visai filmo kūrybinei grupei. Tai ypatinga, kad JAV kino industrijos atstovai pastebėjo ir įvertino Europos kiną“, – sako filmo prodiuserė Giedrė Žickytė.

Giedrė Žickytė / „Kino pasaka“ archyvo nuotr.

„Mėlyna kaip apelsinas žemė“ operatorius Viačeslavas Tsetkov jau antrą kartą gauna geriausio operatoriaus darbo apdovanojimą už šį filmą. Prieš tai jis buvo įvertintas prizu Lenkijoje vykusiame tarptautiniame festivalyje „Millenium Docs Against“ Gravity. Ukrainiečių kino operatorius jau daugelį metų filmuoja dokumentinius filmus bei yra Europos kino akademijos narys.

Prestižiniu apdovanojimu įvertintas operatorius anksčiau yra dirbęs su lietuviškais dokumentiniais filmais: 2016 m. Berlyno kino festivalio „Panoramos“ programoje pristatytu Manto Kvedaravičiaus filmu „Mariupolis“ bei 2019 m. Venecijos kino festivalio kritikų savaitėje pristatytu to paties kūrėjo filmu „Partenonas“. Atsiimdamas IDA apdovanojimą, operatorius pabrėžė, kad toks įvertinimas jam suteiks įkvėpimą kurti toliau.

„Esu dėkingas IDA už tokį aukštą įvertinimą. Norint kurti gerą dokumentiką reikia atsitiktinumo ir didžiulės sėkmės, o juos abu pagauti tikrai užima daug pastangų. Esu labai laimingas, kad dokumentinis kinas yra universali kalba, sujungianti mus skirtinguose žemynuose. Visada stengiuosi jausti filmuojamą žmogų ir esu labai lamingas, kad IDA tai pastebėjo, mano darbą įvertindama taip aukštai. Šis apdovanojimas suteiks man įkvėpimą kurti toliau“, – sako filmo operatorius V. Tsetkov.

Viačeslavas Tsetkov ir „Mėlyna kiap apelsinas žemė“ / Filmo kūrėjų archyvo nuotr.

G. Žickytės prodiusuoto bendro ukrainiečių ir lietuvių kūrėjų darbo Europinė premjera įvyko Berlyno kino festivalyje „Generations“ programoje, filmas pristatytas Niujorko publikai modernaus meno muziejuje „MoMA“, ir kituose svarbiuose tarptautiniuose festivaliuose – „Hot Docs“ (Kanada), „CPH:DOX“ (Danija), „Visions du Réel“ (Šveicarija), ZINEBI (Ispanija), „São Paulo International Film Festival“ (Brazilija), IDFA (Olandija) ir daugiau nei 70 kitų tarptautinių kino festivalių. Režisierės I. Tsilyk filmas pelnė dvidešimt tarptautinių apdovanojimų.

Dokumentinis filmas „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ atskleidžia fronto linijoje Donbase, Ukrainoje, gyvenančios šeimos kasdienybę. Kol išorinį pasaulį kausto bombų garsai ir chaosas, vieniša mama Ana ir jos keturi vaikai karo zonoje sugeba išsaugoti savo namus – juose ramu kaip rojuje, pilna gyvybės ir šviesos. Aistra kinui, užvaldžiusi visus šeimos narius, įkvepia juos filmuoti, montuoti ir pristatyti filmą – kūrinį, įkvėptą jų pačių gyvenimo karo metu. Kūrybinis procesas atskleidžia, kokią galią ir magiją turi kinas katastrofos akivaizdoje. Anai ir vaikams traumos transformavimas į meną yra vienintelis būdas išlikti žmonėmis.

Kadras iš filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ / Stop kadras

Prie filmo dirbo gausi lietuvių komanda: prodiuserė Giedrė Žickytė, montažo režisierius Danielius Kokanauskis, garso režisierius Jonas Maksvytis, koloristas Jonas Sunklodas („Madstone“), asocijuota prodiuserė Andrėja Čebatavičiūtė ir kiti. Filmą prodiusavo „Albatros Communicos“ ir „Moonmakers“. „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ Lietuvoje platina „Pasaka distribution“. Lietuvoje žiūrovai filmą išvys, kai kino teatrai atvers duris.