Mirė šnipų žanro klasikas Johnas le Carre

Eidamas 90-uosius metus mirė britų rašytojas Johnas Le Carre, geriausiai žinomas dėl savo romanų apie Šaltojo karo šnipus „Skardininkas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) ir „Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“ (The Spy Who Came in from Cold), sekmadienį pranešė jo agentas.

Rašytojas, kurio tikrasis vardas – Davidas Johnas Moore`as Cornwellas, per šešis dešimtmečius trukusią karjerą parašė 25 romanus. Visame pasaulyje praduota apie 60 mln. jo knygų kopijų.

Pagal trilogijos „Karlos tyrimas“ (The Quest for Karla) knygą „Skardininkas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ 1979 metais buvo sukurtas televizijos filmas, kuriame aktorius Alecas Guinnessas įkūnijo britų žvalgybos agentą Džordžą Smailį, tapusį populiariausiu J. Le Carre personažu.

Johnas Le Carre / AP nuotr.

2011-aisias pasirodžiusiame šio filmo perdirbinyje Džordžą Smailį įkūnijęs Gary Oldmanas už šį vaidmenį kitais metais pelnė „Oskarą“.

Paskutinis J. Le Carre romanas „Agent Running in the Field“ pasirodė 2019 metų spalį.

Rašytojo žmona Jane, buvusi greta beveik penkis dešimtmečius, kartu su poros sūnumis Nicholu, Timothy, Stephenu ir Simonu išplatino pareiškimą, kuriame nurodė, kad rašytojas mirė nuo plaučių uždegimo šeštadienį vakare, po trumpos kovos su liga.

„Visi labai gedime dėl jo mirties“, – rašoma šeimos pareiškime.

Šeima padėkojo Kornvalio pietvakarių Anglijoje ligoninės darbuotojams, kurie rūpinosi rašytoju.

„Žinome, kad jie liūdi kartu su mumis“, – pridūrė J. Le Carre artimieji.

Novelistas Robertas Harrisas pavadino J. Le Carre „vienu iš rašytojų, kuris ne tik išsiskyrė nepaprastu talentu, bet ir įsiskverbė į populiariąją kultūra – o tai išties itin reta“.

R. Harrisas televizijai „Sky News“ sakė, kad J. Le Carre buvo „puikus novelistas“, o jo romaną „Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“ pavadino „šedevru“.

„Tai nepaprastai įdomi, labai gili istorija, transformavusi šnipų trilerio žanrą. Tai buvo nuostabus psichologinis šnipinėjimo, išdavystės ir britų galios nuosmukio atvaizdavimas“, – kalbėjo jis.

J. Le Carre literatūros agentas Jonny Gelleris sakė: „Tokio kaip jis daugiau nebebus, jo pasiges kiekvienas knygų mylėtojas, visi, kuriuos domina žmogaus egzistencija.“

„Netekome didžios Anglijos literatūros figūros, žmogaus, pasižymėjusio nepaprastu sąmoju, gerumu, humoru ir intelektu. Netekau draugo, mentoriaus ir įkvėpėjo“, – sakė jis.