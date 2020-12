Pasaulio operos žvaigždė Asmik Grigorian scenoje Kaune pasirodys su „Grammy“ laimėtoju

„Gyvenimas mums duotas, kad jį tikrai gyventume“, – savo gimtadienio interviu yra pasakiusi Asmik Grigorian. Nors ši tiesa žinoma visiems, prisipažinkime – per kasdienių rūpesčių šydą dažnai pamirštame tiesiog pasidžiaugti gyvenimu: įvertinti savo per metus nuveiktus darbus, pamaloninti artimuosius ir bičiulius dėmesiu, šypsena ar apkabinimu.

Artėjant didžiosioms metų šventėms Kauno „Žalgirio“ arena parengė gražią dovaną klasikinės muzikos gerbėjams. Nors pandeminiai apribojimai kol kas neleidžia rengti masinių koncertų, kauniečiai ir miesto svečiai į savo lankytinų renginių sąrašą jau gali įsirašyti gardų desertą, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Pavasarį „Žalgirio“ arenoje koncertuos vienas žinomiausių pasaulio sopranų, Tarptautiniuose operos apdovanojimuose geriausia pasaulyje pripažinta solistė Asmik Grigorian.

Kauno Žalgirio arena / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Labai džiaugiamės, kad Asmik ir mūsų planai sutapo ir ji rado laiko savo įtemptame planuojamų tarptautinių pasirodymų kalendoriuje surengti išskirtinį koncertą „Žalgirio“ arenoje. Tiesą sakant, šis renginys buvo planuojamas ilgą laiką, bet dėl griežtėjančių ribojimų šiemet idėjos įgyvendinti negalime. Tačiau už kelių mėnesių šis išskirtinis koncertas tikrai turėtų įvykti, o mes pasirūpinsime, kad jis vyktų saugioje ir malonioje aplinkoje“, – teigia „Žalgirio“ arenos atstovai.

Pasak organizatorių, nustatyti konkrečią renginio datą (balandžio 2 d.), jie ryžosi stebėdami pozityvias ilgalaikes tendencijas dėl COVID-19 pandemijos suvaldymo bei matydami, jog lankytojai yra labai pasiilgę aukšto lygio reginių. Naudodamiesi savo sukaupta profesionalaus renginių vykdymo patirtimi, kurios dėka nei viename ankstesniame „Žalgirio“ arenos renginyje nebuvo užfiksuoti COVID-19 susirgimai, organizatoriai neabejoja, jog savo lankytojams padės sukurti saugų, nepamirštamų įspūdžių kupiną vakarą.

Asmik Grigorian operos spektaklyje „Salomėja“ / Stop kadras

Taip sutapo, jog A. Grigorian pavasarinis sezonas bus išskirtinis. Netrukus po koncertų ji pasitiks savo 40-ąjį jubiliejų. Kūrybinės brandos sulaukusi atlikėja pasaulinės operos žvaigždės vardo nusipelnė po to, kai pelnė pripažinimą didžiosiomis klasikinių operų partijomis. Tokioms, kaip žinovus sužavėjęs Zalcburgo festivalyje atliktas Salomėjos vaidmuo. Būtent šis darbas Asmik padėjo pelnyti 2019 metų geriausios dainininkės titulą Tarptautiniuose operos apdovanojimuose.

Be to, solistė iš Lietuvos gavo Austrijos muzikinio teatro prizą už geriausią operos vaidmenį bei žurnalo „Opernwelt“ Metų dainininkės titulą. A. Grigorian šįmet taip pat pelnė Italijos nacionalinės kritikų asociacijos F. Abbiati prizą už Marijetos vaidmenį E. W. Kornholdo operoje „Miręs miestas“ teatre „La Scala“. Niujorko „Metropolitan Opera“, Londono karališkasis „Covent Garden“, Vienos „Theater an der Wien“ ir daugybė kitų scenų jau pasirodė arba artimiausiu metu debiutos armėnų kilmės lietuvė.

Joshua Guerrero / AP nuotr.

Scenoje Kaune A. Grigorian pasirodys drauge su prestižinio „Grammy“ apdovanojimo laimėtoju tenoru Joshua Guerrero. Šis įstabaus balso 37-erių metų amerikietis laikomas vienu perspektyviausių operos atlikėju pasaulyje, kurio mielai laukia garsiausios pasaulio koncertinės salės – nuo Niujorko, Vašingtono ar Čikagos iki Tokijo, Berlyno, Londono ar Romos.

Atlikėjams akomponuos Kauno miesto simfoninis orkestras (vyriausiasis dirigentas Constantine`as Orbelianas (JAV). Orkestro kompaktinės plokštelės ne kartą buvo paskelbtos geriausiomis pasaulyje ir net tris kartus nominuotos „Grammy“ bei Tarptautiniams klasikinės muzikos apdovanojimams.