Dovilė Kuzminskaitė. Pulitzerio ir Nobelio premijų laureatai – apie žinojimą, atmintį ir šeimą

Šį sykį mano akiratyje – du žymūs autoriai, turintys gausų skaitytojų būrį: Pulitzerio premijos laureatas Anthony Doerras ir Nobelio premiją pelnęs Kazuo Ishiguro. Ne paslaptis, kad abu autorius sieja lėtas, poetiškas pasakojimas, tačiau naujose knygose juos domina ir panašios temos.

Tiek A. Doerro romane „Malonės sniegas“, tiek Kazuo Ishiguro kūrinyje „Palaidotas milžinas“ kalbama apie žinojimą, atmintį ir šeimą. Tiesa, autorius skiria kitokia prieiga prie temos ir kalbėjimo būdas.

Anthony Doerras / Vida Press nuotr.

Romane „Malonės sniegas“ (išleido leidykla „Alma littera“, vertė Metų vertėjo krėslo premijos laureatė Zita Marienė) pasakojama kiek mistinė istorija apie pranašiškus sapnus sapnuojantį hidrologą ir būtent dėl jų ištikusią šeimos dramą. Regis, romanas savitai svarsto apie žinojimo galią: ar iš tiesų pranašiškas ateities išmanymas saugo? O gal kankina? Drauge apmąstomos ir kitos temos – prisirišimas, tarpusavio supratimas, baimė prarasti. Galima sakyti, kad viso kūrinio dingstimi pirmiausia tampa tarpasmeniniai santykiai, o siužeto vingiai galimi būtent jų pagrindu.

„Malonės sniego“ pasakojimo tėkmę valdo lengvai fantastinės gijos, todėl, regis, siužete nereikėtų ieškoti pernelyg daug logikos. Nepaisant to, keletas detalių neprasprūsta pro akis: A. Doerras pradeda labai gražiai, kalbėdamas apie sniegą, pasakojimas keistas, sunku suprasti, kas iš tiesų vyksta, bet drauge ir grakštus, todėl kone gniaužia kvapą. Vėliau tiek stilistika, tiek kalbėjimas kinta, tampa siužetiškesnis ir toks lieka iki antros romano pusės, kai vėl bent šiek tiek priartėjama prie pirmą dalį primenančių tonacijų.

Sniegas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Mano galva, kai kurie romano įvykiai pernelyg holivudiški, primena jaukiuosius amerikietiškus serialus su šiek tiek veiksmo ir įtampos, bet ne pernelyg daug, kad netrukdytų skaitytojui ilsėtis (pavyzdžiui, pasiklydęs personažas alkanas ir paklaikęs klajoja po kalnus ir miškus, bet lemiamą akimirką išgelbstimas iš artėjančios pražūties nagų). Esama ir šiokios tokios detektyvinės užuominos, todėl siužeto linija įtaigi, ją lengva ir patogu sekti, esama intrigos. Sakyčiau, šis A. Doerro romanas netgi kiek teatrališkas – taip ir lieka neaišku, ar tai intelektualus kūrinys, bandantis apsimesti populiariąja literatūra, ar atvirkščiai. Tiesa, tokia ribinė padėtis literatūroje nėra nauja: čia galime prisiminti ir Milaną Kunderą, ir Haruki Murakami, o ir pats pasakotojas, regis, nesipriešina dvilypumui. „Tai, ką mes matome, tėra neregimų dalykų kaukės“, – sako jis.

Tiesa, „Malonės sniegas“ – ne tik rekreacinė, bet ir edukacinė knyga. Tikėtina, kad romano vertimas padės jums iš naujo susitikti su lietuvių kalba ir patikrins gimtosios kalbos žinias: čia moteris vaiką ima pakabiomis rankomis, veikėjai rumžia akmenis ir tutina daiktus į automobilius, atvažiuoja žmonių pritutintas autobusas, žodžiai sutena ore, o Nalija darbuojasi agniai.

Sniegas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Veikiausiai „Malonės sniegas“ visų pirma yra sezoninis romanas – prieš A. Doerro sniego aprašymus iš tiesų verta nukelti kepurę: tai, kaip aprašoma Aliaskos žiema, ledo garsai ir atspalviai, yra stipriausia romano dalis, primenanti apie rašytojo jautrumą, dėmesį aplinkos detalėms ir mokėjimą mėgautis kalba ir akimirka: „mieliau tiesiog žiūriu į sniegą. Į jo šviesą, kaip jis sugeria garsą. Ir jaučiu, kad kuo daugiau jo prikrinta, tuo daugiau mums atleidžiama“, savo buvusiam konkurentui rašo pagrindinis knygos veikėjas Deividas Vinkleris.

Apie šeimos dramą pasakoja ir Kazuo Ishiguro romanas „Palaidotas milžinas“, kurį vertė Mėta Žukaitė, išleido leidykla „Baltos lankos“. Tiesa, šį sykį jo pasirinktas pasakojimo būdas gali pasirodyti kiek neįprastas: rašytojas seka alegorinę pasaką apie britus ir saksus, žmogėdras, slibinus, karus ir riterius bei atmintį naikinančią miglą.

Kazuo Ishiguro / Vida Press nuotr.

Pripažinsiu atvirai – ne to tikėjausi iš Kazuo Ishiguro. Bet čia turbūt ir slypi pavojus skaityti kelias to paties autoriaus knygas – susiformuoti lūkesčiai tampa pagalba ir trukdžiu susitinkant su nauju kūriniu. „Palaidotas milžinas“, žinoma, yra gerai sukonstruotas profesionalaus rašytojo pasakojimas: skyriai nei per ilgi, nei per trumpi, dėstymas ir dialogai kaitaliojasi proporcingai, trumpai tariant, knyga skaitytojui patogi, lygiai kaip ir A. Doerro romanas. Galbūt būtent tas populiarių autorių konformizmas ilgainiui ir ima stebinti – ar tik kartais rašytojai nepasiduoda komercijos dėsniams, struktūruodami knygas pagal iš anksto apskaičiuotas skaitytojo patogumo formules ir nesileisdami į įdomesnių sprendimų paieškas?

Pagrindines kūrinio temas nuspėti taip pat nėra sunku. Romano siužeto giją palaiko pasakojimas apie pagyvenusią porą, kuri iškeliauja ieškoti savo sūnaus kaimo, norėdama atitrūkti nuo savo bendruomenės ir neteisingo elgesio. Tiesa, jų kelionė nėra lengva, mat gerai atsiminti kelią trukdo migla, pasiglemžianti žmonių prisiminimus. Palengva prie jų prisideda ir kiti veikėjai – saksas karys, ypatingas paauglys ir Artūro riteris. Ši kompanija drauge kaunasi su piktadariais vienuoliais, kopia į kalnus slibinei sušerti užnuodytos ožkos ir užsiima kita nekasdiene veikla.

Kazuo Ishiguro / AP nuotr.

Tiesa, kaip ir reikėjo tikėtis, kelionė baigiasi kiek netikėtai, o svarbiausia šio pasakojimo tema tampa poros santykiai, atmintis ir atleidimas. Trumpai tariant, K. Ishiguro sumanė skaitytojams pasiūlyti pasaką suaugusiesiems, o galbūt ir ne tik jiems. Tiesą sakant, galvodama apie šią knygą vis prisimenu suomių rašytoją Siiri Enorantą ir jos „Graudaragio užkalbėjimą“. Prie pakilaus knygos tono dera ir gražus viršelis, kurį sukūrė Zigmantas Butautis. Beje, „Baltos lankos“ jau kurį laiką tikrai rūpinasi knygų estetika.

„Malonės sniegą“ ir „Palaidotą milžiną“ sieja atidus, galbūt net kiek sentimentalus žvilgsnis į šeimos ryšių dinamiką. Todėl turbūt teisingiausia bus užbaigti šią apžvalgą mintimi iš „Malonės sniego“: „Tačiau kas yra šeima? Tikrai daugiau negu genai, akių spalva, kūnai. Šeima – tai istorija: tiesa ir pastangos, ir atpildas. Šeima – tai laikas. (...) Viena jis jau išmoko, kad šeima yra ne tai, kas tau duota, o tai, ką sugebėjai išlaikyti.“