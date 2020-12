Žvaigždžių būrys bandys išpirkti „Žiedų valdovo“ autoriaus Tolkieno namą muziejui

Gendalfą, Bilbą Beginsą ir kitus personažus įkūnijusios žvaigždės pradėjo naują sutelktinio finansavimo iniciatyvą, per kurią tikisi surinkti 6 mln. JAV dolerių „Žiedų valdovo“ (The Lord of the Rings) autoriaus J. R. R. Tolkieno namui Oksforde įsigyti.

Daugybę „Oskarų“ pelniusiose Peterio Jacksono juostose nusifilmavę aktoriai Ianas McKellenas ir Martinas Freemanas prisijungė prie projekto „Project Northmoor“, kurio tikslas – paversti didžiulį rašytojo namą jo muziejumi.

Ianas McKellenas / AP nuotr.

„Per tris mėnesius surinkti 6 mln. JAV dolerių (4,94 mln. eurų) yra didelis iššūkis“, – sakoma kampanijai vadovaujančios britų rašytojos Julios Golding pranešime.

J.R.R. Tolkien, Ch. Tolkieno tėvas / AP nuotr.

„Tačiau mums tereikia prisiminti Frodo ir Semo kelionę iš Rivendelo į Lemties kalną – kuri užtruko tiek pat laiko – ir mus pagauna įkvėpimas, kad taip pat galime tai padaryti!“ – priduriama jame.

Septynių miegamųjų namas su erdviu sodu Oksforde adresu Nortmūro kelias 20, toli gražu neprimena kuklaus hobito būsto Begendo olos, kurioje gyveno Beginsų klanas.

J. R. R. Tolkienas su šeima atsikraustė į šį namą 1930-aisiais ir gyveno jame 17 metų, dėstydamas Oksfordo universitete.

Šiame name jis parašė savo romaną „Hobitas“ (The Hobbit) ir didelę dalį „Žiedų valdovo“ trilogijos.

„Žiedų valdovas“ / Shutterstock nuotr.

Nors J. R. R. Tolkienas žinomas visame pasaulyje, Britanijoje ir visame pasaulyje nėra nė vieno jo kūrybai skirto centro. „Project Northmoor“ tikslas yra išpirkti rašytojo namą iš jo dabartinio savininko, renovuoti jį ir įkurti muziejų.

„Mes negalėsime to pasiekti be pasaulio Tolkieno gerbėjų bendruomenės paramos, be mūsų rėmėjų brolijos“, – sakė I. McKellenas, ragindamas iki kitų metų kovo 15 dienos paaukoti šiam projektui.