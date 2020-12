Viena iš Paryžiaus įžymybių tapęs knygynas kreipėsi pagalbos: padeda ir studentai, ir prezidentas

Vienas garsiausių Paryžiaus knygynų – literatūros anglų kalba knygynas „Shakespeare`as ir kompanija“ (angl. Shakespeare and Company) šaukiasi visuomenės pagalbos. Jis išsiuntė elektroninius laiškus skaitytojams, ragindamas įsigyti knygų, nes Vyriausybės sprendimas dėl pandemijos uždaryti knygynus sudavė skaudų smūgį.

Neseniai jie vėl atidaryti, bet prognozuojama, kad atsigaus sunkiai. Kaip pranešama, dėl knygynų susikirto ir pirmoji Prancūzijos pora. Brigitte Macron griežtai pasisakė prieš tai, kad knygos būtų priskirtos prie nebūtinų reikmių.

Ne tik knygų gurmanai mėgsta užsukti į šį knygyną Senos pakrantėje. Jame lankosi turistai, tai viena iš Paryžiaus įžymybių. Tačiau kai knygynams teko užsidaryti kovą, pajamos smuko 80 procentų. Dar sykį knygynas užvėrė duris spalio pabaigoje, o kai neseniai vėl leista dirbti, tapo aišku – visos santaupos išnaudotos. Tad knygynui dabar vadovaujanti įkūrėjo amerikiečio George`o Whitmano vaikaitė kreipėsi į visuomenę pagalbos ir jos sulaukė.

„Stengiamės rasti būdą, kaip įvykdyti visus užsakymus. Nėra lengva, nes darbuotojai įpratę dirbti knygyne, o ne elektroninėje prekyboje“, – teigė knygyno „Shakespeare`as ir kompanija“ vadovė Sylvia Whitman.

Knygynas „Shakespeare`as ir kompanija“. Sylvia Whitman / AP nuotr.

Iš karto po to, kai Sylvia išsiuntė elektroninius laiškus, per savaitę gavo penkis tūkstančius užsakymų (paprastai jų būna šimtas). Padeda visi – ir studentai, ir prezidentas, buvęs Prancūzijos vadovas François Hollande`as. Nemažai paryžiečių knygų neįsigijo, bet papildė knygyno sąskaitą. Tikriausiai pabudo jaunystės prisiminimai, kai knygyno vadovai suteikdavo prieglobstį tarp knygų lentynų neturintiesiems kur nakvoti. Be to, knygynas tikrai istorinis, tapęs kūrybos židiniu tokiems rašytojams kaip Ernestas Hemingway`us, Scottas Fitzgeraldas ar Jamesas Joyce`as.

„Šeštajame dešimtmetyje taip pat sulaukėme Didžiosios Kartos – daug rašytojų pabėgo nuo makartizmo, rasizmo Amerikoje ir atvyko čia“, – kalbėjo knygyno vadybininkas Davidas Delonnet.

Knygynas „Shakespeare`as ir kompanija“. George`as Whitmanas, žmona Felicity, dukra Sylvia, 1983. / AP nuotr.

Knygyno sunkumai prasidėjo gerokai anksčiau nei pandemija. Teroro aktai, Geltonųjų Liemenių protestai, gaisras Dievo Motinos katedroje kenkia visam nuo turizmo priklausančiam verslui. Bet didelis pasipiktinimas kilo, kai, mėgindama stabdyti užkratą, valdžia nurodė uždaryti nebūtiniausių prekių parduotuves, taip pat knygynus.

Net „knygų graužikai“ – pirmoji šalies pora – sukryžiavo ietis... Prezidento žmona nepritarė sprendimui uždaryti knygynus, kai dirba prekybos centrai, vyno ir ūkinių prekių parduotuvės.

Knygynas „Shakespeare`as ir kompanija“ / AP nuotr.

Jei parama nesustos, knygynas „Shakespeare`as ir kompanija“ kitais metais švęs 70-metį.