„Džiazo ant stogo“ svečias Kazimieras Jušinskas: kas nepavyksta studijoje, gali pavykti per koncertą

„Ži rekomenduoja“ pokalbių ciklo „Džiazas ant stogo“ naujausias pokalbis – su saksofonininku Kazimieru Jušinsku. Vedėja Živilė Jankutė sako, kad Kazimierą norėjosi labiausiai pakalbinti dėl to, kad apie tai, kaip ant scenos būdamas įspūdingai groja, tiek mažai nulipęs nuo scenos pasakoja.

– Kazimierai, esu pastebėjusi, kad kartais, kai groji, darai tai išpūstais žandais, nenutrūkstant garsui, kaip vadinasi ši technika?

– Tai vadinama grandininiu kvėpavimu. Gali labai ilgai groti nesustodamas, nes pro nosį įkvepi, ir net nežinau, kaip iš tikrųjų tiksliai viskas vyksta, bet kol kvepi pro nosį, tuo pat metu pūti orą pro burną, taip gali cirkuliuoti orą ir nenustojamai groti.

Grupė „Džiazlaif“ / T. Tereko nuotr.

– Ar ilgai to mokeisi? Iš šalies stebint atrodo gana sudėtinga technika.

– Kai mokiausi, būdavo sunku, bet turėjau galvoje, kad noriu to išmokti, treniravausi. Per vieną iš koncertų man ėmė ir pavyko tai padaryti. Koncerte taip jau būna, kad esi labiau susitelkęs ir turi gal ne daugiau jėgų, bet jautiesi taip, lyg daugiau gali padaryti. Daug dalykų, kuriuos mokaisi studijoje, nepavyksta, vėliau adrenalinas prasimuša per koncertą ir būna „ooo, pavyko!“, tada, jei pagauni tai, užfiksuoji, gali naudoti ir vėliau.

– Apie improvizacinę muziką, nes nemažai jos groji, – tavo nuomone, improvizacinėje muzikoje būna klaidų ar ne? Jei taip, kokios jos?

– Man atrodo, nebūna, nes tai vis tiek nėra kažkas suplanuoto, o jeigu tai nėra suplanuota, tai nėra ir ko suklysti. Gal klaida galėtų būti, jei muzika sustoja, jei nėra paveiki. Pavyzdžiui, jeigu esi sutrikęs, tada atrodo, kad klysti, nes nežinai, ką daryti tuo metu, nesi gal toks sąmoningas savo pasirinkimais, arba jeigu turi kokių lūkesčių, kaip norėjai sugroti, tada tau tai atrodo klaida, bet klausytojui tai tikrai neturėtų klaidingai pasirodyti. Vis dėlto nežinau, ar tai tikrai galima vadinti klaidomis, nes tai yra kūryba, spontaniškas vyksmas.

DJ Extended feat Kazimieras Jušinskas / J. Helle nuotr.

Pokalbyje Kazimieras papasakos apie būsenas prieš koncertą, per koncertą ir po jo, apie muzikantų ir žiūrovų lūkesčius bei ar geriau klausyti gyvo pasirodymo užsimerkus, ar ne.

„Džiazo ant stogo“ pokalbis su Kazimieru Jušinsku: