Prezidentūra teigia, kad muziejų prašymas leisti atsiverti perduotas medicinos ekspertams

Muziejai viešai kreipėsi į valdžios atstovus, prašydami atverti muziejus dėl žmonių sveikatos ir emocinės gerovės. Vokietijos muziejų vadovai bei Europos muziejų organizacija NEMO taip pat siekia atkreipti Europos Vyriausybių dėmesį ir peržiūrėti sprendimą uždaryti muziejus, bet leisti veikti bibliotekoms, kurios traktuojamos kaip parduotuvės ar prekybos centrai. „Kultūros dienos“ kolegos pasidomėjo, kaip kai kurie sostinės muziejai vertina jiems taikomus karantino ribojimus.

Vėl paskelbus karantiną, Lietuvos muziejų asociacija praėjusią savaitę išplatino pranešimą, kuriame ji pakartotinai kreipėsi į prezidentą, buvusios ir būsimos Vyriausybės atstovus, siekdama atkreipti dėmesį į perteklinį ribojimą – nurodymą uždaryti muziejus.

Muziejai, skirtingai nuo masinių renginių, nėra žmonių susibūrimo vietos. Lankytojų srautas – gerokai mažesnis nei prekybos centruose. Anot muziejininkų, draudimas lankyti muziejus yra šių kultūros įstaigų diskriminacija, atskleidžianti tikrąjį valstybės požiūrį į Lietuvos kultūros bendruomenę, visuomenės emocinę bei psichinę sveikatą.

Sigita Maslauskaitė / BNS nuotr.

„Erdvi, sterili aplinka, kurioje paprastai žmonės nieko neliečia rankomis. Bet net ne čia esmė. Esmė – kodėl didieji prekybos centrai veikia, o muziejai negali veikti? Tas klausimas yra neretorinis. Jis yra toks, kad parodo būtent valstybės požiūrį. Verslo pasaulis, prekybos pasaulis, jis turi kažkaip išsilaikyti, jį reikia palaikyti. O čia? Kažkokie kultūrininkai, paraštės, marginalai – pabus, pailsės“, – kalbėjo Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė.

„Mes juk nesėdėjome rankų sudėję visą šitą pusmetį, – teigė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė. – Per pirmą karantiną ir po pirmo karantino labai nuosekliai rengėmės lankytojus priimti sudėtingesnėmis sąlygomis, tad žinome reikalavimus, kaip reikia aptarnauti lankytojus, su jais tiesiogiai nesusiduriant ir laikant tikrai didelį atstumą, mes esame parengę, pavyzdžiui, audiogidus. Dabar galima atsisiųsti audiogidą į savo telefoną ir su savo įranga apžiūrinėti muziejų be gido.“

MO muziejus / Muziejaus archyvo nuotr.

MO muziejaus bistro tiekia maistą išsinešti ir suvenyrų parduotuvė gali dirbti, pirkėjai yra laukiami ir aptarnaujami, o į muziejaus parodas lankytojai neleidžiami. „Turėdami didžiules erdves, negalime priimti lankytojų. Mes manome, kad muziejai yra tikrai pajėgūs užtikrinti ne mažesnius saugumo reikalavimus“, – tvirtino MO muziejaus direktorė Milda Ivanauskienė.

Direktorė priminė, kad muziejus gali kiekvieną lankytoją registruoti. MO muziejus parduoda visus bilietus internetu ir gali reguliuoti, kiek lankytojų įleisti į muziejų, į ekspozicijų erdves per valandą. MO muziejus gali numatyti konkretų kiekį bilietų. Be to, anot M. Ivanauskienės, muziejai, kaip institucijos, yra ypač gerai vėdinamos: „Mūsų parodinėse erdvėse oro srautas per valandą praktiškai 90 proc. pasikeičia, per dvi valandas 100 proc. būna naujas, šviežias oras.“

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija „Dangaus miestas“ / Muziejaus nuotr.

Ar beveik šviežias oras cirkuliuoja didžiuosiuose prekybos centruose, parduotuvėse, bibliotekose, net knygynuose? Ir kaip užtikrinti, kad pirkėjai, liečiantys prekes, nepasidalytų virusu, išlaikyti saugų atstumą tarp pirkėjų, susibūrusių prie lentynų? Prie kasų matome riboženklius, o visur kitur – pasirinkimo laisvė. Svarbu ir įėjimas bei išėjimas. Tačiau muziejai turi sprendimą ir šiam atvejui.

„Visos bažnyčios turi keletą įėjimų, vadinamąjį šoninį ir pagrindinį. Ir mūsų muziejuje yra galimybė įeiti pro vienas duris, o išeiti pro kitas duris. Pirmos durys ten, kur yra kasa, knygynėlis, suvenyrų parduotuvėlė, o antros durys jau yra išėjimas – tos istorinės, prie vartų į Pilies ir Bernardinų gatvę“, – pasakoja S. Maslauskaitė.

Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Muziejuose yra visos galimybės užtikrinti aukščiausius COVID-19 saugumo reikalavimus. R. Kačkutė teigia, kad muziejaus, kaip institucijos, veikla šiais laikais pasikeitusi, pavyzdžiui, muziejuje tam tikrais atvejais galima liesti eksponatus. „Mes ką tik atidarėme parodą, kurioje galima daiktus liesti, bet mes esame pasirengę vienkartinių pirštinių ir tuos daiktus galima liesti tik užsidėjus vienkartines pirštines. Tai mes iš tikrųjų pasirūpiname jau šitais dalykais, tai nežinau, ar tuo pasirūpino prekybos centrai“, – komentavo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė.

Ekspozicija „Ar galima šnekėtis man su jais?“ / Stop kadras

Bažnytinio paveldo muziejus dar 1962-aisiais pasirūpino saugiais atstumais tarp lankytojų. Bažnytinio paveldo muziejuje, buvusioje bažnyčioje, yra renesansinė erdvė. 1962-ais metais sudėtos grindys, turinčios baltus kvadratėlius. Lankytojams patartina stovėti ant kas antro kvadratėlio, taip išlaikomi reikiami atstumai. Vienu metu tilptų apie 120 žmonių. „Tiek žmonių muziejuje būna tik per koncertus, per įvairius atidarymus ir taip toliau, praktiškai niekada tiek žmonių nebūna vienu metu. Šitoje erdvėje jų čia gali būti dvidešimt, trisdešimt“, – sakė S. Maslauskaitė.

Lietuvos muziejų pagalbos šauksmas valdžios dėmesio sulaukė tik iš antro karto. Prieš paskelbiant šį karantiną muziejų prašymas leisti saugiai dirbti ankstesnės Vyriausybės nebuvo išgirstas. Viešai iškėlus šį klausimą, prezidentūra pateikė savo komentarą.

Žiniasklaida, prezidentūra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prezidentūros atsakyme rašoma: „Muziejai pagrįstai prašo atkreipti dėmesį į tai, kad daugelyje šių institucijų gali būti užtikrintos būtinos sąlygos tam, jog individualūs lankytojai galėtų muziejuose lankytis saugiai ir nerizikuodami sveikata.“

„Prezidentas mano, kad, svarstant karantino švelninimo, o vėliau ir išėjimo iš jo sąlygas, reikėtų lanksčiai ir diferencijuotai vertinti konkrečių muziejų situaciją ir kiekvienu atveju spręsti dėl jų atvėrimo individualiems lankytojams galimybių, be kita ko, užtikrinti ir muziejų darbuotojų saugumą“, – rašo Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė, Respublikos prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė.

„Tačiau šias aplinkybes nuolat kintančios pandeminės situacijos šalyje kontekste visų pirma turi vertinti medicinos ekspertai, visuomenės sveikatos ir kiti specialistai. Muziejų asociacijos kreipimesi pateikta informacija buvo perduota prie prezidentūros veikiančiai Sveikatos ekspertų tarybai, kitoms atsakingoms institucijoms“, – teigiama atsakyme.

Muziejus; karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvos muziejininkai viliasi, kad muziejams bus padaryta išimčių ir po lapkričio 29-osios jie galės atverti duris lankytojams.