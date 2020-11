Pandemiją Lietuvoje atspindintys daiktai – unikalioje ekspozicijoje: nuo viruso testų iki vestuvinių kaukių ar muzikos kūrinių

Koronaviruso pandemiją atspindintys daiktai – muziejinė vertybė. To tikisi Nacionalinis muziejus, pakvietęs žmones nešti daiktus, kurie buvo ar bus naudojami per karantinus. Tarp eksponatų ne tik kaukės, bet ir per pirmąjį karantiną gimę meno kūriniai. Visa tai ateityje turėtų tapti ne tik šio muziejaus ekspozicijos, bet ir Europos parlamento sukurtos iniciatyvos „Covidas kuria istoriją“ (Covid Makes History) dalimi.

Kompozitorės Zitos Bružaitės „Nerimas“ – kūrinys, sukurtas per pirmąjį karantiną. „Nerimo“ partitūra – vienas iš Nacionalinio muziejaus pavasarį gautų eksponatų, kurie atspindi žmonių išgyvenimus, patirtus per pandemiją, o ateityje turėtų tapti muziejine vertybe.

Pasak muziejaus atstovų, daugiausiai sulaukta kovos su pandemija simboliu tapusių kaukių. Su kai kuriomis, pavyzdžiui, per karantiną pasipuošė besituokiančios poros.

„Pirmojo karantino metu kvietėme žmones atsiliepti į šaukimą, kad jei turite daiktų, susijusių su karantinu, kaip praleidote laiką, pasidalinkite su muziejumi. Vienas pirmųjų eksponatų, kurį gavome, buvo Robotikos mokyklos pavyzdinis 3D modelis, kurį naudojant galima atspausdinti net du skydelius vienu metu. Per parą tokių skydelių buvo galima atspausdinti apie 20 tūkst. ir tai buvo skydeliai, kurie pirmieji pasiekė medikus“, – teigia muziejaus atstovas Arminas Šileikis.

Muziejaus eksponatai / LRT stop kadras

Muziejaus saugyklose – eksponatai, gauti iš pirmųjų mobiliųjų patikros punktų ir išrašas, kad padarytas koronaviruso testas – neigiamas. Tiesa, išrašo apie teigiamą testo rezultatą muziejus dar neturi, tačiau tikisi tokio sulaukti.

Tarp eksponatų – ir žmonių vaizdo dienoraščiai, kuriuose ne tik emocijos iš gatvių, bet ir tai, kaip namuose gimsta meno kūriniai.

„Karantino metu buvo ne tik kaukės, žmonės kažką veikė namuose. Ir vienas iš pavyzdžių yra siuvinėti marškinėliai. Viena mergina nusprendė draugų paklausti, ką jiems reiškia pirmasis karantino etapas. Draugai surašė, o ji visus tuos 33 žodžius išsiuvinėjo ant marškinėlių“, – pasakoja muziejaus atstovas.

Muziejaus eksponatai / LRT stop kadras

Šiuos eksponatus lankytojai išvys muziejaus salėse po kelių dešimtmečių. Atskiri eksponatai taps ir Europos Parlamento sukurtos iniciatyvos „Covidas kuria istoriją“ dalimi.

Naujų eksponatų Nacionalinio muziejaus darbuotojai lauks pasibaigus antrajam karantinui.