Gatvės meno tyrėja: tai yra raktas į daug neatsakytų klausimų kultūros paveldo srityje

Ar gatvės menas yra kultūros paveldo dalis? Ar turėtume jį saugoti, jei daugelis menininkų pripažįsta šio kultūros reiškinio laikinumą? Kaip apsispręsti, kuriuos darbus saugoti, o kurių ne? Turėtų būti saugomi konkretūs darbai ar kūrimo procesas?

Gatvės menui Lietuvoje išgyvenant klestėjimą, kyla šie ir kiti probleminiai klausimai. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad gatvės menas ir moksliškumas ne visai dera, sparčiai jam populiarėjant, auga jo gerbėjų gretos ir tarp akademikų. Viena jų – Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto Osle tyrėja Laima Nomeikaitė. Su kuria ne tik gilinsimės į sudėtingus filosofinius ir praktinius gatvės meno išsaugojimo klausimus, bet ir sužinosime, kuo skiriasi grafitis nuo neofreskos, gatvės meno padėtis Norvegijoje ir Lietuvoje.

Trafaretas, neofreska Vardės mieste. Menininkas Ethos / L. Nomeikaitės nuotr.

– Kaip pristatytumėte save ir savo tyrimų lauką Jūsų nepažįstantiems žmonėms?

– Aš esu visuomenės geografė, dirbu Norvegijos kultūros paveldo tyrimų institute Osle. Į mano tyrimų lauką patenka kultūros paveldas, miestų plėtra, gatvės menas, urbanistika ir viskas, kas susiję su visuomene ir aplinka. Esu išplėtojusi projektą „Gatvės menas, kultūros paveldas ir miesto erdvė“, jame analizuoju gatvės meno ryšį su erdve, politiniu, socialiniu ir kultūriniu kontekstu.

– Galima teigti, kad Jūsų tyrinėjama tema – gana nauja ir netgi kontroversiška. Dalis visuomenės gatvės menininkus vis dar sieja su vandalais, naikinančiais paveldą, tad požiūris į gatvės meną kaip į paveldą iš tiesų novatoriškas.

– Atsiranda vis daugiau mokslininkų, užsiimančių šiais tyrimais, nes gatvės menas tampa vis reikšmingesnis. 2017 m. Lisabonoje įvyko konferencija, skirta gatvės meno kaip kultūros paveldo temai. Ten susirinko daug skirtingų žmonių: paveldo konservavimo ekspertai, menininkai, mokslininkai, studentai. Bet taip, vis dar esama estetikos nelygybių gatvės meno sampratoje, nes tame formaliajame paveldo apibrėžime ir valstybinių paveldo įstaigų suvokime gatvės menas dažnai egzistuoja kaip legalus, bet jei apsiribojama tik toje mažoje erdvėje, kyla konfliktų, nes gatvės meno sąvoka yra labai plati.

Tyssøy. Menininkas Philippe'as Hérard'as / L. Nomeikaitės nuotr.

– Kaip apibrėžtumėte gatvės meną?

– Nėra tikslaus apibrėžimo, kas yra gatvės menas. Aš pati gatvės meną suvokiu kaip hibridinę meno šaką, kuri yra tarp legalios ir nelegalios, komercinės ir nekomercinės veiklos, tarp tiesioginės materialios miesto erdvės ir interaktyviosios erdvės. Kartais gatvės menininkas gali nupiešti nelegalų darbą, tačiau prasimušti komercinėje veikloje ir atvirkščiai. Todėl mes visiškai negalime sugrupuoti šios veiklos – atsiranda įvairių nelygybių, tarkim, neofreskos (angl. murals) yra gerai, legalus darbas yra menas, nelegalus – vandalizmas, trafaretai (angl. stencils) yra menas, o grafičiai (angl. graffiti) arba parašai (angl. tagging) yra vandalizmas.

– Kuo skiriasi daugelio dažnai painiojamos sąvokos „grafitis“ ir „neofreska“?

– Visų pirma skiriasi stilius, išraiška. Modernus grafitis gimė iš vadinamojo spray can tapymo. Egzistuoja visokiausių formų grafičiai: įrašai ant gatvės statinių sienų panaudojant dažus, rašalą, 3D raidžių piešimas, kurias dauguma menininkų kuria kartu (atsiranda grupinė reikšmė). Daug gatvės menininkų savo karjerą pradėjo nuo grafičio ir po to pritaikė žinias kurdami trafaretus (angl. stencil) arba neofreskas.

Neofreska (angl. mural) yra hibridinė gatvės meno forma. Kūrimo procese, taip pat kaip ir grafičio, gali būti naudojami aerozoliniai dažai, bet piešinys yra didelio mastelio, dažniausiai kuriama individualiai. Neofreskos dažniausiai yra legalios, dabar būtų sunku surasti nelegalių. Neretai jos yra institucinės, nes reikalinga sutartis su savininku.

Maži plakatai Niukasle. Menininkai nežinomi / L. Nomeikaitės nuotr.

– Ar nelegalumas, laikinumas, protestas yra neatsiejami gatvės meno elementai? Jei taip, ar Lietuvoje šiuo metu paplitusius savivaldybių užsakytus meno kūrinius viešosiose erdvėse galima vadinti gatvės menu, jei tokie darbai praranda nelegalumo aspektą, dažnai yra susaldinti?

– Taip, egzistuoja ši dilema. Daug teoretikų yra parašę, kad neofreskos neturėtų būti priskiriamos prie gatvės meno, bet čia gali kilti dvejonių, nes gatvės menas yra hibridinė meno šaka, o neofreskos yra dalis miesto erdvės. Yra teigiama ir neigiama pusės. Neofreskos išstumia nelegalią ir neformalią gatvės meno funkciją, iš kitos pusės, ar geriau pilka siena?

Viskas priklauso nuo menininko – ar tu ją tapai su vietos gyventojais, įvesdamas socialinę reikšmę? O gal darbas atliekamas tik dėl turtingo užsakovo ir kuriama tik tai, kas diktuojama? Ar bandoma kūrinį pritaikyti prie miesto erdvės? Viskas priklauso nuo intencijos. Jei neofreskos funkcija tampa išskirtinai komercinė, tai, manau, nebėra gatvės menas.

– Ką manote apie gatvės meno raišką senamiesčiuose, ant paveldo objektų? Ar gatvės menas turėtų gimti ir gyvuoti tik miegamuosiuose arba pramoniniuose rajonuose?

– Manau, tai priklauso nuo vietos. Jei kaip pavyzdį imsime Lisaboną, ten gatvės menas yra visur ir tai yra dalis miesto išraiškos: žmonės prisiriša prie piešinių, ir jie tampa dalimi miesto erdvės. Žiūrint iš kitos pusės, svarbu, kur tapoma, nes gali būti sunaikinta senų pastatų materija, turi reikšmės ir tai, kaip darbas atliekamas.

Neofreska Oslo. Menininkas Fadlabi / L. Nomeikaitės nuotr.

– Pakalbėkime apie gatvės meną kaip kultūros paveldą. Ar gatvės meno įpaveldinimas – aktuali tema šiandien? Galbūt ji taps aktualia tik po 20–30 metų, kai atsiras laiko distancija, visuomenė pradės labiau vertinti kūrinius viešosiose erdvėse?

– Ši tema dabar yra aktuali, manau, kad atsiranda supratimas. Susiduriama su probleminiu klausimu – kas yra kultūros paveldas? Mano suvokimu, kultūros paveldas yra procesas. Gatvės menas vertinamas kaip kultūros paveldas, nes skirtingi procesai prisidėjo prie jo kūrimo. Svarbiausia – suprasti, iš kur gatvės menas yra kilęs ir kokia jo reikšmė.

Gatvės menas yra labai kompleksiškas reiškinys, jo istorija siekia Pompėjų laikus, o modernaus gatvės meno ištakas galima rasti dadaizmo kultūriniame judėjime. Gatvės meno pradžia ir esmė buvo kovoti su sukomercinta, legalia, funkcionuojama erdve. Jei neatsižvelgiama į tai, atsiranda konfliktų. Šiandien prie jo kūrimo proceso prisideda interneto erdvė, socialiniai tinklai, diskusijos, fotografavimas ir kiekvienos dienos praktika.

– Jei gatvės menas yra paveldas, turėtume saugoti kūrimo aspektą kaip nematerialaus paveldo dalį ar patį materialų kūrinį?

– Moksliškai pripažinta, kad negalima įrėminti gatvės meno mieste, nes šis saugojimo metodas priešinasi kūrinio prigimčiai, autentikai. Gatvės menas nuo pat jo ištakų buvo prieinamas visiems. Įrėminant kūrinys formalizuojamas, praranda savo esmę, reikšmę. Yra nemažai pavyzdžių, kai įvairių miestų savivaldybės įrėmino tokių žinomų menininkų kaip Banksy, Blek le Rat, Dolk kūrinius, paskatindami neigiamus procesus. Tokiais atvejais siena įgaudavo milžinišką vertę, žmonės sužinojo, kad, pavyzdžiui, Banksy darbas vertas pusės milijono, todėl pradėdavo savintis sienas. Toks saugojimo būdas yra vienareikšmiškai netinkamas.

Į Banksy darbus ilgapirščiai taikosi ne pirmą kartą / AP nuotr.

– Jei tradiciniai saugojimo metodai, pvz., fizinis įrėminimas ar teisinis objekto įpaveldinimas, yra netinkami gatvės menui, kokie alternatyvūs saugojimo metodai turėtų būti naudojami šiam kultūros reiškiniui?

– Geriausias gatvės meno apsaugojimo būdas – nuolatinis diskutavimas. Jis gali gimti protestų metu, kai savivaldybė nutrina menininko kūrinį, tada atsiranda dialogas ir išsiaiškinama, kad darbas yra svarbus žmonėms. Tuomet kūrinį reikia išsaugoti, o jei jis jau sunaikintas, galima, pavyzdžiui, prašyti autoriaus jį atkurti ar restauruoti. Netgi destrukcija gali būti savotiškas apsaugojimo būdas, juk apsauga gali būti ne tik fiziška. Per destrukciją ir konfliktus kyla diskusijos, kurių metu gali keistis negatyvi samprata apie gatvės meną. Svarbus nematerialus supratimas, kokia yra gatvės meno reikšmė.

Reikia analizuoti ir suprasti šį reiškinį, imti interviu, fotografuoti, rašyti knygas, eksperimentuoti, teikti žinias. Man daugiau įdomi pati dalijimosi žiniomis praktika, savo žinių atnaujinimas, supratimo, tarkim, ką ta pati destrukcija pasako apie socialinį ir politinį pokytį, ugdymas. Taip pat reikia galvoti, kaip galima pakeisti neigiamą sampratą apie gatvės meną, kaip įtraukti senelius, kurie yra vieniši, į kūrybos viešosiose erdvėse procesą, kokią reikšmę gatvės menas gali jiems teikti. Tai daug reikšmingiau nei tai, kaip galėtume fiziškai apsaugoti gatvės meną. Beje, norint saugoti tradiciniu būdu, atsiranda nelygybė, nes dažnai bus saugomi tik legalūs darbai ar neofreskos. Taigi, nėra vieno tinkamiausio atsakymo į šį klausimą ir tuo yra unikalus gatvės menas – jis provokuoja visas klasikines kultūros paveldo sampratas.

Trafaretas Vardės mieste. Menininkas Husk Mit Navn / L. Nomeikaitės nuotr.

– Kokie kriterijai turėtų padėti apsispręsti, kuriuos gatvės meno kūrinius saugoti, o kurių ne?

– Gatvės menas yra labai įdomi kultūros paveldo dalis. Galima nutapyti pačią gražiausią neofreską, po mėnesio ją nutrinti ir nesulaukti jokios reakcijos. Būtent todėl negalima įvertinti, kuriuos darbus reikia saugoti, nes grožio kriterijus nėra reikšmingiausias.

Kartais ir mažas šablonas turi labai didelę reikšmę. Negalima nuspėti žmonių prisirišimo, nes tapatinimasis, prisirišimas atsiranda per kiekvienos dienos praktikas, tokias kaip vaikščiojimas, kurių metu formuojasi kūninis, jausminis prisirišimas. Ne visi gatvės meno darbai turi būti apsaugoti, nes nėra žinoma, kurie iš jų yra svarbūs, kol jie nenutrinami. Kai darbas yra pašalinamas, gali kilti įvairių protestų, per juos išaiškėja, ar tai kultūros paveldas, ar ne.

Pavyzdžiui, kai gyvenau Bergeno Møhlenpris rajone, vietinis menininkas Argus sukūrė trafaretą (angl. stencil) „What do you see?“ Jis ten išliko 4 metus, vietiniai prie jo prisirišo ir staiga valstybinės įstaigos darbuotojas, atlikdamas savo darbą, jį nutrynė. Kilo protestas, išaiškėjo šio darbo reikšmė. Vienas kaimynas netgi prasitarė, kad pasiilgo ritualo, kai vaikščiodamas su savo šunimi kiekvieną rytą matydavo, kaip šis netoli darbo atlikdavo gamtinius reikalus. Atsirado tapatinimasis, prisirišimas per kiekvienos dienos praktiką. Tai gali būti labai svarbu žmonėms. Vietos gyventojai menininko paklausė, ar šis darbą galėtų pertapyti. Kai Argus sutiko, protestai nurimo.

Aerozolis / Jean Louis Paulin/Unsplash nuotr.

– Daugelis gatvės menininkų pripažįsta gatvės meno laikinumo aspektą. Ar tokiu atveju verta rūpintis šio kultūros reiškinio išsaugojimu, jei laikinumas užkoduotas jo savastyje?

– Gatvės menas yra dinamiškas ir trumpalaikė jo forma yra esminė. Iš vienos pusės, nutrynus darbą atsiranda vietos kitiems, iš kitos pusės, žmonėms, prisirišusiems prie kūrinio, destrukcija gali sukelti stresą. Prieš imantis pokyčių, reikia atlikti analizę, paklausti žmonių, ar jiems šis darbas yra svarbus ir reikšmingas. Jei taip, darbą reikėtų išsaugoti, o jei jis nyksta, aiškintis, ar tas pats menininkas norėtų jį restauruoti. Gatvės menas daug pasako apie miestą ir koks jis turi būti, – miestas negali būti vien tik formalizacija, nes žmonės nėra robotai – mes prisirišam.

– Pakalbėkime apie gatvės meno kultūros skirtumus Lietuvoje ir Norvegijoje. Kur menininkai reiškiasi aktyviau ir kur tokiai raiškai sudarytos geresnės sąlygos?

– Lietuvoje gatvės menas atsirado vėliau, natūralu, kad užtrunka laiko, kol bet kokia veikla pritampa. Tas pats buvo ir Norvegijoje. Bergene iš pradžių niekas nekreipė dėmesio į gatvės meną, pats Banksy buvo apsilankęs šiame mieste 2000 m., niekas jo tuomet nežinojo, nutrynė jo piešinius. Tas pats buvo su Dolk, kuris yra vienas žymiausių Norvegijos gatvės menininkų, kūriniais. Dabar Bergene yra daug galerijų, klesti įvairios gatvės meno rūšys. Aišku, jau egzistuoja ir komercija. Bet, jei kaip pavyzdį imsime Oslą, ten vyrauja „zero tolerance“ politika gatvės menui. Jis trinamas, sienos valomos kasdien.

Grafitis Osle / L. Nomeikaitės nuotr.

Manau, Kaune egzistuoja geros sąlygos gatvės menui, mieste mačiau labai daug gražių piešinių, kurie puikiai pritaikomi prie erdvės. Norvegijoje dabar beveik kiekvienas miestas turi savo gatvės meno festivalį. „Nuart“ Stavangeryje buvo pirmasis gatvės meno festivalis 2001 m., labai gerai žinomas visame pasaulyje. Jo metu reiškiasi įvairios gatvės meno formos – legalios ir nelegalios. Vėlgi, palyginti su Lisabona, ten yra visiškai kitaip, ten yra tiek daug visokių gatvės meno formų, sostinėje net įsteigta grupė „Urbana“ – konservavimo įstaiga, kuri prižiūri gatvės meną. Pietų Europoje pasireiškia visai kitos gatvės meno formos, nes ten vyrauja ilgametė gatvės meno tradicija, kuri dažnai yra politiška.

Nemanau, kad būtų galima lengvai vertinti, kur yra geresnės sąlygos, priklauso nuo miesto, priklauso, kaip vertinsim. Kiekvienas miestas turi savitumo, išsiskiria, todėl neteisinga sakyti, kad Bergenas yra pats geriausias, o Oslas ne toks geras, nes Osle vyrauja grafičiai, o Bergene labiau paplitę trafaretai ir panašiai. Svarbiausia ne kiek daug, o kokią reikšmę turi ir kokią funkciją atlieka gatvės menas: ar ji psichologinė, ar socialinė, ar politinė, ar komercinė. Įdomu analizuoti skirtingus gatvės meno aspektus.

Neofreska Lisabonoje / L. Nomeikaitės nuotr.

– Stavangeris Norvegijoje – pramoninis miestas. Ar gatvės menas gali tapti išeitimi tokiems miestams, neturintiems įspūdingų rotušių ar gotikinių bazilikų? Ar gatvės menas traukia turistus?

– Taip, aš manau, kad Stavangeris yra gerai žinomas užsienyje būtent dėl gatvės meno. Gatvės menas augina miesto patrauklumą, o kai miestas patrauklesnis, atsiranda investicijų. Skrendant su „Norwegian“, vartant jų leidinį, galima pamatyti pasiūlymų dalyvauti gatvės meno festivalyje Stavangeryje, taip formuojamas naujas požiūris į šį miestą, tačiau nemanau, kad miestas gali užsidirbti labai didelius pinigus vien iš gatvės meno.

Šis pokalbis yra interviu ciklo su gatvės menininkais, rengiamo tarptautinio kultūros paveldo pažinimo festivalio „Heritas“ iniciatyva, dalis. Tai pirmasis tokio tipo renginys Baltijos šalyse, apimantis kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos, technologijų temas. „Heritas“ yra savanoriška, pilietinė iniciatyva, skirta ne tik siauram kultūros paveldo specialistų ratui, bet ir plačiajai visuomenei, neabejingai paveldui. Daugiau informacijos – www.heritas.lt.

Parengė Milda Žiūkaitė