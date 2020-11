Piktos Kino Kritikės. „Scanoramos“ filmai: nuo nieko naujo iki plataus mosto, žavaus kuklumo ir minimalizmo

Festivalio „Scanorama“ atidarymo filmas – Magnuso von Horno „Prakaituok!‟ – gana ambicingas, tačiau, atrodo, nieko naujo ir nepasakantis. Filme gana aiškiai formuluojama, kad vadinamųjų influencerių kultūra yra giliai narcisistiška; čia viskas tėra performansas, už kurio atsiveria tuštuma.

Filme tai konstatuojama gana greitai, o po to kiekviena scena turi tai tik patvirtinti. Suprantama, filme tikrai yra viena kita išties gerai padaryta scena, jeigu galima taip sakyti.

Filmas „Prakaituok!“ / N. Łączyńska nuotr.

Filmo pradžioje dinamiška kamera net gali atimti kvapą, giminaičių susibūrimo scena labai iškalbinga ir tiksli, o filmo pabaiga taip pat efektingai dviprasmiška, tačiau neatrodo, kad to užtektų vadinamajam antrajam dugnui. Tad net būtų galima teigti, kad filmas paviršutiniškas, kaip ir pati jo herojė.

Labiau įsiminė austrės Sandros Wollner „Nelaimė būti gimusiam“ – dviprasmiškesnis, tamsesnis, tiesiogine to žodžio prasme savotiškas filmas-sapnas. Filmas taip pat kalba apie šiuolaikinę tikrovę, jos virtualizaciją, tačiau tai daroma jau platesniu mostu, be to, režisierė nebijo eksperimentuoti forma. S. Wollner išties savitai pasižiūri į dirbtinio intelekto temą, čia pirmiausia viską ir matome androidės Eli akimis, tačiau, kitaip nei įprasta, herojė neturi troškimo tapti žmogumu, kažkokių laisvos valios apraiškų; ji tėra pačių žmonių geismų, troškimų, vienatvės ir atminties ritualų veidrodis.

O filme atmintis tampa ne tik mūsų pačių pasakojimu apie save, mūsų tapatybės esme, bet ir mūsų savotišku kalėjimu, iš kurio būtent yra išlaisvinta Eli. Filmą išties įdomu žiūrėti, jis verčia mąstyti ir režisierė daug erdvės palieka pačiam žiūrovui. Filmas parodo, kad austrų kinas tikrai dar turi gyvasties, tikrai nesibaigia Michaeliu Haneke ar Ulrichu Seidliu.

Filmas „Nelaimė būti gimusiam“ / Stop kadras

Chritianas Petzoldas, kritikų mėgstamas režisierius, ir toliau nesivaiko sensacijų ir madų, lieka ištikimas sau ir kuria intelektualų kiną. Ch. Petzoldas visada kūrė filmus apie centrinį kino mitą – meilę. Ir šiuo atveju „Undinė“ – tai meilės istorija, kartu patriarchalinės tradicijos, pagal kurią moteris egzistuoja tik dėl vyro, dekonstrukcija; kartu apie jausmų, meilės, romantinių istorijų poreikį šioje vis svetimėjančioje kultūroje, kurioje jausmai tapo dar viena preke.

Tačiau reikia pripažinti, kad šis filmas labiausiai antirealistiškas Ch. Petzoldo kinematografijoje, ypač turint omeny jo ankstesnius filmus, kuriuose jis itin akylai operavo šiuolaikine Vokietijos tikrove ir tikrai nemažai dėmesio skyrė socioekonominėms transformacijoms po Vokietijos suvienijimo.

Filmas „Undinė“ / Stop kadras

Ch. Petzoldas jau ne kartą įrodė, kad puikiai išmano žanrų kanonus, o į realų mums suvokiamą dabartinį pasaulį sugeba įpinti magiškų, pasakos ar paralelinės realybės elementų.

Vien jau filmo pavadinimas „Undinė“ (nors tai yra dabartiniame gyvenime egzistuojančios moters vardas) jau nurodo į mūsų pasąmonėje žinotą ar užkoduotą undinės mitą. Juo labiau kad filme labai greitai atsiranda ir ima kartotis vandens motyvas. Sužavėjo ir filmo kuklumas – jame nerasite įspūdingų specialiųjų efektų, o ir meilės istorija rutuliojasi tarp mažų, kasdien nepastebimų žmonių.

Filmas „Undinė“ / Stop kadras

„Paskutinieji ir pirmieji žmonės“ (rež. Jóhannas Jóhannssonas) – filmas, kurį būtų galima įvardyti kaip eksperimentinę mokslinės fantastikos juostą. Čia svarbu viskas: vaizdas, garsas ir punktyrinis užkadrinis pasakojimas, kurį įgarsino Tilda Swinton. Jau pati filmo pradžia suponuoja į filosofinę Stanley Kubricko „2001: kosminę odisėją“. Džiugu, kad žiūrovas per daug neapkraunamas tekstu, daromos tam tikros pauzės, kad žiūrintysis galėtų įkvėpti.

Apskritai nebūtina nuosekliai sekti naratyvo. Kiekvienas atskiras kadras ar tezė gali gyvuoti nepriklausomai nuo visos struktūros. Tokio minimalizmo šiuolaikiname kine labai trūksta... Nors filmo nuotaikos ir postapokaliptinės, regis, jis arčiau tikrovės, nei galime įsivaizduoti: juk patys jau pradėjome gyventi naujoje realybėje. Nieko nebebus taip kaip anksčiau.