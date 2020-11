Aldis Gedutis. Gyvųjų kapai

Kapinės yra keista vieta. Ne tik dėl to, kad beveik neišvengiamos ar kad ne visus traukia. Dauguma tautiečių mažiausiai kartą per metus jose atsiduria. Vieni individualiai, kiti kolektyviai. Vieni vaikšto noriai, kiti pareigingai, treti atidirba ar atvaidina artimuosius. Kaip kad praėjusį savaitgalį, kai tautiečiai skubėjo į kapines, kad ir ką tas skubėjimas šiuo metu reikštų.

Lapkričio 1-oji ir kelios dienos prieš bei po jos parodo gražiąją kapinių pusę. Ypač sutemus, kai jos, banaliai kalbant, tampa žvakių jūra. Bet kapinės nėra vien gražios ar nelabai, jos gali būti net įdomios, tačiau mažai kam rūpi dalykai, pasirodantys pasibaigus laidotuvėms, metinėms ar Visų Šventųjų / Vėlinių „šventei“.

Nesvarbu, kad kapinės suvokiamos kaip mirusiųjų teritorija, jos visgi pasako daugiau apie gyvuosius nei apie išėjusiuosius. Nebent patys dar ne velioniai parengia savo amžinojo poilsio vietą. Nors ne, jie tai darė dar būdami gyvi, todėl nesiskaito. Beje, atskiro dėmesio verta „amžinojo poilsio“ vieta. Amžinojo poilsio? Rimtai? Pagal vietines kapinių ir laidojimo taisykles amžinybė tetrunka kelis dešimtmečius. O tai gerokai mažiau nei plastiko suirimo ciklas... Nebent turimas omeny anapusinis poilsis. Bet tuomet kapinės tėra amžinojo poilsio prieangis, galbūt veranda. Laukiamasis? Kitas kapinių eufemizmas – ramybės uostas – irgi keistas. Uostas – vieta, į kurią atplaukiama arba iš kurios išplaukiama. Nors kapinės tam tikra prasme irgi uostas – vieni jau išplaukė visam, kiti trumpam. O uostas, kad ir koks jis būtų, reikalauja priežiūros.

Tipinės lietuviškos kapinės kažkuo panašios į kolektyvinius sodus. Jos net planuojamos panašiai – tiesios linijos, kvartalai, sklypai, kiekvieno kapo individualios savybės – estetinės ir pragmatinės, panašūs rūpesčiai (ką pasodinti, ko atsisakyti, kaip išnaikinti skruzdėles, kokias medžiagas naudoti, kaip sumažinti šiukšlių kiekį ir t. t.). Tipiniai lietuviški sodai ir kapai privalo turėti aiškias ribas. Soduose tvoros, o kapinėse borteliai aiškiai parodo nuosavybės ribas. Beje, ir vienur, ir kitur pasitaiko žemgrobystės atvejų, kai niekam nematant (ne)žymiai praplečiamos sklypo ribos... Būdami sode žmonės domisi tik savo aptvertais 6 arais. Kur tau nesidomės, jei ten tiek daug nepadarytų darbų. Aišku, galima aplankyti tolimesnius ar artimesnius kaimynus, tačiau pasivaikščiojimas po visą sodų bendriją yra gan reta ar beveik neegzistuojanti praktika. Taip ir kapuose. Kiti kapinių sklypai tėra įdomūs tiek, kiek padeda susiorientuoti erdvėje, arba kaip foninis peizažas, pro kurį kartais tenka praeiti.

Ypatingą atmosferą kapinėse, kaip ir soduose, kuria medžiai. Ypač dideli ir seni, ką, beje, neblogai fiksuoja nespalvotos senos ar rudeninės bet kokių kapinių nuotraukos. Medžiai prisideda prie kapinių jaukumo ir ypatingos nuotaikos kūrimo. Tačiau kapinėse tas pats medis, ypač jei jis lapuotis, gali įgyti ypatingą statusą priklausomai nuo vietos, kurioje auga: gerai, jei medžiai ne prie tavo kapo, blogai, jei barsto lapus, o tau reikia juos grėbstyti... Todėl kapų šeimininkai mėgaujasi tik tais medžiais, kurie nuo jų kapo nutolę saugiu atstumu ir kurie nešiukšlina.

Įdomu, kad kapinėse niekam nerūpi, kodėl žmogus ne darbe ar ką kapinėse veikia. Juk ir taip viskas aišku. Įtarimų gali sukelti tik tie, kurie per dažnai praeina pro ravinčią močiutę, tačiau tuo pat metu nesielgia taip, kaip dera doriems kapinių lankytojams, pavyzdžiui, neneša šiukšlių į konteinerį, neturi gėlių ar žvakių, nevaikšto su vadinamaisiais bambaliais ar panašiai. Beje, labai svarbus tipinių lietuviškų kapinių atributas – pilni ir tušti, dažniausiai 5 litrų talpos bambaliai. Kaip ir be stiklinių žvakidžių su dangteliais, kapinės be jų būtų kitokios. Tačiau viskas prasidėjo ne nuo jų, o nuo saugumo.

Vėlyvojo sovietmečio išradimas – rakinamas metalinis konteineris ar seifas, nors veikiau metalinė dėžė šalia kapo ar už jo, kartais įkasta į žemę, kartais ne. Toje dėžėje kapinių sodininkai ir daržininkai laikydavo ir tebelaiko kastuvėlius, šluoteles, grėbliukus ir kitus kapo priežiūrai būtinus įrankius. Suprantama, kam kiekvieną kartą tampytis visą arsenalą, jei tuos daiktus galima saugiai palikti prie kapo. Tiesa, saugumas tik sąlyginis, tačiau užrakto menkumas proporcingas vogtinų daiktų vertei. Žvakių bei jų aksesuarų (degtukų ar žiebtuvėlių) ten nebūna niekada. Matyt, dėl drėgmės.

Saugojimo dėžių priežiūra – išimtinai vyriškas reikalas. Turimas omeny tradicinis vyriškumo modelis, grindžiamas aiškia perskyra tarp vyriškų ir moteriškų funkcijų. Didžiajai daliai dabartinių vyrų ne pensininkų tikriausiai niekada nešautų į galvą sumeistrauti metalinę kastuvėlio ir grėbliuko dėžutę kapams. Todėl kai kurie seifai dažniausiai dėl vyriškosios kapo savininkų pusės išėjimo anapilin, ilgesnį laiką likę be priežiūros (nesuteptos spynos ar vyriai, nusilupę dažai, metalo korozija), tėra saugumo funkcijų neatliekantis apvalkalas. Bet, kaip sakoma, tam tikra vieta tuščia nebūna, todėl akyli kaimynai (tie, kur dar gyvi) greitai pastebi tuštumą, kurios, anot Aristotelio, gamta nemėgsta, ir netrunka ją užpildyti. Tiesa, spyna neapsaugotoje dėžėje kastuvėlis ir grėbliukas nesaugus, todėl dėžė užpildoma kitais neatskiriamais kapinių gyvenimo atributais – bambaliais, gerokai rečiau – senamadiškais laistytuvais.

Bambaliai, beje, atlieka būtiną funkciją, be jų šiuolaikinių kapų priežiūra sunkiai suvokiama. Taip, jie naudojami gabenti vandeniui iš čiaupo, kuris dažniausiai nebūna itin arti. Tai nėra blogai. Tikėtina, kad į hipotetinį klausimą, ar norėtumėte, kad vandens čiaupas būtų prie pat jūsų kapo, dauguma atsakytų neigiamai. Juk čiaupas padidina lankytojų srautus, todėl vietoj ramybės uosto lieka tik apyšlapį uostelį primenanti bala. Be ramybės. Aišku, tai veikia tik šiltuoju metų laiku, nes užėjus tikriems ar tariamiems šalčiams kapinių prižiūrėtojai padaro viską, kad čiaupai nustotų tiekti vandenį. Visai kaip miestų fontanai. Kapinės žiemą turi būti be vandens. Todėl vandenį tenka neštis su savimi. Juk kaipgi pamerksi atneštas gėles į sausą – dažniausiai plastikinę – tipinę (baltos, juodos ar bronzinės spalvos) vazą?

Todėl 5 litrų bambalis – didžiulis civilizacijos pasiekimas, nacionalinio paveldo atributas. Nieko nekainuoja, jokio deficito, mažai sveria, turi rankeną, užsukamą kamštį, permatomas sieneles... Turint bambalį, viena vertus, nereikia vargti su (mažiausiai) 10 litrų talpos kibirais, kurie patys prideda svorio, dėl ko garbesnio amžiaus kapinių sodininkės labai vargdavo. Kita vertus, net neužsuktas bambalis – saugi tara, neleidžianti išlaistyti ir taip brangaus (ypač šaltuoju metų laiku) vandens.

Ką daryti, jei šalia nėra metalinės slėptuvės? Atidžiai apsidairyti aplinkui, nes kita puiki vieta bambaliams slėpti – krūmai. Geriausia ne savi, o kaimynų. Kuo tankesni, tuo geriau. Tarkim, vienas iš pažiūros vidutinis lietuviškų kapinių krūmas dėl išmanių erdvinių planavimo įgūdžių gali sutalpinti bene 7 bambalius! Juos aptikusios krūmo savininkės netrunka sugrūsti į artimiausią konteinerį. Čia tiesiog prasilenkia pragmatika ir estetika. Ar bambaliai dėl to išnyksta? Aišku, ne. Atsikračiusios svetimų bambalių, kapo tvarkytojos kitą kartą atsineš (ir išsineš) savo. O krūmas ilgainiui vėl prisipildys... Bet jei nėra nei dėžių, nei krūmų, bambaliai, nenaudojamos vazos ir žvakidės rikiuojami tiesiog už antkapio. Kad nesimatytų iš fasadinės pusės.

Daugumoje lietuviškų kapinių bendros panaudos priemonių nėra. Pavyzdžiui, Šiaurės šalių kapinėse prie vartų galima rasti lankytojams skirtų karučių, prie vandens čiaupų – kabyklų, pilnų vienodų laistytuvų (3–6 vnt.). Lietuviškų kapinių operatoriai to nedaro. Matyt, apie tai dar nepagalvojo. Net jei ir būtų pagalvoję, pradžioje viešų laistytuvų nesiūlytų, nes nelabai pasitiki bendrapiliečiais. Suprask, išvogs. Pastarieji, savo ruožtu, būdami pernelyg dideli individualistai, viena vertus, nepasitiki nei prižiūrėtojais, nei kitais bendrapiliečiais, kita vertus, nori asmeninio laistytuvo. Nors, tiesą sakant, dažniausiai asmeninis laistytuvas įgyja bambalio pavidalą...

Lapai nukrinta, žvakės užgęsta, gėlės nuvysta, vainikai ir dirbtinė flora atsibosta, viską tenka išmesti. Iš kilnojamojo turto lieka tik bambaliai, ir juk geriau pagalvojus jie tėra pusiau laistytuvai, pusiau šiukšlės...

