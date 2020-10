Keturių menininkų karantino patirtys nugulė parodoje „COVID 20“

Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų erdvėje „Kreatoriumas“ atidaryta keturių dailininkų paroda, dvi poros – tėvo ir sūnaus – eksponuoja darbus, sukurtus per karantiną ir paroda pavadinta „COVID 20“.

„Kreatoriumo“ erdvėje – keturių dailininkų darbai – Kosto ir Vido Poškų bei Mato ir Algimanto Judickų. Be to, visi iš Dzūkijos, geri pažįstami ir parodoje „COVID 20“ susieja savo darbus, kurtus per tą laiką, kai prasidėjo koronaviruso pandemija, karantinas.

Tai menininkų reakcija į čia ir dabar vykstančius įvykius. Kostas Poškus,. Alytuje gyvenantis dailininkas sako, vieni kitų darų nematė, tačiau susikalbėję tarpusavyje, nusprendė surengti parodą.

„Ryte pasižiūrėdavau Baltarusijos televiziją. Lietuvos televizija – ten kalba įvairūs, protingi žmones nesąmones. Apačioje buvusi žaliuzų firma tokius vamzdžius išmesdavo, tai aš juos apklijavau popieriumi ir pradėjau šalia visų kitų darbų, kas užeina, įspūdis koks matytas ar mintis, nesąmonytės, rašinėju“, – apie darbo procesą pasakoja dailininkas Kostas Poškus.

Jo sūnus Vidas Poškus, šios erdvės kuratorius, eksponuoja pavasarį ir vasarą, izoliacijos metu ypač daug laiko leidus Rūdininkų girioje, sukurtus mažųjų formatų paveikslus, kuriuose dienoraščio formatu perteikė savo būsenas ir pastebėjimus.

Paroda „COVID 20“ / STOP kadras

Eksponuojamas ir per karantiną rašytas dienoraštis, ir tapybos darbai. Jo teigimu, išraiškos prasme tai jungtinė instaliacija iš piešinių, tapybos, asambliažų, skulptūros objektų.

Kita pora – Algimantas ir Matas Judickai. Tėvas, liaudies meistras ir tapytojas Algimantas sako per karantiną laiką leido Dauguose, tačiau nieko specialiai nedarė, negalvojo apie parodą. Algio Judicko tapybiškieji asambliažai – tai jo namuose-studijoje Dauguose sukurtos kompozicijos, namo palėpėje atradus pilną maišą senovinių batsiuvio kurpalių.

„Aš turėjau tokias dėžutes ir radau kurpalių. Man kurpalius susišaukė su koronavirusu kažkaip iš pasąmonės. Ir man žaismė atsirado, kad aš pradėjau jas komponuoti tas dėžutes ir man taip smagu buvo. Paskui jau aišku baigėsi kurpaliai ir baigėsi toliau noras taip žaisti“, – sako menininkas.

Paroda „COVID 20“ / STOP kadras

Matas Judickas karantiną leido šalia Pivašiūnų esančioje sodyboje. Ten sukūrė skulptūras iš ąžuolo.

„Teko matyti iš šono, kaip žmonės labai skirtingai reaguoja į virusą. Kai kurie iš vis neigia, kai kurie išsigandę buvo. Taip gimė idėja deginti medį, bandyti kažkaip pagražinti, suteikti blizgesio, kad jis lyg taptų normalus, lyg būtų kaip situacija, kai žmonės taip pat bandė pagražinti, bandė neigti“, – nurodo skulptorius.

Paroda „Kreatoriume“ veiks iki lapkričio 7 dienos.