Kontroversiškasis belgas bara Marių Ivaškevičių: to nederėtų viešinti socialiniuose tinkluose

Lietuvoje vieši pasaulyje garsus belgų menininkas Janas Fabre: performansų kūrėjas, skulptorius, piešėjas, teatro režisierius, choreografas, operų statytojas, scenografas ir dramaturgas, nuolatos siekiantis peržengti nusistovėjusias ribas. Menininko kelią pradėjo nuo radikalių performansų – degino pinigus ir jų pelenais rašė žodį „Money“ (pinigai), piešė krauju, darbuose naudojo savo kraują, ašaras ir spermą. 1986-aisiais įkūrė teatro trupę „Troubleyn“, su ja dirba iki šiol.

Indrės Kaminckaitės pokalbis su J. Fabre laidoje „Ryto allegro“:

Šį savaitgalį Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) pristato autobiografinį J. Fabre spektaklio „Nakties rašytojas“ eskizą. Vaidina aktorius Martynas Nedzinskas, pjesės adaptacijos autorius – Marius Ivaškevičius, jam ir kilo idėja pakviesti prieštaringai vertinamą belgą į Lietuvą.

LNDT ir spalio 11-ąją 14 valandą susitikimą Lietuvos taikomosios dailės ir dizaino muziejuje su kūrėju rengiantis literatūros festivalis „Open Books“ dėl to sulaukė kritikos ir klausimų. Mat 2018-aisiais J. Fabre savo trupės narių buvo viešai apkaltintas psichologiniu smurtu ir seksualiniu priekabiavimu. J. Fabre nuomonę apie tai skaitytojai suras šiame pokalbyje.

Janas Fabre / D. Matvejevo nuotr.

– Trumpam nusikelkime į 2007-uosius, kai Lietuvos publikai pirmą kartą pristatėte savo kūrybą, tuomet rodėte „Rekviem metamorfozei“. Ar tai iki šiol buvo vienintelis Jūsų prisistatymas Lietuvoje?

– Taip, taip.

– Galbūt galite prisiminti tą vizitą? Tai buvo išskirtinė patirtis lietuvių žiūrovams – didelio masto spektaklis, tonos panaudotų gėlių. Kokios reakcijos tuomet sulaukėte? Kaip prisimenate šią patirtį?

– Aš jos neprisiminiau. (Juokiasi.) Bet prisiminiau skaitydamas dienoraštį, kadangi tariausi su leidyklomis iš Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos, – jos ketina publikuoti „Nakties rašytoją“. Taigi, pasirodo, buvau čia ir užsirašiau keletą dalykų. Užrašiau, kad man patiko senas komunistinis pastatas – Vilniaus koncertų ir sporto rūmai, kuriuose pasirodėme. Įspūdį padarė architektūra. Tačiau techniškai pasirodymas buvo prastai organizuotas.

Generalinė repeticija buvo nebloga, kitą dieną viena mano aktorė nusivedė mane prie baltos jūsų Katedros – buvau sužavėtas ir parašiau gražių dalykų apie ją. Vakare buvo pasirodymas, jis pasisekė geriau nei generalinė repeticija, vis dėlto nebuvau visiškai patenkintas. Kiek pamenu, auditorija reagavo labai pozityviai.

Netrukus išvykau iš Lietuvos – čia praleidome tikriausiai tik keturias dienas. Dienoraštyje minėjau, kad šis barokinis miestas yra ganėtinai gražus, – per repeticijų pertraukas su aktoriais šiek tiek jį patyrinėjome. Šįkart turiu šiek tiek daugiau laiko, be to, atvykau vienas.

Scena iš Jano Fabre spektaklio „Nakties rašytojas“ eskizo / D. Matvejevo nuotr.

Dabar galiu pasakyti, kad miestas nuostabiai gražus. Esu nustebintas Vilniaus, jo mažų gatvelių, senų žydų kvartalų, bažnyčių. Nors jautiesi kaip sostinėje, čia tvyro ramybė, kurios nerasi, pavyzdžiui, Londone, Niujorke, Paryžiuje, Briuselyje. Vakar su vyru iš leidyklos „Sofoklis“, kuri ketina išleisti mano dienoraštį, nuvykau į Kauną, į Nacionalinį dailės muziejų, ten pamačiau darbų garsaus simbolizmo dailininko iš Lietuvos... Negaliu taisyklingai ištarti jo vardo...

– Čiurlionis?

– Čiurlionis, taip, Čiurlionis. Aš žinojau jo darbus iš knygų apie simbolizmą. Tačiau pamatyti juos realybėje... Nuostabi patirtis. Tai taip... didinga.

– Pakalbėkime apie šiandieną ir spektaklį „Nakties rašytojas“, kurį kuriate su aktoriumi Martynu Nedzinsku. Marius Ivaškevičius, kuris, beje, iš dalies atsakingas, kad esate Lietuvoje, yra minėjęs, jog šis spektaklis bus kitoks nei kiti Jūsų teatro darbai – bus daugiau teksto ir mažiau vizualumo. Jūsų nuomone, kuo „Nakties rašytojas“ labiausiai skiriasi nuo kitų Jūsų darbų?

– Manau, kad šis darbas – tai savotiškas grįžimas prie teatro esmės. Tai monospektaklis. Turiu pridurti, kad šis jaunuolis, M. Nedzinskas, yra labai talentingas aktorius, jaučiu, kad jis daug investuoja į darbą. Solinis pasirodymas teatro artistui visuomet yra kaip pratimas, padedantis grįžti prie esmės.

Monospektaklyje aktorius yra viskas – šviesos, vizualai, turinys. Viskas. Iš esmės jis yra Dievo pakaitalas. Tokiuose darbuose, priešingai nei masyviuose pastatymuose, kur kas didesnis dėmesys skiriamas detalėms.

Martynas Nedzinskas / L. Vansevičienės nuotr.

Aš dažnai kuriu solo pasirodymus su aktoriais ar rašau tekstus su žmonėmis iš savo kompanijos, – tai svarbus ir reikalingas man pratimas. Kartu tai yra kuklus ir intymus darbas. Rodos, „Nakties rašytoją“ pirmą kartą pastačiau prieš dvejus metus Belgijoje.

Skirtinguose Europos miestuose vis buvau prašomas surengti teatre savo dienoraščių skaitymą. Taigi taip ir padariau ir sulaukiau didelės sėkmės. Italijoje pelnėme geriausio aktoriaus ir geriausio spektaklio prizą, dabar Rusijoje gavome tris apdovanojimus. Tačiau, žinoma, tai Jano Fabre darbas, kuriame atsispindi mano teatro praktika ir mąstysena. Ir kituose mano teatro kūriniuose gausu teksto, bet čia jis pačiame centre, kur kas daugiau dėmesio skiriama intonacijoms, įvairiems niuansams. Tekstas čia tampa instaliacija, skulptūra.

– Kaip minėjote, ne pirmą kartą statote „Nakties rašytoją“. Taigi, galima sakyti, yra ne viena sceninė versija jaunesnio Fabre, kuris tik pradeda savo karjerą teatre. Kaip jaučiatės dirbdamas su aktoriumi, kuris vaidina Jus, negana to, skirtingose pasaulio scenose regėdamas vis kito aktoriaus įkūnijamą Jus patį?

– Spektaklio dramaturgija sudaryta ne tik iš mano dienoraščių, bet ir iš mano teatro tekstų fragmentų. Visu tuo pasirūpino su manimi dirbanti dramaturgė Miet Martens. Kai pirmą kartą išgirdau tuos tekstus ant scenos, ypač dienoraščių fragmentus, atrodė, lyg būtų kalbama apie kitą žmogų – jauną, arogantišką menininką. Kita vertus, tik dėl šios praeities dabar esu toks, koks esu. Už šių dienoraščių ir pjesių slypi mąstymas, kita visata.

– Kažkur teko perskaityti, kad turite mėgstamiausią aktorę. Ar tai tiesa?

– Manau, turite omenyje Els Deceukelier. Tačiau ne, nors yra keletas aktorių, kurie tapo labai žymūs, kone legendomis savo kraštuose – Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose. Aš, kaip teatro menininkas, esu niekas be savo aktorių ar šokėjų. Kai kurie iš jų drauge su manimi kūrė Fabre meno kalbą, tapo jos įkūnytojais ant scenos. E. Deceukelier yra viena iš jų.

Taip pat Ivana Jozic iš Kroatijos ir kiti. Šie žmonės mane įkvėpė, todėl sukūriau jiems ne vieną teatrui skirtą tekstą. Mano asistentė dramaturgė dirba su manimi 37 metus, turiu ir kitų darbuotojų, dirbančių su manimi dvidešimt ar trisdešimt metų. Šie žmonės man davė ypač daug. Teatro kūrėjas yra niekas be savo atlikėjų. Jie suteikia pasirodymui žvilgesį, yra lyg kūrinio nervų ląstelė. Aš esu vaizduojamojo meno kūrėjas, taigi mano teatras irgi labai vizualus, tačiau jis nekvėpuotų ir nešviestų be kokybiško atlikimo.

Scena iš Jano Fabre spektaklio „Nakties rašytojas“ eskizo / D. Matvejevo nuotr.

– Tai kodėl šiam pastatymui Lietuvoje pasirinkote būtent M. Nedzinską? Ar iš aktorių tikitės, ar net reikalaujate ko nors specifinio?

– Aš jo nesirinkau. Ir tai sąmoningas mano sprendimas. Visur, kur tik stačiau „Nakties rašytoją“, pats nesirinkau aktoriaus. Pirmiausia todėl, kad tai nėra aktoriai iš mano kompanijos, mano paties išugdyti ir su manimi dirbantys ilgus metus, augę su mano teatro mokykla, kasdien dirbantys prie mano skirtų treniruočių ir gairių.

Taigi paprašiau paties teatro, kad parinktų profesionalų, stiprų aktorių. Tą patį dariau, pavyzdžiui, Rusijoje. Čia jaučiuosi kaip svečias, o mano, kaip svečio, darbas – dirbti šios šalies aktoriams, teatrui. Žinoma, aš suprantu, kad tai ne Fabre mokyklos aktoriai, kurie po penkerių metų intensyvių mokymų užsitarnauja grožio kovotojo titulą.

– Savo „Nakties rašytojo“ dienoraštyje rašėte, kad norėtumėte nešioti aktorių kūnus kaip kostiumus ir pats vaidinti visas scenas, deja, tai nėra įmanoma. Šiuos žodžius užrašėte 1980-aisiais. Kaip juos paaiškintumėte dabar? Ar galėtumėte juos ištarti ir šiandien? Galbūt turėjote omenyje, kad tik Jūs pats esate pajėgus ant scenos išreikšti savo viziją, o aktoriai to nesugeba?

– Kaip ir pati minėjote, tai pasakiau 1980-aisiais, prieš 40 metų. Buvau jaunas arogantiškas menininkas, kuris mano, kad viską išmano geriau už kitus. Ne, šiandien tikrai to nebepasakyčiau. Juk aš – ne aktorius, o vaizduojamojo meno kūrėjas, teatro menininkas, rašytojas. Neturiu jokių kompetencijų būti aktoriumi.

Buvo metas, kai pats atlikau performansus, bet šis aktorius, M. Nedzinskas, turi teatrinį išsilavinimą, yra įvaldęs techniką. Bet, žinoma, šis mano pasakymas – tai metafora. Noriu įlįsti į aktoriaus kūną, kad jį paversčiau geresniu. Tai iš esmės darau ir šiandien su Martynu – bandau jam patarnauti, nubrėžti orientyrus, pamaitinti jį.

Tokia mano profesija – tarnauti aktoriui, kad jis atskleistų geriausias savo savybes. Tą dariau visą šią savaitę – stengiausi įšliaužti į jo kūną ir mintis, kad jis atsiskleistų taip, kaip iki šiol nesugebėjo.

Martynas Nedzinskas / LNDT nuotr.

– Jau kelis kartus pabrėžėte, kad jaunasis J. Fabre labai skiriasi nuo dabartinio. Kas iš esmės pasikeitė? Kuo pasižymėjo 1980-ųjų Fabre ir kokį matome Jus 2020-aisiais?

– Prireikia viso gyvenimo, kad taptum jaunuoju menininku...

– Ką turite omenyje? Dabar jumyse daugiau jaunojo menininko, nei buvo prieš 40 metų?

– Manau, kad taip. Jaunystėje buvau kaip senas vyriškis. Kuo daugiau gauni iš gyvenimo, tuo daugiau gali jam grąžinti. Kai buvau jaunas, tiesiog degiau ambicijomis dirbti nacionaliniuose teatruose Briuselyje ar Antverpene, rodyti darbus garsiausiuose pasaulio muziejuose. Visa tai įgyvendinau. Pasirodžiau garsiausiose scenose, muziejuose, dirbau su geriausiais pasaulio aktoriais. Kai visa tai pasieki, tampi kur kas labiau atsipalaidavęs. Tuomet ir ambicijos pakeičia savo pobūdį, svarbiau tampa ne išorė, o vidus.

Nebesureikšminu to, kad pasirodau Nacionaliniame teatre Londone ar Briuselyje, tą dariau jau penkiasdešimt kartų. Pasikeičia požiūris, tau neberūpi institucijos pavadinimas, nebesvarbu tampa šlovė bei žinomumas. Rūpiniesi savo senėjimu, o senstantis menininkas grįžta prie esmės. Visada maniau, kad savo geriausius kūrinius – paveikslus, tekstus – sukursiu būdamas 95-erių.

– Tai kokios Jūsų ambicijos dabar? Rūpintis esminiais dalykais? Kas jie?

– Rūpintis grožiu. O grožis – tai pasiaukojimas, suderinamumas etinių vertybių ir estetikos principų. Reikia jų laikytis, ieškoti gilesnio žvilgsnio į pasaulį. Aš esu grožio tarnas, atsiklaupiu ant kelių prieš grožį. Tikroji didybė – tai bandymas tapti kuklesniam, nuolankesniam.

– Kalbant apie „Nakties rašytoją“ ir naktį apskritai, 1978-aisiais dienoraštyje rašėte, kad tik naktį randate laiko būti savimi. Ar vis dar pasakytumėte tą patį? Kodėl naktis yra tokia svarbi Jums?

– Šiandien nuėjau miegoti 8 valandą ryto. Toks mano ritualas – vakare ar naktį grįžtu namo, apie 22 valandą su savo dramaturge pradedame dirbti. Apie vidurnaktį ji užmiega, o mano diena tik prasideda. Pradedu rašyti, piešti, mąstau, reflektuoju. Naktį esu vienas, tardau save. Šis paros metas – tamsos, nežinomybės laikas. Kiti miega, o man atsiveria erdvė, kurioje galiu išlaisvinti savo kūną ir mintis nuo visokių tabu.

Aš esu tipinis nemigos kankinamas žmogus. Užmiegu 7–8 ryto, pamiegu kokias tris valandas, papusryčiauju. Išmokau gyventi su nemiga. Tai genetika – mano mamą taip pat kamavo nemiga. Jaunystėje ši nuolatinė mano būsena kėlė paniką. Gėriau migdomuosius, raminamuosius, įvairius medikamentus, bet galiausiai supratau, kad tokia mano natūra.

Jan Fabre / S. Vanfleteren nuotr., aut. teisės Angelos

– Ar gydytojai taip pat mano, kad tokia Jūsų natūra?

– Taip. Aš ne kartą buvau miego klinikoje ir atlikau įvairius tyrimus. Pasirodo, kai užmiegu, miegu labai kietai. Taigi labai greitai pailsiu. Nieko negaliu pakeisti, tad tiesiog turiu su tuo gyventi.

– Pakalbėkime apie pasiruošimą „Nakties rašytojui“, repeticijų procesą. Drauge su Jumis dirbantis M. Ivaškevičius feisbuke kartais dalijasi nuotraukomis ar trumpais vaizdo įrašais, iliustruojančiais repeticijas. Esate čia tik kiek daugiau nei savaitę. Ar pakanka laiko pasiruošti? Žinoma, pristatote ne visą spektaklį, o tik jo eskizą...

– Ne, tai bus tikra premjera. Aktorių rengiu tikrai premjerai. O balandį tikriausiai pasirodysime jau rekonstruotame Nacionaliniame dramos teatre. Bet ir dabar pristatysime TIKRĄ premjerą, su visais spektakliui būtinais elementais, tai ne eskizas.

Tiesą pasakius, nežinojau, kad Marius dalijasi repeticijų akimirkomis. Man tai nelabai patinka, mano nuomone, repeticija – privatus ir labai pažeidžiamas procesas. Šie naujųjų medijų dalykai darbo metu man visai nepatinka. Aš jam tai pasakysiu, nes nenoriu šių paviršutiniškų, populistinių dalykų darbe. Repetuoju su nepažįstamu aktoriumi, mano užduotis – apsaugoti jį. Šis procesas ir taip sunkus, tad nereikia papildomo pažeidžiamumo. Mūsų repeticijų vieta – testavimo erdvė, kurioje stengiamės vieni kitus pažinti, to nereikėtų viešinti socialiniuose tinkluose.

– Taigi kaip sekasi šis testavimas? Ar dar daug pakeitimų ir patobulinimų reikia padaryti iki premjeros?

– M. Nedzinskui sukūriau visiškai naują „Nakties rašytojo“ versiją, kitokią, nei rodėme Italijoje, Rusijoje, Nyderlanduose. Iš tiesų tai kūrinys tikrąja šio žodžio prasme. Prieš save matau aktorių – asmenybę, jo galimybes, diapazoną. Ir atsižvelgiu į tai. Kartoju – juk esu aktoriaus tarnas. Šis procesas labai trapus.

Scena iš Jano Fabre spektaklio „Nakties rašytojas“ eskizo / D. Matvejevo nuotr.

– Prisiminiau garsaus latvių režisieriaus Alvio Hermanio žodžius – savo dienoraštyje jis sako, kad vis iš naujo skirtinguose teatruose ir miestuose stato tas pačias pjeses, kadangi visada yra kas nors, ką norėtųsi pakeisti, patobulinti. Ar ir Jūs taip manote? Kodėl Jūs „Nakties rašytoją“ statote skirtinguose miestuose?

– Deja, nežinau Jūsų paminėto kolegos, jo darbų, bet, kaip suprantu, jis yra teatro režisierius, tad tarp jo ir manęs – didelis skirtumas, nes aš ne režisierius, o teatro menininkas. Reikia nepamiršti, kad „Nakties rašytojas“ – tai mano paties žodžiai, mąstymas, dešimtmečiai mano gyvenimo. Tai mano visata, o ne Shakespeare`o, Becketto ar Čechovo. Tai mano kraujas.

Kita vertus, nors tai mano žodžiai, jie deformuoti, lyg būtų apvilkti suknele, kadangi laikas jiems suteikia naują prasmę. Su visa pagarba, Jūsų paminėtas vyras tikriausiai yra puikus režisierius ir žymiai geresnis už mane. Pažįstu daugybę kolegų teatro režisierių ir jie kur kas geresni režisieriai už mane. Aš neturiu režisavimo gebėjimų, nes esu teatro menininkas, pasižymintis visai kitokiomis savybėmis.

– Esate žinomas visame pasaulyje kaip menininkas, nuolat peržengiantis nusistovėjusias ribas įvairiose meno srityse – šokyje, teatre, dailėje... Dėl šios priežasties sulaukiate ir nemažai kritikos. Gyvūnų teisių aktyvistai reiškia susirūpinimą dėl to, kaip savo kūryboje elgiatės su gyvūnais, taip pat sulaukėte savo trupės narių kaltinimų psichologiniu smurtu ir seksualiniu priekabiavimu. Mūsų pokalbio metu kalbėjote apie etikos principus. Ar manote, kad ribas peržengiančioje kūryboje drąsius sprendimus visada įgyvendinate nepažeisdamas tų principų?

– Pirmiausia atsakysiu dėl gyvūnų. Manau, jie yra geriausi pasaulio gydytojai ir filosofai. Pats esu entomologas mėgėjas. Ne kartą buvau atakuojamas dėl savo parodų. Pavyzdžiui, vyko dideli protestai prieš mano parodą Florencijoje. Gyvūnais besirūpinančios organizacijos išreiškė nepasitenkinimą dėl iš skarabėjų pagamintų skulptūrų. Aš pasikalbėjau su protestuotojais, pasirodo, jie nieko nežinojo apie tai, ką darau su vabzdžiais. Manė, kad gaudau ir žudau juos. Žinoma, kad ne.

Scena iš Jano Fabre spektaklio „Nakties rašytojas“ eskizo / D. Matvejevo nuotr.

Didelė manifestacija įvyko ir dėl mano parodos Ermitaže, Sankt Peterburge, kur pasitelkiau kates ir šunis. Man šie žmonės atrodo tokie radikalūs, nemąstantys. Šunis aš radau jau negyvus greitkeliuose. Surinkau jų kūnus ir surengiau juos pagerbiančią parodą. Tas pats nutiko su gatvės katėmis, kurios simbolizavo išsilaisvinusią moterį. Juk katės istoriškai reprezentuojamos kaip raganos – išsilaisvinusios moterys. Taigi kartais žmonės mane užsipuola be jokios priežasties, neapgalvoję.

O dėl netinkamo seksualinio elgesio... Taip, prieš dvejus metus buvau tuo apkaltintas kai kurių savo šokėjų ir aktorių. Tuomet mano kompanija pati paprašė, kad būtų atliktas teisinis tyrimas. Kaip paaiškėjo, viena aktorė pasiskundė, nes pagyriau jos gražį. Kita pavadino mane rasistu, nes pasakiau, kad ji atrodo kaip vieno garsaus klasikinio dailininko žmona, pavadinau jos vardu, o aktorė tai palaikė pažeminimu.

Dar viena jauna aktorė pasiskundė, kad vadinau ją kažkokiu, net man pačiam nežinomu prancūzišku žodžiu. Tai absurdiška, bet tebūnie. Aš esu ganėtinai ramus dėl viso to. Mes, menininkai, dažnai puolami dėl savo sprendimų. Reikia dėkoti Dievui, kad šioje planetoje yra daug intelektualių moterų.

Gyvename regresijos klimato sąlygomis. Mano akimis, moterys dažnai elgiasi pernelyg radikaliai ir taip daro žalą kitai moterų kartai. Po dvejų metų tyrimo paaiškėjo, kad buvau apkaltintas dėl komplimentų. Negaliu pagirti savo aktorių ir šokėjų dėl natūralaus grožio? Ar manote, kad tai teisinga?

Laiko portretai. Jan Fabre : Aš esu klaida.

– Vis dėlto mes, žiūrovai, nežinome, kas vyksta užkulisiuose, per repeticijas. Jūsų kūryboje daug nuogumo, kūno skysčių. Galima įsivaizduoti, kad pasiruošimas tokiems pasirodymams gali būti įtemptas. Kaip atrodo jūsų repeticijos? Ar turite nusistatę taisykles, kaip dirbti, kriterijus, kas negali vykti per repeticijas?

– Kai prieš dvejus metus kilo minėtas skandalas, mano kompanija iškart įvedė dorovės taisykles. Esame tikriausiai vienintelė įstaiga Europoje, turinti tokias griežtas dorovės taisykles. Kai man buvo mesti kaltinimai, iškart sukvietėme specialistus, kiekvienas darbuotojas buvo apklaustas. Aš tokiai dabartinei tvarkai pritariu.

Dauguma mano kompanijos darbuotojų su manimi bendradarbiauja ilgus metus, tad aš pasitikiu jais, o jie – manimi. Žinoma, pasitikėjimo negana, tad gerai, kad egzistuoja tam tikros taisyklės. Meno pasaulyje viskas įmanoma, kai daroma su abipuse pagarba. Tai yra visa ko pagrindas.