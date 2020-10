Inga Mitunevičiūtė. Visu pajėgumu žydintys literatūriniai sodai

Šis rugsėjis – šventė visiems, pasiilgusiems senųjų gerųjų klasikinės literatūros tradicijų ir puikiosios Marinos Stepnovos kūrybos. M. Stepnova rašo kaip Levas Tolstojus ir Antonas Čechovas kartu sudėjus.

Pirmoji jos knyga „Lazario moterys“, kuri pasaulį išvydo 2011 m., o lietuviškai kalbantį pasaulį – 2013 m., tapo visišku bestseleriu ir yra išversta į 26 kalbas.

Inga Mitunevičiūtė / V. Juozaičio nuotr.

Na, o naujoji knyga pavadinimu „Sodas“ sužydėjo po penkerių metų tylos. Marina Stepnova, „Sodas“ (iš rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė, leidykla „Tyto alba“, 2020).

Pati rašytoja sako, kad rašė tiesiog „nusikalstamai ilgai“, tačiau ilgai laukti vertėjo. Laukimą atperka tai, kaip ir apie ką šis tekstas parašytas. M. Stepnova rašo kaip L. Tolstojus ir A. Čechovas kartu sudėjus. Tolstojiškas epiškumas ir vaizduojamo pasaulio mastas, aprėptis pinasi su subtiliu čechovišku vietos, laiko, žmonių pajautimu ir visa ko trapumo, nujaučiamos lemties perteikimu.

Levas Tolstojus / wikipedia.org nuotr.

Į šią knygą galima įkristi visai dienai ir taip ne tik pamiršti viso pasaulio rūpesčius, bet net ir pavalgyti. Ši knyga – tarsi visu pajėgumu žydintis sodas, apsupantis kvapais, spalvomis, šlamėjimu ir kuždėjimu. Kuždami įvairūs likimai ir paslaptys – linksmos, liūdnos, tragiškos, tragikomiškos, viską apverčiančios aukštyn kojomis ir iš pašaknų kertančios gyvenimus.

Knyga / Unsplash nuotr.

Šio sodo centre krykštauja mergaitė, apvertusi kūrinio realybę aukštyn kojomis ir privertusi pasaulį suktis aplink save. Kunigaikštytė Natalija Vladimirovna Boriatinskaja – beprotiškai turtingų ir kilmingų tėvų vėlyvos meilės vaisius, gėdingas ir slepiamas nuo visų atokioje provincijos sodyboje. Susilaukti pagranduko keturiasdešimties to meto aukštuomenėje buvo laikoma nesusipratimu, nenuplaunama gėda, mužikišku likimu – reprodukuotis.

Tad Tusia – taip vadinama mažoji kunigaikštytė – visų pirma sugriauna savo šeimą: tėvas išvažiuoja ir nebegrįžta, vyresnieji brolis ir sesuo nutraukia ryšius, o štai mama, galima sakyti, prisikelia naujam gyvenimui, turinčiam naują prasmę – mylėti savo kūdikį, nuo kurio visi nusisuko. Kunigaikštytę augina ir auklėja daktaras Meizelis, išgelbėjęs gyvybę jai ir jos motinai ir nulėmęs jųdviejų gyvenimus. Tusia užauga tokia, kad nesulaukia populiarumo nė viename aukštuomenės pobūvyje, – ji per laisva, per tvirta, per drąsi.

Marina Stepnova / Pranešimo autorių nuotr.

Išauginta sodo ir arklidžių, pripratusi, kad pasaulis jai lenktųsi, vedama svajonės turėti puikiausią Rusijoje žirgyną, ji ypač nesidairydama to ir siekia. Paaukoja net ją čiūčiavusį ir liūliavusį sodą. Ir šis klasikinis iškirsto, paaukoto sodo motyvas suskamba kaip pavojaus varpas. Ir tas varpas skamba ne tik atokioje provincijos sodyboje, bet ir visoje šalyje. Tai pasikėsinimo į imperatoriaus gyvybę pavojaus varpas, ir jo aidas atsimuša į kunigaikštytės, jau ištekėjusios ir besilaukiančios pirmagimio, gyvenimo sienas. Skaitytojui nuojauta sako, kad šis aidas pavojingas ir gali dar kartą apversti viską aukštyn kojomis, bet šiuo daugtaškiu romanas ir baigiamas.

M. Stepnovos „Sodas“ – knyga, kuri įtrauks ir privers ne tik mėgautis kiekvienu sakiniu, kiekvienu vaizdingu posakiu, žodžiu ir puikiu jų vertimu į lietuvių kalbą, atliktu D. Saukaitytės, bet ir stabtelėti, susimąstyti, perkratyti galvoje istorines žinias, grįžti prie skyrių pavadinimų, vėl pagalvoti ir dar kartą beviltiškai įsimylėti M. Stepnovos kūrybą bei rašymo stilių.

Richardas Powersas, „Medžių istorija“ (iš anglų k. vertė Ieva Venskevičiūtė, leidykla „Alma littera“, 2020).

Nors išvydus knygos pavadinimą „Medžių istorija“ ir jos viršelį kyla mintis, kad tai dar viena populiariu stiliumi parašyta pažintinė knyga, kurių pastaruoju metu pasipylė kaip iš gausybės rago, turiu iškart perspėti – ne, ji ne apie tai. Tiesa, apie medžius. Bet čia nerasite stulbinamų faktų apie jų augimą, bendravimą, svarbą ir t. t. Tačiau – net neabejoju – viso to svarba įsitikinsite.

Medžiai / Pexels nuotr.

Amerikiečių rašytojo R. Powerso „Medžių istorijoje“, išverstoje iš anglų kalbos I. Venskevičiūtės, medžiai yra veikėjai, medžiai yra veiksmo fonas, medžiai yra scena, kurioje veikiama, jie yra motyvas, viską siejantis ir jungiantis devynias skirtingas istorijas į vieną, ir viską persmelkianti esatis.

Kartu tai knyga apie žmones, kurių gyvenime medžiai vaidina lemtingą vaidmenį: kartais tylų ir nepastebimą, kaip tiesiog iš kartos į kartą perduodamas prašymas fotografuoti tą patį medį tuo pačiu metu, prašymas, kurio prasmės niekas nebesupranta, bet visi supranta, jog šio pažado laikymasis kažkokiu būdu, tyliai ir slapčia viduje kažką pakeičia.

Kartais fatališkas, gyvybę gelbstintis ir atimantis, pavojingas ir absoliučiai tiesioginis ryšys su prieš gimimą vaikui parinktu medžiu: medžio žūtis lemia ir žmogaus žūtį, medžio savybės persiduoda vaikui ir nulemia jo gyvenimą. Kartais – kosminis, kaip kad trys senoviniai nefrito žiedai su išraižytais medžiais, paslapčia atsigabenti į svajonių šalį kinų emigranto ir palikti dukroms kaip didžiausias gyvenimo turtas. Praeities medis, dabarties medis, ateities medis – kuri ką pasirinks, tą ir turės.

Knyga / Toa Heftiba/Unsplash.com nuotr.

Sėklelė, nukritusi į dirvą, po šimtmečių gali sugriauti šventyklą, rašoma knygoje. Maža sėklelė, nukritusi į pasakojimą, pradeda dygti, stiebtis, plėtotis ir visur smelktis, kol sujungia viską: dangų su žeme, šaknis su šakomis, praeitį su ateitimi ir devynis žmonių likimus, devynis pasakojimus į vieną. Nuostabų ir kvapą gniaužiantį vienį.

Nors baidausi ant knygų galinių viršelių rašomų reklaminių šūkių kaip maro, šįsyk po vienu pasirašau. Pasirašau po kiekvienu žodžiu, bylojančiu, kad „Medžių istorija“ yra „geriausia visų laikų knyga apie medžius ir, tiesą sakant, tiesiog viena geriausių knygų“.

Ingos Mitunevičiūtės knygų apžvalga skambėjo per LRT KLASIKOS laidą „Ryto allegro“: