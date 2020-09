Istorikas apie Holokausto supratimą: per literatūrą galime atgauti prarastą jo visumos pojūtį

Greta bandymų papasakoti Holokaustą akademiniais tyrinėjimais bei užrašytais liudijimais kasmet gausėja ir grožinės literatūros lentynos. Dalis literatūros kūrinių sulaukia ir kritikos, kad istoriją suprimityvina, rodo praeitį kaip vienpusišką, nerealistišką. Ar literatūra apskritai gali bent priartinti šių dienų skaitytoją prie Holokausto ir padėti jį suprasti?

Po Aušvico, po Holokausto bet kokie žodžiai galėjo atrodyti tušti ir beprasmiški. Bet žmonės nenutilo: jau daugiau nei septyniasdešimt metų tekstuose, tekstais ir per tekstus bandoma kalbėti apie Holokaustą, mėginama priartėti prie šios tragedijos.

LRT RADIJO laidoje „Pirmas sakinys“ su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoju, istoriku doc. dr. Nerijumi Šepečiu kalbėta apie tekstus, kuriais mėginame priartėti prie Holokausto supratimo, ir tai, ar šis kalbėjimas ir rašymas vis dėlto nėra bergždžias ir tyla nelaimi iš principo.

Vengiant dviejų kraštutinumų

„Išgyvenusieji save suvokė visiškai kitaip negu tuos, kurie žuvo, ir kitų jie buvo suvokiami kaip visiškai kas kita. Šiandien mes juos visus suvokiame kaip Holokausto aukas. Tai yra turbūt didžiausias mūsų paklydimas ir kliuvinys – priartėti prie to pasaulio mes mėginame per išgyvenusius ir jų kalbėjimą, netgi per išgyvenusiųjų vaikus, anūkus ir jų kalbėjimą“, – teigia N. Šepetys.

Po dešimtmečių tylos Lietuvoje atsirado daugiau pasakojimų ir perpasakojimų, dalis jų yra „vietiniai“, kiti – pasiekiantys skaitytoją per vertimus. Esama nemenko „postmodernaus triukšmo“, sako pašnekovas. Vis dėlto tai yra geriau negu tyla ir užmarštis, priduria N. Šepetys: „Manau, kad kalbėjimas yra gerai, nes jis padeda pripildyti mūsų vaizduotę galimybių pamatyti ir patirti.“

Pasak jo, literatūros kūriniai dažnai gali duoti visumos vaizdą ir potyrį. „Šituose kraštuose yra prarastas visumos jausmas, per literatūrą galima tai atgauti. Mes net ir dėstydami skatiname, užuot mėginus ką nors akademiško skaityti ar ieškoti pirminių šaltinių, geriau pasiskaityti to meto literatūros, kad pajaustum epochos kvapą“, – laidoje sakė VU dėstytojas.

Nerijus Šepetys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Su šiuo daugiabalsiškumu neišvengiamai atsiranda ir kritikos, nesupratimo. Vis dėlto blogiausia būtų pretenduoti į kalbėjimo ir jo būdų monopolį bendruomenės, valstybės ar kieno kito vardu, mano pašnekovas.

„Turime suvokti, kad naciai kaip tik ir mėgino sakyti, kad visi žydai yra vienodi ir dar šalia to blogi, o tai buvo nepaprastai skirtingi žmonės. Skirtingesnių už tuos žydus, kuriuos mėginta išnaikinti, sunku įsivaizduoti – dažnai tarpusavyje nieko bendro neturėjo net atskirose bendruomenėse, ką jau kalbėti apie visą Europos žydų pasaulį“, – sakė N. Šepetys.

Jis svarsto, kad didelę vertę mėginant suprasti Holokaustą turi literatūra, kuri aukų ar išlikusiųjų gyvenimą parodo ne vien istoriniu rėžiu, apimančiu tik tragedijos metus. Tai leidžia pamatyti, koks įprastas, o kartu ir panašus į jų kaimynų lietuvių, lenkų ar rusų buvo žydų gyvenimas.

„Kai papasakoji istoriją per visą gyvenimą, parodai, kad gyvenimas yra iki to ir po to, su visais patyrimais ir pilnatviška biografija, kuri aprėpia tai, kas buvo nuo vaikystės iki pat paskutinių dienų. Tokiu būdu galima plačiau ir integraliau pamatyti, o mes linkę pjaustyti į gabalėlius maždaug pagal istorinį žinojimą: čia šitas laikotarpis ir literatūra apie tai, čia apie karą literatūra, čia turime „žalią“ literatūrą, čia – „rudą“, o čia – „raudoną“, – sako N. Šepetys.

Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniams priklausę daiktai / AP nuotr.

O štai Holokausto reprezentacijos kine, kaip ir publicistikoje, dažniau pasiduoda kraštutinumams, teigia istorikas. Esama dviejų problemų, kurių jų autoriams ne visada pavyksta išvengti.

„Viena jų yra universalizacija – bendros pamatinės patirtys, tokios kaip naikinimo stovyklos, Varšuvos getas, kokie nors žmonės dėmesio centre. Prie to vaizduotė prisiriša ir per ją mes galime įsivaizduoti, tarsi ir pas mus viskas buvo taip pat. Bet pas mus viskas buvo stipriai kitaip – ir žudynės, ir išgyvenimo galimybės skyrėsi. Kita vertus, mes galime viską suvesti į lietuvių ir žydų kaimynystę ir tada nematyti, kad tai buvo nacių Vokietijos okupacinės sąlygos, jų sprendimai ir įvykdymai. (...) Kinematografija, ir ypač publicistika, mus traukia į vieną ar kitą kraštutinumą, o literatūra, ir ypač liudijimai, leidžia išlaikyti diversifikaciją nesuvedant visko į vieną, geriau išsaugant įvairovę“, – sako pašnekovas.

Visas pokalbis su istoriku Nerijumi Šepečiu – LRT RADIJO laidos „Pirmas sakinys“ įraše.