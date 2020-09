Londono dizaino festivalyje – dėmesys dėl pandemijos prarastam kūrėjo ir žiūrovo ryšiui

Londone miesto valdžia leido surengti kasmetį dizaino festivalį, kuris šiais metais skirtas padėti dizaino ir kūrybos pramonės šakoms atsigauti po pandemijos. Dėl saugumo dalis renginių perkelti į virtualią erdvę, tačiau organizatorių teigimu susidomėjimas didelis. Patys dizaineriai norėjo kai kurias idėjas perteikti gyvai ir suteikti dar stipresnių emocijų, nei praėjusiais metais.

Kasmetis dizaino festivalis Londone šiais metais kviečia atkreipti dėmesį į tam tikras pasaulines problemas.

Šis stiklinis šiltnamis ir jame esantys augalai – tai dizainerio sukurta meninė instaliacija.

„Ši rūšis išvesta iš kitos ir galės gyventi Londone, jeigu nekontroliuosime klimato. Iki 2050-ųjų, tikėtina, Jungtinėje Karalystėje bus taip šilta, kad čia galės gyventi egzotiniai augalai. Tiesiog lauke. Taigi šia instaliacija norėjome pabrėžti klimato kaitos ir pasaulinio atšilimo problemą. Ji įvyks, jeigu kartu nieko nedarysime“, – aiškina instaliacijos autorius Je Ahn.

Dizaino pramonė Jungtinėje Karalystėje stipriai nukentėjo dėl pandemijos. Šiais metais prognozuojamas dviejų milijardų svarų nuostolis per savaitę, taip pat per daugiau kaip 30 procentų darbo vietų netektis. Dėl to festivalį ir nuspręsta surengti – kad dizaineriai ir menininkai galėtų parodyti ką veikė per pandemiją. Baiminantis protrūkių ir didelių susibūrimų, dalį renginio nuspręsta perkelti į virtualią erdvę. Renginio organizatorių teigimu visko į virtualią erdvę neperkelsi, be to žmonės labai norėjo pamatyti eksponatus gyvai.

„Sprendimas rengti festivalį buvo labai sunkus. Konsultavomės su mero biuru ir dauguma tvirtino, kad turime bandyti, nes daugiausia festivalis vyksta lauke, kaip ir tie projektai už mūsų nugarų. Taip saugiau. Pramonės šakai – dizaino industrijai verkiant reikia ryšio su žmonėmis, be to ir auditorija pageidauja gerų kūrinių. Taigi nusprendėme, kad šou turi tęstis, tačiau suprantame, jog dirbame ypatingomis aplinkybėmis“, – pasakoja Londono dizaino festivalio direktorius Benas Evans.

Koronaviruso atvejų skaičiui vėl kylant nuo pirmadienio Anglijoje ribojami dideli žmonių susibūrimai. Galima rinktis į nedidesnes kaip 6 žmonių grupeles, todėl šį savaitgalį buvo viena paskutinių galimybių surengti festivalį. Renginys tęsis iki rugsėjo 20 dienos.