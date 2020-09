Pokalbis su Birute Kapustinskaite ir Karoliu Kaupiniu: taip blogai, kaip dabar, dar niekada negyvenom – ar išties?

Kaip dažnai, atsivertus seną dienoraštį ir perskaičius tai, kas ten parašyta, pasidaro kiek nejauku – atrodo, kad po daugelio metų niekas nepasikeitė ir galvoje sukasi tos pačios problemos? Naujasis dramaturgės Birutės Kapustinskaitės, režisieriaus Karolio Kaupinio ir improvizacinės muzikos grupės kūrinys, muzikiniai paveikslėliai „Radvila Darius, Vytauto“, kurio premjera rugsėjo 9 ir 10 d. vyks kultūros komplekse „Sodas 2123“ – tarsi tokio dienoraščio vartymas, per archyvinę televizijos medžiagą pasakojantis apie mūsų laikus.

„Praeities laiko naudojimas šiandienoje yra aktualus tik tada, kai iš tikrųjų kalba apie šiandieną“, – sako premjeros režisierius K. Kaupinis, dramaturgei B. Kapustinskaitei pritariant, kad nostalgijos šiuose muzikiniuose paveikslėliuose nereikėtų ieškoti.

Rasa Murauskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– „Radvila Darius, Vytauto“ – koks tai kūrinys?

Birutė Kapustinskaitė (B. K.): – Apie žanrą kalbėti kuo toliau, tuo sunkiau, nes dauguma kūrinių nebetelpa į vienintelius konkrečius rėmus. Galvodami, kaip šį kūrinį apibūdinti programėlės apraše, kėlėme daugybę klausimų. Nuo koncerto, iki performanso, kol galiausiai likome prie muzikinių paveikslėlių.

Karolis Kaupinis (K. K.): – Galbūt geriau į šį klausimą atsakyti, paaiškinant, kaip viskas vyko nuo pat pradžių. Ana mudu su Birute pasikvietė kurti operą. Tema – Lietuvos problemos, jau buvo. Tada kalbėjomės ir išsiaiškinome, kad yra toks fenomenas, kurį pastebime visi. Kas kiek laiko Lietuvoje vis kyla koks nors visuomeninis klausimas – ką statyti Lukiškių aikštėje, medžių kirtimas, dar kažkas, kas sukelia didelį šaršalą.

Tada prieinama prie išvados, kad būtina kažką tučtuojau daryti, tačiau sprendimo nėra. Arba nėra kantrybės jo laukti. Taip viskas ir baigiasi, kol iškyla nauja problema, bet argumentai ir leksika lieka tie patys. Kitaip sakant, temą galima pakeisti, bet tai, apie ką kalbama, iš esmės yra tas pats. Mums tai išsiaiškinus, tapo aiškiau, kokia turėtų būti ir mūsų kūrinio tema.

Šventė Vilniuje / LRT archyvo nuotr.

B. K.: – O žiūrovai matys ištraukas iš LRT archyvų, vaizdo iškarpas iš televizijos laidų iš daugiau mažiau 1988–1991 m. laikotarpio.

K. K.: – Tai buvo laikotarpis, kai televizijoje atsidaro bene daugiausia laisvės. Manau, jos buvo daugiau negu dabar. Kažkuriuo metu Sąjūdžio metais Lietuvos televizijoje paaiškėjo, kad niekas nebeprivalo pateikti medžiagos cenzoriui, ir galima daryti absoliučiai viską, ką nori. Atrodo, tarsi skalpeliu kažkas būtų prapjovęs tuos 50 okupacijos metų ir leidęs išsikalbėti. Mes ieškojome tokio tipo laidų, kuriose apie tai ir kalbama.

– Su nepriklausomybės aušros laikotarpiu susiję daugybė stereotipų. Kalbate apie juos?

B. K.: – Nepaisant to, kad naudojame archyvinę medžiagą, man mūsų kūrinys nėra apie praėjusį laiką. Jis kalba apie šiandieną, tik naudojantis archyvine medžiaga ir per muziką kuriant dialogą su ja. „Radvila Darius, Vytauto“ pasakoja apie problemas, kurios tęsiasi, grįžta ciklais. Galbūt dėl to tai geriau „suskamba“, kai pamatai, kad kažkada jau taip buvo.

K. K.: – Labai pritariu Birutei. Jau ne pirmą kartą panašiu rakursu žvelgiu į praeitį ir manau, kad praeities laiko naudojimas šiandienoje yra aktualus tik tada, kai iš tikrųjų kalba apie šiandieną. Mums sunku iš šono pažiūrėti į savąjį laiką, atsitraukti. Reikia bent išvažiuoti. Kaip koks Griegas, išvažiavęs į Italiją, rašė apie Norvegiją. Reikia, kad nebebūtumei subjektas to, apie ką kalbi, o laiko distancija padeda tai padaryti.

B. K.: – Archyvine medžiaga naudojomės ne tam, kad iš distancijos komentuotume, kas vyko tada, o kad, naudodamiesi praeitimi, komentuotume dabartį.

Birutės Kapustinskaitės pjesės „Terapijos“ premjera Pietų Korėjoje / Pranešimo žiniasklaidai nuotr.

– Ir kokių ciklų, sąryšių, rezonansų su dabartimi užčiuopėte tame praeities laike?

K. K.: – Svarbu prisiminti, kad tai, ką radome archyve, nebūtinai yra taip turininga, kad ramiai galėtume sakyti: „Štai, čia yra mūsų šiandienės problemos“. Archyvo medžiaga yra ribota ir kai ką mes paėmėme tik dėl to, kad ji – savaime įdomi. Kai kurios temos lieka neatskleistos, nes archyvinės medžiagos paprasčiausiai nėra.

B. K.: – Manau, labiau išsigrynino pats faktas, kad problemų buvo visada ir žmonėms niekada netrūko dėl ko piktintis ir būti nepatenkintiems. O ar turinys truputį apie vieną, ar apie kitą...

K. K.: – „Radvila Darius, Vytauto“ net turi tokią tematinę liniją: „Taip blogai, kaip dabar, dar niekada negyvenom“. Mintis, kad esame jau priėję kažkokią ribą, kartojasi daug kur.

B. K.: – Einam ir einam prie tos ribos, tik kasmet ji – kažkas, ko tarsi dar nebuvo. O iš tikrųjų tai jau yra buvę daugybę kartų.

– Judu su „Operomanija“ dirbate pirmąjį kartą. Žinojote jų darbų prieš leisdamiesi į šią avantiūrą?

B. K.: – Žinojau keletą kūrinių, kuriuose lankiausi, buvau girdėjusi, ką Ana yra padariusi. Vienas jų, žinoma, opera „Geros dienos!“, taip pat Arturo Bumšteino kūriniai. Tačiau su kūryba, orientuota į muziką, niekada nebuvau susidūrusi, o juk iš pradžių buvo noras kurti operą!

K. K.: – Taip, viskas prasidėjo nuo to, kad turėjome kurti operą, bet mes su Birute ėmėme sakyti, kad nelabai tą operą mėgstame (juokiasi). Birutė – dramaturgė, o aš – režisierius, kuris nelabai imasi kitų kūrinių, dažniausiai pats sau viską rašau. Taigi rašom abu. Pasakytas tekstas mums atrodo logiškas, veikiantis, darantis įtaką, o išdainuotas... Kam tada išvis tekstas?

Karolis Kaupinis / E. Blaževič / LRT nuotr.

Muzika kuria jausmą ir energiją, kurią perduoda, o tekstas daugiau orientuotas į smegenis. Aišku, emocija taip pat gimsta per smegenis. Bet, padiskutavę, visgi nusprendėme ieškoti formos, kurioje nereikėtų dainuoti, kur instrumentai galėtų būti solistai. Jie – mūsų veikėjai. Vietoj libreto atsirado dokumentinė medžiaga, kurioje yra tekstas. Archyvinėje medžiagoje daugiausia matome pasisakančius žmones, todėl ji veikia kaip parašytas dialogas ar monologas. Visa kita – erdvė muzikai, kuriančiai emociją pasakytam tekstui.

– Tokiu atveju tik dar įdomiau klausti, kaip atrodė jūsų kūrybinis procesas?

K. K.: – Jame būta daug metamorfozių.

B. K.: – Nuolatos daug kalbėjomės. Po kiekvieno susitikimo jausdavome, kad tarsi jau radome kryptį, žinome, ką norime daryti, kol praeidavo lemtinga savaitė ir sakydavome, kad galvoti reikia iš naujo. Tų „iš naujo“ pokalbių buvo labai daug, bet galiausiai priėmėme sprendimą, pradėjome konkrečios medžiagos peržiūras, atrankos procesą. Iš pradžių, tiesa, su Karoliu dar bandėme aiškintis, kuo opera galėtų būti įdomi. Bandėme tą žanrą prisijaukinti, bet supratome, kad mūsiškis kūrinys savaime nereikalauja būti opera.

K. K.: – Nesame dideli muzikos istorijos žinovai, tad aiškinomės, kaip opera keitėsi, modifikavosi. Nuo „Niksono Kinijoje“ iki daugelio kitų. Atrodo, kad opera po truputį juda į tai, nuo kuo prasidėjo – grįžta prie kalbamojo teksto, vėliau tampančio rečitatyvu. Atrodo, kad pats žanras sprendžia muzikos ir teksto santykio dilemą. Todėl ir mes, pastebėję tokią dinamiką, nusprendėme padaryti aiškią skirtį ir kūrinio opera nevadinti. Tada atsirado archyvas, iš kurio prisirinkome krūvą medžiagos, kurią žiūrėjome, apie kurią mąstėme ir bandėme iš jo diktuojamų temų sudėlioti kažkokį...

B. K.: – ....pasakojimą, kurį būtų įmanoma per asociacijas liudyti žiūrovams. Tai nėra vieno žmogaus pasakojimas. Nėra vienos linijos. Tai – koliažas, iš kurio reikia susidėlioti istoriją. Labai norėjome, kad ta istorija būtų kuo lengviau atpažįstama.

K. K.: – Paveikslėliai – tarsi paroda, albumas, kūriniai albume. Jie vienas nuo kito skiriasi, bet yra jungtis, priežastis, kodėl jie tame albume sudėlioti konkrečia tvarka.

– O visgi kokią funkciją šiame kūrinyje atlieka muzika?

K. K.: – Su Arnu Mikalkėnu dirbome su viena užduotimi – kūrinyje muzika ir vaizdas turi būti susiję taip, kad atskyrus tuos du komponentus, jie po vieną nefunkcionuotų, kažko trūktų. Vaizdo medžiagoje esama nemažai užuominų į garsus ar muzikinius stilius, tad muzika turi į tai reaguoti. Arnui parašius kelis melodinius ar ritminius skečus, toliau repetuodavome, kartu žiūrėdami videomedžiagą stebėdami, ar tai veikia. Tai improvizacija – yra sutartiniai rėmai, kurių laikomasi, o visa kita užduotų taisyklių rėmuose sprendžia muzikantai. Muzika kaip jausmas, vaizdas – į smegenis orientuota dalis. Muzika – tai metafizika, vaizdas – buitis.

Arnas Mikalkėnas / Pranešimo autorių nuotr..

– Pats pavadinimas „Radvila Darius, Vytauto“, vieną vertus, pasako daug, kitą vertus – praktiškai nieko. Kokios iš tikrųjų jame slypi prasmės?

K. K.: – Pavadinimas – iš turinio. Viena iš kūrinio temų yra istorinės tapatybės paieška. Epizode, kurį radome archyve, žurnalistė pagal telefonų knygą laidos tiesioginio eterio metu skambina paprastiems Lietuvos gyventojams, susiradusi Radvilos pavardę, ir klausia, ar jie nesusiję su didžiąja Radvilų gimine. O atsiliepusysis yra tiesiog Radvila Darius Vytauto.

B. K.: – Šis pavadinimas turi užkoduotą paradoksą ir komiškumo elementą.

K. K.: – Radvila yra didiko pavardė, o Radvila Darius Vytauto – sovietinė formuluotė su tėvavardžiu. Tai iš esmės rodo konfliktą tarp vienos ir kitos praeities. Kitas dalykas, kurį įžvelgėme jau paskui, yra tai, kad Radvila, Darius ir Vytautas – tai trys Lietuvos kultūrai svarbūs asmenys. O tai – tik paprasto konkretaus žmogaus iš konkrečios laidos vardas. Ieškojome įvairių sintetinių frazių, pavadinimų, bet galų gale šis prilipo.

– Kiek prokovatyvūs šie jūsų muzikiniai paveikslėliai? Siekiate aštresnių reakcijų?

B. K.: – Manau, kad visai neprovokatyvus.

K. K.: – Mums nesinori provokuoti ir nėra ką provokuoti. Mes tiesiog pastebime. Vienas režisieriaus ar dramaturgo profesijai būdingų bruožų – turėti laiko įsižiūrėti į dalykus, į kuriuos gilintis nespėja dauguma žmonių, gyvendami savo kasdienį gyvenimą. Mums svarbiausia, kad persiskaitytų savotiškas žavesys, humoras, kurio šiame kūrinyje bus.

B. K.: – Čia nebus nei kritikos praėjusiam laikui, nei nostalgiško žvilgsnio, tačiau užteks komizmo, kuris galėtų palengvinti šiandieną. Panašiai, kaip radus labai seną savo dienoraštį, kuriame yra kažkoks įrašas, kuriame rašoma apie problemas, su kuriomis gyveni iki šiol. Praėjus dar penkeriems metams, supranti, kad ir toliau gyveni su tomis pačiomis problemomis. Tada pasidaro paprasčiau, nes tiesiog supranti, kad tai kartosis ir kartosis. Kartosis taip ilgai, kol atsibos su tomis problemomis gyventi. Kol į jas kreipsi dėmesį, tol pildysi tuos dienoraščius tokiais pačiais įrašais, tol skaudės ten pat ir bijosi to paties. O kai pabos – tiesiog nebefiksuosi.

K. K.: – Tai truputį liūdna, bet ir šiek tiek juokinga. Absurdas. Tarp bajerio ir mirties.