Sezoną pradės patyriminiu reivišku šešių valandų trukmės spektakliu: kaip gyvensime 2025 metais

Lietuvos nacionalinis dramos teatras 81 sezoną pradės patyriminiu spektakliu „Respublika“, kuriame žiūrovai pasijus komunos dalimi. Spektaklis trunka 6 valandas. „Tai – tiek išsunkianti, tiek pakraunanti patirtis“, – LRT.lt teigė spektaklyje vaidinantis Rytis Saladžius.

Łukaszo Twarskowskio spektaklio „Respublika“, kuriamo su tarptautine komanda, premjera įvyks rugsėjo 3, 4, 5 dienomis Vilniaus kino klasteryje. Tai jau antrasis šio režisieriaus pastatymas LNDT, pirmasis – keturis „Auksinius scenos kryžius“ pelnęs „Lokis“.

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Spektaklio kūrybinis procesas vyko daugiau nei dvejus metus. Pastatymo koprodiuseriu tapo prestižinis Europos teatras – Miuncheno Kammerspiele. Ł. Twarskowskis pasirinko neįprastą būdą – imersinį teatrą. „Respublikoje“ visi žiūrovai galės pasijusti komunos dalimi, laisvai judėti, išeiti ir ateiti, nusipirkti gėrimų bei užkandžių.

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Šis spektaklis nuo pat pradžių yra eksperimentinis. „Iškėliau klausimą, ką darytume, jei nebūtų jokių taisyklių, nereikėtų nieko daryti – net kurti teatro“, – kalbėjo režisierius. Meninis projektas atsispiria nuo sklandančios idėjos, kad ateityje žmonėms bus mokamos bazinės pajamos ir jiems nereikės dirbti. R. Saladžius pozityviai komentavo: „Kai žmogus dirba, jis prisidirba. O nedirbdamas, jis turės laiko kūrybai.“

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Aktoriai ir kiti kūrybinės grupės nariai buvo keletą kartų pasitraukę į Lietuvos gamtą, kur gaudavo nustatytą sumą pragyvenimui ir siekė sukurti bendruomenę, veikiančią už įprastų socialinių ir ekonominių struktūrų ribų. „Labai gera buvo turėti laisvę, bet po trijų dienų pradėjo darytis keisti dalykai, nes esi įpratęs jausti nuolatinį mikrostresą – galvoti apie darbų atlikimo terminus. Ta laisvė tampa nepatogi būsena“, – pasakojo R. Saladžius.

Aktoriaus teigimu, 6 valandų trukmės spektaklis – tiek išsunkianti, tiek pakraunanti patirtis. „Spektaklyje sudėtos mūsų patirtos linksmiausios ir liūdniausios emocijos. Vadovaujamasi filosofija: kiek įdedi, tiek gauni“, – LRT.lt teigė spektaklyje vaidinantis Rytis Saladžius. Tokiu mastu įgyvendinti imersinį teatrą, pasak Valentino Novopolskio, Lietuvos teatrui nauja patirtis. „Tai – teatras plačiąja prasme. Bandoma maksimaliai išeiti iš rėmų“, – LRT.lt tvirtino jis.

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Aktorių gyvenimas gamtoje, jų buvimas bendruomenėje buvo fiksuojamas ir tik po to dramaturgė Joanna Bednarczyk rašė pjesę pagal filmuotą medžiagą. „Man nedavė jokių nurodymų. Iškėliau tai, kas svarbu atrodė man pačiai. Pastebiu, kad tai, ką sako mokslo, politikos atstovai neatitinka pasikeitusios realybės. Ji barbariškesnė, bet stengiausi pasakoti švelniai“, – sakė J. Bednarczyk.

Kūrybinių dirbtuvių metu „Respublikos“ narius suvienijo ir jų bendra veikla tapo šokiai bei muzika. Diana Anevičiūtė pasidalino savo patirtimi, sakydama, kad taip niekada ir nesugebėjo įsigyti savo gyvenamosios vietos, nes, visada gaudama nedideles algas, negalėjo pasiimti paskolos. „Tokia situacija sukelia nesaugumo jausmą. O šokis yra užsimiršimas. Sovietmečiu šokdavome, kad nusikratytume visos propagandinės bjaurasties“, – pasakojo ji. „Kai problema per didelė, žmogus ją išstumia, paslepia. Tas mūsų šokis – kartais tik tiek galime padaryti. Kita vertus, tai nėra mažai“, – antrino V. Novopolskis.

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Pasak režisieriaus, „Respublikos“ idėja kilo nuo Paulavos respublikos, gyvavusios Lietuvoje aštuonioliktame amžiuje. „Bet tyrėme laisvės temą ir klausėme, kokios bendruomenės šiandien gali sukurti laisvės jausmą. Man atsakymas į šį klausimą buvo reivas, reivo bendruomenė“, – sakė jis. Aktoriams buvo pasiūlyta išmokti didžėjauti, ir prie pulto nusidriekė eilė. „Man tokia aplinka buvo stresas, aš pabėgau grybauti. Bet po truputį pramušė, pradėjau mokytis didžėjauti, atradau įdomių dalykų“, – pripažino Algirdas Dainavičius.

Ł. Twarkowski siekė sukurti spektaklį, kuriame susikirstų teatras, multimedijos, dailė, kinas ir muzika: „Norėjau, kad tai būtų reiviškas pastatymas.“ Šis pastatymas – imersinė (liet. įtraukianti, panardinanti) instaliacija, kur veiksmą galima sekti daugeliu skirtingų būdų: gyvai, transliuojamą per ekranus arba sumontuotą vaizdą.

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Tai labai sudėtingas, kompleksinis pastatymas, tad nėra galimybės viską pamatyti per vieną kartą. „Nuo žiūrovo priklauso, kokią trajektoriją jis pasirinks, o tai labai pakeičia tai, ką jis pamato ir gauna“, – teigė spektaklio režisierius Ł. Twarkowski. „Per tas kūrybines stovyklas mes tiek visko patyrėme, mąstėme, galvojome, jautėme. Šitas pasirodymas bus žvilgsnis pro rakto skylutę į atrakcionų parką“, – komentavo V. Novopolskis.

Nespėjusieji pamatyti spektaklio gyvai, galės įsigyti bilietą į internetinę transliaciją, vyksiančią rugsėjo 5 dieną. Nors tai turėjo būti staigmena, režisierius vis tik atskleidė spektaklio struktūrą: „Pirmoji spektaklio dalis – ekspozicija, tuomet galima lankyti respublikos konstrukcijas, antroji – performatyvi dalis, trečioji dalis – reivas.“

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Kūrybinėje eigoje neapsieita be konflikto – pirmasis režisierius pasitraukė iš kūrybinio proceso, teigdamas, kad laikas, skirtas kūrinio užbaigimui – per trumpas. „Jis turėjo daug priežasčių, bet jūs matote, kad spėti buvo įmanoma“, – per spaudos konferenciją kalbėjo Ł. Twarskowskis.

Spektaklyje vaidins Nelė Savičenko, Airida Gintautaitė, Rasa Samuolytė, Jan Dravnel, Rytis Saladžius, Valentinas Novopolskis, Vainius Sodeika, Augustė Pociūtė, Gediminas Rimeika, Ula Liagaitė, Martynas Nedzinskas, Diana Anevičiūtė, Algirdas Dainavičius.

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

„Respubliką“ kuria tarptautinė komanda (dalis jos dirbo prie „Lokio“, tai scenografas Fabienas Lede`as, kompozitorius Bogumiłas Misala, choreografas Pawełas Sakowiczius, kai kurie aktoriai). Kostiumus kuria Svenja Gassen iš Vokietijos, vaizdo projekcijas – Adomas Gustainis ir Karol Rakowski, šviesų dizainą – Julius Kuršys ir Dainius Urbonis.