Ne-iškristi iš teatro pasaulio: kaip Pietų Korėjoje pasireiškė Eimunto Nekrošiaus estetikos įtaka

„Spektaklis kalba apie žmogiškumą, kuriuo visi dalijamės, tačiau sykiu byloja ir apie tam tikrų kultūrų išskirtinumą. Įeidami į vienas kito spektaklius ir mokydamiesi jų gramatikos bei žodyno, geriau vienas kitą pažįstame“ [1], – rašė Victoras Turneris, kartu su Richardu Schechneriu analizuodamas teatro ir ritualo ryšį.

Tačiau šią Turnerio mintį perkeliant į multikultūrinę nūdieną, kyla klausimas – ar dar išvis reikia įeiti į spektaklius, kultūras? Ar dar egzistuoja ribos, kurias reiktų peržengti, erdvė, į kurią reiktų įžengti? Kitaip tariant, ar šiame įvairialypiame post-laike vis dar įmanoma iškristi iš pasaulio? O gal svarbiau – ar dar norisi iš jo iškristi?

Apie tai skirtingomis – į Lietuvą atvykstančių ir iš jos išvykstančių spektaklių – kryptimis svarsto prodiuserės Ana Ablamonova ir Rusnė Kregždaitė bei festivalių meno vadovės Gintarė Masteikaitė ir Kristina Savickienė.

Išvykstantys

Šiuolaikinės operos festivalio NOA (Naujosios operos akcija) bei „Operomanijos“ prodiuserė Ana Ablamonova ir teatro „Meno ir mokslo laboratorija“ prodiuserė Rusnė Kregždaitė.

– Koks yra globalus spektaklis? Kuo jis skiriasi nuo lokalaus kūrinio?

Ana Ablamonova: – Galvojant apie spektaklio globalumą ir lokalumą, pirmiausia mintyse išnyra Lietuvos ir pasaulio žemėlapių vaizdiniai, globalumas susitapatina su tarptautiškumu ir aukštesne menine kokybe, o lokalumas lieka kažkur pašonėje, lengvai prieinamas, todėl tarsi neįdomus ir nevertas ypatingo dėmesio. Ar ne taip dažnai pagalvojame? Atrodo, kad būtent taip, todėl neretai kažką pradedame ypač vertinti tik po to, kai tas kažkas būna pastebėtas tarptautiniu mastu.

Manau, meno kontekste globalumo ir lokalumo sąvokos neturi būti matuojamos vien tik žemės plotu, o turėtų būti siejamos su išliekamąja verte ir su auditorija bei jos kultūrinių patirčių įvairove. Ir auditorijos dydis šiuo atveju nėra esminis. Globalus darbas gali būti orientuotas į nedidelę, nišinę žiūrovų grupę, kaip ir lokalus – į mases. Globalus darbas nebūtinai turi keliauti po įvairiausius pasaulio festivalius, o it koks nekilnojamasis turtas gali būti pririštas prie konkrečios lokacijos.

Teatre yra kalba, kuri, būdama nesuprantama, bet reikšminga spektaklio dalimi, gali tapti kliūtimi auditorijai suvokti meno kūrinį. Neradus sprendimų šią kalbą perteikti, darbas tampa nepilnai suprantamas auditorijai, bet ar tai reiškia, kad praranda savo globalumą? Juk, pavyzdžiui, kūrinio muzikinės kalbos nesuprantamumas nekonvertuoja jo iš globalaus į lokalų...

Iš tikrųjų man būtų sudėtinga rasti tikslų apibrėžimą globaliam ir lokaliam spektakliui. Niekada nerūšiavau teatro vadovaudamasi šiuo principu. Man tenka dirbti su aktyviai po pasaulį keliaujančiais darbais, sukurtais lietuvių kalba (pvz., V. Grainytės, L. Lapelytės, R. Barzdžiukaitės opera „Geros dienos!“) arba įvairiomis, net ir išgalvotomis kalbomis (pvz., R. Vitkauskaitės, J. Hedmano, Å. Nordgren erdvinė opera tamsoje „Confessions“); prodiusuoju kūrinius, kurie negalėtų keliauti tarptautiniu mastu dėl negalimybės užsienio auditorijai perteikti lietuvių kalba sukurto turinio (pvz., A. Bumšteino garso instaliacija-performansas „Olympian Machine“ arba garso vaidinimas „Audiokaukas“).

Bet gali būti, jeigu šie darbai tokie pat būtų perkurti, pavyzdžiui, anglų kalba – galėtų tapti labiau keliaujančiais (ar tai reiškia, kad labiau globaliais?); yra ir vienas „nekilnojamasis turtas“ (R. Ribačiausko, M. Jančiausko, J. E. Šedytės, A. Šiurio garso patirtis Vilniaus gete „Glaistas“), kuris sukurtas konkrečiai lokacijai, tačiau galėtų būti suprantamas ir priimtinas daugiakalbei, ganėtinai įvairių kultūrinių patirčių auditorijai: Lietuvos gyventojams ir užsienio svečiams. Visų šių darbų premjeros įvyko Lietuvoje, visų jų situacijos skirtingos, tačiau visi jie tam tikromis formomis egzistuoja globaliniame kontekste.

Rusnė Kregždaitė: – Tikriausiai kontekstas ir galėtų būti viena iš globalaus ir lokalaus kūrinio skirčių. Lokalus kūrinys yra įdomus vietiniams žiūrovams, suvokiantiems specifinį kontekstą: vietinės politikos aktualijos, specifiniai istorijos įvykiai, ir pan. Šia prasme lokalumas gali būti regiono, šalies ar municipaliniu lygiu. Į lokalių (šalies) kūrinių kategoriją priskirčiau daugelį jaunųjų menininkų eksperimentų: jie yra nauji, svarbūs ir įdomūs vietiniame kontekste, stebint šalies teatro raidą ir tendencijas, tačiau globaliu mastu gal ir nėra tokie unikalūs (nes tokie tikslai ir nėra keliami).

Globalus spektaklis yra universalus tema, išraiškos formomis ar simboliais – taip jis tampa artimas ir atpažįstamas įvairaus sociokultūrinio konteksto žiūrovams. Globalus spektaklis taip pat gali skatinti ir bendražmogišką smalsumą, padėti suvokti kitos tautos unikalumą, svetur kylančias problemas ir žmonių norą pasipriešinti kylančioms situacijoms. Tačiau minimas universalumas turi pintis ir su interpretacijos ar formos išskirtinumu, leidžiančiu nesusilieti su milžiniška viso pasaulio spektaklių pasiūla.

– Kokios raiškos priemonės (kalba, kūnas, vaizdas, tema, žanras ar kt.) lengviausiai randa atsaką multikultūrinėje publikoje? Kas veikia labiausiai stengiantis megzti ryšį su tarptautine publika?

A. Ablamonova: – Dažnai teigiama, kad muzika ir šokis yra universaliausios kalbos, plačiausiai auditorijai suprantamos meno sutartinių ženklų sistemos. Manyčiau, tai ganėtinai apibendrintas teiginys. Juk muzika būna labai įvairi, skirtingai suprantama, kaip ir šokio, judesio kultūra ir tradicijos. Tarptautinėje rinkoje labiausiai veikia, kai tinkamu metu atsiduri tinkamoje vietoje. Svarbiau už bet kokį tekstą yra kontekstas.

R. Kregždaitė: Kalbant apie ryšio su publika užmezgimą, esmine problema tampa kalbos barjeras, dėl to ir galėtų pasirodyti, kad lengviausiai tarptautinei publikai galėtų būti pristatomi šokio, vizualaus meno darbai. Tačiau manau, kad svarbiau bendra sukurta atmosfera, kuri per vaizdinius ir garsinius ženklus, atpažįstamumą, susitapatinimą ar smalsumą skatina žiūrovo vaizduotę ir mąstymą, įtraukia jį į veiksmą.

Lietuvos teatras turi stiprių aktorių, kurie lengvai sugeba atrasti tiesioginį ar netiesioginį kontaktą su publika, ją paliesti ir perduoti norimą žinutę.

Žinoma, tai labai priklauso ir nuo konkrečios publikos ir jos atvirumo scenoje matomam vaizdui. Iš mano patirties, spektaklį „Dalykai“ (rež. Paulius Markevičius), kelis kartus rodytą tarptautinei publikai, geriausiai priėmė gana solidaus amžiaus, išsilavinusi Sankt Peterburgo publika (festivalis „Baltiskij Dom“), ne iš karto atmetusi, bet bandžiusi suvokti jauno režisieriaus kuriamą neapibrėžtumą ir jame išdėstytas mintis ir paslėptus ženklus.

– Kuo ir kaip vietinio tapatumo, tautiškumo paieškos, nacionalinė dramaturgija gali būti įdomios užsienio publikai?

R. Kregždaitė: – Paminėsiu nacionalinės dramaturgijos pavyzdį, pagrindžiantį anksčiau minėtą universalumo teiginį. Birutės Kapustinskaitės pjesė „Terapijos“ jau pastatyta Pietų Korėjoje, versta į kitas kalbas. Tai rodo, kad yra visą pasaulį vienijančių temų, ir jas nagrinėjanti nacionalinė literatūra gali būti aktuali visur. Vietinis tapatumas, tautiškumas gali būti įdomus užsienio publikai, siekiant suvokti kitas tautas formuojančias aplinkybes ir jų poveikį dabartinio pasaulio priėmimui.

A. Ablamonova: – Man įdomu, ar menininkai, kurdami kūrinius, išties labai galvoja apie tai, kad jie kuria vietinį tapatumą, ar savo kūryboje ieško tautiškumo? Kiek teko susidurti, apie tai yra mąstoma mažiausiai, o pagrindinis dėmesys vis dėlto sutelkiamas į asmeninės tapatybės, individualaus (ar unikalaus kolektyvinio) braižo paieškas. Tam tikros tautiškumo apraiškos menininkų kūryboje savaime prasimuša.

Juk dauguma Lietuvoje kuriančių autorių čia bent gimė, augo, o gal ir studijavo... Užsienio publikai, manyčiau, pirmiausia yra įdomūs būtent unikalūs kūrėjai ir jų unikalūs, saviti, autentiški darbai, kuriuose galbūt galima atsekti ir tam tikrų tautiškumo apraiškų: kalbą, charakterį, intonacijas, spalvas, simbolius etc. Kūrėjas ir jo kūryba yra esminiai užsienio publikos interesų objektai, o ar menininko tapatumas yra vietinis, ar globalus (vėlgi – kas tai yra?) – nėra taip svarbu.

– Kiek Lietuvos kultūra vis dar egzotiška Vakarų Europos kontekste? Kada šis lokalumas virsta kliūtimi, o kada – tam tikru nauju naratyvu kultūrinėje erdvėje?

R. Kregždaitė: – Šiuo metu Lietuvos kultūrą bando pažinti Azijos rinkos. Vakarų Europą Lietuvos teatras vis geba nustebinti, tačiau jiems tai nėra naujas ar netikėtas atradimas: mūsų kultūra ten – jau gerai pažįstama ir vertinama.

A. Ablamonova: – Labai apibendrindama, manyčiau, kad Vakarų Europą šiuo metu kažkuo nustebinti labai sudėtinga. O ir Lietuva nėra toks jau tolimas Vakarų Europai kraštas. Ganėtinai suartėjome ir supanašėjome. Rytinis skrydis iš Vilniaus į kitą Europos miestą darbo reikalais ir vakarinis grįžimas atgal į Vilnių jau nieko nebestebina. Tai tapo kasdienybe. Panašūs kasdieniai procesai vyksta ir kultūros lauke. Todėl lokalumas, tautiškumas ar kaip tai pavadintume, manyčiau, geriausiai atsiskleidžia per asmenybes, kurios šioje, sakykime, pakankamai niveliuotoje aplinkoje gali tapti tomis egzotiškomis salelėmis, traukos centrais, šalies šiuolaikinio identiteto, tautiškumo, naujų naratyvų kultūrinėje erdvėje kūrėjais.

– Kaip Lietuvos teatras formuoja tarptautinę kultūros erdvę?

A. Ablamonova: – Galėčiau vertinti tik tarptautinę muzikos teatro, šiuolaikinės operos erdvę, kurioje veikiu ir su kuria esu pakankamai susipažinusi. Manau, šiuo metu Lietuva tikrai nėra pasaulio šiuolaikinės operos kultūros ariergarde. Kažkada buvome tik tam tikrų judėjimų tyrinėtojais ir siekėjais, o šiuo metu esame labiau avangarde – tarp nuomonės ir tendencijų formuotojų. Šiame lauke esame žinomi ir stebimi.

R. Kregždaitė: – Lietuvos teatro kūrėjai jau kurį laiką prisideda prie tarptautinių teatro procesų, pradedant nuo didžiųjų teatro meistrų, kurie žengė pirmuosius žingsnius į užsienį ir atvėrė tarptautines erdves, baigiant nevyriausybinėmis scenos menų organizacijomis.

Pastarosios tendencijos rodo, kad šalies teatras tarptautinėje scenoje dalyvauja labai įvairiais lygiais: didieji festivaliai, svarbiausi tarptautiniai laimėjimai, taip pat ir jaunųjų kūrėjų gastrolės, savų nišų atradimas, taigi ir įtaka yra įvairių formų. Pietų Korėjoje esu stebėjusi spektaklį, kuriame buvo juntama labai aiški režisieriaus Eimunto Nekrošiaus estetikos įtaka, tokie pavyzdžiai leidžia suvokti mažos šalies teatro poveikį globaliai teatro raidai.

[1] – [Victor, Turner]. By Means of Performance: Intercultural Studies of Theatre and Ritual. Ed. Richard Schechner, Willa Appel. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 1.