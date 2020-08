Palestina be „įprastų įtariamųjų“: sienas ir patikros punktus peržengiantis Elia Suleimano kinas

„Jūsų filmas nėra pakankamai palestinietiškas“, – naujausiame palestiniečių režisieriaus Elia Suleimano filme „Turbūt tai rojus“ (2019) jam teigia prancūzų prodiuseris, paaiškindamas, jog problema glūdi tame, kad nors kūrinio veiksmas vyksta Palestinoje, iš esmės jis galėtų vystytis ir bet kur kitur.

Pasaulyje, kuriame paprastai tik baltaodžių įgalių vyrų kūryba vertintinama kaip perteikianti universalią patirtį, o kitų asmenų darbai dėliojami į „lentynėles“ ir interpretuojami per lyties, rasės, kilmės, seksualinės orientacijos, negalios ar kitus partikuliarumus, E. Suleimano, kurio retrospektyvą rugpjūčio 19–23 dienomis bus galima išvysti „Skalvijos“ kino centre, filmai sprūsta iš jiems nuolat primetamų įrėminimų ir apribojimų.

Režisierius Elia Suleimanas / Kino centro nuotr.

„Jis yra palestiniečių režisierius. Bet jis kuria juokingus filmus“, – savo prodiuserei pristatydamas E. Suleimaną filme „Turbūt tai rojus“ teigia meksikiečių aktorius Gaelis García Bernalis, pabrėždamas žodį „bet“. Vargu, ar yra daug politiškesnių ir labiau politizuotų temų nei Palestina. Jau vien pats žodis skaldo pasaulį į skirtingas stovyklas. Žiniasklaidos, kino, skirtingų medijų kakofonijoje, ne vieną dešimtmetį tapančioje Palestinos – kenčiančios, maištaujančios, nenugalimos ir nugalėtos, aukos ir agresorės – portretą, itin retai pasigirsta pačių palestiniečių balsų.

O ir šie, net ir netikėtai atsidūrę dėmesio centre, slegiami istorijos ir besikartojančios traumos, dažnai renkasi kalbėti apie socialines problemas. Palestiniečių kinas neretai yra reakcinis, siekiantis kažką įrodyti, paneigti, iškelti į viešumą. Palestina – dokumentiniam ir socialiniam naratyviniam kinui, o ne komedijoms palanki erdvė. Tačiau E. Suleimano kinas kitoks: jis itin asmeniškas, su pačiu režisieriumi pagrindiniame vaidmenyje, kuriame atsisakoma linijinio pasakojimo, o filmai dėliojami iš įvairių komiškų vinječių, perteikiančių absurdiškas kasdienybės akimirkas.

Retrospektyvos anonsas:

Tylusis stebėtojas

Skirtingas vinjetes E. Suleimano filmuose į vieną visumą jungia režisieriaus vaidinama savęs paties versija, įvardijama inicialais E. S. Ji atsirado jau su pirmuoju E. Suleimano trumpametražiu darbu „Pagarba per nužudymą“ (Homage by Assassination, 1992), kurį jis sukūrė gyvendamas Niujorke, per pirmąjį Persijos įlankos karą. Šiame eksperimentiniame vaizdo dienoraštyje paliečiamos tapatybės, išeivijos ir savo vietos pasaulyje paieškų temos, kurios išliks esminės ir vėliau kurtuose režisieriaus filmuose.

E.S. į ekranus sugrįžo su pirmuoju pilnametražiu E. Suleimano filmu „Išnykimo kronika“ (1996), ir pasirodė kituose trijuose režisieriaus pilnametražiuose darbuose: „Dievo pirštas“ (2002), „Likęs laikas“ (2009) bei minėtame „Turbūt tai rojus“ (2019), kuriuos visus bus galima išvysti „Skalvijos“ kino centre.

Kadras iš filmo „Dievo pirštas“ / Kino centro nuotr.

E. S. – tyli, melancholiška, dažnai pasyvi figūra, su nuostaba stebinti Palestinoje prieš jo akis besiskleidžiančias absurdiškas istorijas. Dėl tokio pasirinkimo ir humoro tono E. Suleimanas neretai yra lyginamas su kino legendomis – amerikiečiu Busteriu Keatonu ir prancūzu Jacques`u Tati, taip pat kūrusiais filmus, kuriuose patys atlikdavo pagrindinius vaidmenis, įkūnydami tylias, komiškas, prie pasaulio nepritampančias figūras. Tačiau skirtingai nuo šių asmenų kurtų personažų, E.S. itin retai pats savo veiksmais sukelia komiškas situacijas, o ekrane vaizduojami įvykiai dažniausiai vyksta šalia jo, aplink jį ar jam išvis išnykstant kaip personažui ir įvykius stebint tik per kino kameros objektyvą.

Tokia E.S., kaip pasyvaus stebėtojo, figūra labiau primena nuo palestiniečių tapatybės sunkiai atsiejamą piešinį, vardu Chandala. Pastarasis yra karikatūristo Naji al-Ali sukurtas personažas – nuo žiūrovų nusisukęs, rankas už nugaros susidėjęs, apdriskusiais drabužiais vilkintis, basas berniukas su styrančiais lyg spygliais plaukais. Būdamas 10 metų, Chandala per 1948 metų masinę palestiniečių išeiviją, kurią sukėlė Izraelio įkūrimas, tapo pabėgėliu ir dabar atsisako atsigręžti ir užaugti tol, kol nesibaigs Palestinos okupacija. Pasaulį išvydęs 1973 metais N. al-Ali egzilyje pieštose karikatūrose pirmiausia kaip Izraelio ir JAV politikos kritikas, Chandala vis plėtė savo žvilgsnį ir ilgainiui tapo simboliu prieš pasaulyje vyraujančią neteisybę.

Paskutinio E. Suleimano filmo „Turbūt tai rojus“ plakate E. S. netgi atkartoja Chandalos pozą – jame pagrindinis veikėjas užfiksuotas nuo mūsų nusigręžęs, rankomis už nugaros ir žvilgsnį nukreipęs į Viduržemio jūrą. Tačiau skirtingai nuo niekad nesikeičiančio Chandalos, iš ankstesnių trijų E. Suleimano filmų pažįstama E. S. figūra išduoda prabėgusį, kino kameros užfiksuotą laiką.

Filmo „Dievo pirštas“ anonsas:

Nuolatinis sugrįžimas

Nuo pirmojo iki naujausio ilgametražio filmo prabėgo 24 metai, per kuriuos ne tik keitėsi pagrindinis jų personažas, bet ir jo santykis su Palestina. Visi šie filmai bent iš dalies mus nukelia į gimtąjį režisieriaus miestą – Nazaretą. Jis kartais yra vadinamas „arabų sostine Izraelyje“, nes dabar tai vienintelis miestas šioje valstybėje, kuriame didžiąją gyventojų dalį sudaro arabais vadinami piliečiai. Pats režisierius, kuris nuolat pabrėžia savo palestinietišką tapatybę, griežtai nesutiktų su tokiu gimtojo miesto apibūdinimu. „Dėl regiono geopolitikos mes tapome arabų izraeliečiais – tai terminas, kurį aš griežtai atmetu. Aš neturiu nieko bendro su Izraeliu. Izraelis atėjo ir mums primetė save, o taip pat ir tapatybes korteles bei pasus. Tačiau aš su juo nejaučiu jokio ryšio ar kultūrinio bendrumo“, – praėjusiais metais duodamas interviu televizijai „France 24“ teigė E. Suleimanas.

Kadras iš filmo „Išnykimo kronika“ / Kino centro nuotr.

Nors režisierius jau seniai yra pasirinkęs išeivijos kelią ir nemažai laiko gyvenęs Niujorke bei Paryžiuje, Nazaretas ligi šiol jam buvo nuolatinio sugrįžimo ir įkvėpimo vieta. Nazaretas yra tarsi palestinietiškos patirties mikrokosmosas, į kurį su kiekvienu filmu sugrįžtantis E. Suleimanas, turi iš naujo atrasti geopolitinės situacijos ir vėl perkurtą Palestiną.

„Išnykimo kronikoje“ (1996) E. Suleimanas sugrįžta į tėvų namus Nazarete po 12 egzilyje praleistų metų. Pirmojoje filmo dalyje, įvardijamoje kaip „Nazaretas, asmeninis dienoraštis“, daug intymių, stambiu planu filmuojamų akimirkų iš E. S. tėvo ir motinos, kurie yra režisieriaus tikri tėvai, gyvenimo. Tačiau už namų erdvės, Nazareto miestas skleidžiasi kaip klaustrofobiška, įtampos kupina erdvė, iš kurios ir vėl norisi ištrūkti. „Persikėliau į Jeruzalę, kad būčiau arčiau oro uosto“, – dienoraštyje rašo E. S, kuriam atvykus į izraeliečių ir palestiniečių taip geidžiamą miestą filmas įgauna kitą toną ir prasideda antroji filmo dalis „Jeruzalė, politinis dienoraštis“.

Filmo „Turbūt tai rojus“ anonsas:

„Išnykimo kronika“ buvo sukurta itin sudėtingu palestiniečių ir izraeliečių santykių laikotarpiu, visai netrukus po Izraelio premjero Yitzako Rabino nužudymo, kuris iš esmės užkirto kelią bet kokiam nors kiek optimistiniam ateities scenarijui, tačiau šis istorinis kontekstas filme neatskleidžiamas. Kaip ir vėlesniuose filmuose, E. Suleimanas esminius istorinius įvykius, tiesiogiai darančius įtaką palestiniečių gyvenimui, išstumia už kadro, o jame palieka tik jų atgarsius.

Antrasis filmas „Dievo pirštas“ (2002) sukurtas palestiniečių sukilimo – antrosios intifados metu, tačiau režisieriaus dėmesio centre – Jeruzalėje gyvenančio E. S. ir jo mylimosios iš Vakarų Kranto patikros punkte besiskleidžianti meilės istorija bei pagrindinio personažo tėvo paskutiniai gyvenimo metai.

Filmo „Likęs laikas“ anonsas:

„Likęs laikas“ (2009) yra labiausiai prie linijinio pasakojimo priartėjęs E. Suleimano filmas, kuriame jis nusprendžia perteikti savo tėvo – Fuado Suleimano, kurį įkūnija garsus palestiniečių aktorius Salehas Bakri, – istoriją, taip kartu papasakodamas ir apie Nazareto užkariavimą bei palestiniečių gyvenimą Izraelio valstybėje.

Visuose šiuose filmuose E. S. ryšį su Palestina palaiko tėvai, kurie yra vieni pagrindinių jo filmų veikėjų, tačiau naujausiame jo darbe „Turbūt tai rojus“ jų jau nebėra, todėl nebelieka ir to, kas jį laiko Nazarete. Tuščias tėvų butas, nemalonūs susidūrimai su kaimynais ir kitais Nazareto gyventojais priverčia E. S. palikti Palestiną. Tačiau jei ankstesniuose filmuose žiūrovai yra informuojami apie E. S. išvykimą per ekrane atsirandančius užrašus, šįkart palikdamas Palestiną E. S. su savimi pasiima ir kamerą.

Kadras iš filmo „Likęs laikas“ / Kino centro nuotr.

Palestinos atradimas

Režisierius ne sykį yra sakęs, kad per ilgus klajonių ir išeivijoje praleistus metus, jis dėjo didžiausias pastangas, kad atsikratytų bet kokio nacionalizmo jausmo ir sugebėtų bet kuriame mieste įsikurti lyg namuose. Pasak jo, jam iš dalies tai pavyko, tačiau kurdamas paskutinį filmą, jis ėmė iš naujo jausti nostalgiją ir sentimentalumą Palestinai.

Pasak jo, viena iš priežasčių yra dar didesnė nei bet kada anksčiau Palestinoje jaučiama neviltis. „Galvoji, kad yra pasiektas žemiausias priespaudos taškas, bet visada lieki nustebintas“, – po vienos filmo „Turbūt tai rojus“ peržiūros teigė E. Suleimanas. Ši neviltis prasiskverbia ir į ekraną, kai persikėlęs į Paryžių, o iš šio į Niujorką, E. S. supranta, kad pasaulis yra virtęs „globalia Palestina“.

Kadras iš filmo „Likęs laikas“ / Kino centro nuotr.

Nepaisant tokios pesimistiškos išvados, „Turbūt tai rojus“ yra bene optimistiškiausias E. Suleimano darbas. Po klajonių pasaulyje, pagrindinis personažas viltį randa ten pat, kur ją ir prarado. Šis filmas – tai meilės laiškas Palestinai ir naujai pasipriešinimo kultūrai, kuri peržengia valstybingumo siekio ideologiją. Kol vyresnioji karta taro kortomis bando nuspėti Palestinos valstybės įkūrimo datą, jaunoji karta seniai praktikuoja kitą Palestinos idėją, kuri įkūnijama posakiu: „Egzistavimas yra pasipriešinimas“ (angl. Existance is Resistance).