Arvydas Gelžinis. Reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė: būti ar nebūti

Pagal Europos civilizacijos tradiciją visos Europos valstybių sostinės turi katedras ir rotušes su aikštėmis. XIX–XX a. praktiškai visose Europos valstybių sostinėse buvo suformuotos reprezentacinės aikštės su istorinės atminties monumentais ir memorialais žuvusiesiems už laisvę. Valstybių sostinėse esančių katedrų, rotušių ir reprezentacinių aikščių dėl jų svarbos negalima priešinti, visos jos turi išskirtines funkcijas. Dėl istorinių aplinkybių Vilnius tokios aikštės kol kas neturi.

Ir patys didingiausi mūsų siekiai,

Nejučiomis iškrypę iš vėžių,

Be polėkio sugniūžta...

(V.Šekspyras. „Hamletas“. III veiksmas, Hamleto monologas)

Latvija, 1918 m. tapusi nepriklausoma valstybe, su dideliu entuziazmu ėmėsi Rygoje kurti valstybinę aikštę, ten po kelerių metų pastatytas Laisvės paminklas pagerbia visus žuvusiuosius už laisvę. Šis paminklas tapo pagrindiniu Latvijos simboliu.

Deja, 1990 m. atkūrus nepriklausomybę, po 50 metų sovietų dvasios inžinierių darbo Lietuvos piliečių mentalitetas buvo stipriai pažeistas. Manau, čia slypi pagrindinė priežastis, kodėl taip sunkiai 30 metų vyksta reprezentacinės valstybės aikštės kūrimas, ir, regis, tam tikra prasme situacija tik blogėja.

1999 metų vasario 11-ąją Seimas priėmė nutarimą „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“, kur sakoma, kad Lukiškių aikštės paskirtis – pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais.

Šį Seimo nutarimą pasirašė tuometis Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Kažkaip dalis piliečių per 30 metų buvo įtikinti, kad Lietuvos valstybei nereikia valstybinės reprezentacinės aikštės, užtenka tik laisvės...

Arvydas Gelžinis, istorikas / G. Savickio nuotr.

Manau, kad čia mūsų visuomenės didelis istorinės atminties ir valstybingumo suvokimo trūkumas, bet tai suprantama, juk per pastaruosius 200 metų tik 50 turėjome nepriklausomą valstybę, Vilnių kaip valstybės sostinę turime tik 30 metų.

Kita didelė problema – reprezentacinės Lietuvos valstybės aikštės kūrimo supaprastinimas viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose. Kalbinami politologai, kurie į tai visai neįsigilinę, bet kalba visais gyvenimo klausimais.

Kažkodėl nekalbinami skulptoriai ir architektai, kurie turi apie tai gerai nusimano. Viskas supaprastinama, diskusijos vyksta tik dėl detalių, pavyzdžiui, Vyčio projektas prieš bunkerio-kalvelės projektą. Visai nediskutuojama dėl pačios esmės – reikia Lietuvai reprezentacinės valstybės aikštės ar nereikia. Kodėl vengiama diskutuoti? Gal dėl to, kad tai vestų į tolesnę diskusiją – reikia Lietuvai valstybės ar nereikia...

Skulptūra „Laisvės karys“ / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

Visai nediskutuojama dėl pačios esmės – reikia Lietuvai reprezentacinės valstybės aikštės ar nereikia.

Kitas supaprastinimas, kad visos diskusijos žiniasklaidoje vyksta tik šios dienos fone, pamirštama, kad bet kas neatsiranda per vieną dieną, tarkime, ir ką tik Seimo priimtas Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymas ar Vyčio simbolio pastatymo idėja turi savo ilgą istoriją. Ją norėčiau priminti.

1999 m. priėmus Seimo nutarimą šios aikštės kūrimas buvo patikėtas Vyriausybei, tačiau valstybės aikštės kūrimas nepajudėjo į priekį ir 2008 m. Vyriausybė oficialiai perleido Lukiškių aikštės kūrimo teises Vilniaus savivaldybei, argumentuodama, jog Viešųjų pirkimų įstatymas turi didesnę juridinę galią negu Seimo nutarimas.

2008 m. Vilniaus savivaldybė paskelbė konkursą, kurio užduotis buvo abstrakti – sukurti memorialinį akcentą, kompoziciją „Laisvė“, kuri atspindėtų Lietuvos žmonių kovas už laisvę ir pergalę. Po ilgų diskusijų konkurso komisija nutarė, kad nė vienas projektas neatitiko keliamų reikalavimų, ir neišrinko laimėtojo.

Lauryno Kasčiūno spaudos konferencija „Dėl Lukiškių aikštės statuso“ / BNS nuotr.

Nusivylus Vilniaus savivaldybės konkursu, atsirado iniciatyvų, kad valstybės aikštė turi būti kuriama Seimo ir Vyriausybės lygmeniu. Tai buvo pasiekta ir 2010 m. aikštės kūrimas vėl buvo patikėtas Vyriausybei, o ši pavedė Kultūros ministerijai organizuoti konkursą.

2013 m. Kultūros ministerijos konkurso nuostatos buvo aiškesnės – buvo prašoma sukurti įtaigų, lengvai identifikuojamą, visuotinai priimtiną, tautos dvasią ir kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminantį skulptūrinės kompozicijos projektą.

Vidmanto Gylikio skulptūra „Tautos dvasia“ / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

Buvo prašoma sukurti įtaigų, lengvai identifikuojamą, visuotinai priimtiną, tautos dvasią ir kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą įprasminantį skulptūrinės kompozicijos projektą.

Šio konkurso nugalėtoja išrinkta skulptoriaus Vidmanto Gylikio dekoratyvinė abstrakti skulptūra „Tautos dvasia“. Kilus plačiai diskusijai, kad ši skulptūra nėra nei įtaigi, nei lengvai atpažįstama, nei visuotinai priimtina, nuspręsta projekto neįgyvendinti.

Valdžios institucijoms vis nesisekant rasti sprendimo Lukiškių aikštės memorialui, radosi naujų visuomeninių iniciatyvų. 2015 m. 33 visuomeninės organizacijos, vienijančios keliasdešimt tūkstančių narių, kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę su idėja, kad valstybinės aikštės memorialui labai tiktų visų atpažįstamas ir vienijantis simbolis Vytis.

Akivaizdu, kad ši idėja gimė po keleto nesėkmingų konkursų, pamačius, kad abstrakčios užduotys menininkams neduoda siekiamų rezultatų. Vyčio idėja tapo priimtina daugumai Lietuvos piliečių.

Reprezentacinė Vengrijos Didvyrių aikštė Budapešte / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

Vyčio idėja tapo priimtina daugumai Lietuvos piliečių.

„Vilmorus“ atliko reprezentatyvią gyventojų apklausą. 76 proc. respondentų pritarė Vyčio idėjai, už Vytį pasisakė 86 proc. moksleivių ir studentų, taip pat 81 proc. asmenų su aukštuoju išsilavinimu. Ši apklausa atspindi ir bendrą gyventojų požiūrį į valstybės simbolius. Jei, tarkim, panašioje apklausoje būtų klausiama: „Ar norėtumėte, kad memoriale laisvės kovotojams būtų pavaizduotas Vyčio kryžius ir Gediminaičių stulpai?“, tam, be abejo, taip pat pritartų didžioji dalis piliečių.

Susikūręs visuomeninis Vyčio paramos fondas 2017 m. organizavo konkursą Vyčio simboliui. Vyčio paramos fondo konkursą laimėjo ukrainiečių skulptorių Boriso Krylovo ir Olesio Sidoruko bei jiems talkinusio Arūno Sakalausko sukurta rusiškojo realizmo skulptūra „Laisvės karys“.

Vyriausybė nepritarė šiam konkursui, tai buvo geras sprendimas, nes „Laisvės karys“ su Vyčiu nedaug ką turi bendro, tai tiesiog viduramžių raitelis. Be to, ir pats konkursas buvo žemo lygio, pritraukė tik vieną kitą žymesnio lygio skulptorių. Tik blogai, kad dabar daug kas mano, jog Vytis gali būti tik toks – rusiškojo realizmo skulptūra. Tačiau juk priimtas įstatymas visai neapibrėžia, kokio skulptūrinio žanro turi būti Vytis. Juk akivaizdu, kad, be rusiškojo realizmo, yra labai daug kitų skulptūrinių meninių žanrų, kuriais gali būti pavaizduotas mūsų valstybės simbolis.

Reprezentacinė Latvijos Laisvės aikštė Rygoje / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

Blogai, kad dabar daug kas mano, jog Vytis gali būti tik toks – rusiškojo realizmo skulptūra.

Vyriausybei pavedus 2018 m. Kultūros ministerijai organizuoti naują konkursą, ji metėsi prie kraštutinumo ir konkurso organizavimo bei komisijos sudarymo teises perdavė Šiuolaikiniam meno centrui (ŠMC).

Akivaizdu, kad tokio rango memorialo kūrimo nebuvo galima patikėti vienos meno krypties institucijai. Architektas Audrys Karalius, savo straipsniuose architektų svetainėje pilotas.lt atvirai išsijuokė iš ŠMC organizuoto konkurso, teigdamas, kad jis turėtų patekti į istoriją, nes projektinei medžiagai skiriama iki keturių A4 lapų, o kai kurie kiti konkurso nuostatai verti atskiro anekdoto. Tuo tarpu skulptoriai su piešinėliais neprasideda, nes užduotis yra pernelyg sudėtinga ir reikalaujanti erdvinių sprendimų.

Dėl to skulptoriai ėjo kalbėtis su Kultūros ministerijos valdininkais, bet bendros kalbos nerado. Čia išryškėjo kita didelė iš sovietmečio ateinanti problema, neleidžianti Lietuvos valstybei atsitiesti, – mentalitetas „aš viršininkas, tu kvailys“. Valdininkai per dažnai įsivaizduoja išmanantys daugiau už savo srities profesionalus.

ŠMC kūrybinių dirbtuvių nugalėtojo Andriaus Labašausko projektas bunkeris - kalvelė ant A4-uko / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

Išryškėjo kita didelė iš sovietmečio ateinanti problema, neleidžianti Lietuvos valstybei atsitiesti, – mentalitetas „aš viršininkas, tu kvailys“.

Beje, ŠMC kūrybinėms dirbtuvėms buvo pateikti 32 projektai, bet visuomenei vertinti buvo paviešinti tik 5 projektai, o kiti kažkodėl nuslėpti, turbūt dėl labai žemo lygio. Gaila, kad šį autoritarinį veiksmą mažai kas atpažino ir dėl to neprotestavo, nes slepiant projektus buvo atmesta demokratinei ir pilietinei visuomenei būdinga klausimų sprendimo praktika: atvirumas, viešumas ir aiškumas.

ŠMC kūrybinių dirbtuvių nugalėtojas Andrius Labašauskas savo projektu (kalvele-bunkeriu) nusprendė atkovoti dalį plokštėmis išklotos Lukiškių aikštės žaliajai zonai. „Žmonės, esantys ant takelių, pievų ar kalvelės, galės piknikauti, žaisti kamuoliu, vedžioti šunis ar žaisti su vaikais – tas vaizdinys ir yra tai, už ką kovojo laisvės kovų dalyviai, t. y. už laisvą buvimą erdvėje“, – pristatydamas projektą sakė A. Labašauskas.

Šalia Lukiškių aikštės paplūdimio esantys angliški užrašai jau išversti į lietuvių kalbą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gaila, kad šį autoritarinį veiksmą mažai kas atpažino ir dėl to neprotestavo.

Labai įdomus dalykas, Vilniuje yra maždaug 99 aikštės, parkai ir skverai, kur galima piknikauti ir vedžioti šunis, organizuoti įvairius šou renginius, bet kažkodėl daug metų Vilniaus savivaldybė būtent Lukiškių aikštėje įgyvendina įvairius projektus, o daugelis kitų viešųjų erdvių tvarkomos metų metais ar visai netvarkomos.

Tai daliai visuomenės pasirodė nepriimtina, kilo susipriešinimas tarp Vyčio ir bunkerio-kalvelės paminklų šalininkų. Po to pradėjo aiškėti, kad ŠMC organizavo tik kūrybines dirbtuves, atrodo, kad teisiniu požiūriu nebuvo nei komisijos, nei konkurso, dėl to prasidėjo teismų maratonas. Atsakomybės už taip atsainiai organizuotas ŠMC kūrybines dirbtuves ir dėl to kilusį visuomenės susipriešinimą neprisiėmė niekas.

Užgavenės Lukiškių aikštėje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atsakomybės už taip atsainiai organizuotas ŠMC kūrybines dirbtuves neprisiėmė niekas.

Kodėl taip sunkiai vyksta valstybinės aikštės kūrimas? Žydų tauta, išėjusi iš Egipto vergovės, 40 metų klajojo po dykumą, kad išgaruotų vergovės tvaikas ir jau laisvi žmonės sugrįžtų į savo žemę. Gal ir mums skirta tik po 40 metų (liko 10 metų) turėti valstybinę aikštę, kai jau bus išgaravęs komunistinės vergovės tvaikas?

Filosofas Alvydas Jokubaitis teigia, kad „miestas, kuris negali sutvarkyti aikštės ir pastatyti tautai svarbaus paminklo, tėra miestas su gražiu senamiesčiu ir vyriausybe bei politinėmis institucijomis, toks miestas neužsitarnauja autoriteto“.

Lukiškių aikštė 2016 m. / BNS nuotr.

20 metų valstybinės aikštės kūrimo organizavimas dėl politinės valios stokos buvo mėtomas tarp Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės. Per tą laiką netekome didžiosios dalies partizanų bei laisvės kovų dalyvių, kurie taip laukė kovotojams už laisvę skirto memorialo.

Didelė bėda, kad atmetama profesionalų pagalba. Sunku suvokti, kodėl niekas nesikreipė pagalbos į Lietuvos heraldikos komisiją, kuri įkurta prie prezidentūros. Labai keista, kad vykdant konkursus nesitariama su Dailininkų sąjunga, į projektų vertinimo komisijas nėra įtraukiami šios sąjungos deleguoti atstovai.

Seimui priėmus Lukiškių aikštės įstatymą ir šį įstatymą pasirašius prezidentui, atrodo, reprezentacinę Lietuvos valstybės aikštę turėsime. Manau, kad dabar lieka tiksliai sudėlioti tolesnius žingsnius, nesupaprastinti šios aikštės kūrimo, pastačius ten tik Vyčio ženklą.

Protestas Lukiškių aikštėje / D. Umbrasas/LRT nuotr.

Atrodo, reprezentacinę Lietuvos valstybės aikštę turėsime.

Manau, kad dabar, priėmus įstatymą, reikalingas aukščiausio lygio valstybės konkursas, kurio tikslas – suprojektuoti memorialą kovojusiesiems ir žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. Mano suvokimu, Vytis turėtų būti tik kaip pagrindinis brangakmenis karūnoje. Be jokios abejonės, skulptoriams ir architektams turi būti palikta meninė laisvė kurti memorialą „Kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“, memoriale galėtų būti Gediminaičių stulpai, Vyčio kryžius ir kiti Lietuvos valstybės akcentai.

Tik remiantis Seimo įstatymu konkurso sąlygose reikėtų numatyti, kad memoriale būtų bet kokios meninės formos (visiška laisvė menininkams) Vyčio simbolis, kuris yra priimtinas didžiajai daliai visuomenės. Paskelbus tokio lygio konkursą, jame tikrai dalyvautų geriausi Lietuvos skulptoriai, menininkai ir architektai.

Kadangi Vilniaus miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija jau įrodė, kad yra neįgalios surengti tokio lygio konkursą, siūlyčiau tokį konkursą organizuoti tiesiogiai prie Vyriausybės. Kaip tik tam yra labai geras pavyzdys – Lietuvos dailininkų sąjunga kartu su Vyriausybe šiuo metu vykdo partizanų vado A. Ramanausko-Vanago kapo paminklo kūrimo konkursą. Jame dalyvauja daug Lietuvos skulptorių, tikimasi aukščiausio lygio projektų.

Laisvės kalvos maketas įsikūrė Lukiškių aikštėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kadangi Vilniaus miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija jau įrodė, kad yra neįgalios surengti tokio lygio konkursą, siūlyčiau tokį konkursą organizuoti tiesiogiai prie Vyriausybės.

Priėmus įstatymą, iš didelės vadybos patirtį ir visuomenės pasitikėjimą turinčių asmenų prie Vyriausybės galėtų būti įkurtas ir reprezentacinio Lietuvos valstybės memorialo kūrimo komitetas, kuris organizuotų naują konkursą, o vėliau rūpintųsi memorialo statymu. Komitetas savo ruožtu galėtų sudaryti ypač profesionalią darbų vertinimo komisiją, kurios kompetencija niekas neabejotų, nes vienas esminių dalykų visuose konkursuose yra tai, kas vertins darbus.

Būtina, kad skulptoriai ir menininkai pasitikėtų vertinimo komisija ir žinotų, jog tai finalinis konkursas. Tikrai ne vien menininkų reikalas, koks bus valstybės aikštės memorialas, pirmiausia reikia sukurti tokias sąlygas, kad dalyvauti konkurse būtų kiekvieno Lietuvos skulptoriaus ir menininko garbės reikalas. Tada žinotume, kad padarėme viską, ką galėjome, siekdami geriausio rezultato. Tikėtina, kad tada bus tai, kas patiks ir jaunam, ir senam, kad dauguma pasakys, jog to laukėme – aukščiausio meninio lygio sprendimo.

Čiuožykla Lukiškių aikštėje / S. Žiūros nuotr.

Kuo mes prastesni už kaimynus? Kaimyninių šalių valstybinių aikščių svarbą Latvijoje ir Lenkijoje atspindi ir diplomatiniai protokolai: Rygoje prie Laisvės paminklo ar Varšuvoje prie Nežinomo kareivio kapo užsienio šalių delegacijų nariai privalo atiduoti pagarbą kovojusiesiems ir žuvusiesiems už Latvijos ar Lenkijos nepriklausomybę.

Svarbu, kad prezidentūra, Seimas ir Vyriausybė veiktų vieningai. Patikėkim, kad galim sukurti tokią Lietuvos valstybės aikštę su memorialu laisvės kovotojams, kad galėtume ne tik mes didžiuotis, bet ir ateities kartos.