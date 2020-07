Istoriniai Lietuvos vaizdai fotografijose graibstomi ir svetur: domisi Jungtinėse Valstijose, Izraelyje, Lenkijoje

Fotografijos ir ikonografinės medžiagos kolekcininkai senųjų Lietuvos vaizdų ieško viso pasaulio aukcionuose. Miestų, buities vaizdų pasitaiko vis rečiau, o parduodami rinkiniai graibstomi ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje – Jungtinėse Valstijose, Izraelyje, Lenkijoje.

Norėdami, kad vienas neseniai parduotas retų, pirmojo pasaulinio karo fotografijų, rinkinys liktų Lietuvos muziejams, kolekcininkai susivienijo į investuotojų grupę.

Istorikas Gediminas Kulikauskas kolegas kolekcininkus pakvietė jungtis į grupę ir pirkti internetiniame aukcione „Ebay“ pasirodžiusį Pirmojo pasaulinio karo metų fotografijų rinkinį.

„Tai buvo Vilniuje leisto vokiečių armijos okupacinio laikraščio ar žurnalo dešimtosios armijos bendradarbio, fotokorespondento puikios meninės nuotraukos. Portretai visų Vilniaus apylinkių gyventojų, visų sluoksnių, nuo vežėjų, elgetų iki miestiečių, inteligentų, kurie gyveno sunkiai, visą pjūvį. Žmogus buvo profesionalas fotografas, tad ir vaizdai įspūdingi“, – sako jis.

G. Kulikauskas teigia supratęs, kad per dvi savaites nuotraukų nespės įsigyti Lietuvos muziejai, o vienas pats nebūtų įpirkęs viso rinkinio, todėl pakvietė kolegas pirkti nuotraukas ir vėliau jas perleisti kuriam nors iš muziejų.

„Puikiai, sąmoningai suvoki, kad tokio kiekio fotografijų pats neįsigysi ir norėjosi, kad jos viena ar kita forma liktų kuo daugiau Lietuvoje“, – LRT TELEVIZIJAI teigia jis.

J. Bulhako nuotrauka, 1913 / R. Krukausko atsiųsta medžiaga

Grupė įsigijo beveik pusę senųjų fotografijų rinkinio. Daugiau nespėjo, nes žmonių portretais ir miestų vaizdais domėjosi ir išeiviai iš Lietuvos: žydai, lenkai, baltarusiai, o nuotraukos pasklido po visą pasaulį.

Vilniaus aukciono vadovė teigia, kad senoji fotografija ir atvirukai vis populiaresni, nes nėra labai brangūs.

„Filokartijos kolekcininkų yra gana nemažai, nes tai yra gana plati sritis. Be kita ko, tiek filokartija, tiek fotografija yra tiražinis dalykas, tai nėra vienetiniai dalykai. Tai kaip ir kolekcionuoti yra lengviau, o be to sąlyginai tai nėra brangus dalykas, tai yra labai paranki pirmoji kolekcionavimo pakopa“, – supažindina Simona Skaisgirytė-Makselienė.

Vilniaus aukcione, kuris po dešimties dienų vyks Palangoje, taip pat pristatomos retos, prieškariu padarytos fotografijos, jų albumai. Juose – Palangos, Kretingos apylinkės, vienuolynai ir šiandien išlikusios pajūrio vilos.

„Kitam aukcionui, kuris bus Vilniuje, mes jau renkame Bulhako kolekciją, kur jau bus pristatoma Vilniaus tematika. Kai važiuojame į Palangą, pristatome Kretingą ir pajūrį, o kai esame Vilniuje, tai pristatome Vilnių“, – teigia Vilniaus aukciono vadovė.

Šv. Ignoto gatvė / Jano Bulhako nuotrauka. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyrius (F11.6,6 3r)

Istorikas G. Kulikauskas sako, kad norėtų, jog atsilieptų daugiau žmonių, kurie įsigijo fotografijų neseniai vykusiame aukcione. Nes, pasak jo, didesni rinkiniai turėtų atitekti muziejams, kad vėliau juos galėtų išvysti daugiau žmonių, pasinaudoti knygų leidėjai.