Marius Juknevičius. Karantino serialų topas: per daug dramatiška, kad nebūtų tikra?

2009 metais JAV sporto žiniasklaidos gigantas ESPN pristatė dokumentinių filmų seriją „30 for 30“, kurios pagrindinis reklaminis lozungas skelbė: „too dramatic not to be real“ – „per daug dramatiška, kad nebūtų tikra“. Garso menininko ir kino vertėjo Mariaus Juknevičiaus apžvalga skambėjo per LRT KLASIKOS laidą „Ryto allegro“.

Nepaprastos sėkmės susilaukusi serija taip tarsi tapo rimta konkurente fiktyvius pasaulius vaizduojantiems serialams ir kino filmams.

Michaelas Jordanas / AP nuotr.

Krepšinio ar kitų sportų arenose susiformuojantys nesurežisuoti, todėl „tikri“ naratyvai tapo pagrindiniu kabliuku, kuriuo buvo sėkmingai priviliojami milijonai žiūrovų. Visgi, kiekviena serija turėjo ir savo „tamsiąją pusę“ – įvykius, pasakojimus, kurie buvo nutylėti, nepateko į galutinį montažą, o galbūt net ir trukdė plėtotis svarbiausiam šio dokumentikos stiliaus elementui – perdėtam dramatizmui.

Praėjus dešimčiai metų po „30 for 30“ iškilimo, ESPN pradėjo dar vieną grandiozinį sporto dokumentikos projektą – 10-ies dalių serialą „Paskutinis šokis“ („The Last Dance“). Tai – dokumentinis serialas, apžvelgiantis 1997–1998 metų NBA sezoną, kurio metu paskutinį ir šeštąjį per aštuonerius metus čempiono titulą iškovojo geriausiu visų laikų krepšininku laikomas Michaelas Jordanas ir jo Čikagos „Bulls“ komanda. Dvejus metus vystytas projektas dienos šviesą turėjo išvysti 2020-ųjų birželį, be abejo, jau pasibaigus krepšinio sezonui ir nekonkuruojant su milijonus žiūrovų pritraukiančia NBA finalų serija.

Kortas visame šiame procese žinoma sumaišė koronavirusas. Kovo mėnesį, vos paskelbus apie pirmuosius juo užsikrėtusius NBA žaidėjus, link kulminacijos artėjantis sezonas buvo tuoj pat nutrauktas, o milžiniška tarptautinė krepšinio gerbėjų auditorija liko tuščiomis rankomis. Kadangi „Paskutinis šokis“ tuo metu jau buvo intensyviai reklamuojamas, socialiniuose tinkluose tuoj pat pasklido raginimai dokumentiką išleisti anksčiau laiko, taip bent iš dalies užpildant krepšinio dramos ištroškusių žiūrovų dvasinę tuštumą. ESPN prodiuserių ilgai įtikinėti nereikėjo ir pirmosios dvi serijos pasirodė dviem mėnesiais anksčiau nei buvo planuota. „Paskutinis šokis“ iškart susilaukė bekompromisės sekmės ir tapo vienu iš žiūrimiausių serialų karantino laikotarpiu.

Michaelas Jordanas / AP nuotr.

Kertinė „Paskutinio šokio“ tema – paskutiniojo čempioniško „Bulls“ sezono metu komandoje tvyrojusi įtampa, nesutarimai ir konfliktai, visgi taip ir nesutrukdę Michaelui Jordanui nukeliauti iki pat NBA finalų ir šeštųjų serijos rungtynių lemiamą akimirką paskutiniu metimu išplėšti galutinę pergalę. Režisieriui Jasonui Herui pavyko ne tik išsamiai pakalbinti patį viešumo vengiantį Jordaną, bet ir dar bene 90 pašnekovų, o itin svarbia dėlionės dalimi tapo niekur iki šiol nerodyta paskui „Bulls“ komandą visą sezoną sekiojusios ir leidimą net ir privačiausius momentus fiksuoti turėjusios filmavimo grupės medžiaga.

Tokie intriguojantys ir dramą žadantys užmojai prieš pasirodant serialui kėlė didžiulį ažiotažą, o pats M. Jordanas pareiškė išgyvenantis, kad tam tikri seriale atskleisti dalykai gali sugadinti jo reputaciją. Visgi, būtų sunku teigti, kad pasirodžius „Paskutiniam šokiui“ buvo atskleista kažkas šokiruojančio. Grynakraujai krepšinio sirgaliai puikiai žinojo didžiąją dalį seriale atskleidžiamų faktų ir tarp jų didesnės diskusijos virė apie istorijas, kurios buvo nutylėtos arba užmirštos.

Michaelas Jordanas žaidžia beisbolą Čikagos „White Sox“ gretose / AP nuotr.

Šiuo sportu visiškai nesidominčių žmonių turbūt per daug nešokiravo pasakojimai apie tai, kaip vienas ar kitas žaidėjas jautėsi uždirbantis keletu milijonų dolerių per mažai, arba koks reiklus ir arogantiškas M. Jordanas buvo su savo komandos draugais. Visgi, milžiniškai serialo sėkmei tai nesutrukdė, o tai įvyko greičiausiai dėl to, kad „Paskutinis šokis“ tapo tikra nostalgijos dviems paskutiniams 20. a. dešimtmečiams švente. Archyvinių kadrų sukurta atmosfera, devintojo ir dešimtojo dešimtmečių įkvėptas garso takelis, kitokio, dar taip neseniai pirštais liesto gyvenimo skonis tapo tikra atgaiva, laiko mašina perkeliančia iš sudėtingo karantino laikotarpio į metus, kai viskas buvo kitaip.

Seriale atskleidžiama tariamai skandalinga, šokiruojanti niekam negirdėta informacija nublanksta prieš grynas emocijas, kurias sukelia jame dominuojanti „Bulls“ arenoje prieš kiekvienas rungtynes skambėjusi Alano Parsonso kompozicija „Sirius“, arba įspūdingai nufilmuoti ir sulėtinti Jordano žaidybiniai epizodai, nuspalvinti dramatiškais to laikmečio televizijos komentatorių šūksniais. Apvilkti nostalgijos rūbu visi šie elementai tapo gerokai stipresniais faktoriais, nei pasakojimai apie daugybę metų besitęsusius Jordano ir „Bulls“ aplinkos konfliktus.

Michaelas Jordanas / AP nuotr.

Kodėl tie kadrai tokie paveikūs ir kodėl ta nostalgija tokia stipri ir sukrečianti? Į šį klausimą turbūt skirtingai galėtų atsakyti kiekvienas 1998-ųjų pavasarį ir vasarą 3 valandą ryto Lietuvos laiku kėlęsis ir su komentatoriaus Lino Kunigėlio balsu gyvenęs krepšinio gerbėjas. Daugumai mūsų tuo metu dar prieš pradedant suprasti, kaip veikia Vakarų pasaulis ir kaip veikia NBA, jau buvo tarsi įskiepytas savotiškas Jordano dievybės įvaizdis. Jis buvo tiesiog geriausias ir jokių klausimų tai niekam nekėlė.

Šią temą neišvengiamai paliečia ir „Paskutinis šokis“, nuolat keldamasis laiku atgal ir bandydamas įminti aplink Michaelą Jordaną sklandžiusios mitologijos ištakas. Nors tarp dešimtyje serijų analizuojamų daugybės dramatiškų epizodų ši tema ir pasimeta, o apie ją dažniau kalba kostiumuoti ir gana neigiamą atspalvį turintis korporacijų atstovai, visgi seriale galima įskaityti ir mintį, kad numeris 23 buvo ne tik geriausias krepšininkas aikštelėje, bet ir genialiai parduodama prekė už jos ribų.

Michaelas Jordanas / AP nuotr.

Jordano karjera tapo sporto komercializacijos ir prisijungimo prie pramogų verslo simboliu. Jis buvo puikus ant parketo, tačiau žmonės jo mitu turėjo įtikėti dar prieš pamatydami krepšinio rungtynes. Galingas užklasinis NBA, „Nike“ ir kitų Jordaną reklamavusių korporacijų darbas užprogramavo daugelyje iš mūsų tam tikrą tikėjimą, jaudulį, emocijų laukimą ir taip sukūrė mitą, kuris kuriamas apie daugybę atletų, tačiau turbūt nė vienas to mito nepatvirtino aikštelėje taip įspūdingai, kaip „Bulls“ legenda.

Nepaisant didžiulės sėkmės, serialo kritikai negalėjo nepastebėti didžiulio režisieriaus pataikavimo savo herojui. Dabartiniais laikais Jordano duodamuose interviu jo vaizdinys sukonstruotas kaip nepajudinamai tvirto ir viską kontroliuojančio despoto. Su viskio taure rankoje ir cigaru burnoje jis peržiūri kiekvieną jį kritikuojantį interviu ir visada turi teisę tarti paskutinį žodį. Net kai serialas kritikuoja Jordano priklausomybę lošimams ar politinį neaktyvumą, tai suprantama kaip subjektyvi tam tikrų visuomenės grupių kritika.

Michaelas Jordanas 1992 metų olimpinėse žaidynėse / AP nuotr.

Jordano atsisakymą pasisakyti prieš net ir jo mylimoje Šiaurės Karolinoje senatoriaus rinkimuose dalyvaujančius rasistinių pažiūrų respublikonus galiausiai nors ir nenoriai, bet pateisina net pats Barrackas Obama. Į šiuos komentarus Jasonas Heras atsako, kad be visiškos Jordano kontrolės serialo sukūrimas būtų buvęs neįmanomas. Šioje vietoje galėtume vėl atsiremti į komentaro pradžioje minėtą ESPN lozungą „per daug dramatiška, kad nebūtų tikra“ – ir padaryti išvadą, kad šiuolaikinės sporto dokumentikos dramatizmas kaip tik nuolat reikalauja nutolti nuo realybės, pasukti ją kažkam naudinga ar pelninga linkme, taip kuriant 21 amžiaus mitus ir legendas.

M. Juknevičiaus apžvalga skambėjo per LRT KLASIKOS laidą „Ryto allegro“: