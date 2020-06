Skulptūros Kernagiui autorius: buvau chuliganas ir banditas, mažas niekšelis

Pokalbiai su skulptoriumi Danieliumi Sodeika – visada įkvepiantys apmąstymams apie gyvenimą. Motyvas apie gyvenimo prasmę ir žmogaus užduotis visuomet atsirasdavo tarsi nejučia, užsimegzdavo „mazgiukais“ tarp eilučių ir išvirsdavo jo mintimis nesibaigiančia srove: diskusija apie meno misiją, vaidmenį arba apie jo įtaką ne meno žmonėms. Apie daug ką kalbėdavomės, pradėdami, rodos, nuo nereikšmingų, kasdieniškų temų. O galiausiai jos išvirsdavo svarbiausių žmogui dalykų tyrinėjimu.

– Ar galėtum ištarti, kad vaikystė – tai „prarastas rojus“? Vaikystės prisiminimai buvo vien šviesūs, skaidrūs ar „tamsūs debesys“? Koks būtų labiausiai įstrigęs prisiminimas iš vaikystės, apie ką svajojai tuomet? Ar numanei, kad tapsi menininku?

– Į šiuos keturis klausimus galiu atsakyti: NE, NE, NE, NE. (Juokiasi.)

– Ne? Nenumanei?

– Nenumaniau, kad būsiu menininkas, visiškai nenumaniau...

– O kuo norėjai būt, santechniku?

– Ne, gaisrininku. Gaisrininku norėjau būt. Kadangi gyvenau prie gaisrinės. Kaip normalus amerikiečių vaikas, norėjau būti gaisrininku. Turėjau polinkį į...

– Gaisrų gesinimą?

– Ne, kaip tik – į padeginėjimą, polinkį į piromaniją. Piromanas buvau vaikystėje, mėgdavau padeginėt.

– Tikrai? Toks ramus vaikas turėjai būt, bent man taip pasirodė...

– Ramus? Aš apramintas. Išties buvau chuliganas ir banditas. Buvau mažas niekšelis.

Raimonda Canderienė, Danielius Sodeika / R. Zander archyvo nuotr.

– Ir kas galėjo pagalvoti, Danieliau... (Juokiamės.) Ką galėtum papasakoti apie savo tėvus, ką iš jų paveldėjai tokio, ką perduotum vaikams ar aplinkiniams, ko sąmoningai vengei, kovojai su kai kuriais savo būdo, elgesio bruožais ir nenorėtum perduoti kartų estafetėje? Kitaip tariant, ar tas kūrybinis meninis bagažas atėjo iš šeimos, kuri išties formuoja asmenybę? Ar jautei šeimos įtaką?

– Tam tikri elgesio modeliai manyje užsiliko, nors aš negaliu jų įsisąmoninti. Mano tėvai kolekcionavo meno albumus, domėjosi menais, turėjo didelę, kiek tai įmanoma tais laikais, meno albumų kolekciją. Tai va šitoji kolekcija buvo didelė. Mano mama rusė, ji iš Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas), ir jaunystėje baigė Ermitaže kelerių metų meno kursus. Taigi ji pažinojo Ermitažą, ir, matyt, ta intencija gilesniam tyrinėjimui buvo kaupiami albumai.

Tad būdamas kokių dešimties metų galėdavau atskirti Rubensą pagal stilistiką be jokių problemų. Šitą dalyką mokėjau. Kelionės į Leningradą su mama ir būtini apsilankymai Ermitaže suformavo supratimą apie menus. Vis dėlto didelę kolekciją turėjo Ermitažas, buvo vienas iš didžiausių pasaulio muziejų. Bent jau tais laikais...

Danielius Sodeika / R. Zander archyvo nuotr.

– Na, aš ten būčiau galėjusi nakvoti, nes poros savaičių praktikos man pasirodė akivaizdžiai per maža visoms salėms apeiti ir iki soties atsižiūrėti tų šedevrų, juolab kad mieste, ir be Ermitažo, yra meno klodai…

– Ermitaže (nors dabar jau kiek primiršau, seniai esu buvęs) galėjau vaikščioti be plano, žinojau, kur kas yra: kur Leonardas kabo, Tauridės Venera stovi ir t. t. Gerai orientavausi Ermitaže, žodžiu, ten praleista daug laiko. Tai toks tas santykis su menais nuo vaikystės. Teorinis ir praktinis.

Iš esmės mano pažintys su menais ėjo per knygas, meno albumus. O mokantis menų – tai meistravimai, drožinėjimai. Nuo vaikystės ką nors vis drožinėjau: baubukus, figūrėles, dar kažką... Su tapyba prastai – daltonikas esu, mano tėvas daltonikas buvo. Taigi, spalvų jautrumo pas mane nerasta, nemoku atskirti.

– Tėtis buvo daltonikas?

– Turėjo problemų...

– Teisininkui juk to nereikia, tiesą sakant, ar ne, tavo tėtis juk buvo teisininkas?

– Na, buvo problemų gauti vairuotojo pažymėjimą, buvo spalviniai testai, subtilių niuansų tėvas nematydavo. Tai ir man su spalvom prastai. Nemoku „sumakaluoti“ reikiamų spalvų.

– Man irgi. Taip pat. Formą jaučiu, o su spalvom – bėdelė. Pati galvojau, kad dėl to, jog stepžuky (1959–1989 m. Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumas – red. past.) tapybos dėstytoja mus mokė lieti „purvą“, tik paskutiniame kurse atėjo dėstyti Petrašiūnaitė.

– Oi, ne. Čia kaip su muzikine klausa. Spalvų suvokimas yra mūsų organizmo savybė.

– Tapytojai sakydavo: kad geriau matytum spalvas, reikia prisigerti. Buvo tokia teorija išvesta. Man labai rimtais veidais tai aiškindavo.

– Nežinau, aš ne tapytojas, negaliu pasakyti... Galbūt iš tikrųjų atsikabindavo analizatoriai ir įsijungdavo spalvinis jautrumas (Juokiasi.) Tai toks mano santykis nuo vaikystės su menais... Muziejus yra labai gerai. Knygos ir muziejus yra gerai. Esu išauklėtas klasikinio meno tradicijoje. Keletas salių buvo ir šiuolaikinio meno, Matisse`as, impresionistai... Peredvižnikai Rusų muziejuje, bet man labiau patiko vakarietiška tapyba.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– O ką prisimeni apie mokyklą? Mokeisi paprastoj vidurinėj? Būdamas meninės sielos, pavadinkime…

– Nebuvau aš meninės sielos.

– Kaip jauteisi toj paprastoj? Nebuvo nesmagumo ar nesaugumo? Nes aš jaučiausi nekaip paprastoj mokykloj, o kai įstojau stepžukin, man tarsi kitas gyvenimas prasidėjo, ten jaučiausi gerai, tarp tokių pačių... durnių. (Juokiamės.)

– Mokykloj aš buvau sportininkas kadaise, intensyviai sportavau.

– O…

– Taip, buvau plaukikas iki vienuoliktos klasės, sportininkas, kasdien mirkdavau baseine. O į menus sugalvojau stoti tik vienuoliktoj klasėj…

– Kaip ruošeisi, lankei kokią nors mokyklą?

– Ne, aš niekur nesiruošiau, tiesiog vienuoliktoj klasėj po Naujųjų metų sugalvojau stoti į Dailės institutą...

– Ir…

– Nu ką ir... (juokiasi) praktiškai nesiruošęs stojau.

– Nesiruošęs? Tai tu genijus!

– Ne, palauk, koks aš genijus, baik tu... Kai pirmais metais stojau į keramiką, lyg ir pamėginau treniruotis pas keramikę, neprisimenu jos pavardės. Palieti akvarelę, guašą patept davė. Va, ir stojau į institutą, į keramiką. Pirmais metais nežinojau, kas yra kompozicija, nežinojau šio termino. Nors piešime jaučiausi labai kietas, kažkodėl labai kietas jaučiausi skulptūroj, bet nežinojau, kas yra aktas...

Šito termino irgi nežinojau, tad kai reikėjo paišyti aktą, buvo problemų. Na, aišku, iš kompozicijos gavau šaibą, jokių abejonių. Žodžiu, pirmais metais buvo visiškas pravalas.

– Jūs per stojamuosius piešėt aktą? Mums užduotys, pamenu, buvo „kačių karalienės“ portretas ir gipsas.

– Taip, pirmais metais stodamas į keramiką, piešiau aktą (1979), reikėjo porą kaukių nulipdyt skulptūrai... Man tada atrodė, kad viską labai kietai dariau, bet pažymiai buvo apgailėtini. Savaime suprantama, kai ateina analfabetas, kuriam atrodo, kad jis absoliučiai viską moka, tai įprastai gauna gerai per galvą. Bet entuziazmo man tai neatėmė...

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Labai pagirtina savybė, nes aš galvojau taip: jei pirmą kartą neįstosiu, tai daugiau ir nebestosiu.

– Kai pirmais metais neįstojau, mane apėmė baisus entuziazmas, tada jau tvirtai žinojau, kad stosiu į skulptūrą. Reikalas tas, kad su tais darbais, kuriuos atnešiau, tų lipdinių, piešinių vienuoliktos klasės... su jais mane vis dėlto prileido prie egzaminų, tas buvo labai keista. Šiandien atrodo – neturėjo manęs prileisti prie egzaminų, ten gi daug gabių stojo.

– Dėl rūšių įvairovės, matyt. (Juokiamės.)

– Na gal, bet į keramiką gi gausiai stodavo, keturi, penki į vietą.

– Išties juk būdavo ir iki septynių, aštuonių ir dešimt, ką jau čia…

– Na, taip, ir iki dešimt, pilna pretendentų, nesuprantu, kodėl mane tada ten prileido. O kitais metais, jau kai stojau į skulptūrą, pagaliau suvokiau, kad man reikės konkuruoti su naujaliečiais ir čiurlioniečiais, o šita publika piešti moka, tai planelis buvo labai aiškus. Tai va, iškart po egzaminų pradėjau ruoštis sekantiems egzaminams.

– Įstojai iš antro karto?

– Ooooi, na ką tu.. Iš ketvirto karto įstojau.

– Jėzaumarija, koks tu atkaklus…

– Jo... na, laikai buvo tokie, kad ruošiausi labai intensyviai.

– Tai praktiškai atrodytų, tarsi būtum dar papildomai stepžukį baigęs.

– Na... man atrodo, tai buvo truputį daugiau negu stepžukis, nes kiekvieną dieną – keturios valandos piešimo ir keturios – skulptūros, ir dar eskizavimas. Nuo rudens įsirašiau į Kauno keturmetę dailės mokyklą. Pradėjau pas Lukštą, jis dėstė piešimą, o Šulskis – skulptūrą. Man pavyko su keturmete susitarti taip, kad ten gavau laisvą „priėjimą“: ateidavau vos atidarius mokyklą, aštuntą ryto, o išeidavau jau uždarant, ir taip kasdien.

– Kaip į darbą…

– Mano darbas buvo nuo šešių iki aštuonių ryto, nes tarybiniais laikais visi privalėjo dirbti, tad dirbau šlavėju. O paskui eidavau į keturmetę. Dvi, tris valandas, priklausomai nuo sezono, šluodavau, tvarkydavau Kauno teritorinio vandentiekio ir kanalizacijos tarnybos teritoriją. Dabar tai Kauno vandenys.

Danielius Sodeika / R. Zander archyvo nuotr.

– Tai buvo visai prie namų…

– Taip, arti prie mano namų – išlekiu, pasimosikuoju, grįžtu atgal, dušiukas, pusryčiai ir – į mokyklėlę. Ir taip kiekvieną mielą dieną.

– Koks tu pasiaukojantis buvai dėl meno, Danieliau…

– Taip, taip, taip... Buvo geri laikai... Tai va, kai uždarydavau mokyklos duris, organizuodavau vakarinius savo piešimus.

– Kur? Namie?

– Taip, savo namuose. Susirinkdavo pas mane kompanija po aštuonių vakaro.

– Vakare? Juk tai ištisa para piešimo…

– Taip, ir piešimo, ir lipdymo tokiu intensyvumu – ketverius metus. Tai štai, kai trečią kartą neįstojau į skulptūrą, mums pasiūlė eiti į freską-mozaiką (ten buvo tokia grupelė, „daug kartų stoję“: grafikas Romas Pakėnas, Virgis Kašinskas, juos visus gi pažinojau). Ne stoti, o eiti mokytis po trečiųjų metų egzaminų. Iš dekanato atėjo, nes mus jau pažinojo, ir pasiūlė eiti į freskos-mozaikos specialybę, bet mes atsisakėm.

– Tai galėjot stoti, paskui būtumėt perėję į skulptūrą, ar ne?

– Ne, mes pasakėm, kad nenorime užimti kieno nors vietos ir kankintis, jei kitais metais vis tiek įstosim. (Juokiasi.)

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Štai studijos, įstojai pagaliau laimingai…

– O... tai buvo nuostabu. Buvo labai gerai.

– Kokie buvo tavo mylimi dėstytojai?

– Buvo. Pirmais metais buvo dėstytojas, apie kurį nenoriu šnekėt...

– Nagi, pasakyk, pasakyk, kas čia dabar. Piešimo?

– Nenoriu... apie jį šnekėt, ne. Skulptūros.

– Na, kas čia toks gali būti bjaurybė?..

– Ne bjaurybė, tiesiog nevykėlis. Ne laiku ir ne vietoj įstojęs.

– Jaunas?

– Jaunas, taip.

– Jauni nesugeba, matyt, jie užsiėmę savo ego puoselėjimu. (Juokiamės.) Gal atidavimo periodas ateina su tam tikra branda? O kada įvyko tavo pirmas susidūrimas su Vyšniausku?

– Jis buvo mūsų kurso dėstytojas... Antram kurse Kėdainis dėstė, mums atrodė toks lyg ir per senas. Tada žiūrėjau į jį kaip pirmakursis, skeptiškai, visi pradiniuose kursuose taip žiūri į dėstytojus... Bet dabar suprantu, kad tai buvo vienas rimčiausių Lietuvos skulptorių. Mačiau ne per seniausiai jo mažosios plastikos kolekciją pas vieną kolekcininką, likau sužavėtas... Rimtas buvo skulptorius. Pasišventęs, tikras. Jis buvo skulptorius vienuolis. O Vyšniauskas mane vedė nuo trečio kurso iki pat galo.

– Ką iš Vyšniausko gavai vertingiausio? Jauti, kad jis tau davė didelį impulsą ar vertę suteikė?

– Galiu tik pasakyti, kad kai šalimais vaikšto profas, ir tik vos vos brūkšteli arba ne brūkšteli, o ima ir parodo – suvoki viską... Jis buvo tikras mokytojas. Negaliu tau pasakyti, apibrėžti va taip, kaip tu nori, ką jisai davė... Informacija perduodama iš rankų į rankas.

– Sutinku... Čia kaip su Ušinsku: daug kas jį laikė savo mokytoju, nors jis tik praeidamas kokią pastabą pasakydavo ar pataisydavo piešinį, nedėstė nieko. Jo priėjimas ir pasakymas kažko esminio tarsi nušviesdavo koreguojamojo suvokimą, ir jis Ušinską laikė savo mokytoju.

– Taip, tikrai taip... Čia yra toks akademinės mokyklos pranašumas. Atrodo, kad „online“ mokymosi būdas perduoda informaciją, bet ne mokėjimą, ne žinias. Žinios perduodamos iš rankų į rankas. Truputį kitokiu būdu.

Stasys Ušinskas / Neringos Ušinskaitės-Šapkauskienės asmeninio archyvo nuotr.

– Tai čia panašiai, kai pas meistrą būsimi tapytojai plaudavo teptukus, maišydavo dažus, trindavo pigmentus...

– Teisingai. Tūkstantmetė tradicija yra tradicija: turi būti šalimais, greta meistro, matyti, kaip jis dirba, kaip galvoja, kaip elgiasi. Budistai lygiai tą patį sako. Šliaužioja mokiniai paskui mokytoją ir žiūri į burną, ką jis ištars, kokią auksinę mintį paleis eterin, o gal pagaliu užvoš per kuprą.

– Na, o dabar pasakyk man, koks buvo tavo debiutas?

– Apie institutą noriu pasakyti taip, dar kartą sugrįžti prie to: daug svarbiau yra dėstytojų suformuota bendruomenė, skulptūros katedros nuotaika. „Mes, skulptoriai, mes esam mūsų katedra.“ Ir didžiausios pamokos buvo iš kolegų, iš studentų. Yra studentiškas bendravimas, SMD, peržiūros, bendravimas koridoriuose, bendra institucinė atmosfera, ji man padarė didžiausią įspūdį ir didžiausią įtaką.

– Norėjimas dirbti, daryti kažką, tobulėti?

– Net ne norėjimas dirbti – tu negali nedirbti, kai visi kiti aplinkui dirba. Akademinė terpė, kur yra žmonės, kurie visi stengiasi, eina priekin. Didžiausias autoritetas, bent jau skulptūros katedroj, buvo tie žmonės, kurie kažką darė, veikė kažką naujo, rezultatyviai ir gerai. Patys studentai. Skulptūros katedros kūrybinis šaršalas buvo pats svarbiausias – darbinė atmosfera. Nuolatinė kūryba, tas potyris buvo pats geriausias. Skulptūros katedroj buvo tokia nuomonė, kad studentas yra kaip grybas: kuo mažiau profesorius žiūri, kaip jis auga, tuo geresni rezultatai.

Danielius Sodeika / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

Skulptūros katedroj buvo tokia nuomonė, kad studentas yra kaip grybas: kuo mažiau profesorius žiūri, kaip jis auga, tuo geresni rezultatai.

– Vadinasi, norėjo, kad tobulėtų sava vaga, nebuvo dėstytojo valios primetimo? Kad lipdytų taip kaip Kėdainis, Vyšniauskas... Nes štai pas tapytojus tai pastebima: yra identifikuojami Čerapo, Gasiūno mokiniai, praktiškai tai lengvos formos klonavimas, gal netiesioginis, bet savos stilistikos primetimas ir „įsikūnijimas“ mokiniuose. Žinau, kad Ušinsko mokiniai kai kada tai darė, gal nevalingai, žinoma. Sofija Juknienė pirmuose kursuose yra nutapiusi darbų art deco stilistika, matyt, sekdama Ušinsku, jis buvo jos dėstytojas ir diplominio vadovas. Jei dievini mokytoją, stengiesi dirbti kaip jis.

– Ne. Ne, skulptūros katedroje šitų nesąmonių nebuvo. Ir nebuvo jakūbonistų, vyšniauskistų ar dar kokių nors. Matyt, pernelyg buvo gabūs šitie žmonės, kad juos dėstytojai mautų ant savo kurpalio. Manyčiau, kad visi buvo skirtingi, bent jau mano kurse.

– O ar susietum tai, kad vidutinybių atsiradimas administracijoje sąlygojo „ant kurpalio movimo“ tendenciją? Nes esu girdėjusi nuomonę, kad Akademiją užvaldė vidutinybės, ir degradacija prasidėjo būtent dėl to. Asmenybių, stipriųjų neliko (iš čia ir, pavyzdžiui, Zapkaus neužsibuvimas dėstytojaujant), vadovauti ėmė vadybininkai „įsisavintojai“ ir karjeros pragmatikai, naudos siekėjai bei „nevykėliai“ metaforiškai kalbant, tad ir fragmentacija-degradacija netruko įvykti.

– Na, ten rimti skulptoriai, ir Mazūras, ir Šnipas, tik jie ėmė kalbėti kita kalba ir ugdyti kitokius menininkus. Tie žmonės, bent jau teoriškai, mano laikais oponavo savo profesoriams. Smarkiai oponavo.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Jie buvo kovotojai prieš sustabarėjusią pasenusią metodiką? Kaip Kauno meno mokykloje beveik, „pasaulį seną išardysim“?

– Galima ir taip traktuoti, na, jeigu imtume pavadinimą „Izraelis“ – tai yra tas, kuris kovoja su Dievu. Iš šios pozicijos žiūrint, tai kova su dešimt Dievo įsakymų.

– O ar negali būti taip, kad visos tos naujosios kryptys skulptūros katedroje buvo formuojamos tam, kad vėliau galima būtų rašyti projektus ir lengviau „įsisavinti“ pinigus? Na, atėjo Soroso pinigai... pamatyta, kas gali būti naudinga ir iš ko galima išsunkti naudos, kuklios finansinės...

– Aš taip teigti negaliu... nes man neteko prisišlieti prie Soroso pinigų. (Juokiasi.)

– Tai niekas negali teigti, mes juk kalbamės ir svarstome, kodėl tai įvyko ir kam tai buvo naudinga.

– Sorosas yra žydas ortodoksas, ir jo mąstymas ortodoksinis, kuris neleidžia vaizduoti Dievo tvarinių, taigi nuėjimas į abstrakcinius, visokius nefigūratyvinius dalykus, yra visiškai suvokiamas, galima būtų taip samprotauti...

Taip, pokyčiai vyko tais metais, atėjus naujai profesorių kartai, nors tie profesoriai, ir Navakas, ir Mazūras, yra žmonės, kurie akademinį meną tikrai puikiai suvokia, moka jį daryti, – pakanka prisiminti ankstyvuosius jų darbus.

– Nebelieka tęstinumo mokytojas-mokinys, ta grandis nutraukiama... Gebėjimų jie turi, bet gal nenori perduoti. Kad su jais viskas pasibaigtų. Gal tai daroma sąmoningai, kad ties jais baigtųsi skulptūros mokykla Lietuvoje? Aišku, tai hiperbolizuota, lyg sąmokslo teorija kokia, bet...

– Mūsų visuomenei svarbiausia žmogaus asmenybės galimybių atskleidimas, o ne tradicijos tęsimas.

Mūsų visuomenei svarbiausia žmogaus asmenybės galimybių atskleidimas, o ne tradicijos tęsimas.

– Bet tai juk postmodernybės postulatai.

– Taip, taip... tie postmodernistiški dalykai, žmogaus su jo ypatingosiom savybėm atskleidimas, tobulėjimas ir visų jo galimybių realizavimas yra pagrindinis dalykas mūsų dienomis. O ne tęsti tradiciją. Tačiau, jeigu pasižiūri į tai, kas dabar daroma, tradicijos yra, tik kitokio meninio pobūdžio.

– Sunkiai aš ten atrandu tas tradicijas, Danieliau, ir Lukensko kanopose, ir Kauno bienalės siautėjime, tik įpratau patylėti. Gyvulininkystės ir kiaulių auginimo tradicijos? Tas, kas nesutinka su postmodernistais, yra utilizuojamas verbaline prasme. Tiesiog. Postmodernizmas oponentus izoliuoja ir nukenksmina, yra netgi terminas specialus tam apibūdinti.

– Egocentriškumas yra mūsų visuomenės apraiška ir varomoji jėga, priklausomai nuo žmogaus gebėjimų.

– Net jeigu ji yra ydinga, ta apraiška? Matau akivaizdų naudos elementą tame, nes tai daugiausiai pinigų generuojantis ir mažiausiai sąnaudų turintis reikalas.

– Nemanyčiau, negalėčiau taip pavadinti... Lukenskas nepraturtėjo iš to.

– Bet kokia tuomet prasmė bandymo estetizuoti „dzikus“, sukelt pasidygėjimą bet kokia kaina ir versti tai matyti atėjusiuosius į parodą? Tai prievartinis būdas, prievarta. Kaip ir viešoje vietoje vykstantys performansai, kai įtraukiami atsitiktiniai žmonės, o tie „menininkai“ mėgaujasi jų sutrikimu, pasibjaurėjimu, visa jausmų palete... Infantilaus ir paaugliško elgesio sutrikimo eksploatacija, tokia šiek tiek vieša, ekshibicionistinė hormonų siautėjimo apraiška…

– Naudojant naujas, netradicines meno priemones, atsiranda ir kitokia kalba, kitoks supratimas. Aš negaliu spręsti, nes nesu šioj srity pakankamai išsilavinęs. Neišmanau šitų dalykų... Ten susiformuoja nauja kalba.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Taigi čia yra naujosios kairės filosofija: lygioj vietoj „mutinti“ vandenį, kovoti prieš ar už kažką, sukelti sumaištį ir keisti sąmonę, „naujasis internacionalas“, komunistai-marksistai ir jų įrankis. Menas juk tam yra tinkamiausias.

– Potencija ar impotencija yra labai individualu, tik nuo talento priklauso kūrinio kokybė. Jei talentingas – gali naudoti bet kokias priemones, ir kūrinys bus paveikus, o jeigu talento trūksta – gali būti geriausias akademistas, vis tiek nepavyks. Tai štai, čia ir yra „kabliukas“: stilistika nesvarbu, jei darbas yra sukurtas talentingo menininko. Ir dėl to menuose labai sudėtinga pritaikyti liniuotę, išmatuoti. Sudėtinga įdiegti vertės kriterijų, žmogaus talento matą. Nėra liniuotės.

– Kadaise esi minėjęs, kad savo skulptūras apskaičiuoji pagal Fi, aukso pjūvio taisyklę...

– Tai dažniau panaudoju užsakymams, kai nėra kažko labai konkretaus, tuomet pasitikrinu aukso pjūvio taisykle, teisingai, ar neteisingai atlikau.

– Tai štai, yra vis dėlto formulė, pagal kurią gali pasitikrinti?

– Na... galima, bet...

– Turiu omenyje, kad ne prieš darant kažką sprausti į formules, bet pasitikrinti po to, kai ką nors sukuri. Aukso pjūvis yra pagrindas harmonijos pasaulyje, jis yra visame tame, kas mums gražu.

– Bet jei žinai tą taisyklę ir ja naudojiesi, dar nereiškia, kad tau susikurs šedevras. Nelabai seniai klausiausi teksto, kur aukso pjūvio taisyklė taikyta poezijoje. Pasirodo, poezijoje naudojama ta pati aukso pjūvio taisyklė, ir soneto struktūroje... Filmo siužetui tai irgi galioja. Kuo daugiau šio harmonizuojančio dalyko, tuo labiau kūrinys „kalba“. Tačiau tai įvyksta savaime, jei turi talentą. Tai yra – jei esi talentingas, iškart padarai gerai. Talentingųjų harmonijos pojūtis randasi intuityviai, ir viskas ima skambėti tuo santykiu. Bandant tai išlavinti, bijau, kiltų problemų...

– ...ir čia atsiranda sąvoka „Dievo dovana“. (Juokiamės.)

– Be to, apie tai jau buvo labai seniai žinota. Pirmoji talento-netalento apraiška buvo istorija apie Abelį ir Kainą. Štai Abelis buvo apdovanotas, o Kainas – nelabai. Na, ir nieko kito jam nebeliko, kaip nugalabyt Abelį. Toji pati istoriją apie Mozartą ir Salieri, lygiai tas pat. Kažkoks padraika, kuris nesistengia, gauna viską, o va, dirbančio, besistengiančio rezultatas apgailėtinas. Tai neretas reiškinys, ir jei pažiūrėsi į finansinius dalykus: kodėl Gatesas turi pinigų, o aš ne? Tai čia lygiai tas pat.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Na, o iš skulptorių kas tau didžiausią įspūdį darydavo, lietuvių ar užsienio meistrai? „Skulptorius iš didžiosios raidės“ – turi tokį?

– Turiu mylimų skulptūrų. Samotrakės Nikė labai patinka, Milo Venera labai graži, be galo graži Tauridės Venera, Ermitaže kuri stovi... Siaubas, kokia graži! Iš gyvai matytų daiktų, ji yra tarsi mano „meilužė“. Kai į Ermitažą ateinu, visų pirma einu pas ją, pasižiūrėti jai į akis. (Juokiasi.) Klasika, graikai, Roma, Michelangelo, be jokios abejonės, Henry Moore`as.

– Rodinas?

– Na ne, man labiau Maillolis ir Bourdelle`is patinka. Bourdelle`is man daro didesnį įspūdį nei Rodinas.

– Na, gerai, kadangi parašyta visa kultūrinė epopėja apie Ušinską, sakyk man: kai paprašiau tavęs pagalvoti apie paminklą Ušinskui, kokia mintis kilo pirmiausia? Va, koks tavo santykis su Ušinsku, ką ta tema galėtum pasakyti? Tau buvo suprantamas mano prašymas, o gal buvo vidinis nenoras to imtis, buvo kokia nors emocija? Vis tiek pradedant ką nors daryti, nori tu to ar ne, kyla vidinis pasipriešinimas arba didžiulis entuziazmas... Nes beveik iškart pasakei idėją. Buvau apstulbusi, kad taip pataikei į šerdį.

– Matai, su Ušinsku yra tai, apie ką mes ilgą laiką kalbėjome... Svarbaus žmogaus asmenybė – kas jis toks? Kiek jis yra svarbus būtent kaip žmogus? Šioje mūsų postmodernybės epochoje yra svarbus žmogaus pasirodymas, individuali jo raiška. Svarbūs be galo Lukensko menai su visom tom kanopom ir galūnėm ir su jo ardymusi. Tad iš esmės galima sugretinti žmones, Ušinską ir Lukenską: abu profesoriai, abu daug žmonių išugdę, abu menų visokių pridarę, kiek būtent tas konkretus žmogus yra svarbus civilizacijai...

Stasio Ušinsko marionetė-arkliukas / Visuotinės lietuvių enciklopedijos nuotr.

Koks nors štai Danielius Sodeika, kiek jis svarbus iš principo? Ar tau svarbu, kas palaidotas kapinėse, pavyzdžiui, dvidešimt aštuntame kape iš dešinės? Ar tau svarbu, ar nesvarbu? Toks principinis klausimas, kai kalbame, kad šiuo metu klesti postmodernybė: tu teigi, kad svarbu tradicija, o žmogus ne taip svarbu, ar vis dėlto svarbu ir tradicija, ir žmogus? Tai labai sudėtingas klausimas, aš į jį nemoku atsakyti.

Tad jeigu pradėsim kalbėti apie Ušinsko asmenybę, apie asmeninį jo gyvenimą, koks jis buvo, ką jis darė su visos giminės, palikuonių istorijom, apie jo palikimo saugojimą, galų gale ir tavo, ir Editos entuziazmą bei pastangas įtvirtinti Ušinsko vardą Žiemgalos krašte... Kuriems galams, apie ką tai? Todėl jei imtume Ušinską kaip konkretų žmogų, kuris neaišku, kaip mirė, kur gimė ir kas ten su juo vyko, tuomet išvis neaišku...

– Na, jie ganėtinai anksti išvažiavo iš Pakruojo, Ušinskas vedė, išvyko į Paryžių, paskui, gimus dukroms, žmona Sofija jas augino Pakruojy ir galiausiai išsikėlė į Kauną.

– Tai va, yra daug dalykų, kurie būdingi kiekvienam žmogui, tik ar tai svarbu? Jo dukros, šeima – ar pasaulio istorijai tai svarbu, ar nesvarbu? Labai sudėtinga pasakyti. Jeigu kalbėtume apie Ušinską ir paminklą jam: koks jis turi būti? Koks jis turi būti, tas paminklas, kad pavaizduotų žmogiškąją jo vertę? Vertingas jis ar nevertingas? Atsižvelgiant į nūdienos „viruso“ istoriją, ar tas senukas, kuriam reikia kvėpavimo aparato, vertingas, ar nevertingas? Labai sudėtingas klausimas: ar ekonomika svarbiau, ar kas?

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Menininko atveju svarbiau yra kūryba, mes matome menininką per jo kūrybą. Bet gyvenimo tarpsniai, kurie daro jam įtaką, manau, nėra visiškai nesvarbūs...

– Bet iš esmės kriterijaus nėra, ir labai sunku įvertinti, aš nemoku vertinti, negaliu pasakyti, kas čia gali būti teisinga. Dėl to negalėjau pasiūlyti jo portreto, kaip tokio. Be to, Žirgulis jau yra nulipdęs portretą, kam dar daryti portretinį daiktą Akmenėliuose? Na, o mano pasirinkimas buvo būtent toks todėl, kad Ušinskas buvo lėlininkas, smagus dalykas tas jo kūrinys.

– Tu ir pats juk dirbai lėlių teatre?

– Na, taip. Man pasirodė, kad „patiražuoti“ kūrinį ir drauge padaryti kažkokį jo veiklos fiksavimą būtų teisingiau, juolab kad toks atraktyvus daiktas atsiranda. O be to, Editos žirgų pomėgis, kuris galbūt neišnyks... Tai va, dėl to toks pasirinkimas buvo. Arkliukas, patentai visokie, dar kažkas... Manyčiau, tai labai įdomu. Menininkas su patentu – tokių nėra daugiau, galvoju. Ko gero, jis vienintelis, kuris padarė šitokį dalyką. Tai ir įdomu, ir faktas.

O nuvažiavus nusifotografuoti ar pajodinėti ant to Ušinsko arkliuko, manyčiau, turėtų būti smagu. Ne tai, kad ten kokį herojinį Vytį daryti... Dėl to ir pasirinkau marionetę. Be to, man atsakomybės mažiau. (Juokiasi). Aš nuo savęs nusiimu profesionalumo naštą: panašus bus tas Ušinskas į save ar nepanašus, charakterį atskleidžiau ar ne, charakteris tas vienoks ar kitoks... Tai atkrinta.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Keista, bet kai mąsčiau apie paminklą Ušinskui, kažkodėl irgi nepagalvojau nei apie biustą, nei apie jo figūrą, įsivaizdavau, kad tai galėtų būti stela ar bareljefas jo kūrinių tema. Tų, pagal kuriuos jis atpažįstamas. Svarstydamas prisigalvoji apie tapybos darbus, dar kažką...

– Su bareljefais gan sudėtinga, ypač jei kurti tenka kažką iš tapybos srities, kyla visokiausių bėdų. Man teko daryti reljefą Šiluvos Marijos šventojo paveikslo jubiliejui. Patyriau, kokios tai didelės problemos: kaip pavaizduoti tapybą skulptūroje. Sudėtinga, bent man tai yra sudėtinga... Pradedant apšvietimu, baigiant kitais techniniais dalykais: kai lyg ir padariau gerą reljefą, o jis staiga atsirado atsuktas į šiaurinę pusę, reljefas dingo. Nes puikiai jį pamatyti galima tik vasarą iki aštuntos ryto, saulei tekant. (Juokiasi.) Turėjo būti šoninis apšvietimas, buvo planuojama statyti vienoje vietoje, paskui planai pasikeitė...

Egiptiečiai puikiai darydavo reljefus, puikiai žinodami, iš kur kris šviesa ir kaip ten viskas atrodys. Profesionalūs tai dalykai.

– Dar vienas klausimas: ar skulptorių bendruomenėje juntama konkurencija, pavydas, ar tai natūralu? Pagalių kaišiojimas ar dar kas nors?

– Dėl pagalių kaišiojimo... Man neteko to patirti, pats niekam irgi nekaišiojau, bet kad yra polinkis kritikuoti kolegą, tai faktas.

– Bet tu pats to nedarai, pastebėjau, labai vengi tai daryti.

– Na, aš stengiuosi to nedaryti, bet esu pavydus. (Juokiasi.)

– Esi pakankamai stiprus skulptorius, Danieliau. Tik silpnas gali kaišioti pagalius, o stiprus juk daro sau, ir tiek. Tu turi fundamentą. Nepagalvok, kad giedu ditirambus, aš tikrai taip manau. Tu gavai tvirtus pagrindus, turėjai gerą mokytoją... Na, gal jis nepadarė stiprios įtakos, bet vis tiek... Vien tai, kad buvai Vyšniausko mokinys, yra svarbu. Visos Vyšniausko skulptūros, kurios buvo sukurtos Lietuvai (kai kurių nebeliko), turėjo didžiulę įtaką meno istorijai, Lietuvos skulptūros istorijai...

– Taip, ir dabar kad ir ką Kryžkalnyje statytų, viskas atrodys apgailėtinai.

– Ir kai mes kalbėjome apie mokytojo ir mokinio ryšį ir tradicijos tęstinumą, kur aiškiai pasakyta, kad jei neturi mokytojo, tai iš esmės esi niekas... Tu tai turi, ir tai labai aiškiai matyti. Aišku, nesi Vyšniausko klonas...

– Ne, nesigautų... Skulptūros katedroj nebuvo daromi klonai, ten buvo pakankama konkurencija ir tarp profesorių, bet tarp jų buvo draugiški santykiai.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Bet juk buvo valstybiniai užsakymai, Danieliau, tai buvo pinigai, kalbėkim atvirai... Skulptoriai gaudavo užsakymus per dailės kombinatus, visokias Pirčiupio motinas ar dar ką...

– Profesoriai gaudavo užsakymus ne dėl to, kad buvo profesoriai, o dėl to, kad jie buvo gabūs žmonės, išties labai gabūs žmonės...

– Na, o jei keli gabūs, bet užsakymas vienas?

– Manyčiau, kad ten būdavo konkursai, ne taip paprasta, tik dabar taip atrodo... Profesinės komisijos ir meno tarybos buvo labai rimti reikalai. Dabar to jau nėra.

Jokūbonis kadaise pasakojo: jis, kaip akademikas, važinėdavo priiminėti Lenino paminklų po visą Tarybų Sąjungą: atvažiuodavo akademikai ir priimdavo arba nepriimdavo paminklą. Visokių atvejų būdavo, kaip štai vienas. Stovi Leninas iškelta ranka, rodo pirštu į šviesią ateitį... O Jokūbonis žino, koks būna „reikalas“ siluete. Siluete pirštas susiprojektuoja į klyną, yra toks rakursas. Tai įvyksta, jei neteisingai ką padarai. Jokūbonis rado tą vietelę, ir visą komisiją po truputį vedė ton pozicijon, kur tai matyti. (Juokiasi.) Apie tai kalbame – apie profesionalumą ir požiūrį, kad tokių dalykų neįvyktų. Meno tarybų šiandien mes neturime, jos ne tokios efektingos, kaip turėtų būti.

– Jos, galima pasakyti, nunyko...

– Kiek suprantu, taip jau atsitiko. Sprendžiu pagal tai, kas yra statoma šiandien viešosiose erdvėse.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Na, ir dabar paskutinį, vainikuojantį klausimą pateiksiu: ar kurtum, būdamas abejingas temai, asmeniui ir ar gali sau susikurti įkvėpimą?

– Ne, negalėčiau. Aš galiu apsiimti, bet sužlugdysiu užsakymą, nes godumas pjauna... Grynai už pinigus negaliu kurti. Savo didžiai gėdai turiu prisipažinti, kad ne.

– Negalėtum parsiduoti?

– Na... Šiaip, godumo vedamas, pamėginčiau, bet man nepavyktų, kad ir kaip to norėčiau.

– Gal tas užsakovas tiesiog nesuprastų, kad tau nepavyko?

– Ne, aš išvis nedaryčiau to darbo. Man nepavyksta padaryti darbų už pinigus. Man įsijungia slaptasis sabotažas. Čia lyg psichinė liga. (Juokiasi.) Aš galiu apsiimti daryti daiktus už pinigus, bet iš karčios patirties žinau...

– ...„sudžiūvęs“ išeina?

– Ne, kad išvis neišeina. Aš sužlugdau šituos daiktus, jei tai vien tik pinigai... nesigauna. Nesigauna padaryt niekaip.

Danieliaus Sodeikos instaliacija / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Na va, matai, vadinasi, esi tikras menininkas ir Dievo pateptasis.

– Na ne, abejoju... Man velnias kaišioja pagalius į ratus: vietoj to, kad imčiau ir normaliai padaryčiau, išspręsčiau tam tikras problemas, sukurčiau objektą profesionaliai, tvarkingai techniškai, taip, kaip reikia...

– O kaip suoliukas Kernagiui (sostinės Gedimino prospekte, – LRT.lt), kaip tau buvo su juo?

– Na, taigi jis buvo visiškai kitoks. Norėjau padaryti kiek kitaip, nes Kernagį myliu, mėgstu, jaunystėje jis buvo vienas labiausiai man patikusių dainininkų, tad buvo smagu pabandyti... Pradinė idėja – tas suoliukas turėjo būti visiškai realistinis, ir iš jo reikėjo padaryti skulptūrą. Ar pavyko iš suoliuko padaryti skulptūrą, nežinau...

Ar išėjo ten skulptūra, ar taip ir liko tiesiog suoliukas?.. Šiaip kvaila idėja, ji ne mano. Reikėjo daryti užsakymą-suoliuką. Bet kaip tą suoliuką padaryt skulptūra?..

Vytauto Kernagio suoliukas Lukiškių aikštėje / E. Genio/LRT nuotr.

– O kokiu tu laikai – rimtu ar tiesiog pakvailiojimu – va šitą „Barbių“ periodą?

– Barbių periodą aš dariau labai rimtai ir susikaupęs. Ten dalyvauja visai kitokie daiktai, tos meilės istorijos, Barbė ir Kenas. Išties tai buvo kelioninis Laimės lagaminas. Laimės „vaistinėlė“. Tame lagamine buvo Barbė – mylimoji su mylimuoju Kenu. Jei tu man sakytum „vesk mane“ – iš Laimės lagamino ištraukčiau tau Keną, tikrą mylimąjį. Štai ir turėtum mylimąjį. Jei sutinki žmogų nelaimingą, bet trokštantį meilės – jam ištrauki mylimąją, Barbę, kaip mikstūros buteliuką. Ideali mylimoji. Kiekvienam sava Barbė.

Buvo ten Fenikso pelenai, toks Atgimimo daiktas, Arkangelo Gabrieliaus trimitas... Jei kieno gyvenimas niekam tikęs – tas gauna Fenikso pelenų ir, apsibarstęs jais, vėl pakyla naujam gyvenimui. Apsibarstai – ir atgimsti iš naujo. Fenikso pelenai padeda nugalėti chaosą, kuriame esame.

– Mums labai reikėtų tų Fenikso pelenų...

– Na, taip, ko gero... Arkangelo Gabrieliaus trimitas ten buvo, tame lagamine, kad išgirstum Viešpaties balsą ir atkreiptum dėmesį, jei imi prarasti tikėjimą. Sutinki Laimę, o ji tau įteikia Gabrieliaus trimitą, ir tu vėl grįžti pas Viešpatį, nuo to trimito garsų... Vėl žinai, kur eiti ir žinai, ko siekti.

Danieliaus Sodeikos kūrinys / Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

– Matai, to tavo lagamino reikėtų prieš prasidedant kataklizmams ir nelaimėms...

– Tiesa, ten dar buvo Vienaragis, tyras idealus žvėris, kurį gano nekaltoji Princesė. Su juo gali pasiekti dvasinius gylius, ir visa tai guli švelniuose gulbės pūkuose... Ten rimtas darbas, juokingai rimtas darbas.

– O tu jį tebeturi?

– Aišku, kad ne. Negi visur tampysiuos. Nors gal dabar praverstų... Po daugelio metų susidūriau su visiškai analogišku daiktu, kažkoks menininkas sukūrė analogišką lagaminą...

– Man jis labai įstrigo, labai gerai jį atsimenu…

– Na taip, gražus visas buvo, auksinis. Man patinka tokius darbus daryt.

– Atrodo, kad mums labai reikėtų tavęs kaip minezingerio, vaikštančio po Lietuvą su tuo Laimės lagaminu, dalinančio kiekvienam tai, ko reikia. Dėkui tau, Danieliau.