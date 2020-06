Prarastų Alberto Giacometti skulptūrų beieškant: sunaikinti darbai, siurrealizmo korifėjai, dveji metai tyrimo

1930 metų fotografijoje ant išpuoselėto Paryžiaus valgomojo sienos matyti abstrakti dviejų besimylinčių figūrų skulptūra. Žurnale „Art et Industrie“ publikuota nuotrauka yra vienas iš nedaugelio įrodymų, kad tokia skulptūra apskritai egzistavo, rašo „CNN Style“.

Šis bareljefas yra vienas ankstyvųjų garsaus Šveicarijoje gimusio skulptoriaus Alberto Giacometti, labiau išgarsėjusio išstypusiomis „einančio žmogaus“ skulptūromis, kurias kūrė po Antrojo pasaulinio karo, darbų. Bareljefą užsakiusiai porai išsiskyrus, skulptūra dingo.

Alberto Giacometti kūrinys / AP nuotr.

Dingę garsių menininkų darbai seniai neduoda ramybės meno istorikams, bandantiems pagal neretai kelių šimtų metų senumo eskizus, kopijas ar įrašus išsiaiškinti jų buvimo vietas. Ieškant kai kurių meno kūrinių, kaip antai renesanso genijaus Leonardo da Vinci ilgai ieškotos freskos „Angiario mūšis“, kuri galbūt rasta paslėpta už papildomos sienos, atliekami išsamūs tyrimai. Kiti atsiranda sėkmingai susiklosčius aplinkybėms, pavyzdžiui, 2014 m. namo palėpėje rastas Caravaggio darbas, kuris, kaip manoma, aukcione galėjo būti parduotas už 150 mln. eurų, tačiau atiteko privačiam kolekcininkui už neįvardintą sumą.

Rasti prarastą A. Giacometti, kurio darbai aukcionuose parduodami brangiausiai, skulptūrą būtų milžiniška sėkmė, o kaip sufleruoja neseniai atidaryta paroda, ieškoti tikrai yra ko.

Alberto Giacometti kūrinys / AP nuotr.

Parodą „Ieškant prarastų darbų“ kuruojantis Paryžiuje įsikūręs A. Giacometti institutas akcentuoja beveik 50 iki šiol nerastų autoriaus ankstyvojo periodo skulptūrų, kurių egzistavimą liudija senos fotografijos ar įrašai skulptoriaus užrašų knygelėse.

Kai kurie dingę darbai parodai buvo rekonstruoti ir eksponuojami kartu su autentiškais kūriniais.

Dvejus metus trukęs projektas, skirtas dingusiems darbams identifikuoti, buvo kupinas iššūkių, nes A. Giacometti vienišą temperamentingą žmogų kūrė pagal savo pavyzdį ir dažnai nesusilaikydavo nesunaikinęs savo darbų.

Jis save vaizdavo kaip „nuolat nepatenkintą ir kasdienių egzistencinių dramų kankinamą žmogų, – parodos kataloge rašo jos kuratorė Michele Kieffer. – Kai pasidarydavo nebeįmanoma išsivaduoti iš kūrybinio akligatvio, darbo sunaikinimas tapdavo kūrybinio proceso dalimi.“

Alberto Giacometti kūrinys / AP nuotr.

Dingę kūriniai

Kaip pastebi M. Kieffer, A. Giacometti buvo maniakiškas kūrėjas, visuomet su savi nešiojęsis užrašų knygeles.

Jų puslapiuose M. Kieffer kartu su komanda rado išsamius trečiajame ir ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose sukurtų skulptūrų inventorius su pastabomis, nurodančiomis, kurios iš jų buvo parduotos, demonstruotos salonuose, atidėtos saugojimui ar sunaikintos. Visgi tyrimus apsunkino nesutampančios datos, nepilni užrašai ir jokių žinomų kūrinių neatitinkantys piešiniai.

Kai kurie skulptoriaus eskizai taip niekada ir nebuvo pašaukti gyventi.

Naudodamiesi šiais užrašais, taip pat A. Giacometti laiškais, šeimos nariams ir jo studijoje darytomis nuotraukomis, tyrėjai identifikavo visus parodoje eksponuojamus dingusius kūrinius.

Alberto Giacometti kūrinys ir Andre Malraux karstas / AP nuotr.

Kaip aiškina instituto kūrybos direktorius Christianas Alandete, kai kurių iš šių kūrinių, greičiausiai, buvo atsikratyta, pritrūkus vietos nedidelėje skulptoriaus studijoje. Anot jo, ne visi ankstyvieji skulptūrų pirkėjai jas kruopščiai saugojo, nes tuo metu A. Giacometti vardas dar nebuvo plačiai žinomas.

Be to, ankstyvieji, eksperimentiniai kūriniai dažnai buvo trapūs, pagaminti iš gipso, kuris buvo pigesnis, bet ne toks patvarus. Tik maždaug penktajame dešimtmetyje A. Giacometti jau galėjo sau leisti lieti skulptūras iš kur kas atsparesnės išorės veiksniams bronzos. Vienas žymiausių to meto darbų – „Spoksanti galva“. Iš įvairių medžiagų, įskaitant ir gipsą bei marmurą, buvo pagaminta net 12 šios skulptūros versijų, tačiau daugelio jų buvimo vieta šiandien nėra žinoma.

Savo laiškuose skulptorius kartais užsimindavo apie sunaikintus kūrinius, tačiau aprašymai, kas jiems nutiko, yra labai migloti.

Alberto Giacometti kūrinys / AP nuotr.

1954 m. laiške savo galerininkui A. Giacometti rašo, kad trečiojo dešimtmečio vidurio skulptūra „Mažas žmogus“ jau kuris laikas „sulaužyta ir sunaikinta, dėl ko labai apgailestauju, kartais galvoju, kad gal vertėtų sukurti ją iš naujo, nes tai buvo mano pirmoji nulieta žmogaus figūra“.

Šio darbo A. Giacometti taip ir neatkūrė, tačiau skulptorius garsėjo pomėgiu grįžti prie senų formų ir jas perkurti. „Einanti moteris“ (1932–1933) iš pradžių buvo moters figūra su rankomis ir galva, tačiau vėliau jų buvo atsisakyta ir forma tapo dar paprastesnė.

Net kai A. Giacometti planuodavo ką nors sunaikinti, jam ne visuomet pasitaikydavo tokia proga.

Pavyzdžiui, 1933 m. Paryžiaus meno salone buvo demonstruojama erotinė medžio ir gipso skulptūra „Tylos paukštis“. Savo užrašų knygelėje dailininkas pasižymėjo ketinimą „sunaikinti didįjį narvą“, tačiau jam to padaryti nepavyko, nes po parodos pervežant kūrinį į Maxo Ernsto studiją, jis netyčia sulūžo.

Alberto Giacometti kūrinys / AP nuotr.

Malonumai su smurto prieskoniu

A. Giacometti instituto surengtos parodos dėmesio centre – ankstyvieji skulptoriaus darbai, sukurti tuo metu, kai jis dar buvo studentas Paryžiuje, ir kai tapo siurrealistų judėjimo atstovu.

„Kad suprastume šį laikotarpį, labai svarbu žinoti, ką jis kūrė ir kurie jo kūriniai nėra išlikę“, – telefonu aiškino Ch. Alandete.

Kuratoriai A. Giacometti apibūdina kaip menininką, kuris nuolat eksperimentavo su naujais stiliais, flirtavo su kubizmu, avangardu ir vizualiąja afrikiečių bei kikladų skulptūros kalba. Ankstyvasis jo domėjimasis žmogaus formomis trumpam buvo pertrauktas po to, kai skulptorius susipažino su vienu iš siurrealizmo pradininkų Andre Bretonu ir įsiliejo į judėjimą, pradėjęs kurti stiprų seksualinį ir smurtinį užtaisą turinčias skulptūras.

Alberto Giacometti kūrinys / AP nuotr.

Kaip ir kitiems siurrealizmo atstovams, kaip antai Salvadorui Dali ar Maxui Ernstui, A. Giacometti nemenką įtaką padarė Sigmundas Freudas, amžių sandūroje išgarsėjęs radikaliomis idėjomis apie sapnus, pasąmonę ir seksualinį potraukį. A. Giacometti taip pat susidomėjo Markizo de Sado neretai uždraustais kūriniais, analizuojančiais tamsiąją žmogaus geismų pusę.

Šio laikotarpio A. Giacometti kūrybai priskiriamas „Kybantis kamuolys“ (1930–1931), susidedantis iš lytinius organus primenančių kabančių geometrinių figūrų, ir „Moteris perpjauta gerkle“ (1932) – bronzinė vabzdį primenanti moters figūra, iškėtota it žmogžudystės auka.

„Jo skulptūrose tarsi susiprojektuoja tavo paties fantazija, – sako Ch. Alandete. – Pavyzdžiui, „Kybantis kamuolys“ apibūdinamas kaip labai erotiškas kūrinys, tačiau jį dekonstravę, randame tik virš pusmėnulio kabantį kamuolį.“

Alberto Giacometti kūrinys / AP nuotr.

Nors A. Giacometti nebuvo toks besikeičiantis ir nuo viso pasaulio užsidaręs menininkas, kokiu dėjosi esąs, jis rimtai rizikavo, įgyvendindamas savo keistas vizijas. Nepaisant kartu su siurrealistais pasiektos sėkmės, jis paliko judėjimą, kad grįžtų prie savų vizijų materializavimo ir sukūrė jį išgarsinusias skulptūras. Ir nors psichologinės temos vis dar vaidino svarbų vaidmenį jo tekstūriškuose ir dažnai vaiduokliškuose kūriniuose, skulptorius vis daugiau dėmesio skyrė žmogaus formoms.

„Jo nebedomino darbas iš fantazijos. Jis norėjo dirbti iš natūros, – aiškina Ch. Alandete. – Jis buvo atsiskyręs menininkas ta prasme, kad tvirtai žinojo, kaip turi atrodyti skulptūra.“