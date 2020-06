Giedrė Kazlauskaitė. Dar daugiau išnaudojimo

Karantinas tapo palankia dirva mūsų visų beprotybei suvešėti. Anksčiau padažnėjusias keistuolių atakas redakcijoje pati sau aiškindavau mėnulio fazėmis, bet dabar jos prarado įprastinę ritmiką. Rašytojos Giedrės Kazlauskaitės komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“.

O ir pats pusmėnulis, jeigu tikėtum Oskaro Milašiaus pranašystėmis, ar tik nebus pagaliau užkritęs ant Žemės?.. Aiškus įrodymas – visi vaikšto su nikabais. Lygiomis teisėmis – ir vyrai, ir moterys, ir vaikai.

Karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Po kauke saugiau, negu įsivaizdavau – pateikiame nepakankamai duomenų atpažinimui, mimikos signalams, vertinimui. Svarbiausia, kad kasdien būtų ką smerkti; jeigu nepasitaiko nužudytų kūdikių, visada galima blogą valdžią. Dar kiti turbūt tikisi, kad ministrai išeis gatvėn su lagaminais pinigų (kaip filmuose apie gangsterius) ir juos padalins protestuotojams. Bet ir tai pateisinama ilgu sėdėjimu namuose.

Dar mokykloje išmokome paklusti besiformuojančios darbo rinkos reikalavimams: vis labiau stenkitės, miegokite mažiau, darykite daugiau ir greičiau. Studijų metais ne vienam teko derinti paskaitų tvarkaraštį ir darbo grafiką. Kartu su diplomais įgijome ir geometrinės progresijos instinktą. Visu grožiu jį atskleidė darbdaviai: sunkiau dirbkite! Smaukitės, jeigu norite išlikti! Lipkite vieni kitiems per galvas! Dauguma paklausė, dabar atidirbinėja butų kreditus. Jiems pasiseks, jeigu sugebės parduoti savo žmogiškuosius išteklius dar bent trisdešimtmetį.

Giedrė Kazlauskaitė / BNS nuotr.

Dar daugiau išnaudojimo prasidės tik dabar: juk prarasta tiek pelno! Tiesa, ir uždarytieji namuose netinginiavo, dirbo nuotoliniu būdu, trečiąja akimi pakaušyje sekdami ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Vienas feisbuko bičiulis prisiminė Petro Rimšos skulptūrą „Vargo mokykla“ – valstietė prie verpimo ratelio moko sūnų skaityti. Kažkaip panašiai ir atrodė tas nuotolinis mokymas.

Karantino metu išryškėjo daug baimių, intelektualai ėmė garsiau kalbėti apie Spenglerio „Saulėlydį“. „Šiuolaikinė Europa labai primena Veimaro respubliką“ – užrašyta ant Undinės Radzevičiūtės naujausios knygos galinio viršelio. Su įdomumu perskaičiau romaną, bet nelabai suprantu, kuo. Ar įspėjimu, kad diktatūra artėja? Bet ji artėjo ir 1984-aisiais, ir sulig „Tarnaitės pasakojimu“, ir su Šliogerio perspėjimais, ir su Jokubaičio pasisakymais. Kaip nesunku pasinerti į taurų pesimizmą, būdingą dramblio kaulo bokštininkams, ir kaip sunku nelaikyti aplinkinių menkesniais už save. Matyti jų pastangas, tikėti jų nesavanaudiškais ketinimais, nenuvertinti to, kad jie nori veikti ir ką nors pakeisti, užuot svaiginęsi maloniu solipsizmu.

Onos Grigaitės „Saulėlydis“ / Asmeninio albumo nuotr.

Spenglerio idėjas, kaip galima spėti, rezonavo ir Onos Grigaitės paroda „Saulėlydis“ „Artifex“ galerijoje. Keramikines musmires, nepaisant tariamo jų nuodingumo, už faktūros grožį norėjosi garbinti. Visai kitokia tos pačios autorės paroda, pavadinimu „Dar šiek tiek aukos“, atidaryta Bažnytinio paveldo muziejuje. Nors molis, anot pačios autorės, pakeitė auksą – turbūt turimi galvoje liturginiai indai – šiems autentiškiems dirbiniams, mano akimis, daug labiau pritiktų stovėti ant altorių, negu masinės gamybos neaiškių lydinių taurėms ir žvakidėms, kurios įprastai naudojamos bažnyčiose. Pati molio substancija, iš jos lipdomi minkšti ir vėliau trapiais virstantys kūnai, primena žydų legendą apie Golemą – molinį žmogų, kuriam buvo įkvėpta gyvybė. Parodos pristatyme užsiminta apie liturginį kičą, bet kičo citatos Grigaitės kūryboje itin simpatiškos – o, kad toks mielas būtų religinis menas...

Visi buvome emociškai įpareigoti nuveikti ką nors nesavanaudiško: vieni kepė ir vežė medikams picas, kiti rašė tekstus, treti tapė paveikslus ar muzikavo neatlygintinai... Kiek to tikrai reikėjo, nežinoma. Gal labiausiai patiems aukojantiems norėjosi jaustis reikalingiems. Svarbu, kad per keturis karantino mėnesius turėjome galimybę gaminti maistą vieni kitiems, siūti kaukes kaimynams, būti su vaikais, išgyventi trintį, skirtis, aiškintis santykius, apmąstyti vieni kitų reikalingumą. Kai kurie – pailsėti nuo beprotiško vertimosi per galvą, projektų vykdymo, pardavimų didinimo ir kitų vadinamųjų šūdmalimo darbų. Net jei nieko ypatingo nesukūrėme, karantino laikas buvo priminimas apie vieną pasaulį, ištiktą tos pačios pandemijos. Pasitaiko, kad kontinentai gyvena paraleliniuose, per šviesmečius vieni nuo kitų. Mes pasikeitėme. Akivaizdu, kad nebeskraidysime į Balį suvalgyti ledų.

Giedrė Kazlauskaitė / D. Dirgėlos nuotr.

Žiniasklaidoje, kaip ir dera tikėtis, viešpatavo šiuolaikinių pranašų regėjimai, Apokalipsės poetizavimas, nuolatinis gąsdinimas artėjančia katastrofa. Ekonominė krizė, teigė antraštės, bus tik krizelė, palyginus su ekologine. Weltschmerzas, kuris niekur neveda, tik gąsdina, reiškiasi kaip baimė gyventi ir baimė ką nors daryti, baimė senti ir baimė mirti. Megalomaniška yra manyti, kad žmogaus gyvenimas turi kokią nors jo paties apsibrėžtą prasmę – nesame tokie reikšmingi Visatoje. Bet būtų neblogai kapstytis iš bėdos bendromis jėgomis, neignoruojant skirtingų luomų ir rasių. Antraip gali nelikti ne tik kas pasiuva madingų drabužėlių ir kas surenka aifonų. Gyventi gali pasidaryti mirtinai neįdomu, nyku ir nuobodu – kaip tiems, kurie visus, ką galėjo, jau išnaudojo.

