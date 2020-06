Paslaptingos rašytojos knygose: penkiasdešimt Neapolio priemiesčio kvartalo ir geriausių draugių metų

„Neapolietiška saga“ – italų autorės Elenos Ferrante keturių įspūdingų knygų serija, kurioje pasakojama apie daugiau nei penkis dešimtmečius trunkančią dviejų moterų – Lilos Čerulo ir Elenos Greko, užaugusių skurdžiame Neapolio kvartale, draugystę, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Nuostabioji draugė“ – pirmoji knyga, pasakojanti dviejų draugių istorijos pradžią.

Geriausios draugės Elena ir Lila gyvena 20 a. vidurio Italijoje, skurdžiame Neapolio priemiesčio kvartale. Augant ir bręstant joms tenka kovoti dėl išsilavinimo, padėties visuomenėje ir elementarios žmogiškos pagarbos. Mergaitės nuolat varžosi ir konkuruoja, susidraugauja ir vėl nutolsta, bet ta kova neužgožia stipraus tarpusavio ryšio, ypač palaikančio jas sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis.

Skaitymas / Unsplash nuotr.

E. Ferrante nagrinėja sudėtingą dviejų paauglių mergaičių, vėliau – moterų ryšio prigimtį, stebi, kaip pamažu formuojasi jų asmenybės, kaip jos viena kitą veikia, perteikia gerus ir blogus jausmus, puoselėjamus per ilgus tvirtos draugystės dešimtmečius. Tuo pačiu metu autorė pasakoja apie daugiau nei penkiasdešimt metų trukusius pokyčius kvartale, Neapolyje ir visoje Italijoje. Istorinių permainų fone fiksuojami ir didžiuliai virsmai, kuriuos per tą laiką patiria dvi draugės ir jų santykiai.

„Nuostabioji draugė“ – knyga, kurią skaitant norisi, kad ji niekada nesibaigtų. Ji užhipnotizuoja, įtraukia į pietietiškų aistrų, įniršio kupiną Elenos Ferrante gimtojo Neapolio kvartalo pasaulėlį, įvelia į painius, bet glaudžiai susijusius veikėjų santykius, užkrečia tikra neapolietiška dvasia. Knygoje išsamiai pasakojama apie Lilos ir Elenos vaikystę ir paauglystę, o galiausiai skaitytojas paliekamas ant naujų pokyčių, iš esmės sujauksiančių jų gyvenimus, slenksčio. Mergaičių istorija toliau plėtojama kitose sagos dalyse, aprašoma jųdviejų jaunystė, branda ir artėjanti senatvė. Tikrai norėsite, kad ši istorija niekada nesibaigtų...

Autorė E. Ferrante – viena mįslingiausių rašytojų, kruopščiai slepianti savo tikrąją tapatybę, teigianti, kad skaitytojui neturi rūpėti rašytojo asmeninis gyvenimas, o už jį kalba rašytojo knygos. Dar 1992 metais į pasaulinės literatūros pasaulį įsiveržusi autorė labiausiai išgarsėjo savo keturių dalių „Neapolietiška saga“. Nors slepiama autorės tapatybė intriguoja, iki šiol garsiau nei tikrieji vardas ir pavardė kalba jos kūriniai. E. Ferrante knygos išverstos į anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir daugybę kitų kalbų, o pagal jos romanus sukurti vaidybiniai filmai. Lietuviškai visas Neapolio sagos serijos knygas išleido leidykla „Alma littera“, iš italų k. vertė Ieva Mažeikaitė-Frigerio.

Vaikai / Ben Wicks/Unsplash nuotr.

Išrauka iš pirmosios dalies „Nuostabioji draugė“:

3.

Lila atsirado mano gyvenime pirmoje klasėje ir iškart padarė man didžiulį įspūdį, nes buvo labai bloga. Mes visos toje klasėje buvome padykusios, bet tik mokytojai Olivjero nematant. O Lila visada buvo bloga. Kartą priplėšė sugeriamojo popieriaus skutelių, po vieną sumerkė į rašalą, tada ėmė plunksnakočiu juos graibyti ir mėtyti į mus. Man du kartus pataikė į plaukus ir kartą į baltą apykaklę. Mokytoja ėmė rėkti, kaip tik ji mokėjo, spigiais, ilgais, ausį rėžiančiais šūksniais, varančiais mums didžiulę baimę, ir iškart liepė Lilai už bausmę pastovėti už lentos. Ši jos nepaklausė ir, rodos, net neišsigando, netgi toliau mėtėsi rašale sumirkytais popieriaus skuteliais. Tada mokytoja Olivjero, stambi ir, mūsų akimis, labai sena moteris, nors išties turėjusi būti vos keturiasdešimties, jai grasindama nulipo nuo pakylos, nežinia už ko užkliuvo ir neišlaikiusi pusiausvyros veidu trenkėsi į suolo kampą. Susmuko ant žemės it negyva.

Neprisimenu, kas nutiko paskui, pamenu tik nejudrų mokytojos kūną, tą tamsų kauburį ant žemės, ir Lilą, žvelgiančią į ją rimtu veidu.

Menu daugybę tokio pobūdžio atsitikimų. Mes gyvenome pasaulyje, kur vaikai ir suaugusieji dažnai susižeisdavo, iš žaizdų tekėjo kraujas, jos supūliuodavo, žmonės kartais mirdavo. Viena iš ponios Asuntos, daržovininkės, dukrų susižeidė vinimi ir mirė nuo stabligės. Mažiausias ponios Spanjuolo vaikutis mirė nuo ūminio gerklų uždegimo. Mano pusbrolis, būdamas dvidešimties, vieną rytą nuėjo kasti griuvėsių, o vakarė mirė jų prispaustas, iš ausų ir burnos plūstant kraujui. Mano mamos tėvas užsimušė nukritęs dirbdamas statybose. Pono Peluzo tėvas buvo netekęs rankos – netyčia nusipjovė ją tekinimo staklėmis. Džuzepinos, pono Peluzo žmonos, sesuo mirė nuo tuberkuliozės vos dvidešimt dvejų metų. Vyriausias dono Achilo sūnus – niekada nebuvau jo mačiusi, bet atrodė, kad prisimenu jį, – išėjo kariauti ir žuvo dukart, iš pradžių nuskendo Ramiajame vandenyne, paskui buvo surytas ryklių. Visa Melkiorų šeima mirė per bombardavimus, apsikabinusi, klykdama iš baimės. Senoji ponia Klorinda mirė prisikvėpavusi dujų. Džaninas, lankęs ketvirtą klasę, kai mes buvome pirmokės, vieną dieną žuvo radęs bombą ir ją palietęs. Luidžiną, su kuria žaidėme kieme, o gal ir ne, – mums ji buvo tik vardas, – pasiglemžė dėmėtoji šiltinė. Toks buvo mūsų pasaulis – pilnas žudančių žodžių: ūminis gerklų uždegimas, stabligė, dėmėtoji šiltinė, dujos, karas, tekinimo staklės, griuvėsiai, darbas, bombardavimai, bomba, tuberkuliozė, supūliavimas. Gausias mane visą gyvenimą lydėjusias baimes kildinu iš tų žodžių ir tų metų.

Knygų skaitymas / Fabiola Penalba/Unsplash nuotr.

Mirtį nešė ir iš pažiūros normalūs dalykai. Tarkim, galėjai atiduoti galus, jei suprakaituodavai ir iš čiaupo prisigerdavai šalto vandens prieš tai nesusidrėkinęs riešų: tada išberdavo raudonais taškeliais, imdavai kosėti ir nebeprakvėpuodavai. Galėjai mirti prisikirtęs juodųjų vyšnių su kauliukais. Galėjai mirti, jei kramtydamas amerikietišką gumą per išsiblaškymą ją nurydavai. O svarbiausia, galėjai mirti susitrenkęs smilkinį. Smilkinys – itin jautri vieta, mes visos labai juos saugojome. Pakakdavo gauti per jį akmeniu, o mėtymasis akmenimis buvo įprastas dalykas. Prie mokyklos vartų berniūkščių gauja iš laukų, vadovaujama tokio Enco ar Encučio, vieno iš daržovininkės Asuntos sūnų, įgudo mėtyti į mus akmenis. Juos žeidė tai, kad geriau už juos mokomės. Pasipylus akmenims mes visos išsilakstydavome, išskyrus Lilą: ji ir toliau žingsniuodavo lygiu žingsniu, kartais net sustodavo. Ji puikiai numatydavo akmenų skriejimo trajektoriją ir ramiai, dabar net sakyčiau – grakščiai, nuo jų išsisukdavo. Ji turėjo vyresnį brolį, galbūt išmoko iš jo, kas čia žino, aš irgi turėjau brolių, bet jaunesnių, ir iš jų nebuvau nieko išmokusi. Šiaip ar taip, apsižiūrėjusi, kad ji liko, nors ir klaikiai bijodama, sustodavau jos palaukti.

Jau anuomet kažkas man kliudydavo ją palikti. Dar gerai jos nepažinojau, nebuvome nė karto kalbėjusios, nors nuolat varžydavomės mokykloje ir už jos ribų. Vis dėlto miglotai nujaučiau – jei pabėgčiau su kitomis, palikčiau jai kažkurią savo dalelę, kurios ji man niekada negrąžintų.

Iš pradžių pasislėpdavau už kampo ir vis kaišiodavau galvą pažiūrėti, ar Lila ateina. Paskui, matydama, kad ji niekur nesijudina, prisiversdavau pas ją nueiti, padavinėdavau jai akmenis ir pati mėtydavau. Bet dariau tai netvirtai – aš daug ką gyvenime nuveikiau, bet visada netvirtai, visada jaučiausi mažumėlę atsiskyrusi nuo savo pačios poelgių. Užtai Lila jau nuo vaikystės – dabar tiksliai nepasakysiu, ar jau šešerių–septynerių metų, ar tada, kai aštuonerių, beveik devynerių dviese lipome laiptais, vedančiais į dono Achilo namus, – pasižymėjo absoliučiu ryžtu. Ar rankoje spaustų trispalvį plunksnakotį, ar akmenį, ar tamsių laiptų turėklą, kuo aiškiausiai matydavai, kad visi tolesni jos veiksmai – taikliai susmeigti plunksnakotį į medinį suolą, taškytis rašale įmirkytomis kulkomis, apmėtyti berniūkščius iš laukų ar užkilti iki dono Achilo durų – bus atlikti be menkiausios dvejonės.

Tėvai/vaikai/šeima/žmonės/laukai/kaimas / Priscilla Du Preez/Unsplash nuotr.

Toji gauja ateidavo nuo geležinkelio pylimo, akmenų prisirinkdavo tarp bėgių. Jos vadas Encas buvo labai pavojingas berniukas, mažne trejais metais už mus vyresnis, antrametis, trumpučių šviesių plaukų, mėlynų akių. Jis taikliai mėtydavo mažus akmenukus aštriais kraštais, Lila laukdavo jo akmenukų norėdama parodyti, kaip jų išvengia, kad jis dar labiau supyktų ir imtų svaidytis dar pavojingesniais akmenukais. Kartą pataikėme jam į dešinę kulkšnį, sakau – pataikėme, nes tai aš Lilai padaviau plokščią akmenį nuskilusiais kraštais. Akmuo perrėžė Enco odą it skustuvas ir paliko raudoną dėmę, iš kurios išsyk plūstelėjo kraujas. Berniukas pažvelgė į sužeistą koją – jis man dar dabar stovi akyse: nykščiu ir smiliumi spaudė sviesti paruoštą akmenį, jau buvo pakėlęs ranką mesti, bet apstulbęs sustingo. Ir jo vadovaujami berniūkščiai netikėdami savo akimis spoksojo į kraują. Vis dėlto Lila neparodė jokio pasitenkinimo taikliu metimu, tik pasilenkė paimti dar vieno akmens. Aš sugriebiau jai už rankos, tai buvo mūsų pirmasis susilietimas, šiurkštus ir baimingas. Nujaučiau, kad gauja pasidarys dar nuožmesnė, ir troškau, kad mudvi atsitrauktume. Bet nebuvo laiko. Encas nepaisydamas kraujuojančios kulkšnies atsitokėjo ir sviedė delne spaustą akmenį. Dar laikiau Lilą, kai akmuo pataikė jai į kaktą ir išplėšė ją man iš rankų. Po akimirkos ji jau gulėjo ant šaligatvio praskelta galva.

4.

Kraujas. Paprastai jis plūstelėdavo iš žaizdų tik apsirėkavus kraupiais prakeiksmais ir šlykščiomis nešvankybėmis. Eiga visada būdavo tokia pat. Mano tėtis, mano akimis – geras žmogus, nuolat laidė keiksmus ir grasinimus prieš, jo žodžiais tariant, nevertuosius mindžioti šią žemę. Ypač siuto ant dono Achilo. Visada turėjo ką jam prikišti, kartais net prisidengdavau delnais ausis, kad jo bjaurūs žodžiai manęs per smarkiai neišgąsdintų. Kalbėdamas apie jį su mama sakydavo „tavo pusbrolis“, bet mama iškart išsižadėdavo kraujo ryšių (jis buvo devintas vanduo nuo kisieliaus) ir papildavo dar riebesnių keiksmų. Jų įniršis mane baugino, o labiausiai bijojau, kad donas Achilas gali turėti itin jautrias ausis ir pagauti net iš labai toli svaidomas užgaules. Baiminausi, kad jis gali ateiti ir juos nužudyti.

Skaitymas, knygos / Pexels nuotr.

Nuožmiausias dono Achilo priešas vis dėlto buvo ne mano tėvas, o ponas Peluzas, puikus stalius amžinai tuščiomis kišenėmis, mat viską, ką uždirbdavo, pralošdavo Solarų kavinės sandėlyje. Peluzas buvo mūsų bendraklasės Karmelos, daug vyresnio Paskvalio ir dar dviejų vaikų tėvas – šie vaikai, su kuriais kartais pažaisdavome, buvo dar vargingesni už mus ir mokykloje ar už jos ribų vis mėgindavo ką nors iš mūsų nukniaukti: rašiklį, trintuką, cidonijų saldainį, ir gavę nuo mūsų į kailį grįždavo namo sėte nusėti mėlynių. Ponas Peluzas kaskart mums atrodydavo tikras nevilties įsikūnijimas. Ne tik viską pralošdavo, bet ir viešai save keikdavo, mat nebeišmanė, kaip išmaitinti šeimą. Dėl neaiškių priežasčių laikė doną Achilą savo nesėkmių šaltiniu. Kaltino jį, kad anas klasta susigrobęs – lyg jo mįslingas kūnas būtų magnetinis – visus staliaus įrankius ir nujodęs jo darbą šuniui ant uodegos. Priekaištavo jam, kad atėmė iš jo dirbtuves ir pavertė mėsos krautuve. Aš daugel metų vaizdavausi reples, pjūklą, žnyples, plaktuką, spaustuvus ir tūkstančių tūkstančius vinių, tuntu įsiurbiamus dono Achilo kūną sudarančios materijos. Daugel metų regėjau, kaip iš jo šiurkštaus ir sunkaus kūno, sudėto iš skirtingų medžiagų, lenda saliamiai, sūriai, virtos dešros, kiaulių taukai ir kumpiai – visada tuntais.

Tie įvykiai siekia tamsius laikus. Matyt, donas Achilas atskleidė savo pabaisišką prigimtį prieš mums gimstant. Prieš. Lila dažnai vartodavo šią sąvoką, ir mokykloje, ir ne. Vis dėlto atrodė, kad jai rūpi ne tiek tai, kas nutiko anksčiau, – apskritai neaiškūs įvykiai, apie kuriuos suaugusieji arba tylėdavo, arba pasisakydavo užuolankomis, – kiek tai, kad kažkas apskritai buvo iki mūsų gimimo. Štai kas anuomet ją glumino ir kartais net dirgino. Mums susidraugavus ji tiek man išūžė galvą kalbomis apie tą absurdišką reiškinį, – prieš mums gimstant, – kad galiausiai jis ėmė dirginti ir mane. Tas laikas, kurį mudvi dar nebuvome gimusios, buvo ilgas, be galo ilgas; tuo laiku donas Achilas visiems atskleidė savo tikrąją esybę: piktavalio padaro neaiškiais pusiau žvėries, pusiau akmens bruožais, regis, siurbiančio iš kitų kraują, o savojo neprarandančio nė lašelio, – ko gero, buvo neįmanoma net jam įdrėksti.

Vaikai / Pranešimo autoriu nuotr.

Greičiausiai buvome antrokės ir dar nesikalbėjome, kai pasklido garsas, jog priešais Šventosios Šeimos bažnyčią žmonėms einant iš mišių ponas Peluzas ėmė įniršęs rėkti ant dono Achilo, o donas Achilas, palikęs vyriausiąjį sūnų Stefaną, Pinučią, mūsų bendraamžį Alfonsą ir žmoną, akimirką atskleidė savo klaikiausią pavidalą ir puolė prie Peluzo, pakėlė jį ir bloškė į vieną iš parko medžių, paskui paliko jį ten leisgyvį, plūstantį kraujais iš šimto žaizdų galvoje ir visame kūne – vargšelis net nespėjo švogžtelėti „padėkit man“.

5.

Visiškai nesiilgiu vaikystės – ji buvo kupina smurto. Kiek mums visko nutikdavo – kasdien, namie ir lauke, bet neprisimenu kada nors pagalvojusi, kad mums tekęs gyvenimas itin bjaurus. Gyvenimas toks buvo, ir viskas, augome jausdami pareigą jį apsunkinti kitiems, kol jie jo neapsunkino mums. Žinoma, man būtų buvęs mielesnis malonus elgesys, apie kurį mums pamokslaudavo mokytoja ir klebonas, bet jaučiau, kad tokia elgsena mūsų kvartalui nepritiko, net mergaitėms. Moterys niovėsi tarp savęs labiau nei vyrai, tampydavosi už plaukų, viena kitą mušdavo. Kitų skaudinimas buvo lyg kokia liga. Vaikystėje įsivaizduodavau mažučius, kone nematomus gyvūnėlius, naktį atslenkančius į kvartalą, išropojančius iš kūdrų, iš apleistų traukinių vagonų už geležinkelio pylimo, iš dvokiančių žolių, vadinamų durnaropėmis, iš varlių, salamandrų, musių, akmenų, dulkių, įsiskverbiančius į vandenį, maistą bei orą ir padarančius mūsų mamas ir močiutes niršias kaip ištroškusios kalės. Jos buvo užkrėstos labiau nei vyrai, mat vyrai nuolat įniršdavo, bet paskui nusiramindavo, o moterys, iš pažiūros tylios, nuolankios, kartą supykusios išliedavo įniršį iki paskutinio lašo be jokių stabdžių.

Lilą stipriai sukrėtė tai, kas nutiko Melinai Kapučio, jos mamos giminaitei. Mane irgi. Melina gyveno tame pačiame name kaip ir mano tėvai, mes trečiame aukšte, ji ketvirtame. Ji buvo neseniai perkopusi trisdešimt ir turėjo šešis vaikus, bet mums atrodė jau senė. Jos vyras buvo bendraamžis, daržovių turguje dirbo kroviku. Prisimenu, kad buvo žemas ir putlus, bet gražus, išdidaus veido. Vieną naktį kaip įprastai išėjo iš namų ir mirė – gal jį kas nužudė, o gal iš nuovargio. Įvyko itin liūdnos laidotuvės, kuriose dalyvavo visas kvartalas, taip pat mano ir Lilos tėvai. Prabėgus kiek laiko Melinai kažkas pasidarė. Iš išorės ji liko tokia pat, išdžiūvėlė didele nosimi, jau pražilusi, spigiu balsu vakare po vieną vardais namo šaukianti vaikus piktos nevilties ištęstais skiemenimis: Aaa-daaa, Miii-keee-leee! Iš pradžių jai labai padėjo Donatas Saratorė, gyvenęs bute tiesiai virš jos, paskutiniame penktame aukšte. Donatas stropiai lankė Šventosios Šeimos bažnyčią ir kaip doras krikščionis nėrėsi iš kailio jai padėdamas: rinko jai pinigus, dėvėtus drabužius ir batus, įdarbino vyriausiąjį sūnų Antonijų vieno pažįstamo, Gorezijaus, autoservise.

Skaitymas, knygos / Pexels nuotr.

Melina jautėsi jam tokia dėkinga, kad jos sielvarto varstomoje moteriškoje krūtinėje dėkingumas virto meile, aistra. Nežinia, ar Saratorė kada tai pastebėjo. Jis buvo be galo draugiškas, bet ir labai rimtas vyras, tik namai, bažnyčia ir darbas, priklausė keliaujančiam Valstybinių geležinkelių personalui, gaudavo pastovų atlyginimą ir iš jo oriai išlaikė žmoną Lidiją ir penkis vaikus, kurių vyriausias buvo vardu Ninas. Tada, kai nekeliaudavo maršrutu Neapolis–Paola ir atgal, vis ką nors taisinėdavo namuose, eidavo apsipirkti, vežimėliu vėžindavo mažiausią vaikelį. Tai mūsų kvartale buvo visiškai nenormalu. Niekam net nedingtelėdavo, kad Donatas šitaip pluša siekdamas palengvinti žmonos vargus. Ne: visų butų vyrai su mano tėvu priešaky laikė jį sumoteriškėjusiu, juolab kad anas rašė eilėraščius ir mielai juos visiems skaitė. Tai nešovė į galvą net Melinai. Našlė mieliau manė, kad jis dėl savo gero būdo leidosi engiamas žmonos, dėl to nutarė nuožmiai kovoti su Lidija Saratore, kad jį išlaisvintų ir padėtų amžiams susijungti su ja.

Tas karas iš pradžių man pasirodė smagus, apie jį buvo kalbama ir mano, ir kitų namuose piktdžiugiškai kikenant. Lidija per langą padžiaudavo ką tik išskalbtą patalynę, o Melina pasilipusi ant palangės išterliodavo ją nendrės stiebu, kurio smaigalį būdavo specialiai apdeginusi; Lidija praeidavo po langais, o ji spjaudydavo jai ant galvos ar apliedavo nešvariu vandeniu iš kibiro; Lidija su savo padūkusiais vaikais dieną triukšmingai vaikščiodavo jai virš galvos, užtai Melina visą naktį siautėdavo daužydama į lubas grindų šepečio kotu. Saratorė visais būdais mėgino jas sutaikyti, bet buvo pernelyg jautrus ir pernelyg mandagus. Taigi niekšybė po niekšybės, ir moterys įniko vos susitikusios gatvėje ar laiptinėje šiurkščiai, nuožmiai viena kitą keikti. Tada man jau ėmė darytis baisu. Viena klaikiausių mano vaikystės scenų prasideda Melinos ir Lidijos riksmais, pro langus, paskui laiptinėje laidomomis užgaulėmis; tada ir mano motina, lydima mūsų, vaikų, puola prie durų ir iškiša nosį į laiptinę; viskas baigiasi vaizdu, dar dabar man nepakeliamu, kaip dvi kaimynės susikibusios ritasi nuo laiptų ir Melinos galva trenkiasi į laiptinės grindis vos per porą centimetrų nuo mano batų it iš rankų išsprūdęs baltas melionas.

Sunku pasakyti, kodėl anuomet mes, mergaitės, buvome Lidijos Saratorės pusėje. Gal kad ji buvo taisyklingų bruožų šviesiaplaukė. O gal kad Donatas buvo jos ir suvokėme, jog Melina nori jį atimti. O gal kad Melinos vaikai buvo apskurę murziai, o Lidijos – nuprausti ir dailiai sušukuoti, be to, didžiausias jų, keletu metų už mus vyresnis Ninas, buvo gražus ir mums patiko. Vienintelė Lila palaikė Meliną, bet niekada nepaaiškino kodėl. Tik kartą pasakė, kad jei anoji nužudytų Lidiją Saratorę, tai jai taip ir reikėtų, ir aš pamaniau, kad ji taip galvoja, nes pati širdyje yra bloga, ir dar dėl to, kad jiedvi su Melina – tolimos giminaitės.

Skaitymas, knygos / Pexels nuotr.

Vieną dieną ėjome iš mokyklos, keturios ar penkios mergaitės. Su mumis buvo Mariza Saratorė, paprastai priimama į mūsų tarpą ne todėl, kad mums patiko, o todėl, kad tikėdavomės per ją kaip nors užmegzti ryšį su vyresniuoju broliu Ninu. Ji pirmoji pastebėjo Meliną. Moteris lėtai žingsniavo kita kelio puse, vienoje rankoje laikydama popierinį maišelį, kita iš jo valgydama. Mariza parodė ją mums ir pavadino kekše, bet ne paniekinamai, viso labo pakartojo mamos namie vartojamą žodį. Lila, nors buvo už ją žemesnė ir smulkučiukė, staigiai vožė jai tokį stiprų antausį, kad toji pargriuvo – žiebė netikėtai kaip visada, kai griebdavosi smurto, nesurikusi nei prieš tai, nei paskui, neperspėjusi nė žodeliu, neišplėtusi akių, šaltai it ledas ir ryžtingai.

Aš pirma atskubėjau į pagalbą verkiančiai Marizai, padėjau jai atsistoti, paskui atsisukau pažiūrėti, ką daro Lila. Ji nulipusi nuo šaligatvio ėjo per gatvę visai nežiūrėdama pravažiuojančių sunkvežimių. Jos laikysenoje, daug ryškiau nei veide, įžvelgiau kažką, kas mane sukrėtė ir ką dar dabar sunkiai apibūdinčiau, tad kol kas tik pasakysiu taip: nors ji ėjo per gatvę, tokia mažutė, juodbruva, irzli, su didžiuliu jai būdingu ryžtu, atrodė, kad stovi sustingusi. Sustingusi savo giminaitės veiksmuose, sustingusi iš gailesčio, sustingusi it druskos stulpas. Lipte sulipusi su Melina. Įsiliejusi į ją, delne laikančią tamsų minkštą muilą, ką tik nusipirktą dono Karlo pusrūsyje, kita ranka jį gnaibančią ir valgančią.