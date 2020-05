Kvietkauskas apie karantino sąlygų laisvinimą kultūrai: Lietuvos planas – vienas palankiausių šiame sektoriuje

Praėjusią savaitę į šalies vadovus su prašymu skubos tvarka peržiūrėti sprendimus dėl nemasinių kultūros renginių ribojimo ir paskelbti, kaip jie galėtų vykti bent artimiausius 3 mėnesius, kreipęsi teatrų ir koncertinės įstaigos trečiadienį galutinio atsakymo negavo – Vyriausybė šio klausimo nesvarstė. Tačiau premjeras paskelbė, kad COVID-19 komitete sprendimai priimti.

Nuo birželio 1 d. turėtų būti leidžiama vykti renginiams uždarose ir atvirose erdvėse, kas 2 savaites didinant žiūrovų skaičių. Pavyzdžiui, nuo birželio 1 d. bus galimi renginiai su 300 žiūrovų atvirose erdvėse ir su 100 – uždarose, po 2 savaičių atvirose erdvėse į renginius galės rinktis 500, o uždarose – 150 žmonių.

LRT laidoje „Dienos tema“ apie tai kalba Nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė, „Vilnius City Opera“ meno vadovė, režisierė Dalia Ibelhauptaitė ir kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

– Prašėte sprendimo skubos tvarka, bet Vyriausybė šio klausimo nesvarstė, tačiau preliminarus sprendimas jau yra paskelbtas. Kodėl prašėte Vyriausybės skubaus sprendimo?

R. Prusevičienė: Per karantiną yra sukaupta tokia didelė kūrybinė ir gyvybinė energija, kuria mūsų misija yra pasidalyti. Kaip žinome, atlikėjai, kūrėjai visą šį laiką dirbo individualiai, virtualiu būdu, ir pagaliau mes birželį norėtume jau išeiti į scenas ir sukurti tą komunikacinę terpę, kurios labai išsiilgusi tiek mūsų publika, tiek mes patys.

Į birželį esame perkėlę arba suplanavę kai kuriuos renginius, todėl mums buvo gyvybiškai svarbu žinoti, kiek klausytojų galėsime priimti ir kaip galėsime iškomunikuoti sukurtą kūrybos produktą. Esame labai patenkinti, kad atsižvelgta į mūsų pateiktus dalinio atlaisvinimo nuo birželio mėn. ir lankytojų skaičiaus didinimo planus. Labai tikėjomės, kad jau šiandien Vyriausybės bus patvirtinta. Deja, bet turime dar palaukti šiek tiek, kol tai bus įgyvendinta, nes renginį surengti iš vakaro nėra jokių galimybių.

Rūta Prusevičienė / BNS nuotr.

– Jeigu bus taip, kaip skelbiama, tai ir yra tai, ko jūs tikėjotės?

D. Ibelhauptaitė: Tie skaičiai, kuriuos išgirdome šį rytą iš kultūros ministro ir ministro pirmininko, iš tikrųjų visiems sukėlė nepaprastai didelį džiugesį širdyje, nes paskelbti mūsų prašyti skaičiai. Tai yra išmintingi skaičiai, prilygstantys kitoms Europos šalims. Klasikinei ir šiuolaikinei meno kultūrai tai labai geri skaičiai ir geras augimas.

Didysis nusivylimas atėjo, kai tie skaičiai nebuvo patvirtinti ir netapo oficialiais skaičiais. Mes jau galėjome startuoti, rytoj planuoti savo darbus. Čia buvo kaip emocijų kalneliai: labai apsidžiaugėme, šviesa buvo, bet kai nebuvo priimta, labai nuliūdino. Mums kelia nerimą, kad laikas eina, o aukščiausios klasės profesionalai kuo ilgiau negroja, nedainuoja, nevaidina, jų forma žlunga, ir bijome, kad nespėsime įgyvendinti savo planų.

Dalia Ibelhauptaitė / BNS nuotr.

– Be to, kad jūsų vadovaujamos institucijos patiria finansinių nuostolių, kokių dar praradimų turite, be to, kad negalite koncertuoti ir repetuoti?

D. Ibelhauptaitė: Manau, tai yra tiesiog profesionalios formos praradimo nuostoliai, nes atstovaujame menams, kurie susideda iš labai didelių kolektyvų. Jeigu jie negali kartu repetuoti, dirbti, tai vienas namie nelabai pavaidinsi ir padainuosi. Kai žiūri, pavyzdžiui, kaip žmonės sėdi kavinėse, vaikšto gatvėse, eina į parduotuves, ir matai, kad tai galima, o tau pačiam negalima, tai normali būsena, kad jautiesi blogai, tavęs nemato ar negirdi.

Šio ryto premjero ir kultūros ministro pranešimas suteikė tikrai daug vilties, bet... Labai šaunu, kad mus išgirdo, bet laukiame, kada tie sprendimai bus patvirtinti, ir jie turi būti patvirtinti, nes kitaip negalėsime dirbti.

– Galima sakyti, esate nežinioje, nes tai tik preliminarus sprendimas. Kiek tai turi įtakos jūsų darbui?

R. Prusevičienė: Turi labai didelę įtaką, nes daug renginių iš karantino laikotarpio perkelta į antrą vasaros pusę. Tikimės didesnio klausytojų skaičiaus, ir bus didžiulis tankis renginių, kuriuos per labai trumpą laiką turės visoje Lietuvoje festivaliai, kultūros centrai ir kolektyvai įgyvendinti. Mes irgi negalime be galo perkėlinėti tiek mūsų kolektyvo darbo ir atostogų planų, tiek solistų. Kai kurie jų įstrigę Lietuvoje, pavyzdžiui, Sergejus Kirilovas, arba atvažiuoja Mūza Rubackytė, kuri karantinuosis 2 savaites iki savo rečitalio Vilniaus festivalyje. Turime būti užtikrinti, kad galėsime tuos jų planuotus koncertus įgyvendinti laiku.

Dalia Ibelhauptaitė ir Dexteris Fletcheris filmo premjeroje / AP nuotr.

– Ką darysite, kai į koncertą jau parduoti visi bilietai, o į salę bus galima įleisti tik dalį žiūrovų?

D. Ibelhauptaitė: Mums tai didelė problema, nes esame pardavę 8 spektaklius, ir jie buvo nuimti. Kalbame apie 6 tūkst. žmonių, kurie šiandien turi bilietus į mūsų spektaklius su vedančiais Lietuvos solistais. Labai tikimės, kad galėsime juos parodyti rugpjūčio mėnesį, kai skaičiai jau bus užauginti ir bus saugu. Noriu pasakyti, kad kultūros organizatoriai stengsis užtikrinti absoliutų saugumą, kontroliuoti mases. Svarbiausias dalykas, kad mūsų renginiai yra kamerinio pobūdžio, jie yra sėdimi ir žmonės nemigruoja. Atsakysime patys už saugumą ir laikysimės visų reikalavimų. Tikėsimės, kad žmonės ateis.

– Jautėte ministerijos ir ministro paramą, kai siekėte atšaukti apribojimus savo veiklai ir aiškesnių sprendimų savo ateičiai?

R. Prusevičienė: Labai daug ministerija organizavo darbo grupės susitikimų ir pokalbių virtualiu ir tiesioginiu, fiziniu, būdu. Viceministrė Gintautė Žemaitytė labai daug kartų ėjo į COVID-19 komisiją ir pristatinėjo mūsų lūkesčius ir darbo specifiką. Manau, numatomų ateityje skaičių pasiekimas ir renginių atlaisvinimas yra tarpusavio susikalbėjimo ir ministerijos pagalbos rezultatas.

Mindaugas Kvietkauskas / D. Janučio/LRVK nuotr.

– Ministre, kodėl Vyriausybė nesvarstė šiandien šito klausimo? Prašėte, kad šitas sprendimas būtų priimtas šią savaitę?

M. Kvietkauskas: Norėjau pradėti nuo tikslios informacijos, nes dabar pateikiama informacija yra ne visai tiksli. Vyriausybės pasitarime buvo priimtas sprendimas įtvirtinti nuoseklų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičiaus planą, įgyvendinamą etapais nuo birželio 1 d., jeigu leis pandemijos situacija. Tokio plano prašė scenos meno įstaigos ir organizacijos. Iš esmės toks jis ir buvo patvirtintas ir bus nuosekliai įgyvendinamas, švelninant karantino režimą Lietuvoje. Tai yra labai svarbios gairės visų renginių organizatoriams. Vyriausybė duoda aiškų planą, aiškią žinią, kokiais etapais bus atlaisvinami kultūros renginiai, be abejo, su pagrindine išlyga – jeigu tai leis daryti pandemijos situacija.

– Premjeras sako, kad visa tai yra priimta ir patvirtinta tik COVID-19 komitete. Jūs dabar sakote, kad Vyriausybės pasitarime tam pritarta, bet paties sprendimo dar nėra? Ar jo ir nereikia?

M. Kvietkauskas: Nežinau, iš kur pasirodo šita netiksli informacija. Tai turbūt klausimas yra ir apie netikras žinias Vyriausybės sprendimuose. Protokoliniuose nutarimuose yra aiškiai užfiksuota, kad šis planas patvirtintas Vyriausybės pasitarime protokoliniu sprendimu.

Valstybinio Vilniaus kvarteto akcija Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ir jam nebereikia atskiro Vyriausybės posėdžio – jis jau galioja?

M. Kvietkauskas: Tai galioja, kaip Vyriausybės planas, ir jo nuostatos bus nuosekliai įgyvendinamos švelninant karantino režimą ir priimant tą režimą reglamentuojančio nutarimo nuostatas.

– Teisingai suprantu, kad tai, kas numatyta nuo birželio 1 d., galioja?

M. Kvietkauskas: Vyriausybės pasitarime priimtas sprendimas galioja, jeigu pandemijos situacija neblogės. Sveikatos apsaugos ministerijos, operacijų vadovo sprendimai mūsų bendru sprendimu turės būti priimami atsižvelgiant į šitą planą, jeigu tai leis sąlygos. Kita vertus, renginių organizatoriams, kultūros žmonėms tikrai reikia suprasti, kad yra didžiulė atsakomybė laikytis apsaugos reikalavimų, visų plane numatomų atstumų tarp žmonių: 2 metrų atstumo uždarose patalpose, metro – atvirose erdvėse. Kiti reikalavimai dar bus išaiškinti papildomose rekomendacijose. Jeigu visi atsakingai laikysimės, neleisime virusui plisti, tuomet galėsime nuosekliai etapais įgyvendinti šio plano priemones.

Beje, žvelgiant į kitų Europos valstybių situaciją, Lietuvos patvirtintas planas yra vienas palankiausių kultūros sektoriuje. Labai daug Europos valstybių dar negali sau tokių planų leisti ir dar tokių planų net nesvarsto.

– Penktadienį yra numatyta kūrėjų akcija Katedros aikštėje. Ar po to, kai ministras pasakė, kad visa tai jau galioja, akcija vyks?

R. Prusevičienė: Galbūt vyks, o gali būti, kad ne, nes su visais kūrėjais reikės aptarti situaciją.