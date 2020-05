Pripažintų lietuvių filmų prodiuserė pateko tarp prestižinės programos dalyvių

Įveikusi atranką, prodiuserė Marija Razgutė pateko į vieną stipriausių kino prodiuseriams skirtų renginių Europoje – „European Film Promotion“ (EFP) tinklo organizuojamą programą „Producers on the Move“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lietuviai atrankoje dalyvauja kasmet, tačiau Lietuvos kandidatui pavyko ją įveikti ir kartu su stipriausiais tobulintis po dviejų metų pertraukos.

Kadras iš filmo „Išgyventi vasarą“ / M-films nuotr.

Veikliausių Europos prodiuserių 20-tuką kasmet suburiantis renginys paprastai vyksta Kanų kino festivalio metu, o šiemet dėl koronaviruso pandemijos jį nukėlus, programa vistiek įvyks numatyta data – gegužės 11–15 dienomis. Neįprasta bus tik tai, kad dalyvių susitikimai, apskritojo stalo sesijos, atvejo analizės ir diskusijos su patyrusiais kino ekspertais vyks nuotoliniu būdu internetu.

Pagrindiniai programos atrankos kriterijai – tarptautinė bendros gamybos ir premjerų patirtis tarptautinėje erdvėje. Marija Razgutė – kino gamybos kompanijos „M-films“ bei viena iš lietuviškų trumpametražių filmų agentūros „Lithuanian Shorts“ įkūrėjų. Prodiuserė profesinius įgūdžius tobulino „MAIA Workshops“ programoje ir prodiuseriams skirtose EAVE kūrybinėse dirbtuvėse. Ji taip pat yra Lietuvos nepriklausomų prodiuserių asociacijos valdybos narė, Europos kino akademijos narė, European Women`s Audiovisual Network narė.

Nova Lituania / Pranešimo spaudai nuotr.

Tarp jos prodiusuotų filmų – tarptautinės sėkmės sulaukę lietuviški filmai „Nova Lituania“ (rež. Karolis Kaupinis, 2019), „Išgyventi vasarą“ (rež. Marija Kavtaradzė, 2019), „Šventasis“ (rež. Andrius Blaževičius, 2017). Prodiuserė džiaugiasi, kad galimybė šiuo sudėtingu laikotarpiu savo patirtimis dalintis su kolegomis iš kitų šalių bus itin vertinga.

„Nors 2020-ieji įeis į istoriją kaip vieni sudėtingiausių metų kino prodiuseriams, tačiau kiekvienas toks iššūkis mus mobilizuoja ir paskatina būti vieningais kaip niekad, itin greitai bei kūrybingai reaguoti į pokyčius. Svarbiausia – nebijoti keistis ir daryti tai laiku, nelaukiant „kol viskas grįš į savo vėžes“, nes net jeigu ir grįš, tos vėžės jau ves kažkur kitur. Labai džiaugiuosi, kad būtent šiemet dalyvauju „Producers on the Move“ programoje – tai metas, kai prodiuseriui to reikia labiausiai,“ – pasakoja M. Razgutė.

Filmas „Šventasis“ / Stop kadras

Prodiuserės dalyvavimą programoje remia Lietuvos kino centras, atstovaujantis Lietuvai EFP tinkle. Organizaciją sudaro 37-ių Europos filmų institucijų tinklas. Kasmet į „Producers on the Move“ renginį, kurio misija yra skatinti ilgalaikį Europos šalių bendradarbiavimą kino srityje, atrenkama 20 prodiuserių iš 20 Europos šalių.