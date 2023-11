Klementina su sūnaus autizmo diagnoze iš pradžių negalėjo susitaikyti: buvo jausmas, kad čia ne mano vaikas

LRT RADIJO laidoje „Gyvenimo citrinos“ Klementina Gruzdienė dalinasi savo patirtimi, kaip atrodė kuriamas tobulas gyvenimas su tobula šeima, kol jos nesupurtė autizmo diagnozė, kurios priimti Klementina tiesiog nenorėjo. Moteris išgyveno gedulą, jai norėjosi sūnų „pataisyti“, tačiau moteris greitai suprato, jog svarbu ne taisyti, o tiesiog padėti jam pažinti pasaulį per savo prizmę.

– Yra viena citata: „Laimę ir skausmą įmanoma suderinti.“ Taip ir yra?

– Taip ir yra. Tą sužinojau turbūt pačiu skausmingiausiu būdu.

– Kiek dabar Vincentui metų?

– 10 metų.

– Autizmas nukrenta kaip perkūnas iš giedro dangaus į tėvų gyvenimą ar tai yra po truputėlį pasirodantys požymiai?

– Ir taip, ir taip, net negalėčiau tiksliai pasakyti. Kai dabar atsuku plokštelę atgal, tai gerai atsimenu, kad, kai Vincentui buvo devyni mėnesiai, jį aplankė senolė, jo promočiutė, ir sakė: „Šitas vaikas bus žulikėlis.“ Mes klausėme, kodėl, o ji tuo metu atsakė: „Jis nežiūri į mane.“ Žmogui, kuris turi didelę gyvenimo patirtį, jau kažkas kliuvo, man, pirmą kartą mamai, tas vaikas buvo tiesiog tobulas.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– Buvo per daug rūpesčių, kad pamatytumėte tam tikrus ženklus?

– Visiškai. Aš galvojau, kad mano gyvenimas tobulas, ir neprisileidau minties, kad kas nors gali būti ne taip. Atsimenu, kai Vincentui pirmą kartą prireikė masažuotojo pagalbos, man tai buvo didelė tragedija, nes mano atletiško vyro vaikas turi fizinių problemų.

– Jūsų vyras sportininkas?

– Taip, buvęs sportininkas. Aš įsivaizdavau, kad tai yra kažkoks pasikėsinimas į tą tobulybę, kad dabar reikia kažkokios pagalbos mano vaikui.

– Net toks masažas, atrodo, nieko piktybinio.

– Taip, tačiau aš tarsi gyvenau tokį gyvenimą, kurį man kažkas pažadėjo labai tobulą. Dėl to tos mintys, įtarimai buvo atidėliojami.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– Po prosenelės žodžių ar pradėjote galvoti, kodėl taip galėtų būti, kodėl jis nepalaiko akių kontakto?

– Ne, visiškai nežiūrėjau, man sūnus atrodė tipinės raidos, protingas, gražus vaikas. Galbūt, kai atėjo laikas eiti į darželį, palyginus su bendraamžiais jis lyg kūdikis atrodė. Bet kai tu nenori tiesos ar nesupranti, kas vyksta, randi labai daug paaiškinimų.

Tuo metu man atrodė, kad taip yra dėl ilgo maitinimo krūtimi, galbūt jis labiau prisirišęs prie mamytės dėl to. Visi tie vėliau atsiradę specialistų pasvarstymai mums pasirodė net juokingi, mes neprisileidome tokių minčių.

– Buvote apsišarvavę „ne“, užsidarėte su šeima į gražią pilį? O kada vis dėlto tai įvyko?

– Kai Vincentui buvo pusantrų metų, mes taip ir nesulaukėme jo kalbos, tada prasidėjo tokie lyg ir testavimai, garsesni pasvarstymai. Kadangi aš pati esu iš medikų šeimos ir mano aplinkoje daug medikų, man buvo labai lengva surasti paneigimų. Aš tarsi išprovokuodavau aplinkinius pasakyti, kad viskas gerai, ir tą savaitę galėdavau ramiau gyventi. Sugebėjau gyventi palyginti ramiai, taip ramiai, kad pradėjau lauktis antro vaiko.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– O jeigu būtumėte žinojusi diagnozę, ar tai būtų kažkaip jus sustabdę dėl antrojo vaiko?

– Vėliau, kai buvo ta diagnozė įvardyta ir pasakytas žodis „autizmas“, atėjo toks šokas, kad negalėjau nei valgyti, nei miegoti. Toks didelis išgąstis, neviltis, tai apie kokį dar kitą vaiką gali galvoti?

Mes prasilenkėme su diagnoze ir mano nėštumu. Mano mažasis Antanas sugebėjo pralįsti į tą tarpelį.

– O kai išgirdote diagnozę, kiek buvo Vincentui?

– Pirmas momentas buvo, kai jis buvo pusantrų metukų. Tačiau vis rasdavau galimybių paneigti, susirasti kitų nuomonių, todėl antro vaiko nėštumą prabuvau ganėtinai ramiai, susikoncentravusi į vaikelio laukimą. Kai gimė antrasis vaikas, aš ne tiek pradėjau rūpintis antruoju, kiek supratau – praėjo devyni mėnesiai, Vincentas vis dar nekalba, vis dar kažko nedaro, kažkas ne taip.

Pradėjau ieškoti pagalbos, bet aplinka dar kitaip reagavo, sakydavo: ką tik pasigimdei, tau dar jautrumas, mintys, hormonai. Tokia ir buvo labai sunki pradžia.

– Vadinasi, apie trečius Vincento metus pradėjote ieškoti?

– Vincentui buvo dveji metai ir trys mėnesiai, kai gimė brolis, vadinasi, dvejų su puse. Su mažiuku kūdikėliu ir Vincentu patekau į pirmąsias sanatorijas, kur turėjo būti patvirtinta pirmoji diagnozė.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– Ar jautėtės tuo metu lyg turėtumėte du kūdikius?

– Nesijaučiau, kūdikis buvo Antanas ir jis turėjo viską, ką turi kiti kūdikiai: šypseną, gugavimą, saldų miegą – viską, kas yra kūdikystė, tokia švelni, graži. Vincento kūdikystė buvo jausminga, kai mačiau vaikus, lakstančius aplink, sakančius eilėraštukus, o mano Vincentas to nedarė. Tai buvo toks ištisas graudenimasis.

Sakoma, kad autizmo diagnozės patvirtinimas prilygsta tam tikram gedului. Aš labai gedėjau savo pirmojo vaiko, kurį auginau kaip nepaprastai gražų, nepaprastai mielą.

Aš gedėjau to vaiko, dėl kurio turėjau daug vilčių, ir nebežinojau, ką dabar turiu. Vincentas tikrai nėra lengvas vaikas, buvo ir nemiegojimo, nevalgymo, nesirengimo. Jis tikrai nebuvo kūdikis, o kažkas kitas, su kuo dar ieškojau santykio.

– Jautėtės, lyg kažkas apkeitė vaikus tuo metu psichologiškai?

– Iš tiesų taip. Paskui save nuraminau, kad tas jausmas, jog čia ne mano vaikas, yra jau iš senų laikų atėjęs, net tautosakoje yra toks posakis: „Laumės vaikas.“ Tai buvo tikėjimas, kad žmones su negalia tiesiog sukeičia kūdikystėje. Gal panašus jausmas buvo ir man, kad turėjau kitą vaiką, pagimdžiau jį kitokį. Autistiško vaiko asmenybė labai keičiasi.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– O kaip atrodė jūsų kasdienybė?

– Mažai ką ir beprisimenu, turbūt tai yra kažkokia reakcija. Tačiau gyvenu regione, Alytuje, o mano diena atrodė kaip superžvaigždės vadybininkės. Atsikeliame, vaikai – į automobilį ir važiuojame Vilnius–Kaunas. Paslaugų ir pagalbos arčiau tiesiog nebuvo. Automobilyje – kėdutė Antaniukui, Vincentukui, ir taip keliaudavome nuo ryto iki vakaro.

Ta gedėjimo stadija pasireiškė ir galvojimu, kad aš „suremontuosiu“ vaiką. Kitos kažką praleido, o aš nieko nepraleisiu ir grąžinsiu jį pasauliui tokį, koks jis man priklauso, įrodysiu, kad gal net suklydote. Buvo etapas, kai praradau ir santykį su vaiku, nes tapau jo terapeute, jo vadybininke ir neišreiškiau jam didelės pagarbos kaip asmeniui. <...> Reikėjo sulaukti jo mokyklos ir tai sutapo su didesne pagalba, su atokvėpiu. Tik tada, kai priėmiau, galėjau padėti vaikui ir ne tik jam. <...> Tada prasidėjo gijimas ir konstruktyvi veikla.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– Toks ne savęs naikinimas tam tikra prasme? Tuo metu nusprendėte įkurti ir organizaciją „Pokyčių ambasada“?

– Buvau aktyvi ir kitose organizacijose. Tuo labiau jog ir iki šeimos buvau veiklus žmogus su kompetencijomis, išsilavinimu, tai buvo mano kelias ir būdas kompensuoti savo išgyvenimus, įprasminti savo vertybes, bet ir padėti sau priimti faktą. Galiu padėti ir sau, ir kitoms šeimoms – prasidėjo kitas etapas.

– O kas gali kreiptis?

– Iš pradžių buvome tik Alytaus organizacija, pirminė mintis buvo tiesiog vienyti šeimas, klausyti, atstovauti ir pamatėme, kad nelabai to reikia šeimai, tad mes šiek tiek to palikome kitoms organizacijoms ir susitelkėme į intervencijas ir terapijas.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– Kaip yra Vincentui, ar jį dirgina skirtingi dalykai? Kaip atrodo jūsų kasdienybė?

– Krūva visko. <...> Mes turime labai didelių sensorinių iššūkių – tobulai ruošiu makaronus su Bolonijos padažu, nes tą darau ketverius metus kiekvieną dieną. Jeigu aš gaminu, tai tik tai, jeigu gamina mano anyta, tai tik kotletukus su ryžiais. Su skirtingais žmonėmis ir skirtinga aplinka, jis valgo skirtingą patiekalą. Gal tik bulvytės yra universalu.

Išrankumas renkantis drabužius taip pat yra. Jis rengiasi labai įdomiai, labiausiai mėgsta rengtis pižamomis, tėčio drabužiais, kad jie būtų kuo didesni. <...> Yra problemų su batais, šukavimusi, higiena, dienos rutinos pasikeitimu. Bet kartu noriu pasakyti, kad lengvo autizmo nebūna, mes nežinome, su kuo kovojama viduje, – spektras ir yra spektras, niekada nežinai, kur baigiasi ir kur prasideda spalva. Kas yra sunku, kas yra lengva, irgi nežinai.

– Vincentas nekalba?

– Mes vadiname priverbalu, niekas nežino, o gal dar prabils. Elgesys yra jo kalba, jo komunikacija. Be abejo, per savo terapijas mes pritaikėme ir alternatyvią komunikaciją, ir gestų kalbą, yra tų priemonių. Vienas svarbiausių dalykų yra išmokyti jį išsakyti, nes šiuo atveju tai nėra nebylus, kad ne tik išreikšti negali, bet ir suprasti. Vadinasi, aš turiu jam transliuoti informaciją, kad jis perprastų. Svarbu vaikui duoti galimybę bendrauti, elgesys kenčia, jis tada lieka komunikacija. Žinote, kaip sako: „Jie agresyvūs, krentantys, rėkiantys.“ Taip ir yra, nes nesuteikiame jiems geresnio būdo sakyti, kad jiems kažkas negerai.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

Įsivaizduokite: Šiaurės Korėjoje labai norite pavalgyti, bet niekas jūsų ten nesupranta. Galiausiai po visų bandymų darysite bet ką.

– O yra įstrigusių labai sudėtingų momentų?

– Galbūt nebuvo labai daug iššūkių keliantis, bet buvo baisiausia, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Mes labai norėjome ją palaikyti, nes Alytus buvo pirmasis punktas, per kurį žmonės traukėsi. Atsimenu, su šeima ėjome išreikšti palaikymo, vėlavome, o Vincentas maudėsi vonioje ir aš jį per greit ištraukiau iš jos, jis labai ūmiai sureagavo. Buvo baisus momentas, nes pagalvojau, o jeigu <...> tikrai reikėtų bėgti, kaip tada ir koks tada būtų mano pasirinkimas?

Visi kartais netinkamai pasielgiame, bet tikiu, kad kažkas mane saugo, kažkokių labai įžeidžiančių dalykų nesu patyrusi per visą savo gyvenimą, gal todėl, kad pati labai imuosi atsakomybės, apsidraudžiu, apmąstau. Dabar viskas gerai, nes sulaukiu ir pagalbos.

– O jūs pakankamai socializuojatės? Turiu omenyje, ar lankotės tokiose vietose kaip prekybos centrai, parkai, sporto dalykai?

– Taip, socializuojamės, nes lankome bendrojo lavinimo mokyklą, bet taip yra kol kas, kaip bus toliau, aš nežinau. Stengiuosi, kad įtrauktis būtų tikra, mes einame į mokyklą su pagalba, klasė ar mokykla nėra specializuota.

– O kaip jums sekasi?

– Atsargiau kalbu, nes jau ketvirta klasė, kaip bus toliau, aš nežinau, bet manau, kad tai labai gražus sprendimas jo gyvenime, nes jis patyrė vaikystę su gimtadieniais, su dovanėlėmis, su santykiais. Nors jis nuvargsta, jam reikia ir ausinių kartais, pagalbos, tačiau jis patiria buvimą kartu ir tuo mėgaujasi.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

– Paminėjote ausines. Vienas iš Vincento dirgiklių yra garsas?

– Taip, net ne garsas, bet akustika, jį erzina aidas, tad būna mokykloje su ausinėmis. <...> Vienu metu jis buvo labai susižavėjęs grojančiais atvirukais, turėjome jų daug, tačiau tai labai kinta.

– Vincentas eina į bendrojo lavinimo mokyklą su kitais vaikais. Ar jis turi asistentą, kaip tai atrodo?

– Be abejo, jis nesimoko pagal bendrą programą, bet jis eina su kitais vaikais ir atlieka užduotis, kurias paruošia mokytojai, pasitarę su padėjėju, o padėjėjas leidžia su juo laiką kartu. Leidžia laiką ir per pertraukas, stebi, ar Vincentui nėra per daug vaikų, triukšmo. Taip ta diena ir praeina, o vėliau akademinius dalykus jie įtvirtina individualių terapijų metu.

– Maža to, kad reikia labai rūpintis vaiku, įsitraukti, reikia ir poilsio sau. Ar jums pavyksta tai suderinti?

– Nebereikia dvidešimt keturių valandų, su savivalda pavyko rasti sprendimus ir atsirado daugiau pagalbos, socialinio darbuotojo padėjėjas, kuris ateina į namus pabūti, asmeninis asistentas, kuris ateina vėliau. Mes tikrai tuo naudojamės, paprastai ta paslauga skirta, sakome „senukams“, tačiau nebūtinai. Su asmenine asistente jis eina į teatrą, ji yra kaip draugė, eina į muziejus, kokybiškai leidžia laiką.

Klementina / Asmeninio albumo nuotr.

Aš, kaip mama, nebesu jo ir terapeutė, ir asistentė, ir kaip palyginimą visada sakau: kai išvažiuojame su vyru paatostogauti, suskaičiavome, kad reikia 4–6 žmonių, kurie pakeistų mus. Infrastruktūra didelė.

– Pavyksta jums atitrūkti, kaip jūs jaučiatės per atostogas?

– Pagalbos sistema nėra šimtu procentų tvari, tu vis tiek esi pasiruošęs, su telefonu rankoje, bet esu labai įsitraukusi į nevyriausybinės organizacijos veiklą ir ten irgi yra reikalų, tik tiek, kad galiu savo laiką planuotis. Kalbant apie „sielos spa“, deja, neseniai atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje su mamomis ir slauga – nekas. Mamos turi daug valandų būti vaiko slaugėmis ir tas buvimas kartu, tenka susitaikyti, ne visada pavyksta.

– Kita patirtis, kuri nebuvo lengva, – išgirdote vėžio diagnozę. Kada tai įvyko?

– Prieš kelerius metus.

– Kaip šis dalykas integravosi į jūsų gyvenimą?

– Tai yra visiškai kas kita nei vaiko negalios priėmimas. Pasižiūrėjau kaip į ligą ir atsidaviau mokslui, nepasinėriau į nuotaiką, kad reikia kovoti ir būti stipriai, tiesiog gydytojos paklausiau, ar galiu kažką padaryti kaip paprastas žmogus, man atsakė, jog nelabai, tad atsidaviau į jų rankas. Buvo karantinas, tad atsiguliau į ligoninę.

– O kaip su vyru sekasi? Sakote, kad jis ką tik patyrė infarktą?

– Taip, tačiau tai nebuvo ūmu, be abejo, tai sveikas žmogus, besilaikantis sveiko gyvenimo būdo, bet priimi tą gyvenimą dar gilesnį, dar labiau tekstūrinį, visada yra sprendimas, kaip priimti gyvenimą.

Parengė Emilija Balcerytė.

Viso pokalbio klausykite LRT RADIJO laidoje „Gyvenimo citrinos“: