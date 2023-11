„Viskas gerai, bet nejaučiu pilnatvės“: kaip kūno siunčiami ženklai gali padėti pažinti save?

Šiuolaikinis žmogus taip užsiėmęs materialiųjų poreikių tenkinimu, kad jam tiesiog nelieka resursų gilintis į savo vidų, sako Kūno terapijos klinikos įkūrėja Rasa Skrabutėnas: „Galiausiai nutinka taip, kad net ir materialiai prisisotinęs, krūva pasiekimų besididžiuojantis žmogus nejaučia ramybės, pilnatvės.“

Persidirbęs ir atsiradusių skausmų, lėtinių ligų sustabdytas žmogus sugrįžta į savo vidų ir ima kelti klausimą: dėl ko plaka mano širdis? Paprastai atsakymą į šį ir daugelį kitų klausimų galime rasti įsiklausę į savo kūną, sako portalo LRT.lt pašnekovė.

Su psichosomatikos specialiste R. Skrabutėnas kalbamės apie tai, kaip mūsų kūnas susijęs su psichika, apie kokius emocinius negalavimus gali byloti skrandžio skausmai, vidurių užkietėjimas ar skydliaukės problemos ir koks kasdien penkias minutes atliekamas pratimas gali padėti atrasti ryšį su savo kūnu.

Rasa Skrabutėnas / Asmeninio albumo nuotr.

– Pastaruosius keletą metų studijuojate ir esate oficiali biodinaminės kūno psichoterapijos atstovė Lietuvoje, darbe taikote ir psichokineziologijos, kraniosakralinės osteopatijos metodus. Kas yra kūno psichoterapija ir kaip, ja remiantis, žvelgiama į žmogaus kūną?

– Kaip žinia, įvairūs specialistai, dirbantys su kūnu: kineziterapeutai, kineziologai, osteopatai, refleksoterapijos, manualinės terapijos atstovai ir kiti į žmogaus kūną gali žvelgti skirtingai. Pavyzdžiui, kūną galima vertinti kaip atskirą biologinį reiškinį, nuo nieko nepriklausantį biorobotą, biomasę.

Vis dėlto kūno psichoterapeutai dirba remdamiesi požiūriu, kad žmogaus kūnas nėra atskiras, jis neatsiejamas nuo psichikos, per kūną reiškiasi tikroji žmogaus savastis, nesuvaidintas aš. Terapijos metu, dirbdami su kūnu, o per kūną – ir su siela, galime pamatyti, kiek žmoguje teka gyvybinės energijos, kiek jos užslopinta ir kokios to priežastys.

Rasa Skrabutėnas / Asmeninio albumo nuotr.

– Kokiais būdais kūnas mums siunčia signalus apie mūsų vidinę savijautą? Kaip jūs iš žmogaus kūno galite suprasti, kad jis, pavyzdžiui, nesijaučia emociškai gerai?

– Neretai apie kūno siunčiamus signalus mums norisi galvoti kažkaip intelektualiai, manome, kad jie slypi kažkur giliai, nors viskas kur kas paprasčiau: kaip mes jaučiamės, taip mūsų kūnas ir parodo. Kūnas niekada nemeluoja, o kad jį suprastume, tereikia save stebėti.

Galbūt tam tikroje situacijoje jūsų rankos drėgnos, virpa, nes jūs jaudinatės? Gal jums sunku nusėdėti vietoje, norisi drebinti koją, muistytis, nes jaučiatės nerimastingas? Galbūt jūsų balsas nenatūraliai aukštas, o gal labai prislopintas? Gal šalia tam tikro žmogaus jaučiatės įsitempęs, net pajaučiate fizinį skausmą: skrandžio tempimą, ausies zvimbimą, keistą pykinimą?

Savo pacientą pradedu stebėti vos tik jam įžengus pro duris. Žiūriu, kaip jis kabinasi paltą, su kokia energija įeina pro duris. Kartais žmogus įeina tyliai, nepastebimai, o kartais – įnešdamas daug triukšmo. Vieni žmonės ateina labai anksti, kiti vis vėluoja. Viskas: mūsų kojos, rankos, judesiai, balsas, eisena parodo, kaip mes iš tikrųjų jaučiamės.

Lėtinis nuovargis / Liza Summer / „Pexels“ nuotr.

– Vertindama nusiskundimus, su kuriais pas jus į terapiją ateina pacientai, kaip apibendrintumėte, kokios kūno ir sielos problemos dažniausiai kamuoja šiuolaikinį žmogų?

– Pastebėjau, kad per ilgą savo, kaip kūno terapeutės, kelią, keičiausi ne tik aš, bet ir mano pacientai. Pastarąjį pusmetį pas mane vis dažniau ateina atviresni žmonės. Jie atsineša įvairių kūno skausmų, įtampų, prisipažįsta nejaučiantys ryšio su savo kūnu, jaučiantys vidinę tuštumą. Tokie pacientai dažniausiai jau būna girdėję apie kūno psichoterapiją ir nori save patyrinėti, geriau pažinti per kūną.

Na, o kita grupė – pacientai, ateinantys su konkrečiais lėtiniais skausmais: nugaros, galvos, sprando. Šie žmonės paprastai jau būna nuėję ilgą gydymosi kelią. Pasikonsultavę su medikais, išbandę farmacinį gydymą, neretai – neveiksmingą, jie atsigręžia į psichosomatiką ir ieško kitų būdų, kaip sau padėti.

– Regis, fizinių negalavimų priežasčių vis dar esame linkę pirmiausia ieškoti ne savo viduje, o medikų kabinetuose. Kodėl? Gal taip – tiesiog lengviau nei kapstytis savo sielos gelmėse?

– Turiu tikrai nemažai pacientų, kurie sako: man viskas gerai, nejaučiu įtampos, puikiai tvarkausi su stresu, bet mane kamuoja migrena, gastritas, nuolatinis nugaros skausmas. Jokios traumos nepatyriau, medikai skausmo priežasties nerado, vaistai taip pat nepadėjo. Sakyčiau, šis pavyzdys labai aiškiai iliustruoja žmogaus atsiskyrimą nuo savo kūno.

Nuovargis / Andrea Piacquadio / Pexels.com nuotr.

Toks žmogus paprastai nesuvokia, jog fiziologiniai simptomai, kuriuos jis jaučia, nėra kažkas, atsiradęs iš kažkur. Skausmas, maudimas, kaip ir malonūs pojūčiai, yra mano dalis, susijusi su manimi. Ryšio su savo kūnu nejaučiančiam žmogui neretai trūksta resursų savirefleksijai. Jis negeba savęs išjausti, savęs paklausti ir suprasti: apie kokią mano užspaustą dalį, šešėlį, neišsipildžiusį poreikį kalba mano skausmas?

Svarbu suvokti, kad kūnas yra mūsų draugas. Jis šiuos ženklus – skausmą, maudimą, lėtines ligas – siunčia tarsi kviesdamas: man nusibodo savyje laikyti visą įtampą, prašau, atkreipk į mane dėmesį.

– Kaip žmogaus kūne reiškiasi psichosomatiniai negalavimai? Ar gali būti taip, kad jei žmogui nuolat skauda skrandį, galbūt jam reikėtų kreiptis ne į gastroenterologą, o išmokti tvarkytis su stresu ir nerimu?

– Įvairiuose psichokineziologijos šaltiniuose galima rasti daugybę tyrinėjimų ir paaiškinimų, kaip žmogaus kūnas tiesiogiai koreliuoja su psichika ir kaip per mūsų kūno sistemą: vidinius organus, giliuosius raumenis, reiškiasi psichosomatiniai negalavimai. Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį, kad toks skausmų, susirgimų skirstymas apriboja. Žmogus yra labai kompleksiška būtybė, todėl nederėtų siekti visko primityviai sudėlioti į tam tikrus stalčiukus.

Pavyzdžiui, įvairiuose šaltiniuose teigiama, kad tulžies pūslės negalavimai susiję su užspausta agresija, pykčiu. Bet juk po pykčiu galima rasti visą puokštę kitų emocijų: liūdesį, baimę, o ir pats pyktis nėra vien bloga emocija, jis gali slėpti didelį kūrybinį potencialą. Afekto būsenoje neproduktyviai panaudotas pyktis pasireikš kito aprėkimu, gal net fiziniu smurtu, o kai pyktis panaudotas sąmoningai, iš jo kylantis impulsas gali padėti žmogui pasiekti giliausių troškimų: įsirengti kliniką, parašyti knygą, galiausiai tiesiog sužadinti norą dainuoti, šokti, mylėti ir džiaugtis gyvenimu.

Pervargimas / galvos skausmas / skausmas / nuovargis / Marcus Aurelius / Pexels.com nuotr.

Skrandžio vožtuvo sutrikimai, spazmai, padidėjęs rūgštingumas kalba apie aukštą nerimo lygį, kontrolę. Kai mums neramu, mes siekiame apsaugoti save, todėl imame kontroliuoti aplinką: nemokame prašyti pagalbos, tampame perdėm tvarkingi, pedantiški, įsitempę, perfekcionistai. Kitaip tariant, tampame žmonėmis, kurie viską daro gerai, bet vis tiek jaučiasi nepakankami. Visi šie jausmai gali atsiliepti skrandžio sveikatai.

Širdies organas, anot šaltinių, susijęs su meilės poreikiu: ar gebu meilę priimti, kad pirmiausia galėčiau pamaitinti save iš vidaus, o tada dalintis ir su kitais. Kakle esančios skydliaukės problemos atspindi konfliktą tarp galvos ir kūno, tarp to, ką galvoju, ir to, ką jaučiu. Jeigu neleisime sau atvirai išsakyti to, ką jaučiame, jeigu nenorėsime arba mums nepavyks kalbėti apie jausmus, apie tai gali pranešti skydliaukės problemos.

Plonajame žarnyne gyvena depresija, jame kylančios problemos susijusios su džiaugsmo trūkumu. Žmogus, patiriantis liūdesį, negebantis mėgautis gyvenimu, gali turėti dirgliosios žarnos sindromą, skųstis prastu virškinimu. Storasis žarnynas susijęs su paleidimu. Kai jaučiamės nesaugūs, nepaleidžiame tam tikrų emocijų, viduriai kietėja, tampa skausmingi.

Pilvo skausmas / Shutterstock nuotr.

Reprodukcinė sistema – gimda, prostata – susijusi su dauginimosi funkcija. Šie organai kalba apie tai, kiek esu vertas po savęs palikti palikuonis, kiek aistringai sau leidžiu gyventi. Visa tai – išties įdomūs dalykai, tačiau, kaip minėjau, žmogus yra kur kas sudėtingesnis sutvėrimas, tad vien pagal vadovėlį vertinti jo būsenos nesu linkusi.

– Sakote, mūsų kūnas nemeluoja, nors dalis žmonių vis tik pasirenka jo negirdėti. Kodėl net jei jaučiamės negerai, mums ką nors skauda, nemokame sustoti, nulipti nuo įsipareigojimų ir darbų bėgtakio? Galbūt atsiskyrimas nuo savo kūno, apie kurį užsiminėte pokalbio pradžioje, būdingas būtent mūsų laikmečiui?

– Esu linkusi pritarti. Mums, vakarietiškos visuomenės nariams, iš tiesų būdingas tolimas ryšys su savo kūnu, mes nemokame jo jausti ir tam galime rasti paaiškinimų. Prisiminkime ankstesnes kartas. Jos turėjo patenkinti bazinius šeimos poreikius: kad būtų ką valgyti, kad vaikai turėtų kuo apsirengti, tad gilintis į savo vidų, savastį mūsų protėviams tiesiog nelikdavo resursų.

Mūsų tėvai, seneliai, proseneliai neturėjo materialinės gausos, tad dabar, regis, mes bandome už tai atsigriebti. Nuolat skubame, daug dirbame, tenkiname savo išorinius poreikius. Nesakau, kad jie visai nesvarbūs, juk kiekvienas norime susikurti tokią aplinką, kurioje mums būtų gera. Vis tik rūpindamiesi išore neretai pamirštame apie savo vidinį, kitaip tariant, sielos, poreikį, pasiklystame tarp savo prioritetų. Kita vertus, tapome labai intelektualūs, o tai reiškia, kad mūsų galvoje verda labai daug energijos.

Ar pastebėjote, kaip dažnai esame bet kur, tik ne čia? Mūsų kūnus ir galvas nuolat spaudžia nerimas, maskuojame jį žiūrėdami į ekranus. Net jei vykstame atostogų, tai dar nebūtinai reiškia, kad per jas gebėsime kokybiškai pailsėti. Dažnas nebemokame būti kompanijoje, mieliau bendraujame virtualiai nei prisileidžiame mus supančius žmones.

Kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Galiausiai nutinka taip, kad net ir materialiai prisisotinęs, krūva pasiekimų besididžiuojantis žmogus nejaučia ramybės, pilnatvės. Tada jis, persidirbęs ir priverstas atsiradusių skausmų, lėtinių ligų, sugrįžta į savo vidų ir ima kelti klausimus: dėl ko plaka mano širdis? Ar man tikrai reikia tik funkcionuoti? O gal aš noriu gyventi, ne tik rūpintis tuo, kaip man išgyventi?

– Tarkim, jaučiu vakariečio žmogaus simptomus: esu įsisukęs į darbus ir rutiną, nesirūpinu savo kūnu, nes tam tiesiog neturiu laiko. Nuo ko galiu pradėti kelionę sąmoningo ryšio su savo kūnu, taigi, ir siela, link?

– Viskas prasideda nuo mažų, bet tvirtų žingsnelių. Pats paprasčiausias būdas – atsigulti ir kasdien bent penkias minutes stebėti, kaip kvėpuojate. Kvėpavimas yra tiltas, jungiantis kūną su psichika.

Gal kas nors jums sakė, kad reikia kvėpuoti pilvu, galbūt kitas aiškino, kad svarbu kvėpuoti diafragma. Daug negalvodami ir nevertindami, labiau leisdami sau patirti save, tiesiog stebėkite savo kvėpavimą smalsaus, tyrinėjančio vaiko žvilgsniu. Ar jūsų kvėpavimas ramus? Kur jį jaučiate: pilve, krūtinėje, galbūt nugarinėje dalyje, o gal kvėpuojate visu kūnu? Kiek laiko trunka jūsų įkvėpimas ir iškvėpimas? Ar sugebate bent 4 sekundes įkvėpti ir iškvėpti? Kaip jaučiatės, kai kvėpuojate? Ar atsipalaiduojate, o gal priešingai – jums kyla nerimas ir mintis, kad šiuo metu be reikalo gaištate savo laiką?

Kvėpavimas / Shutterstock nuotr.

Savo kūną pastebėkite ir tada, kai sėdite. Paklauskite savęs, ar jums lengva sėdėti išsitiesus. Kineziterapeutai sako, kad sėdėti susikūprinus nesveika stuburui, bet gal jums kaip tik norisi susigūžti, o jei galėtumėte, ant kūno dar ir pledą užsimestumėte? Kodėl taip norite pasislėpti, savyje užsidaryti?

Kiek tik įmanoma, būkite kartu su savo kūnu ir stebėkite jį, užduodami sau panašius klausimus. Pastebėsite, kad kuo didesnį nerimą jaučiate, tuo jums sunkiau išbūti savo kūne. Visada gali padėti maloni aplinka: prisileiskite karštą vonią ar tiesiog ramiai pasėdėkite, į šalį atidėję knygą, telefoną, kompiuterį. Pabandykite bent kelias minutes išbūti nekraudami į save informacijos. Žinoma, visada gera mintis išeiti į gamtą – išgirsti, įsiklausyti į savo kūną gryname ore pavyksta lengviau.

Taip pat labai svarbu suvokti, jog nėra blogų jausmų ar emocijų, šias etiketes įspaudžia seni įsitikinimai ir nuostatos. Viskas, ką aš jaučiu, yra svarbu ir brangu, viskas, kas atsiranda manyje, esu aš. Ypač jausmams, kuriuos mums patiems sunku priimti, turėtume suteikti saugią ir pagarbią erdvę.