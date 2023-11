Teisę į mediciną iškeitusi Eglė Marciuškienė: 80 proc. ligų jau galima nustatyti iš kraujo tyrimo

Laboratorinės medicinos gydytoja Eglė Marciuškienė, pirmoji Lietuvoje prabilusi apie D3 vitamino stygių, labiausiai nervinasi, kai pačiai tenka apsilankyti pas gydytojus ir išgirsti, kad lietuviai dar nesinaudoja pažangiausiais tyrimais. „Pasaulis jau seniai važiuoja dviračiu, o mes dar jį išradinėjame“, – sako Eglė, tikinanti, jog 80 proc. ligų jau galima nustatyti iš kraujo tyrimo. Pati su šeima persikėlusi gyventi į Molėtų rajoną, medikė puoselėja didelį sodą, daržą, vynuogyną ir stengiasi gyventi kuo sveikiau bei nepamiršti savo šaknų.

Eglė sako, kad jei sutinka išbalusį žmogų, kurio nagai labai pamėlę arba netgi balkšvi, jau gali įtarti, jog sutiktasis galbūt serga mažakraujyste.

„Aš visą laiką mėgstu pasižiūrėti žmonėms į ausų kaušelius. Jeigu ant jų randu vadinamus mazgelius arba tam tikrus burbuliukus, visad rekomenduoju išsitirti šlapimo rūgštį, nes podagra pasireiškia ne tik didžiojo kojos nago skausmu, tačiau ji kaupiasi tam tikrose sausgyslėse ir gali skaudėti sąnarius. [...]

Nesilakuokime nagų, nes pažiūrėjus į nagus, mes galime daug ligų nustatyti: ir mažakraujystę, ir cinko trūkumą, ir skydliaukės problemas ir įvairias kitokias. Taip pat akys – tai ne vien tik sielos vartai, bet, jeigu akių obuoliai pageltonuoja, jau galima įtarti kepenų ligas“, – savo sodyboje Molėtų krašte gydytojos žinias puikiai demonstruoja E. Marciuškienė.

Eglė Marciuškienė / LRT stop kadras.

Įdomių pastebėjimų žerianti Eglė kažkada svajojo apie teisininkės karjerą. Nors buvo gera mokinė, stojant į tada prestižinę specialybę pritrūko balų. Tam, kad metai nebėgtų veltui, mergina pasuko į medicinos mokyklą. Tačiau ir teisė nuo jos nepabėgo.

[...] aš tada išvis labai susižavėjau šia specialybe ir grįžusi žinojau tik viena – aš tikrai noriu čia dirbti!

„Man tas neįstojimas į teisę tikrai labai gerai išėjo, nes pasirinkimo nebuvo ir nuėjau į vadinamą laborantų grupę, o ten susipažinau su savo vyru, – pasakoja medikė. – Ir pabaigę medicinos mokyklą, sakau savo draugui, kad žinai, stojam mes į mediciną. O jis sako: „tu išprotėjai? Nei mes tėvų turim turtingų, nei mes pinigų turim...“ Aš tada pasakau, kad niekas už tai mums per galvą neduos. Darbus jau turėjom. Sakau: „pabandom!“ Na ir mes, kaip aš juokiuosi, pergulėjom, nes turėjom tik savaitę. Per savaitę turėjom pakartoti visus vadovėlius: biologijos, chemijos ir perlaikyti egzaminus. Bet mes labai sėkmingai perlaikėm ir abu įstojome. Ir, aišku, baigiant mediciną, jau po to, mūsų keliai išsiskyrė.

E. Marciuškienė su vyru / Asm. arch. nuotr./LRT stop kadras.

Vyras pasirinko reanimatologiją anesteziologiją, o aš, kadangi baigus laborantus, pagalvojau, o kodėl gi ne? Visiškai norėčiau dirbti ten, kur jau buvau kažką pamačiusi, pajutusi ir nuėjau į laboratorinę mediciną. Aišku, tai buvo ne taip jau seniai, bet dirbau su pipetėmis. 1996-ais, kai išvažiavau pirmą kartą į užsienį, ir jau pamačiau, kaip užsienyje mano kolegos dirba, koks požiūris ten į laboratoriją, aš tada išvis labai susižavėjau šia specialybe ir grįžusi žinojau tik viena – aš tikrai noriu čia dirbti! Na, o teisė... Aš ją irgi pabaigiau. Įgyvendinau savo svajonę, nors, kai pabaigiau teisę, tikrai gavau daug pasiūlymų dirbti toj srity, bet širdis linko į mediciną ir aš joje likau.“

[...] jau dabar nuotekas tiriame ir jas valydami galime pasakyti, kiek narkotikų vartoja tam tikro miesto gyventojai.

Susižavėjusi laboratorinių tyrimų galiomis, gydytoja užtikrina, jie padeda gydytojams nustatyti ligas net 70-80 procentų tikslumu. Sako, ateityje diagnostika įgaus dar daugiau galių.

Eglė Marciuškienė laboratorijoje / LRT stop kadras.

„Aš manau, kad bus tam tikri davikliai ant mūsų organizmo. Žiūrėkit, mes iš prakaito galime padėti nustatyti tam tikras ligas, taip pat gliukozės padidėjimą. Aš manau, kad tualetuose bus tam tikri davikliai, nes jau dabar nuotekas tiriame ir jas valydami galime pasakyti, kiek narkotikų vartoja tam tikro miesto gyventojai. Netgi galime iš nuotekų pasakyti, kokius narkotikus žmonės vartoja“, – dar didesnėmis ateities perspektyvomis laboratorinių medicinos tyrimų srityje tikisi E. Marciuškienė.

Tada jau pradėjom kalbėti, kodėl reikia vartoti, kodėl reikia žinoti apie tą vitaminą D.

Prieš keliolika metų Eglė buvo pirmoji Lietuvoje prakalbusi apie vitaminą D3. Šiaurės šalyse jo stygius medikų nestebina. Tačiau Lietuvoje apie šį vitaminą buvo visai nekalbama.

Vitaminas D / Shutterstock nuotr.

„Išgirdau apie vitaminą D vienos konferencijos metu ir pradėjau domėtis. Kaip čia yra, kad va užsienyje konferencijose skaitomos paskaitos, kad jau 5 metų duomenys naudojami, o mes Lietuvoje net negalime atlikti šio tyrimo?, – sau klausimą tada kėlė medikė. – Ir kada susidomėjau, tai tikrai pradėjom atlikinėti ir buvo labai juokinga, kai per metus Lietuvoje, turinčioje beveik 3 milijonus gyventojų, atlikome tik tūkstantį tyrimų. Nieks nežinojo, nieks nekalbėjo. O dar buvo įdomiau, kad praktiškai didžioji dauguma vitamino D neturėjo. Tada jau pradėjom kalbėti, kodėl reikia vartoti, kodėl reikia žinoti apie vitaminą D.

Labai tikiu, kad greitai bus robotukai, kurie ir paims kraują, ir įdės į analizatorių, ir atsakymą gaus, o žmogus tik peržiūrės.

Skleidėm tą žinią, kad lietuvaičiams trūksta vitamino D. Ne tik danams, kurie buvo, matyt, patys pirmieji ir daugiausia pačioj pradžioj atlikę studijų. Paskui labai stipriai dirbo ir kaimynai lenkai, ir kitos šalys. Šioje srityje visi labai susitelkėme. Tikrai labai buvo džiugu, aš manau, kad tai ne pirmas tyrimas kurį atnešiau, tikiuosi, kad lietuvaičiams padėsiu ateityje taip pat daugiau prieinamų tyrimų pateikti. Nors, kaip vitaminą D įdieginėjau, girdėjau sakant, kad čia brangus tyrimas, čia retas tyrimas, na neprasidėk tu su juo, nieko čia nebus.“

Eglė Marciuškienė / LRT stop kadras.

Medicinos naujienas išmanančiai gydytojai apmaudžiausia būna, kai pati apsilankiusi pas gydytoją susiduria su pasenusiais tyrimų metodais. Situaciją ji prilygina vis dar išradinėjamam dviračiui, nors pasaulis jau seniai juo važiuoja.

Aš tikrai negalėjau pagalvoti, kad per tą savo nepilną 30 metų patirtį nueisiu tokį kelią – nuo burna traukiamos pipetės iki visiškos automatizacijos [...]

„Buvau konsultacijoj pas endokrinologę ir pasakiau, kad visas pasaulis cukrinį diabetą nustato iš gliukuoto hemoglobino. O ji sako: „ne, Lietuvoje to nėra, mes naudojamės tik gliukozės tolerancijos mėginiu.“ Klausimas: kodėl? Jau 15 ar 20 metų pasaulyje iš tikrai vieno paprasto tyrimo nustatomas cukrinis diabetas, o mes verčiam pacientus ateiti pasidaryti tyrimą, duoti išgerti gliukozės, dvi valandas sėdėti laboratorijoje, po 2 val. vėl priduoti kraują. Aš nežinau, kodėl vis dar taip daroma? [...]“, – stebisi laboratorinės medicinos gydytoja.

Vitaminas D / Shutterstock nuotr.

Sveikatos klausimais Eglė visada turi ką pasakyti. Nemažai laiko ji skiria medicinos darbuotojų mokymams. Sako, jei pavyktų užbėgti ligoms už akių ir tiksliau bei anksčiau nustatyti esamas, tai labai palengvintų ir prailgintų žmonių gyvenimą.

Ir nėra skanesnio pomidoro, kaip nuskinto čia, šiltnamy, ir iškart suvalgyto.

„Aš labai džiaugiuosi, kad pasirinkau laboratorinę mediciną, nes tai labai tobulėjanti sritis. Aš tikrai negalėjau pagalvoti, kad per tą savo nepilną 30 metų patirtį nueisiu tokį kelią – nuo burna traukiamos pipetės iki visiškos automatizacijos, kai paimi kraują, įdedi į analizatorių ir atsakymą pamatai ekrane, – vaizdingai technologinį šuolį apibūdina pašnekovė. – Juk anksčiau mes viską rašydavome rankomis, skaičiuodavome rankomis, o dabar įvedi reikalingą laboratorinio tyrimo pavadinimą ir tame pačiame ekrane pamatai atsakymą.

Laboratorija / LRT stop kadras

Kas galėjo pagalvoti, tai yra iš fantastikos serijos, nekalbant apie tai, kad jau yra robotukai, jau žmogui nebereiks mėgintuvėlio dėti į analizatorių. Labai tikiu, kad greitai bus robotukai, kurie ir paims kraują, ir įdės į analizatorių, ir atsakymą gaus, o žmogus tik peržiūrės. O gal netolimoj ateity ir dirbtinis protas viską padarys?“

Juk tu lietuvė, tavo vaikas įsčiose, su juo kalbi, tai lietuviškai kalbėk, nesvarbu, kad ištekėjai už anglo, ispano, italo, vokiečio – tu juk esi lietuvė!

Neseniai į sodybą gyventi persikrausčiusi šeima renovuoja namą, puoselėja sodą ir nuo maurų valo šalia namų tyvuliuojantį ežerą. Sako, kasdien mato nepakartojamą vaizdą – plaukiojančias salas. Medikų šeima užsiaugina tiek daržovių, kad pakanka patiems ir išdalija bičiuliams. Šiltnamiuose noksta pomidorai, rausta paprikos.

E. Marciuškienė džiaugiasi gyvendama vaizdingose Aukštaitijos apylinkėse / LRT stop kadras.

„Manęs klausia, ar tu negali nusipirkti? Taip, galiu. Bet aš žinau, ką aš auginu ir ką aš valgau. Nenaudoju jokios chemijos, tai yra mano rankomis užaugintos gėrybės. Aš žinau, ką pasodinau, žinau, kaip augo, žinau, ką surinkau. Ir nėra skanesnio pomidoro, kaip nuskinto čia, šiltnamy, ir iškart suvalgyto, – šypsodamasi tikina laidos herojė. – Tai yra pakankamai sunku, bet, kaip mano vyras sako, mes keturiose viską galime. Tai yra keturios rankos. Jomis daug gali padaryti, o dvi galvos dar daugiau gali sugalvoti.

Pomidorai / LRT stop kadras.

Mes labai mėgstame eksperimentuoti, pas mus yra įvairiausių augalų, įvairiausių medžių, [...] Labai mėgstame rinkti derlių, jį apdoroti, džiovinti, po to dėti į įvairias arbatas, degustuoti ir vaišinti kitus. Auginam vynuoges. Kai neseniai buvau Sakartvele, pasakiau, kiek vynuogių turiu, tai sakė, o kam tau tiek mažai? Tai aš atsakiau, kad mes ne parduoti auginam, mes neturim svečių, mes auginam sau ir yra labai įdomu. Labai mėgstu auginti aitriąsias paprikas, šiuo metu turiu labai nedaug, apie 10-11 rūšių, pernai turėjau apie 20-mt. Visos jos yra nuo 16 iki 450 stiprumo balų. Labai mėgstam auginti, valgyti aštriai.“

E. Marciuškienės šeimos nuotraukos / Asm. arch. nuotr./LRT stop kadras.

Prie medikų namų plevėsuoja istorinė Lietuvos vėliava. Patriotizmas, pripažįsta Eglė, tiesiog įaugęs į kraują. Moteris čia pat prisimena savo tėvų istoriją, susijusią su Vilniaus kraštu, kur saugoti lietuvybę nebuvo lengva.

Aš labai džiaugiuosi, kad mano vaikai jaučiasi lietuviais ir didžiuojasi esantys lietuviais.

„Mano mama vis juokdavosi, sakydavo: „aš pani Davnorovič.“ Kuomet tėvai tuokėsi, prieš vestuves tėtis paprašė mamos paso. Jis pažiūrėjo į pasą ir nuėjo. Jau buvo jie susituokę kelis metus ir mama sako: „kodėl tu tada paėmei mano pasą?“ O tėtis atkirto, kad norėjo pažiūrėti, ar sužadėtinė tikrai lietuvė? Jeigu ten būtų tikrai Davnorovič, nebūčiau vedęs. Aš negaliu pasakyti, dabar pasikeitė laikai, daug laiko praėjo, mes labai kosmopolitai tapome, bet aš negaliu žiūrėti, kai lietuvė mama su metų-dvejų vaikučiu šneka angliškai.

Eglės Marciuškienės tėveliai / Asm. arch. nuotr./LRT stop kadras.

Juk tu lietuvė, tavo vaikas įsčiose, su juo kalbi, tai lietuviškai kalbėk, nesvarbu, kad ištekėjai už anglo, ispano, italo, vokiečio – tu juk esi lietuvė! Jeigu mamos nepuoselės lietuvybės, tai apie kokias mes kalbam dvigubas pilietybes? [...] Aš labai džiaugiuosi, kad mano vaikai jaučiasi lietuviais ir didžiuojasi esantys lietuviais“, – sako sveiku patriotizmu besivadovaujanti laboratorinės medicinos gydytoja Eglė Marciuškienė, pirmoji Lietuvoje prabilusi apie D3 vitamino stygių.

Visas pokalbis su E. Marciuškiene – laidos „Stilius“ mediatekos įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.